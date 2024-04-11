Режим КТО введен в Кабардино-Балкарии

11 апреля 2024, 06:37

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На части территории Нальчика и Черекского района введен режим контртеррористической операции.

По данным оперативного штаба Кабардино-Балкарии, режим контртеррористической операции (КТО) на части территории Нальчика и Черекского района введен сегодня утром.

"Начальником УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майором Громушкиным П.Н. принято решение о введении с 05 часов 12 минут 11 апреля 2024 года правового режима контртеррористической операции на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение оперштаба.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

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