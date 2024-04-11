11 апреля 2024, 07:29

Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии впервые с 2021 года

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Контртеррористической операции, введенной сегодня на части территории Нальчика и Черекского района, предшествовал режим КТО, объявленный 3 июля 2021 года в Нальчике и Баксане. Тогда силовики убили пятерых предполагаемых боевиков.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня утром на части территории Нальчика и Черекского района был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Введение правового режима КТО дает силовикам полномочия временно отселять людей и отбуксировать машины из зоны его действия, приостанавливать оказание услуг связи и работу некоторых предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на собственных данных и информации из открытых источников, контртеррористическая операция в Кабардино-Балкарии стала первой с 3 июля 2021 года, когда в Нальчике, а затем и в Баксане также вводился режим контртеррористической операции. Тогда были убиты пятеро предполагаемых боевиков.

В спецоперации также был убит Хасанби Хупсергенов, он был осужден по делу о нападении на Нальчик в 2005 году и подвергся давлению силовиков. Ранее его жалобу коммуницировал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассказал адвокат Рустам Мацев. 7 июля 2021 года муфтият республики призвал объективно расследовать обстоятельства КТО в Нальчике, отметив "большую обеспокоенность в мусульманской умме".

Призыв муфтията беспрецедентен, он свидетельствует о категорическом недоверии общества к версии силовиков и властям в целом, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. 

До КТО в Нальчике и в Баксане, 26 декабря 2022 года вооруженный инцидент с участием силовиков произошел около Нальчика. Сотрудники УФСБ обнаружили в лесу двух вооруженных мужчин и потребовали сдаться, но те открыли по ним стрельбу и были убиты ответным огнем. Тогда режим КТО не вводился.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

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Примечание:

"ФСБ раскрыла детали предотвращенных на юге России терактов", "Источники рассказали о похищении пяти человек перед КТО в Нальчике", "ЕСПЧ назначил компенсацию матери убитого силовиками жителя Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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