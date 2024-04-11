11 апреля 2024, 14:42

КТО испугала жителей дачных поселков у Нальчика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Вольного аула и других поселков у Нальчика сообщили, что их сегодня утром разбудили автоматные очереди и взрывы, некоторые приняли решение не пускать детей в школы. Следком по Кабардино-Балкарии отчитался о начале расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте оружия и взрывчатки.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Нальчике и Черекском районе с 05.12 мск до 11.50 мск проводилась контртеррористическая операция (КТО). Силовики убили двух членов группы, входившей в состав международной террористической организации и планировавшей диверсии и теракты в Кабардино-Балкарии. 

Режим КТО был введен на большой территории на юго-восточной окраине Нальчика. В садовых товариществах есть и новые, и старые дачи, передал корреспондент "Кавказского узла". Это местность с большим количеством деревьев, есть лес, овраги. В товариществах нет газа, в непосредственной близости нет социальных объектов (ближайший социальный объект – перинатальный центр – находится в четырех километрах от места боестолкновения – товарищества "Насып"), и постоянно там проживает немного людей.

Жительница Вольного аула Светлана рассказала, что звуки боя были слышны довольно близко. "У нас в Вольном Ауле, на территории сада совхоза «Нальчикский» прошел бой, рядом с третьим посёлком, от нас 200 метров. Все было слышно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Она предположила, что боевики двигались в сторону поселка "Бой шёл почти два часа, сначала выстрелы мы слышали издалека слышали, а потом уже рядом с нашим поселком", - добавила Светлана.

Территория КТО в Кабардино-Балкарии. Скриншот с сервиса "Яндекс.Карты", https://yandex.ru/maps/Пользователи соцсетей рассказали, что звуки стрельбы и взрывов были слышны в ряде населенных пунктов. Так, в Instagram*-паблике "Патриот КБР" под постом об объявлении КТО комментаторы рассказали, что их разбудили звуки боя. "Звуки выстрелов слышны в садах за Вольным аулом", - написала irinaivanovna620. "В Вольном ауле слышны автоматные очереди. Выходить страшно" , - сообщила сегодня утром z.ov.a. "На территории дачных домов после перинатального <центра> слышно все близко", - подтвердила dr.amina_kokova07. "Проснулись от звуков автоматной очереди", - cообщила kamilla_anzorovna, не уточнив, где именно живет.

Часть пользователей сообщили, что не повели сегодня детей в школы. "Ужас, как страшно. Многие мамы сегодня детей в школу не отпускают, - отметила atomy.toma в комментарии к другой публикации паблика, в которой говорится об убитых в ходе КТО боевиках. "Мы не пошли сегодня" - ответила picsia07. "Так вот почему у нас полкласса не пришло. Я думала, после праздника отсыпаются", - добавила zrkami.

Управление Следкома России по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ) и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222.1 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317).

"По версии следствия, 11 апреля 2024 года, примерно в 4 часов утра, сотрудниками УФСБ России по КБР в одном из садоводческих товариществ в окрестностях города Нальчика были обнаружены двое вооруженных мужчин. На требование сотрудников правоохранительных органов сдаться, указанные лица открыли по ним огонь из имевшегося при себе огнестрельного оружия", - говорится в сообщении в telegram- канале Следкома. Двое нападавших были убиты, на месте происшествия обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и гранаты.

Карта садовых товариществ близ Нальчика, на территории которых сегодня действовал режим КТО. Скриншот с сервиса "Яндекс.Карты", https://yandex.ru/maps/Как следует из данных сервиса "Яндекс.Карты", в садовых товариществах, в на территории которых была объявлена контртеррористическая операция, немного строений и домов. К садовым товариществам прилегает обширная лесная зона.

Напомним, режим КТО действовал с 05.12 мск до 11.50 мск в пределах садовых товариществ "Ветеран-1", "Дубки-1", "Дубки-2", "Каскад", "Мисхидж", "Намыс", "Насып", "Нива-2", "Нива-3", "Нур", "Отдых", "Ошхамахо", "Поляна", "Сосруко" города Нальчик и Черекского района. Режим отменен, поскольку отсутствуют угрозы жизни и имуществу жителей, пояснили в комитете.

Отметим, что на опубликованном сегодня ФСБ видео контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии приведены кадры перестрелки у двухэтажного дома. В нем отсутствуют оконные рамы, дом выглядит нежилым. Где именно располагается этот дом, в видео не сообщается.

В Кабардино-Балкарии был введен впервые с 3 июля 2021 года. Тогда контртеррористическая операция проводилась в Нальчике и Баксане, во время нее силовики убили пятерых предполагаемых боевиков.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

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Примечание:

"ФСБ раскрыла детали предотвращенных на юге России терактов", "Источники рассказали о похищении пяти человек перед КТО в Нальчике", "ЕСПЧ назначил компенсацию матери убитого силовиками жителя Кабардино-Балкарии".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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