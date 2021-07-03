Кабардино-Балкария: хроника взрывов, обстрелов и терактов

С 7:00 мск введен режим КТО в Нальчике. Один предполагаемый боевик, заблокированный в частном доме на улице Шота Руставели, в ходе перестрелки с силовиками убит. До перестрелки он выпустил из дома троих родственников, в том числе двух женщин. Тем временем по другому адресу в ходе спецоперации задержан другой предполагаемый боевик.

В 10:00 режим КТО в Нальчике отменен.