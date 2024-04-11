КТО испугала жителей дачных поселков у Нальчика

11 апреля 2024, 14:42

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Жители Вольного аула и других поселков у Нальчика сообщили, что их сегодня утром разбудили автоматные очереди и взрывы, некоторые приняли решение не пускать детей в школы. Следком по Кабардино-Балкарии отчитался о начале расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте оружия и взрывчатки.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Нальчике и Черекском районе с 05.12 мск до 11.50 мск проводилась контртеррористическая операция (КТО). Силовики убили двух членов группы, входившей в состав международной террористической организации и планировавшей диверсии и теракты в Кабардино-Балкарии.

Режим КТО был введен на большой территории на юго-восточной окраине Нальчика. В садовых товариществах есть и новые, и старые дачи, передал корреспондент "Кавказского узла". Это местность с большим количеством деревьев, есть лес, овраги. В товариществах нет газа, в непосредственной близости нет социальных объектов (ближайший социальный объект – перинатальный центр – находится в четырех километрах от места боестолкновения – товарищества "Насып"), и постоянно там проживает немного людей.

Жительница Вольного аула Светлана рассказала, что звуки боя были слышны довольно близко. "У нас в Вольном Ауле, на территории сада совхоза «Нальчикский» прошел бой, рядом с третьим посёлком, от нас 200 метров. Все было слышно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Она предположила, что боевики двигались в сторону поселка "Бой шёл почти два часа, сначала выстрелы мы слышали издалека слышали, а потом уже рядом с нашим поселком", - добавила Светлана.

Пользователи соцсетей рассказали, что звуки стрельбы и взрывов были слышны в ряде населенных пунктов. Так, в Instagram*-паблике "Патриот КБР" под постом об объявлении КТО комментаторы рассказали, что их разбудили звуки боя. "Звуки выстрелов слышны в садах за Вольным аулом", - написала irinaivanovna620. "В Вольном ауле слышны автоматные очереди. Выходить страшно" , - сообщила сегодня утром z.ov.a. "На территории дачных домов после перинатального <центра> слышно все близко", - подтвердила dr.amina_kokova07. "Проснулись от звуков автоматной очереди", - cообщила kamilla_anzorovna, не уточнив, где именно живет.

Часть пользователей сообщили, что не повели сегодня детей в школы. "Ужас, как страшно. Многие мамы сегодня детей в школу не отпускают, - отметила atomy.toma в комментарии к другой публикации паблика, в которой говорится об убитых в ходе КТО боевиках. "Мы не пошли сегодня" - ответила picsia07. "Так вот почему у нас полкласса не пришло. Я думала, после праздника отсыпаются", - добавила zrkami.