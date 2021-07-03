03 июля 2021, 10:46
Кабардино-Балкария: хроника взрывов, обстрелов и терактов
Уже не один год Кабардино-Балкария с той или иной периодичностью фигурирует в сводках о взрывах и терактах на Северном Кавказе. "Кавказский узел" следит за ситуацией в Кабардино-Балкарии и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, вооруженных инцидентов и похищений.
Самый масштабный в истории республики теракт был совершен 13 октября 2005 года, когда силовые структуры Нальчика подверглись нападению боевиков. В последующие годы на фоне общей нестабильности на Северном Кавказе и частоты вооруженных инцидентов в более "горячих" республиках - Ингушетии, Чечне и Дагестане - ситуация в Кабардино-Балкарии казалась относительно спокойной.
Региональный оперштаб ввел в ночь на 3 июля режим контртеррористической операции (КТО) в Нальчике, утром режим КТО был введен и в Баксане. В зоне операции ведутся поиски боевиков, пояснил оперштаб.
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии. По версии спецслужбы, при попытке задержания в Чегемском районе были убиты четыре члена запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", которые готовили теракт. В лесу у села Лечинкай силовики обнаружили в оборудованном для длительного пребывания лагере вооруженных людей, которые на требование сдаться начали стрелять и были убиты ответным огнем, сообщил СК. О личностях убитых не сообщалось. В сети появилось видео спецоперации. На нем запечатлены обыск в квартире предполагаемых боевиков в Нальчике, в ходе которого спецназ обнаружил самодельную бомбу, и перестрелка в лесном массиве. Эта перестрелка стала вторым вооруженным инцидентом с начала года в республике. Ранее спецоперация проводилась в марте в Баксанском районе.
Силовики, получившие информацию о подготовке теракта, попытались задержать трех подозреваемых близ села Кременчуг-Константиновское в Баксанском районе. В ходе перестрелки все трое были убиты.
В доме одного из убитых 3 апреля в Баксанском районе было обнаружено замаскированное подземное сооружение для скрытного проживания.
Ночью 3 апреля полицейские на трассе Благовещенск - Прохладное попытались остановить легковой автомобиль, в котором находились двое мужчин, причастных к нападению на сотрудников правоохранительных органов 2 апреля. Мужчины начали начали стрелять и были убиты. По данным силовиков, убитые связаны с террористической организацией ИГ*.
утром 2 апреля в Баксанском районе Кабардино-Балкарии водитель автомобиля открыл огонь по полицейским, которые остановили его для проверки. Полицейские не пострадали, стрелявший скрылся.
Во время спецоперации в Нальчике были убиты три человека, находившиеся в заблокированном силовиками частном доме. По официальной версии, они планировали теракт на территории республики.
В Нальчике совершено нападение на сотрудников ДПС. Один полицейский получил ножевые ранения, он доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Убиты трое нападавших, сообщили в МВД Кабардино-Балкарии. По данным источника в медицинских кругах, позднее в больнице скончался четвертый нападавший.
Три человека были убиты в перестрелке с силовиками в Майском районе. Инцидент, по данным силовиков, произошел, когда сотрудники правоохранительных органов попытались остановить автомобиль, а находящиеся в нем люди открыли огонь. ФСБ ранее сообщила, что убиты трое религиозных экстремистов, еще один задержан. Трое убитых в перестрелке в Майском районе опознаны, это ранее судимые жители Кабардино-Балкарии, они готовили нападения на силовиков и похищения людей, сообщили источники.
Двое подозреваемых в убийстве полицейского в селе Атажукино оказали сопротивление при задержании и были убиты. Они опознаны как местные жители Рустам Битоков и Рамазан Молов.
3 октября около 17.00 мск сотрудник полиции был обнаружен с огнестрельными и ножевыми ранениями в селе Атажукино Баксанского района Кабардино-Балкарии. По данным источников, в розыск по подозрению в убийстве объявлен 26-летний житель села Атажукино.
Силовики попытались остановить подозрительный автомобиль близ селения Урвань в Урванском районе Кабардино-Балкарии. Из машины по силовикам открыли огонь. Завязалась перестрелка. Двое сотрудников правоохранительных органов получили травмы. Национальный антитеррористический комитет сообщил о ликвидации одного боевика. Убитый опознан как 29-летний житель Кабардино-Балкарии Урусов.
На территории Дагестана полицейскими задержан 46-летний житель Майского района КБР, который подозревается в том, что 11 января из автомата застрелил жителя Нальчика.
В городе Нальчике задержаны два предполагаемых участника группы боевиков, скрывшихся после произошедшего 11 января в Курчалоевском районе Чечни боестолкновения.
В Нальчике на улице Калюжного совершено вооруженное нападение на местного жителя, мужчина умер по дороге в больницу. Автомат, из которого он был обстрелян, найден и изъят, заявило следствие. Установлена причастность к преступлению двух человек, личность третьего устанавливается.
Около полудня правоохранители задержали в курортной зоне Нальчика подозреваемого в пособничестве членам незаконного вооруженного формирования.
Режим КТО в Баксане введен в 12.40 мск. Силовики сообщили, что там начаты поиски боевиков. В ходе спецоперации убит блокированный в частном доме предполагаемый боевик, сообщил источник в силовых структурах. В 14.40 мск режим КТО в Баксане был отменен. Убитый предварительно опознан как Ахмед Шевхужев, который разыскивался по подозрению в нападении на полицейских в ночь на 9 октября.
Силовики нашли в Черекском районе машину с тротиловыми шашками, минами и другими боеприпасами, а также тело местного жителя, предположительно, погибшего от взрыва самодельного взрывного устройства, сообщил источник в оперативных службах. В машине найдены документы на имя местного жителя, который находился в розыске как безвестно отсутствующий.
Режим КТО, введенный 13 октября на территории Чегемского района, снят в 11.40 мск.
Режим контртеррористической операции был введен в пределах четырех сел Чегемского района республики. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в районе села Яникой убиты четыре человека, которые могли быть причастны к нападению на наряд ДПС в Прохладном, еще один человек разыскивается. НАК сообщил о троих убитых в спецоперации в КБР. Это Мурат Кауфов, Асланбек Нахушев, Ислам Нагоев. Все они причастны к посягательству на жизнь сотрудников МВД по КБР 9 октября в городе Прохладный, заявили в Оперативном штабе.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что по подозрению в нападении на полицейских в Прохладном объявлены в розыск лидер группы боевиков Мурат Кауфов, 1996 года рождения, а также еще три человека - Шевхужев, Нагоев и Нахушев.
Ночью в городе Прохладном четыре человека обстреляли наряд ДПС. В результате были убиты инспекторы дорожно-патрульной службы Альберт Керимов и Владимир Мишков.
Алим Битоков и Ибрагим Гугов убиты во время спецоперации в селе Нартан близ Нальчика. По версии НАК, они участвовали в августовском нападении на силовиков, при котором был застрелен Хизир Лихов.
Национальный антитеррористический комитет объявил об убийстве одного из лидеров вооруженного подполья. Убитый находился в розыске с октября 2014 года и опознан как Хизир Лихов. По версии НАК, он убит во время нападения на силовиков.
С 7:00 мск введен режим КТО в Нальчике. Один предполагаемый боевик, заблокированный в частном доме на улице Шота Руставели, в ходе перестрелки с силовиками убит. До перестрелки он выпустил из дома троих родственников, в том числе двух женщин. Тем временем по другому адресу в ходе спецоперации задержан другой предполагаемый боевик.
В 10:00 режим КТО в Нальчике отменен.
У пятиэтажки на улице Идарова найден бесхозный рюкзак. Жильцы были эвакуированы, а здание окружено силовиками.
В сквере у комбината "Искож" на окраине Нальчика правоохранители обнаружили автомобиль, в котором находится самодельное взрывное устройство, сообщил источник в силовых ведомствах Кабардино-Балкарии. По его словам, указанный район был оцеплен.
Уроженец города Терек, 1978 г. р., задержан в Нальчике. Он подозревается в причастности к местному вооруженному подполью и в подготовке теракта на территории Кабардино-Балкарии, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, в автомобиле задержанного было обнаружено готовое к применению взрывное устройство мощностью 2 кг в тротиловом эквиваленте. Бомба уничтожена на месте накладным взрывом.
В лесополосе недалеко от Нальчика глубоко в земле полицейские обнаружили тайник, в котором находились две гранаты с запалом, тротиловая шашка, выстрел гранатомета и большое количество патронов.
В Нальчике силовики окружили дом местного жителя и провели в нем обыск. В ходе обыска ничего найдено не было, но силовики увезли с собой 23-летнего Алима Султанова, сообщила его родственница.
Информация о том, что в ходе спецоперации в Нальчике были убиты три человека, не подтвердилась. Из-под завалов дома, который оказался полностью разрушенным, пока извлечено только одно тело, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, убитый опознан как Алим Нахушев, 1977 года рождения. Мужчина был хозяином блокированного дома, он работал в одной из мастерских по ремонту автомашин. Силовики считают его активным пособником местных боевиков.
Режим КТО в Нальчике был отменен в 10:35 мск.
Дом с предполагаемыми боевиками был заблокирован на улице Циолковского в Нальчике. Заблокированные люди выпустили из здания мать одного из них. В ходе штурма два человека были убиты, затем спецоперация была отложена до утра. В ходе нового штурма силовики убили еще одного человека. Один из правоохранителей получил ранение и был госпитализирован.
В Чегемском районе на дороге у лесного массива около села Лечинкай силовики попытались остановить автомашину для досмотра, но из нее начали стрелять. Ответным огнем трое находившихся в машине мужчин были убиты. Все убитые - жители Кабардино-Балкарии. Один из убитых Назир Тохов, 1989 года рождения, по данным силовиков, прошел обучение в лагере по подготовке боевиков в Сирии, принимал там участие в боевых действиях, вернулся в Кабардино-Балкарию, где планировал теракты.
В Нальчике для досмотра были остановлены два жителя Баксана, один из которых, по версии следствия, открыл огонь по представителям силовых структур и был убит в перестрелке. По данным источника в правоохранительных органах, убитый был финансистом вооруженного подполья и находился в розыске за вымогательство. Второй мужчина задержан, СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение оружия) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). НАК заявил о связях убитого в Нальчике с боевиками.
Главврач республиканской клинической больницы (РКБ) Хадис Боттаев убит в своем доме в поселке Хасанья выстрелом в голову. По версии следствия, в убийстве принимали участие несколько человек. Следователи проверяют связь убийства Боттаева с преобразованиями в больнице. Возглавив РКБ 27 марта 2015 года, он сократил штат на 311 человек, закрыл частные аптеки на территории медучреждения и боролся с практикой получения врачами взяток. Следствием назначено вознаграждение в размере 3 миллионов рублей за ценную информацию по делу об убийстве Боттаева. Похороны Боттаева прошли 6 декабря.
В 19.50 мск введен режим контртеррористической операции в пределах административных границ городского округа Нальчик, в 21.45 мск он был отменен. В результате спецоперации убиты трое предполагаемых боевиков. Согласно данным НАК, все 14 убитых 22 ноября являлись членами местной ячейки "Исламского государства" (запрещенного в России и признанного террористической организацией).
Режим КТО в окрестностях Нальчика был введен в 08:00. В спецоперации под Нальчиком убиты 11 боевиков, присягнувших «Исламскому государству» (запрещенного в России и признанного террористической организацией), сообщил Национальный антитеррористический комитет. Режим КТО в окрестностях Нальчика был снят в 13.00 мск. НАК заявил об уничтожении в ходе спецоперации мастерской по изготовлению бомб.
В 11.15 мск в Нальчике введен режим контртеррористической операции. Территория действия КТО ограничена улицами Калмыкова, Махова, Будаева, Добровольского, Дагестанская, Идарова, Шогенова и переулками Юности и Корчагина. Спецоперация проводится в микрорайоне "Дубки". Здесь в многоэтажном доме блокирована группа боевиков, сообщил источник в правоохранительных органах. Во время эвакуации жильцов блокированного дома боевики начали стрелять, сообщил источник в правоохранительных органах. В числе блокированных, согласно информации силовиков, находятся лидер местного отделения ИГ Роберт Занкишиев и его мусульманская жена. Силовики вывели из дома раненную женщину. Она отправлена в больницу, медики делают ей операцию. Женщина была выведена с места спецоперации в Нальчике после обращения к силовикам руководителя республиканского правозащитного центра Валерия Хатажукова.
Тело 24-летней девушки, работавшей в "Газете Юга", с ножевыми ранениями было найдено утром рядом с железнодорожным переездом по улице Суворова в Нальчике. По подозрению в убийстве задержан местный житель. Мотивом совершения преступления следствие считает отношения, не связанные с профессиональной деятельностью убитой.
38-летний житель Нальчика был застрелен вечером 2 ноября после того, как он покинул расположенный на улице Шортанова ресторан.
Житель села Аушигер Черекского района, преподаватель математики и информатики в средней школе, был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Из его автомобиля были изъяты пистолет ПМ с магазином, снаряженным восемью боевыми патронами, две ручные осколочные боевые гранаты и взрыватель. По официальной версии, что оружие и боеприпасы приобретены в результате взаимодействия с боевиками. Подозреваемый арестован. Позднее он признался, что укрывал в своем доме Мир-Зураба Асадулаги и Зейтуна Бозиева, причастных к убийству ректора Кабардино-Балкарской сельхозакадемии Бориса Жерукова и ряду других громких убийств, заявил источник в правоохранительных органах.
Режим контртеррористической операции (КТО) введен на части Баксанского района, включая село Заюково с 5.00 мск. В окрестностях селения Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарии, где сегодня объявлен режим КТО, силовики обнаружили боевиков, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, боевики укрылись в блиндаже и открыли огонь. Позже источник в правоохранительных органах республики сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "информация об огневом контакте не соответствует действительности". В 13.45 мск режим КТО был снят. По информации источника в спецслужбах республики, в ходе отработки оперативной информации спецподразделения провели разведку в лесном массиве у селения Заюково, но обнаружить "лежку" в указанном районе так и не удалось.
Силовики изъяли из схрона в поселке Залукокоаже пистолет, патроны и гранаты, предположительно, принадлежавшие убитому в 2013 году боевику.
В Зольском районе задержан местный житель, подозреваемый в предоставлении жилья, продуктов и транспорта участникам вооруженного подполья.
Житель села Дугулубгей (Дыгулыбгей) Баксанского района Кабардино-Балкарии Жабраил Шугушев задержан 15 августа в своем доме после обыска и увезен в неизвестном направлении.
Во время перестрелки в Нальчике силовики убили Иноята Табухова, подозревавшегося в убийствах ректора Бориса Жерукова, тележурналиста Казбека Геккиева и следователя Алима Ворокова, сообщил представитель НАК. Табухов был лидером "центрального сектора" вооруженного подполья в республике, действующего в Нальчике и прилегающих районах, сообщили силовики.
Вечером в микрорайоне Дубки на окраине Нальчика вызвавший подозрение у силовиков мужчина, заметивший слежку, начал стрелять в них из автомата, а после кинул гранату. Ответным огнем он был убит. Личность убитого установлена. Им оказался местный житель 1977 г.р., ранее неоднократно судимый , сообщило МВД КБР, не назвав имя убитого. Силовики убили 38-летнего Азамата Индреева, который был осужден в 2012 году, сразу после выхода из тюрьмы вернулся к местному подполью и занимался вербовкой людей для «Исламского государства», сообщил источник в правоохранительных органах республики.
25-летний житель поселка Кашхатау заподозрен в пособничестве боевикам.
В Нальчике в 02.45 мск был введен режим контртеррористической операции (КТО). Группа предполагаемых боевиков была обнаружена в одном из многоэтажных домов в микрорайоне "Александровка". Силовики вступили с ними в перестрелку. Вооруженные люди блокированы, с ними ведутся переговоры о сдаче, сообщил источник в правоохранительных органах. Предполагаемые боевики отказались от сдачи, и силовики открыли по ним ответный огонь. Группа из шести боевиков ликвидирована в Нальчике в ходе спецоперации, сообщил источник в силовых структурах Кабардино-Балкарии. В 10:30 мск режим КТО был снят. Убитые входили в состав центрального сектора боевиков и причастны к ряду преступлений, в том числе нападению 31 июля на полковника полиции Тахира Гузиева, считают силовики. В числе убитых – женщина, которая также оказывала вооруженное сопротивление силовикам. Среди убитых, по предварительной информации, опознаны 23-летний житель Зольского района Болат Лихов, жители Нальчика 22-летний Анзор Тенгизов, 24-летний Адам Шогенов, 25-летний Муаед Тяжгов, а также хозяева квартиры - 30-летний Адам Ногеров и его 20-летняя жена Зухра. В квартире, где скрывались боевики, были автоматы, пистолеты с патронами и так называемый пояс шахида, начиненный строительными дюбелями, мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте.
В собственном доме в Нальчике в 03:00 мск был расстрелян начальник штаба ОМВД России по Черекскому району. В результате нападения офицер от множественных огнестрельных ранений скончался на месте. К убийству полковника полиции в Нальчике может быть причастен один из его соседей, недавно примкнувший к боевикам, заявил источник в силовых структурах. По данным следствия, в полицейского стреляли из автомата и пистолета.
Двое жителей Баксанского района заподозрены в финансировании членов вооруженного подполья, незаконном обороте оружия и наркотиков.
Оперативники задержали жителя селения Дугулубгей (Дыгулыбгей) Мурата Балкарова. Он был заподозрен в хранении оружия.
Режим контртеррористической операции был введен в 03:00 в Нальчике между проспектом Ленина и улицами Куашева, Рыбалко, Щорса, Кабардинской и Толстого. По данным силовиков, в девятиэтажном жилом доме в районе центральной мечети по улице Шогенцукова укрылись боевики. По данным на 8:45, силовики не могли определиться, пять или шесть человек были убиты в ходе операции. В 14 часов появилось сообщение Национального антитеррористического комитета (НАК) о том, что убитых шестеро. Один из убитых опознан как 23-летний Султан Абшаев, причастный к убийству сотрудника прокуратуры Марата Токова 14 июля. Режим КТО снят в городе с 18:45. В ходе спецоперации был убит врач нальчикской больницы Мурат Мисроков.
В Баксанском районе Кабардино-Балкарии силовики обнаружили базу боевиков, которые вступили в перестрелку. В районе между городом Баксан и селом Дыгулыбгей в 4:30 мск введен режим КТО. По словам источника в силовых структурах региона, в ходе боестолкновения убиты трое участников вооруженного подполья, продолжаются поиски предположительно еще двоих. НАК подтвердил гибель трех боевиков. По словам источника, активная фаза КТО завершена, ведется осмотр местности и блиндажа, в котором укрывались боевики. Данные о возможном присутствии в районе других участников незаконных вооруженных формирований не подтвердились. Оперативный штаб в КБР принял решение о снятии режима КТО с 9:00 мск. В НАК заявили, что убитые входили в незаконное вооруженное формирование, на счету которого многочисленные убийства на территории КБР и Ставрополья. Предварительно среди убитых опознаны жители Баксанского района 41-летний Борис Батыров, 30-летний Касбулат Дышеков и 23-летний Рустам Бесланеев, которые, по данным силовиков, входили в состав так называемого северо-восточного сектора местного подполья, члены которого действуют на территории Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарии, сообщил источник в силовых структурах.
Утром в подъезде своего дома в микрорайоне Искож в Нальчике с огнестрельным ранением в голову найден сотрудник прокуратуры Марат Токов. Он был застрелен одним выстрелом в голову. В совершении убийства подозреваются двое молодых людей в темных спортивных костюмах.
В 03.00 мск в микрорайоне Искож в Нальчике силовики ввели режим контртеррористической операции (КТО). Спецоперация проходила в пятиэтажном жилом, в результате нее убиты два человека. Режим контртеррористической операции был отменен в 08.15 мск. Личности убитых установлены. Оба были членами террористической организации "Имарат Кавказ", сообщил Национальный антитеррористический комитет. Одним из убитых может являться 24-летний житель Баксанского района республики Аскер Дышеков, который недавно перешел на нелегальное положение, пишет "Коммерсант". Второй убитый – 25-летний Ислам Эздеков, говорится в сообщении на поддерживающем боевиков сайте.
Оперативники нашли в одном из кафе Баксана боеприпасы и элементы для изготовления взрывных устройств. Владелец заведения доставлен в полицию.
Силовики увезли в неизвестном направлении жителя села Дугулубгей Ахмеда Абазова. Его подозревают в хранении оружия. Задержанный приходится братом Мурату Абазову, погибшему в 2013 году при взрыве у сельской мечети.
Задержаны четверо местных жителей, которые подозреваются в причастности к поставкам оружия и боеприпасов в составе преступной группировки
Режим КТО объявлен в 5.00 мск на части территории Баксанского района северо-западнее села Атажукино. Спустя полчаса в окрестностях Атажукино в перестрелке были убиты два человека, по данным силовиков, первыми открывшие огонь. На месте боестолкновения обнаружен блиндаж. В 8.00 мск действие режима КТО снято. Родственники опознали убитых в спецоперации как Рустама Кодзокова и Аскера Хаткова.
На клумбе в парке Нальчика у пересечения проспекта Шогенцукова и улицы Парковой утром было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое к вечеру было обезврежено на месте.
Арсенал оружия и наркотики обнаружены в доме жителя Нарткалы.
В 07.30 мск режим КТО, введенный в Нальчике, был снят. В результате перестрелки с силовиками убиты двое предполагаемых боевиков – мужчина и женщина. Личность мужчины установлена. Им оказался лидер местного подполья Залим Шебзухов, сообщил источник в правоохранительных органах. Залим Шебзухов входил в состав террористической организации "Имарат Кавказ" и занимался в активной вербовке боевиков для переправки в зону вооруженного конфликта в Сирии, сообщил НАК. Кроме того, по данным НАК, Залим Шебзухов готовил ряд терактов в период проведения майских праздников. В то же время источники в силовых структурах КБР заявляют, что убит совсем другой человек - находившийся около одного года в федеральном розыске житель Нальчика Заур Прокопчук, 1988 года рождения, а вместе с ним была убита Танзиля Уянаева 1982 года рождения, предположительно, его мусульманская жена.
В лесополосе у села Чегем-2 полицейские обнаружили тайник с боеприпасами.
Режим КТО был объявлен с 23.00 в центре Нальчика. Территория КТО ограничена улицей Тлостанова, проспектом Ленина, улицей Карашаева и улицей Кирова.
Режим конттеррористической операции (КТО) был объявлен на территории садоводческого товарищества "Домостроитель" в Черекском районе в 5.00 мск. Здесь, согласно информации силовиков, был заблокирован открывший по ним огонь человек. В перестрелке вооруженный мужчина был убит. Действие режима КТО прекращено с 9.00 мск приказом начальника Управления ФСБ России по КБР полковника Олега Усова. Убитый предварительно опознан как Атмир Керефов, 1976 года рождения, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Керефов, по данным силовиков, отказался сдаться властям, он назван "организатором канала поставки оружия и взрывчатых веществ для бандитских группировок, орудующих на территории республики".
Житель села Старый Черек арестован как подозреваемый по делу об участии в незаконном вооруженном формировании.
В населенном пункте Залукодес Зольского района задержан подозреваемый в хранении оружия.
Сотрудники силовых структур в Баксане оцепили магазин, в котором укрылась подозрительная девушка.
Житель Нальчика заподозрен в передаче боевикам обмундирования, денег и продуктов питания.
Режим КТО введен утром на территории села Старый Черек Урванского района. Спустя четыре часа спецрежим был снят. В ходе спецоперации задержаны четверо предполагаемых пособников боевиков - Арсена Бекова, Артура Иванова, Артура Агнокова и Аслана Куашева.
Взрывное устройство сработало на автостоянке по улице Кулиева в Нальчике. Информации о пострадавших не было.
На окраине села Светловодского в Кабардино-Балкарии полицейскими обнаружен тайник с оружием и боеприпасам.
В Урванском районе в двух километрах от города Нарткала ночью убит мужчина, открывший огонь по полицейским в ответ на требование остановить автомобиль для проверки. По данным силовиков, это ранее судимый житель республики, занимавшийся вымогательством денежных средств у предпринимателей и финансированием боевиков. Убитый при жизни занимался вербовкой жителей республики для участия в военных действиях на территории Сирии, сообщил источник в правоохранительных органах.
Имам мечети "Мансур" Анзор Шхануков госпитализирован после избиения неизвестными.
Взрывное устройство изъято у жителя села Заюково Чегемского района на 7-м километре автодороги Чегем - Нальчик. Бомба уничтожена на месте, мужчина задержан.
В Нальчике на территории садоводческих товариществ "Дружба" и "Мичуринец" была проведена спецоперация, был введен режим КТО. По ее итогам правоохранительные органы сообщили об убийстве участника боевых действий в Сирии, специалиста по минно-взрывному делу Алихана Точиева, 1993 года рождения. Официально в федеральном розыске он не значился и, по данным властей, к боевикам Ингушетии отношения не имел. Родственники Точиева заявили о его похищении за два дня до спецоперации, и обнаруженных на его теле следах пыток.
В 05.00 мск силовики ввели режим КТО в пределах административных границ села Дыгулыбгей. Здесь было заблокировано одно из домовладений, откуда по сотрудникам полиции был открыт огонь. Прилегающая к блокированному дому местность была блокирована силами правопорядка, гражданские лица эвакуированы, из блокированного дома силовикам удалось вывести пожилого мужчину, двух женщин и троих детей. В 09.45 мск режим КТО был отменен. Силовики сообщили о гибели троих боевиков. Среди убитых в результате спецоперации боевиков оказался один из лидеров местного подполья Андзор Гучапшев, сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Утром в Нальчике на территории, прилегающей к погрануправлению УФСБ, ограниченной улицами Ашурова, Суворова, Идарова и Кабардинской, был введен режим КТО. Силовики блокировали пятиэтажный дом, в котором укрылись члены незаконных вооруженных формирований. Жильцы дома были эвакуированы. В результате спецоперации были убиты четыре предполагаемых боевика. В здании возник пожар, который позже был потушен. Один из убитых, как заявили силовики, опознан, личность остальных установить будет возможно лишь с помощью экспертизы, так как их тела сильно обгорели. При этом, как сообщил оперативный штаб Национального антитеррористического комитета, убитые в Нальчике боевики готовили теракт на территории республиканского управления Пограничной службы.
В селении Чегем Второй Чегемского района, где действует режим КТО и были блокированы боевики, с утра возобновлена спецоперация. В ходе осмотра домовладения полицейские подорвались на самодельном взрывном устройстве и получили ранения. Изначально сообщалось о троих подорвавшихся. Затем сообщалось о четверых пострадавших. Убитый был специалистом по взрывному делу ячейки запрещенной международной террористической организации "Имарат Кавказ", сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Утром в Нальчике при обстреле неизвестными погиб сотрудник полиции. По одним данным, был обстрелян наряд ДПС, по другим - расстрелян сотрудник УГИБДД Кабардино-Балкарского МВД в момент, когда он направлялся на службу.
Режим КТО введен на территории селения Чегем Второй с 15:30 мск. Здесь в ходе адресных проверок в одном из частных домов были заблокированы предполагаемые боевики, которые на предложение сдаться открыли огонь. Один из блокированных был убит, проведение спецмероприятий силовики приостановили до утра.
В Прохладненском районе в районе поселка Учебный сотрудники силовых структур проводили спецмероприятия и убили открывшего по ним стрельбу мужчину. Инцидент произошел, когда сотрудники полиции предприняли попытку задержать предполагаемого пособника боевиков. Мужчина оказал вооруженное сопротивление, открыв огонь из пистолета и применив гранату. Один боец спецподразделения получил легкое ранение.
В Нальчике был обстрелян наряд ДПС. В ходе завязавшейся перестрелки, по данным силовиков, были убиты один нападавший и один сотрудник полиции, еще один правоохранитель получил ранения. Убитый участник нападения был опознан как активный член вооруженного подполья Хасан Залиханов, 1987 года рождения. Хасан Залиханов был сотрудником полиции, прежде чем пропал в 2012 году.
В поселке Нарт в результате взрыва погиб полицейский. Сотрудник правоохранительных органов прибыл в составе оперативной группы для осмотра обнаруженного местным жителем в земле подозрительного пакета, о чем сообщила пресс-служба МВД РФ по республике.
Утром в Баксанском районе КБР был введен правовой режим КТО. В зоне КТО, на окраине села Псыхурей, были убиты два человека. Они опознаные как Заурбек Оршедугов (в СМИ фамилия указывается также как Оршокдугов) и Нураби Тлепшев. По данным НАК, они являлись участниками группы боевиков, входящей в состав запрещенной международной террористической организации "Имарат Кавказ". Родственники Нураби Тлепшева заявляли, что он пропал без вести и считали, что его могли похитить силовики. Заурбек Оршедугов (Оршокдугов), согласно данным силовиков, более года находился в федеральном розыске по подозрению в участии в многочисленных посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот оружия, а также в убийстве, в частности, целительницы в селении Псыхурей в декабре 2013 года. После окончания спецоперации режим КТО в селении был снят.
Боевики отказались от предложения силовиков сдаться. Они находились в момент их обнаружения в хорошо оборудованном блиндаже на территории сельского кладбища. В блиндаже уже после окончания спецоперации найдено несколько взрывных устройств.
На время спецоперации режим КТО вводился и на территории соседнего Кировского района Ставропольского края.
Взрывотехники ФСБ уничтожили обнаруженное на трассе "Кавказ" взрывное устройство мощностью около 500-600 граммов в тротиловом эквиваленте.
В Нальчике неизвестные люди в масках похитили местного жителя Залимхана Тхамокова.
Блиндаж и схрон с оружием, боеприпасами и продуктами обнаружили сотрудники правоохранительных органов на окраине села в Баксанском районе Кабардино-Балкарии.
Схрон с боеприпасами обнаружен в лесном массиве вблизи села Лечинкай Чегемского района Кабардино-Балкарии. Тайник принадлежал убитому в 2014 году члену вооруженного подполья, утверждают представители МВД.
Примерно в 22.00 в Дугулубгее неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции и скрылись. Попавшие под обстрел в селе Дугулубгей Баксанского района полицейские пытались проверить документы у человека в показавшейся им подозрительной машине. Сами они не стреляли, сообщает пресс-служба МВД КБР. Водитель машины задержан. В настоящее время, по данным источника в правоохранительных органах, сотрудники полиции проводят подворовые обходы, проверяют алиби у местных жителей в поисках стрелявшего.
В селе Лечинкай был введен режим контртеррористической операции. В ходе спецоперации был убит боевик, сообщает источник. В 13.00 правовой режим КТО в селе Лечинкай был снят. Два сотрудника правоохранительных органов были ранены в ходе спецоперации, сообщили в Оперативном штабе по КБР. Убитый опознан как житель села Тимур Бейтуганов.
Пропавший накануне журналист Тимур Куашев найден мертвым в лесу в пригороде Нальчика.
На 2-м километре дороги "Терек - Арик-Куян" в Терском районе двое жителей города Терек убиты в перестрелке с полицейскими.
В Нальчике сотрудниками полиции задержаны житель Кабардино-Балкарии и житель Ставропольского края, у которых были изъяты пистолеты, ружье и ручные гранаты. Задержанные оказали сопротивление, один из них стрелял в сторону полицейских, утверждают представители МВД.
В рамках расследования двух уголовных дел полицейские Кабардино-Балкарии обнаружили у местных жителей оружие и боеприпасы. Местные жители задержаны.
В селе Дугулубгей задержан 23-летний местный житель, при личном досмотре которого обнаружены граната и патроны, сообщает пресс-служба МВД Кабардино-Балкарии. В доме задержанного силовики проводили обыск, молодой человек оказал сопротивление и, выбежав из дома, попытался скрыться, но был задержан. При личном досмотре у него были обнаружены граната РГД-5, взрыватель и 20 патронов.
Отец 24-летнего жителя села Дугулубгей Мурата Куашева заявил о задержании 18 июня после обыска в их доме сына и его пытках в Баксанском РОВД.
20-летняя жительница Кабардино-Балкарии стала подозреваемой в пособничестве членам вооруженного подполья, сообщает МВД региона. Подозреваемая проживает в городе Баксан. По данным МВД, она оказывала помощь боевикам в течение трех месяцев.
В 6:15 мск в населенных пунктах Залукодес, Зольское, Светловодское и Шардаково Зольского района республики был введен режим контртеррористической операции. В ходе спецоперации в лесу на окраине села Светловодское были убиты трое неизвестных, по данным силовиков, открывших огонь по правоохранителям. Это Артур Маргушев, Рустам Маргушев и Марат Темботов. По данным Национального антитеррористического комитета, они причастны к убийству шести человек на Ставрополье. Режим контртеррористической операции, введенный в районе, снят в 11:30 мск. Во время перестрелки получили ранения двое военнослужащих внутренних войск МВД России.
Режим КТО введен с 4.00 мск в Зольском районе Кабардино-Балкарии. В 14.00 мск он снят.
В ночь на 10 июня вблизи города Баксан при попытке проверки автомобиля ВАЗ-2114 из машины по полицейским был открыт огонь. В ходе перестрелки четверо находившихся в машине людей были убиты, а автомобиль взорвался. Убитыми оказались разыскиваемые за преступления террористической направленности уроженцы Зольского района Мухамед Балагов, Адам Шигалугов и Аскерби Хандохов, управлял автомобилем подозреваемый в пособничестве боевикам Мухамед Багов. Один из убитых находился в международном розыске, сообщил Национальный антитеррористический комитет РФ.
В Баксанском районе неподалеку от автодороги Дугулубгей - Кишпек полицейские обнаружили тайник с оружием, взрывчаткой и боеприпасами.
В 04,45 мск в Баксане был введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики блокировали один из частных домов, в котором, по их данным, находились боевики. В ответ на предложение сдаться находящиеся в здании люди, по информации правоохранителей, открыли огонь, завязалась перестрелка. В ходе спецоперации убиты четыре члена террористической организации "Имарат Кавказ", один из которых опознан, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В блокированном доме, по данным ведомства, была обнаружена лабораторию по изготовлению бомб. В ходе спецоперации был убит сотрудник ФСБ. С 12 часов мск режим КТО в городе отменен.
На территории селения Дугулубгей Баксанского района с утра был введен режим контртеррористической операции. По данным НАК, в ходе перестрелки были убиты два боевика и лидер вооруженного формирования.
Около полуночи в городе Чегем в Кабардино-Балкарии было совершено нападение на экипаж ДПС. В ходе перестрелки получил ранения сотрудник полиции, двое нападавших убиты ответным огнем, еще одному удалось скрыться, сообщил представитель СКР.
На окраине Нальчика произошла перестрелка, в результате которой погиб Хызыр Бегиев, 1978 года рождения. По версии МВД, его автомобиль был остановлен для проверки документов, однако Бегиев стал стрелять по полицейским и попытался скрыться.
В Нальчике на улице Мусова сотрудники полиции остановили молодого человека, чтобы проверить у него документы. По данным правоохранителей, молодой человек выхватил пистолет, стал стрелять и был убит ответным огнем.
Полицейские обнаружили взрывчатые вещества, боеприпасы и наркотики в домовладениях четырех жителей Чегемского района. Также позднее в Зольском районе полицейские обнаружили оружие и наркотики в домовладении жителя городского поселка Залукокоаже.
В Баксане местный житель бросил гранату в силовиков. Пострадавших нет. Нападавший разыскивается.
В Баксане произошел взрыв под автомобилем местного жителя, в результате мужчина погиб на месте происшествия, мощность сработавшего взрывного устройства составляла более 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают несколько версий происшествия, в том числе и экономическую, так как убитый при жизни занимался предпринимательской деятельностью.
Схрон с боеприпасами обнаружен полицейскими неподалеку от села Былым в Эльбрусском районе. Боеприпасы находились в пластиковых бочках, зарытых в землю.
В Нальчике введен режим контртеррористической операции. В доме на улице Шортанова блокированы предполагаемый боевики. В результате спецоперации, как сообщили источники, по предварительной информации, убиты трое предполагаемых боевиков: Тенгиз Гукетлов, Анзор Маргушев и Вадим Шогенов. Временные ограничения в Нальчике, которые действовали при введении режима КТО, были отменены в 10.30 мск.
В поселке Мир Чегемского района полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в пособничестве членам незаконных военных формирований. Во время обыска в доме задержанного сотрудники полиции нашли готовое для использования самодельное взрывное устройство мощностью до 5 кг в тротиловом эквиваленте. Кроме того, были конфискованы две гранаты с запалами, а также боеприпасы к стрелковому оружию и вещество, похожее на пластид.
В центре Нальчика произошел взрыв у входа в аптеку. Пострадавших нет.
Азамат Егужоков, 1992 года рождения, был задержан пришедшими в дом его семьи силовиками. Полицейские, по его словам, интересовались, где находится его ушедший из дома дядя Мурат Шогенов. Егожуков также утверждает, что его пытали.
В перестрелке убит житель селения Залукокоаже. По версии правоохранительных органов, силовики попытались остановить автомобиль "Фольксваген" для проверки документов, в ответ водитель открыл огонь и ответным огнем был убит. Объявленный сотрудниками правоохранительных органов пособником боевиков ничем подозрительным не занимался, а в день своей смерти возил тещу к зубному врачу, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" его односельчанин.
Сотрудники полиции задержали в Нальчике мужчину, в автомобиле которого нашли патроны и гранату.
В Баксане введен режим контртеррористической операции. В ходе боев убиты четверо заблокированных в частном доме боевиков, ранен сотрудник спецназа.
Специалистами-взрывотехниками обезврежена самодельная бомба, обнаруженная на территории частного домовладения в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, в котором проживала убитая в декабре прошлого года целительница.
В Чегеме введен режим КТО. В одном из жилых домов заблокирована группа боевиков.
С утра в пределах административных границ города Баксан и селения Кишпек Баксанского района был введен режим контртеррористической операции (КТО). Во второй половине дня режим КТО был снят.
В доме 42-летнего жителя селения Дугулубгей Баксанского района силовики обнаружили самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами в виде болтов и гаек.
В ночь с 11 на 12 января при невыясненных обстоятельствах исчез житель села Дугулубгей Баксанского района Хизир Тлепшев, заявляет его жена Рамета Тлепшева. Женщина сообщает об обыске в доме, а также опасается, что ее муж задержан силовиками, и к нему могут применять насилие.
Самодельное взрывное устройство найдено при досмотре легковой автомашины в Эльбрусском районе.
Обстрелян мобильный пост ДПС в Баксанском районе. Завязалась перестрелка, один полицейский получил ранение. Пытаясь остановить проезжавшие автомобили, боевики ранили женщину, сообщает источник в правоохранительных органах.
На части территории Нальчика в 5.00 мск был установлен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики вели розыск предполагаемых боевиков. В 7.00 режим КТО был снят. В ходе спецоперации были задержаны пять человек. По данным НАК, задержанные признались в подготовке серии терактов. Кроме того, у них была найдена готовая к применению бомба мощностью 2 кг в тротиловом эквиваленте, замаскированная под пакет от сока.
Молодой человек открыл огонь по полицейским в Нальчике, в перестрелке он был убит.
Два жителя селения Дугулубгей Кабардино-Балкарии обстреляны из автомата, один из них погиб, другой ранен.
В 8.30 в Чегеме был введен режим контртеррористической операции (КТО). По данным источников в правоохранительных органах, в одном из частных домов населенного пункта была блокирована группа боевиков. В ходе спецоперации убиты трое человек, которые на предложение сдаться открыли огонь, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, двое силовиков ранены.
Целительница убита двумя неизвестными в селении Псыхурей Баксанского района. Убийство было совершено в доме, где проживала целительница. Свидетелем преступления стал 10-летний ребенок.
33-летний житель Нальчика задержан по подозрению в пособничестве боевикам.
В Баксанском районе Кабардино-Балкарии во время перестрелки с полицейскими убит неизвестный мужчина.
Задержан житель города Терек, у которого при личном досмотре него найдены граната и патроны. Задержанный подозревается в пособничестве лидерам НВФ.
Находившийся в федеральном розыске 28-летний Али Энеев был задержан на окраине города Тырныауз в блиндаже. Он привел силовиков в дом в селе Былым, где, по его словам, мог находиться его сообщник, и привел в действие находившееся там взрывное устройство. Сам мужчина погиб на месте, двое сопровождавших его полицейских получили минно-взрывные травмы.
В селе Исламей Баксанского района задержан местный житель, в доме которого при обыске были найдены самодельное взрывное устройство и боевые гранаты.
В Чегемском районе около 22.45 неизвестные бросили гранату в сотрудников полиции. Один сотрудник полиции получил контузию. В результате ответного огня полицейских взорвалась машина нападавших. Из нее извлечено тело одного человека.
После завершения спецоперации в Былыме стало известно, что убиты четыре боевика, сообщили силовики. Один из убитых - хозяин дома, в котором укрывались боевики, сообщают местные жители. По данным НАК, убитые в планировали организацию терактов и причастны к ряду громких преступлений.
Режим КТО введен с 8.30 в селе Былым Эльбрусского района. Силовики заблокировали дом, в котором находятся предполагаемые боевики. После переговоров удалось вывести женщину с ребенком. Боевики на предложение сдать оружие открыли огонь. В перестрелке был ранен сотрудник правоохранительных органов и убиты два боевика, как выяснилось позже, находящийся в федеральном розыске 40-летний Арсен Хандохов и его ближайший помощник Залим Лиев.
Сегодня с утра приостановленная на ночь спецоперация была возобновлена, были убиты еще двое укрывавшихся в доме мужчин, среди них хозяин блокированного дома 32-летний Тахир Атакуев.
В ходе обыска в доме жителя города Чегем обнаружены пистолет кустарного производства и боевая граната, а также гранатометный выстрел.
В доме жителя села Бедык Эльбрусского района в платяном шкафу найден тайник с боеприпасами.
Граната РГД-5 с запалом и два подствольных снаряда ВОГ-17 обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов при досмотре остановленного в Нальчике автомобиля. Водитель задержан.
В Нальчике задержаны трое молодых людей, которые подозреваются в пособничестве боевикам, у них изъяты гранаты и похожее на наркотик вещество.
В частном доме села Дугулубгей Баксанского района Кабардино-Балкарии сотрудники полиции изъяли готовую к применению бомбу, гранату и патроны, хозяин домовладения задержан.
В результате нападения неизвестных в Чегеме на автомобиль, в котором находились сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний, погибли два человека. Еще один с ранениями доставлен больницу, сообщает следствие.
В Тырныаузе задержан предполагаемый пособник боевиков. У мужчины, 1981 года рождения, были обнаружены боеприпасы.
Утром была возобновлена спецоперация в селении Жанхотеко. Как сообщил источник в правоохранительных органах, активная фаза спецоперации уже завершена. При этом точных данных о том, сколько боевиков находятся в заблокированном доме, у силовиков не было. Ближе к вечеру источники сообщили, что в ходе спецоперации убиты четыре человека, потерь среди правоохранителей нет.
В селении Жанхотеко Баксанского района в жилом доме оказалась заблокирована группа предполагаемых боевиков. На территории Жанхотеко был введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики вечером приняли решение приостановить до утра активную фазу контртеррористической операции.
В Нальчике задержан местный житель, у него изъята боевая граната РГД-5 с запалом.
Тайник с боеприпасами обнаружен в гараже на территории домовладения жителя селения Малка Зольского района.
В квартире жителя Нальчика, расположенной в доме по улице Захарова, обнаружен склад боеприпасов.
В селе Дугулубгей, которое находится в пригороде Баксана, двое неизвестных обстреляли предпринимателя, после чего он был госпитализирован. Нападавшие, по данным следствия, перед этим захватили автомобиль-такси, а стреляли по мужчине у его дома, вызвав его на улицу. Позже в МВД республики проинформировали, что госпитализированный после нападения вооруженных неизвестных мужчина является пенсионером, а не предпринимателем.
Полицейские в перестрелке убили двух вооруженных мужчин в Баксанском районе.
Два человека убиты в результате вооруженного нападения на автосервис в Баксане.
На заброшенной даче в поселке Интернациональный Терского района Кабардино-Балкарии был найден схрон с боеприпасами. Найденные гранату Ф-1 и 30 патронов калибра 5,45 миллиметра были направлены в экспертно-криминалистический центр МВД по КБР.
В селе Каменномостское Зольского района Кабардино-Балкарии на территории частного домовладения во время санкционированного осмотра были обнаружены граната РГД-5 и более 100 патронов различного калибра.
В селе Дугулубгей сотрудники полиции обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.
В Нальчике полиция задержала 33-летнего местного жителя, у которого было обнаружено самодельное взрывное устройство, граната РГД-5, два запала ручной гранаты и 40 патронов.
На окраине города Майский убит военнослужащий МВД.
В Нальчике полицейские задержали жителя села Шалушка Чегемского района Кабардино-Балкарии с ручной гранатой, снаряженной гексогеном.
Режим контртеррористической операции (КТО) введен с 05.00 мск в населенном пункте Залукокоаже Зольского района Кабардино-Балкарии. Силовики в одном из частных домов села блокировали группу из нескольких предполагаемых боевиков, которые на предложение сдаться открыли огонь. Изначально сообщалось о четырех раненых силовиках, позже стало известно, что один из них скончался, а также что один из предполагаемых боевиков был убит при попытке прорваться через оцепление.
В селении Заюково совершено нападение на дом сотрудника полиции. Погиб один из нападавших, ранен полицейский. Во время перестрелки, по уточненным данным, ранения получили трое сотрудников полиции. Убитый нападавший опознан как находящийся в розыске Алим Татаров.
Задержан житель поселка Баксаненок. По данным МВД, он признался в том, что несколько лет оказывал помощь лидеру группировки "баксанских" боевиков Аслану Загаштокову, убитому 29 марта 2012 года.
В Баксане были обстреляны из подъехавшего автомобиля два сотрудника ФСБ, один из них был убит, еще один получил ранение. Стрелявшие скрылись. По информации силовиков, один из нападавших был опознан как "активный член бандподполья республики, находящийся в федеральном розыске и причастный к ряду преступлений террористической направленности" 23-летний Астемир Берхамов. Нападение было совершено на автомобиле-такси, сообщили в следственных органах республики.
В результате вооруженного нападения погиб участковый уполномоченный села Светловодское, старший лейтенант Рустам Бжеников.
В Нальчике утром полицейскими был убит мужчина, который открыл стрельбу по правоохранителям при проверке документов. Его личность установлена. Это житель Баксана, 1983 года рождения, Тимур Дышеков, по оперативным данным, активный пособник членов незаконных вооруженных формирований.
Во дворе сельской мечети в Баксанском районе взорвалось неустановленное устройство, на месте взрыва обнаружены человеческие останки.
В городе Баксан во дворе дома по улице Мидова, принадлежащего предпринимателю, была обнаружена растяжка с гранатой.
Сотрудники правоохранительных органов убили неизвестного, оказавшего им вооруженное сопротивление в Баксанском районе.
Вечером группа вооруженных людей была блокирована в частном доме на улице Тамбиева в селении Дугулубгей. На предложение сдаться они ответили огнем, началась перестрелка. Представитель правоохранительных органов сообщил об одном убитом человеке. Позже представитель следственного управления Следственного комитета по республике сообщил, что убиты двое - 25-летний Тимур Хамгоков и 22-летний Батырбек Дудуев.
Рюкзак с готовым к применению самодельным взрывным устройством обнаружен полицейскими на въезде в Нарткалу.
На окраине города Баксан в Кабардино-Балкарии силовики обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью 5 килограммов тротила, оно уничтожено на месте, сообщает МВД России.
В 19.07 в пойме реки Шалушка в результате взрыва погиб человек. По данным МВД, рядом с телом был обнаружен, предположительно, "пояс шахида". Погибшим оказался ранее судимый житель селения Герменчик.
Двое неизвестных сегодня вечером бросили гранату в полицейских. Пострадавших нет, нападавшие скрылись, сообщили в правоохранительных ведомствах республики.
Предполагаемый помощник лидера "урванской" группировки Руслан Хапов был убит в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории центральной районной больницы города Нарткала.
Утром в Урванском районе КБР началась спецоперация, был введен режим КТО. В ходе спецоперации сотрудниками спецназа ликвидирована группа боевиков, причастных к нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, среди убитых лидер местных боевиков Руслан Макоев, сообщили в НАК России.
По уточненным данным, во время спецоперации в Ураванском районе между селениями Кахун и Нижний Черек были заблокированы три предполагаемых боевика. Двое из них были убиты, третьему удалось скрыться.
В Баксане на городской мусорной свалке были обнаружены и уничтожены две боевые гранаты. Сообщение об обнаружении на свалке двух подозрительных предметов, похожих на гранаты, поступило в полицию от местных жителей.
В Нарткале силовиками убит оказавший вооруженное сопротивление участник группы боевиков, действовавшей в четырех районах Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба МВД республики. Среди силовиков жертв и пострадавших нет.
В Баксанском районе у трассы "Кавказ" обнаружено и обезврежено СВУ мощностью около 6 кг в тротиловом эквиваленте.
Неизвестные в селении Дугулубгей на улице Баксанова подорвали самодельную бомбу у дороги в момент проезда двух полицейских машин. В результате взрыва пострадавших нет.
В Нальчике неизвестные открыли огонь по сотрудникам ДПС. Сотрудник полиции получил ранение. Ответным огнем убиты четверо. Старший сержант полиции, получивший ранение в результате нападения на сотрудников ДПС, умер в больнице. Среди убитых, как сообщили силовики, оказался лидер боевиков Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. По данным МВД по Кабардино-Балкарии, это лидер вооруженного подполья Хасанби Факов. Боевики подтвердили гибель Хасанби Факова и его жены Ирины Ортановой.
Тайник с оружием и боеприпасами найден в заброшенном здании недалеко от больницы, расположенной в административном центре Лескенского района - селе Анзорей. В тайнике были спрятаны гранатомет, тротиловая шашка весом 400 гр, граната и 120 патронов калибра 5,45 мм.
Открывший огонь по полицейским убит при попытке задержания в Кабардино-Балкарии.
В Нальчике задержан местный житель с ручной осколочной гранатой, снаряженной гексогеном.
Во время перестрелки с полицейскими убит 25-летний житель Баксана Алим Коздеев.
В селении Исламей Баксанского района в 6.00 мск был введен режим КТО. Сотрудники силовых структур впоследствии сообщили о том, что они блокировали, а затем в ходе спецоперации убили четырех предполагаемых членов незаконных вооруженных формирований. В 10.30 мск режим КТО в селении был снят.
Ночью в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике скончался сержант полиции Аслан Конов, раненный во время нападения на наряд патрульно-постовой службы в столице Кабардино-Балкарии 13 июля.
В Терском районе в ночь на 15 июля произошло боестолкновение с двумя предполагаемыми боевиками, напавшими на полицейских. Один из нападавших был убит, второму удалось скрыться. Убитый опознан как житель села Плановское 1990 года рождения.
Трое неизвестных вечером 13 июля обстреляли наряд патрульно-постовой службы (ППС) в Нальчике. В результате нападения один полицейский погиб, еще двое получили ранения.
Сотрудники полиции вступили в бой с группой вооруженных людей на окраине Нальчика, был введен режим КТО. Трое предполагаемых боевиков были убиты, со стороны правоохранительных органов жертв нет. После боестолкновения режим КТО был снят.
В лесополосе у селения Дугулубгей убит предполагаемый боевик, который оказал вооруженное сопротивление сотрудникам МВД.
29 июня с 08.00 мск на части территорий Урванского и Черекского районов введен режим КТО. К 15.28 стало известно, что в окрестностях селения Зарагиж в Черекском районе сотрудники правоохранительных органов обнаружили группу предполагаемых боевиков. Один из них был убит в перестрелке. Позднее правоохранительные органы сообщили, что в ходе спецоперации задержаны один боевик и трое его пособников. Убитый был опознан как 28-летний житель Нальчика Адам Хоконов, задержанным оказался 20-летний Эдуард Ходорковский из города Нарткала.
В одной из квартир в Нальчике сотрудники полиции изъяли компоненты к самодельному взрывному устройству. Мужчина, снимавший эту квартиру, задержан.
В селении Сармаково сотрудники полиции обнаружили замаскированный блиндаж членов незаконных вооруженных формирований, в котором находились автомат Калашникова и значительное количество боеприпасов.
В 01.00 мск в у входа в кафе "Корона", расположенном на федеральной трассе "Кавказ" в Баксанском районе произошел взрыв, а за этим последовал обстрел. При этом пострадал один человек - житель селения Нижний Куркужин, который, услышав взрыв, вышел из машины и попал под обстрел. Позже в следственных органах сообщили, что ранения получили двое человек.
Силовики обнаружили летнюю базу боевиков в горно-лесистой местности урочища «Гитче», а также тайник с документами.
На берегу реки Баксаненок обнаружен обгоревший труп мужчины у поврежденного взрывом автомобиля. Детали машины ВАЗ-21093 и фрагменты костномышечной ткани человека находись на территории в диаметре 100-150 метров от автомобиля. Уже установлено, что он зарегистрирован на имя жителя села Дугулубгей 1989 года рождения.
В лесу в 500 метрах от автодороги "Лечинкай - Чегем" сотрудники полиции и спецслужб обнаружили блиндаж боевиков, в котором находился тайник с оружием.
Обстрел наряда патрульно-постовой службы совершен ночью в столице Кабардино-Балкарии. Один из подозреваемых в нападении убит, один полицейский ранен.
В селении Дугулубгей Баксанского района в ночь на 8 июня неизвестные расстреляли участкового уполномоченного полиции, 1986 года рождения.
На 13-м километре трассы "Прохладный - Азау" в районе села Кишпек найден мертвым житель села Дугулубгей Баксанского района. Труп мужчины находился в салоне автомобиля, ноги и руки у него были перевязаны скотчем, при осмотре зафиксированы признаки насильственной смерти.
В селении Светловодское Зольского района неизвестные обстреляли экипаж ДПС. Ответным огнем один из нападавших убит, сообщил представитель следствия. По данным СК России, ранения при нападении на экипаж ДПС получили двое сотрудников полиции. Их жизни ничто не угрожает.
В селе Дугулубгей Баксанского района задержан местный житель, подозреваемый в участии в НВФ.
В городах Нальчик, Баксан и селении Верхняя Балкария силовики обнаружили три тайника с оружием и боеприпасами.
В ночь на 1 июня при попытке задержания двух подозрительных лиц между селениями Хасанья и Герпегеж в Черекском районе произошла перестрелка, двое человек, при которых были обнаружены боеприпасы и оружие, погибли. По предварительным данным, погибшие опознаны как жители Нальчика Борис Темукуев, 1959 года рождения и Евгений Ситников, 1971 года рождения. По данным следствия, их смерть наступила в результате взрыва самодельной бомбы.
В Баксане произошла перестрелка между сотрудниками ДПС и неизвестными лицами. Один из стрелявших убит, два сотрудника ДПС ранены, двум нападавшим удалось скрыться. В машине из которой велся обстрел, по данным правоохранительных органов, найдено оружие.
Полиция в Нальчике в остановленном для досмотра легковом автомобиле обнаружила два самодельных взрывных устройства мощностью 5 кг и 1 кг в тротиловом эквиваленте. Бомбы вывезли за город, где и уничтожили. По информации Главного управления МВД по округу, их перевозил 23-летний житель Нальчика, предположительно, пособник боевиков.
Сотрудники полиции обезвредили в центре Нальчика самодельную бомбу, сообщает МВД по Кабардино-Балкарии.
Военнослужащий внутренних войск МВД России убит в поселке Дугулубгей Баксанского района у ворот своего дома.
В Эльбрусском районе завершены проходившие с 18 мая спецмероприятия, режим КТО снят.
В ходе начавшихся 18 мая спецмероприятий в Эльбрусском районе республики была обнаружена база, рассчитанная на длительное проживание пяти человек. По версии правоохранительных органов, она принадлежала членам вооруженного подполья.
Убитый в ночь на 9 мая у селения Исламей Баксанского района опознан как Заур Березгов.
Взрыв у опорного пункта полиции в селе Куба Баксанского района произошел в 07.30 мск. Обошлось без жертв и пострадавших, однако у опорного пункта была выбита входная дверь, разбиты стекла. По предварительным данным, бомба была начинена поражающими элементами в виде болтов и гаек, а ее мощность составила 400 граммов тротила.
На автодороге между селениями Хасанья и Герпегеж сотрудники ФСБ попытались остановить для проверки автомобиль. Водитель автомобиля начал стрелять в них и был убит ответным огнем.
Группа спецназа была обстреляна в лесу около села Жанхотеко Баксанского района во время проведения разведки. В результате перестрелки никто не пострадал.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили "пояс смертника" в доме 24-летней жительницы города Чегем, находившийся в федеральном розыске как пропавшая без вести.
Тайник с тротиловой шашкой, гранатами и магазином от АК найден в Черекском районе у автомобильной дороги Старый Черек - Сукансу.
Самодельное взрывное устройство было обнаружено в схроне около жилых кварталов в Нальчике. Оно было успешно обезврежено и уничтожено на месте. Также в схроне были найдены четыре тротиловых шашки, два гранатометных выстрела, две гранаты, более 200 патронов и медикаменты.
Готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также боеприпасы были обнаружены в тайнике в Баксанском районе
Тайники с оружием и боеприпасами найдены в Нальчике и Майском районе. По информации МВД, первый тайник принадлежит жителю Нальчика, который находится в СИЗО и обвиняется в незаконном хранении оружия и взрывчатки. Схрон около станицы Котляревской Майского района принадлежал члену подполья 1971 года рождения, уроженцу Терека, убитому в марте 2011 года, сообщило ведомство.
89-летний ветеран войны Георгий Могилко найден убитым в своем доме, при этом его сбережения и ордена преступники не тронули. Ветеран был расстрелян из травматического оружия, также на его теле были обнаружены следы удушения.
Ранее не судимый житель Черекского района оформил явку с повинной в центре по противодействию экстремизму. По данным МВД, с 2011 года он оказывал помощь членам НВФ, в частности участвовал в закладывании схрона с большим количество боеприпасов в в Терском районе республики.
В 300 метрах от автодороги в Черекском районе найден схрон с оружием. По данным правоохранительных органов, он принадлежал убитому в ходе спецоперации боевику.
На окраине Тырныауза обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство мощностью более двух килограммов в тротиловом эквиваленте. По данным МВД, схрон, в котором находилось СВУ, принадлежал убитому в 2012 году в Нальчике члену вооруженного подполья.
Сотрудники правоохранительных органов в Баксанском районе обезвредили самодельное взрывное устройство на магнитах.
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Баксана, в доме которого, по данным МВД, обнаружены компоненты для самодельного взрывного устройства.
На части территории Эльбрусского района введен режим контртеррористической операции (КТО) с 08:00 мск. В территорию, на которой проводится спецоперация, включен населенный пункт Нейтрино. Также она распространяется от поселка до государственной границы с Грузией, административной границы с Карачаево-Черкесией и Чегемского района КБР. Мероприятия, проводимые в рамках режима КТО – плановые, и проводятся в рамках стратегических учений, сообщил источник в правоохранительных органах республики. С 15.00 режим КТО отменен.
В Нальчике рядом с частными домовладениями обнаружена и уничтожена самодельная бомба мощностью около 400 г в тротиловом эквиваленте.
Житель села Светловодское Зольского района Мухамед Маргушев арестован по подозрению в передаче денежных средств лидеру действующего в районе незаконного вооруженного формирования. По данным следствия, Маргушев является имамом сельской мечети. В Духовном управлении мусульман заявили, что Маргушев не является имамом и в Светловодском вообще нет мечети, а есть лишь помещение, где совершают намаз.
В лесополосе Терского района между населенными пунктами Дейское и Верхний Акбаш обнаружен тайник с боеприпасами, принадлежащий, по данным НАК, членам вооруженного подполья.
С 00.30 мск в Баксане был введен режим контртеррористической операции. В 18.30 режим КТО был снят.
Утром около населенного пункта Баксаненок были убиты трое предполагаемых участников вооруженного подполья. В Терском районе между селениями Тамбовское и Верхний Курп при попытке задержания сотрудниками правоохранительных органов молодого человека, он оказал вооруженное сопротивление и был убит. Им оказался житель села Белоглинское. Их личности установлены. По данным силовиков, они занимались обеспечением членов вооруженного подполья оружием и боеприпасами, а также причастны к вымогательству денег у коммерсантов, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ. В ходе сегодняшней спецоперации также были задержаны восемь предполагаемых боевиков.
Кроме того, по данным НАК, ликвидированная в ходе спецоперации база использовалась членами НВФ как лаборатория по изготовлению СВУ, а также на ней проводилась вербовка новых членов подполья.
На автодороге у селения Грабовец Прохладненского района при попытке задержания были убиты трое предполагаемых боевиков.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в пойме реки в Нальчике тайник с большим количеством боеприпасов и компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств.
Сотрудники правоохранительных органов задержали в селении Былым Эльбрусского района предполагаемого пособника боевиков. При обследовании дома жителя селения, по информации МВД, были найдены граната РГД-5, взрыватель УЗРГМ-2, а также самодельно изготовленный боевой револьвер калибра 9х18 мм, снаряженный шестью патронами.
Житель республики Ахмат Сасиков заявил, что 15 февраля был похищен в селе Кашхатау людьми в военной форме и подвергся пыткам.
В лесу между селениями Верхняя Жемтала Черекского района и Ташлы-Тала Лескенского района обнаружен тайник с гранатометом и боеприпасами, принадлежавший, по версии МВД, убитому в ходе спецоперации в Нальчике в сентябре 2012 года предполагаемому члену НВФ.
В Баксанском и Эльбрусском районах сотрудники полиции обнаружили схроны с боеприпасами во время проведения оперативно-разыскных мероприятий.
В Нальчике на улице Шагенова и на пересечении улиц Шагенова и Калмыкова обнаружены схроны с большим количеством взрывчатки и боеприпасов. В одном из схронов находилось готовое к применению самодельное взрывное устройство.
В лесу между селениями Верхняя Жемтала Черекского района и Ташлы-Тала Лескенского района сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон боевиков с отчетами о действиях вооруженного подполья в горах Кабардино-Балкарии. Предполагаемый пособник боевиков, заложивший схрон, был задержан.
Около 22.00 в результате обстрела экипажа ДПС на углу улиц Кирова и Кешокова в Нальчике один сотрудник правоохранительных органов, 30-летний Замир Гаужаев погиб, еще один получил ранения. По данным следствия, нападавших было двое. Личность одного из них была предварительно установлена, кроме того, был обнаружен автомобиль, на котором предположительно передвигались нападавшие. В нем были найдены бейсбольная бита, магнитная шашка "Такси", патрон калибра 9 мм, а также две пары трикотажных перчаток.
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Тырныауза, который, по данным МВД, оказывал помощь членам НВФ, отвечал за сбор информации на сотрудников правоохранительных органов, участвовал в покушении на жизнь одного из руководителей ОМВД РФ по Эльбрусскому району.
Житель Баксана задержан по подозрению в пособничестве боевикам. Задержание произошло в момент получения им денег суммой 30 тыс рублей, предназначенных, по данным МВД, для покупки оружия и боеприпасов.
Житель Нальчика задержан по подозрению в пособничестве боевикам, в его квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили боеприпасы.
В Нальчике в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские убили подозреваемого в убийствах ректора аграрного университета Кабардино-Балкарии Бориса Жерукова и тележурналиста Казбека Геккиева Зейтуна Бозиева.
Около 11 мск в Нальчике неизвестные обстреляли сотрудника городского управления внутренних дел. В результате происшествия полицейский получил ранение в голову и был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.
В ходе проводимых в городе Чегеме мероприятий по розыску и задержанию участников незаконных вооруженных формирований сотрудники МВД задержали местного жителя, подозреваемого в активной помощи вооруженному подполью. При аресте у молодого человека была изъята ручная граната.
На территории Чегема с 11.20 мск был введен режим КТО. В одном из частных домов по улице Октябрьская здесь были блокированы, по предварительным данным, от двух до трех человек. Силовики пытались проводить переговоры с блокированными. В результате сотрудникам ФСБ удалось вывести из дома женщину с двумя детьми - девочкой двух лет и полугодовалым мальчиком. Оставшиеся люди отказались выйти из дома и открыли интенсивную стрельбу по бойцам спецназа, было принято решение о проведении штурма. В ходе спецоперации силовикам удалось задержать активного пособника боевиков.
Во время спецоперации были убиты трое предполагаемых боевиков - это Хасан Кансаев, 1990 года рождения, Алим Машезов, 1987 года рождения и Рамазан Толов, 1988 года рождения.
В окрестностях селения Заюково Басканского района найден крупный тайник с взрывными устройствами общей мощностью в шесть кг в тротиловом эквиваленте, оружием и боеприпасами. По данным НАК, он принадлежал бандглаварям, убитым в ходе спецоперации в Нальчике 20 сентября 2012 года.
Житель Нальчика Алим Кайтаев и житель поселка Хасанья Исмаил Балуев пропали 21 и 22 января, сообщают их родственники. С заявлениями об этом они обратились в правоохранительные органы и к правозащитникам.
В 15:20 в Нальчике на пересечении улиц Шогенова и Калмыкова при попытке задержания оказал вооруженное сопротивление и был убит член незаконных вооруженных формирований, лидер группы боевиков, действовавшей на территории Урванского района. В ходе осмотра места перестрелки обнаружены боеприпасы и паспорт на имя жителя города Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии Мир-Зураба Асадулаги. Позднее следствие объявило, что он подозревается в убийстве ректора Кабардино-Балкарской сельхозакадемии Бориса Жерукова.
С 9.00 мск в городе Тырныауз распоряжением начальника управления ФСБ России по республике генерал-майором Кменным введен режим контртеррористической операции. В квартире пятиэтажного дома на окраине Тырныауза была заблокирована группа вооруженных лиц. В ней также находились женщина с двухлетней дочерью, после многочасовых переговоров ребенка удалось эвакуировать.
Во время штурма квартиры было убито три предполагаемых боевика. Предварительно они опознаны как Аскер Энеев, Артур Тохов и Виктория Кагаова. В правоохранительных органах сообщили, что убитые боевики готовили серию терактов на территории КБР. В ходе спецоперации также были задержаны три предполагаемых пособника боевиков, в частности муж Кагаовой.
В селе Верхняя Балкария сотрудники правоохранительных органов обнаружили в двух частных домовладениях тайники с боеприпасами. Также в домах были обнаружены инструкция по использованию оружия, DVD-диски и книги религиозного содержания и, предположительно, компонент СВУ.
Житель села Яникой Чегемского района Тезим Залиханов бросил гранату в сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, когда те попытались его задержать. В результате взрыва один из полицейских получил ранение и был госпитализирован.
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей республики, обвиняемых в ряде тяжких преступлений, в том числе в участии в незаконных военных формированиях.
Около 19:30 на окраине селения Дугулубгей Баксанского района сотрудники правоохранительных органов попытались остановить грузо-пассажирскую "Газель", однако находившиеся в машине люди открыли по ним огонь. В ходе перестрелки в "Газели" произошел взрыв, и она загорелась. Трое убитых пассажиров "Газели", предположительно, являлись членами северо-восточного сектора бандподполья Кабардино-Балкарии.
По данным НАК, в Баксанском районе Кабардино-Балкарии убиты трое боевиков. Один из убитых, Алим Лампежев, с 2010 года находился в федеральном розыске.
Ректор Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета застрелен в Нальчике неизвестными на рабочем месте. Следствие рассматривает среди версий убийства Жерукова в Нальчике его профессиональную деятельность, также не исключается, что к совершению преступления причастны члены незаконных вооруженных формирований.
В Баксанском районе по подозрению в пособничестве боевикам задержан местный житель, 1987 года рождения. По данным МВД, он помогал одному из лидеров подполья Х. Хусинову, находившемуся в федеральном розыске и убитому в 2011 году. Также местный житель указал на схрон в селе Атажукино на территории кладбища.
Неизвестные люди в масках сегодня похитили жителя села Атажукино Баксанского района Резуана Афашагова, об этом сообщил его брат Али Афашагов. Брат похищенного обратился в правоохранительные структуры и к правозащитникам с просьбой помочь установить его местонахождение.
В центре Нальчика взрывотехники обезвредили самодельную бомбу, найденную закопанной в землю возле бордюра на пересечении улиц 9-го Мая и Лермонтова. Взрывное устройство было изготовлено с использованием 400 граммов тротила, в связи с опасностью транспортировки оно уничтожено на месте.
В селении Былым Эльбрусского района в ходе спецоперации сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом был убит предполагаемый член вооруженного подполья.
Режим контртеррористической операции (КТО), введенный на территории Тырныауза, снят. В результате спецоперации с 11 по 13 декабря в городе убиты четверо предполагаемых боевиков, трое из них опознаны. Также в ходе перестрелок ранены двое и погиб один силовик. Во время спецоперации в частном доме находились беременная Индира Джаппуева, жена опознанного Марата Тебуева, и ее свекр, утверждает отец девушки Руслан Джаппуев.
В Тырныаузе в ходе спецмероприятий, проводившихся во второй половине дня, были убиты двое предполагаемых участников незаконных вооруженных формирований. Ранен один полицейский.
Около 01:00 мск заблокированные в домовладении в Тырныаузе пошли на прорыв, однако эта попытка была пресечена, отметил источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии. При этом, по его словам, получил ранение сотрудник полиции. Также в перестрелке были убиты, по разных данным, от одного до трех предполагаемых участников незаконных вооруженных формирований.
В 21:20 мск 11 декабря в Тырныаузе в ходе оперативно-розыскных мероприятий был убит предполагаемый член незаконного вооруженного формирования. Один из полицейских, участвующих в задержании вероятного боевика, получил ранения. В городе Тырныаузе с 23.30 начал действовать режим контртеррористической операции (КТО).
Исполняющий обязанности инструктора по служебно-боевой подготовке УМВД РФ по Нальчику Х. Залиханов 7 декабря не вышел на службу. О пропаже сына заявление в полицию написала его мать. В числе версий пропажи сотрудника полиции рассматривается и его возможный уход в вооруженное подполье, сообщил источник в правоохранительных органах КБР. Официальных комментариев от представителей республиканского МВД по этому поводу нет.
В Баксане сотрудниками МВД были задержаны двое местных жителей, которые, по данным следствия, долгое время оказывали помощь боевикам, действующим на территории Баксанского района, и проводили слежку за силовиками.
Утром в Нальчике под легковым автомобилем сработало самодельное взрывное устройство. При взрыве пострадал заместитель министра транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии Владислава Дядченко, чиновник госпитализирован, его жизнь вне опасности.
Вечером в Нальчике произошло вооруженное нападение на диктора ВГТРК КБР Казбека Геккиева. От полученных ранений журналист скончался до прибытия врачей. Среди версий убийства следователи называют профессиональную деятельность убитого. Эта версия стала приоритетной, так как стало известно о том, что журналистам телерадиокомпании, где работал убитый Геккиев, ранее угрожали боевики. Нападавшими, как считают следователи, были местные жители 30-летний Зийтун Бозиев и 24-летний Иноят Табухов.
Попавший в ДТП сотрудник правоохранительных органов случайно выстрелил в 17-летнего местного жителя. Юноша был ранен в правую голень, его достаили в ближайшую больницу.
Занимавшаяся целительством 32-летняя жительница Баксанского района была убита двумя неизвестными, предположительно участниками вооруженного подполья. По основной версии, убийство совершили участники вооруженного подполья.
В селе Дугулубгей Баксанского района Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов обнаружили и обезвредили взрывное устройство мощностью примерно 7 кг в тротиловом эквиваленте.
Сотрудники полиции Прохладненского района Кабардино-Балкарской Республики обнаружили тело погибшего от взрыва мужчины. Согласно заключению экспертов, имел место взрыв безоболочного взрывного устройства с поражающими элементами в виде строительных дюбелей 5 мм в диаметре.
В 15.45 житель селения Залукокоаже Зольского района Кабардино-Балкарии оказал вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и погиб под ответным огнем. Никто из сотрудников полиции не пострадал. На месте перестрелки были найдены автомат кустарного производства "Борз" и граната марки "Ф-1".
Неизвестные обстреляли из автоматического оружия магазин в селе Дугулубгей Баксанского района, а также заложили в торговом объекте самодельное взрывное устройство мощностью более трех килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство было вынесено из магазина и обезврежено. При этом никто не пострадал.
В селении Дугулубгей Баксанского района неустановленные вооруженные лица обстреляли легковой автомобиль, в результате чего были ранены двое находившихся в нем человек. 23-летний житель города Баксан получил огнестрельные ранения в область правой голени и левого плеча. В машине также находилась 20-летняя девушка, она получила ранения нижних конечностей. Оба были доставлены в одно из лечебных учреждений республики. По данным следствия, к обстрелу могут быть причастны члены НВФ.
В ходе спецоперации в районе села Баксаненок были убиты три человека, по версии силовиков, причастных к вооруженному подполью. Четверо силовиков получили ранения различной степени тяжести. В 17.00 режим КТО был снят.
В Баксанском районе на северо-восточной окраине села Баксаненок убиты двое предполагаемых боевиков. Силовики попытались остановить двух людей, которые, по данным полиции, оказали им вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем. На части района был введен режим КТО.
В Нальчике около 9:00 мск в парковой зоне в районе кафе «Трек» было приведено в действие взрывное устройство. Осколочное ранение получил житель Нальчика, его личность устанавливается. Пострадавшим при взрыве бомбы в Нальчике оказался совершавший утреннюю пробежку мужчина, мощность бомбы составила три килограмма в тротиловом эквиваленте.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в пяти километрах от города Баксана тайник с тремя мощными бомбами общей массой 100 кг тротила. По сведениям оперативников, боевики планировали использовать для атаки на военных и правоохранителей.
Снаряженный магазин к автомату Калашникова и 49 единиц боеприпасов обнаружены полицией в водосточном коллекторе в Нальчике.
Взрывное устройство, заложенное на трассе в направлении города Нальчик, на 430-м километре федеральной дороги "Кавказ" сработало в момент проезда автомашины с военнослужащими около 19.30. Пострадал один военнослужащий.
Убит 39-летний оперуполномоченный по особо важным делам главного управления министерства внутренних дел России по Северо-Кавказскому федеральному округу, его обстреляли неизвестные, когда он ехал на машине по федеральной дороге "Кавказ", в районе селения Залукокоаже Зольского района.
В Баксане отменен режим КТО.
Около 20.00 в Баксанском районе неизвестные расстреляли полицейского, 24-летний оперуполномоченный Баксанского межрайонного ОВД погиб на месте. На территории города Баксан введен режим контртеррористической операции. Позже источник в городском отделе полиции сообщил, что еще один полицейский ранен, также пострадал гражданский.
С 12.30 на части Эльбрусского района был введен режим контртеррористической операции. С 18.00 он был отменен приказом начальника управления ФСБ РФ по КБР.
В частном доме в станице Екатериноградская правоохранители обнаружили оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы.
В районе разрушенной дамбы города Тырныауз полицейские обнаружили схрон с оружием. В тайнике находились около 150 единиц патронов различного калибра, две тротиловые шашки по 200 граммов каждая, две гранаты Ф-1
В 11.00 в Нальчике полицейские попросили двух подозрительных лиц предъявить документы. В ответ те открыли огонь по силовикам, после чего скрылись в одном из подвалов жилого дома № 38 по проспекту Ленина. Был введен режим контртеррористической операции. Оба мужчины были убиты в ходе перестрелки. По данным НАК, они предварительно опознаны как члены нарткалинской группировки Рустам Тохов и Мир-Зураб Асадулаги. Во время спецоперации погиб лейтенант полиции Артур Березгов. Режим КТО в Нальчике отменен в 16.00.
В районе селения Белая речка близ Нальчика решением начальника Управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии генерал-майора Кменного введен режим контртеррористической операции (КТО). Перед этим здесь произошла перестрелка с предполагаемыми боевиками.
Полицейские задержали жителя Нальчика, который подозревается в оказании помощи членам незаконных вооруженных формирований. В ходе осмотра у него обнаружен и изъят рюкзак, в котором находились самодельное взрывное устройство, состоящее из 400-граммовой тротиловой шашки, электродетонатора, микросхемы, электрической батарейки "Крона" и поражающих элементов; радиостанция "Кенвуд"; гранаты РГД-5 с запалом УЗРГМ-2; вещества растительного происхождения с характерным запахом конопли, а также лист бумаги с данными сотрудников правоохранительных органов.
Сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД по КБР задержаны двое жителей селения Верхняя Жемтала Черекского района, которые подозреваются в пособничестве членам НВФ.
Жительница Кабардино-Балкарии заявила об исчезновении своего мужа Азамата Абазова, вызванного в правоохранительные органы для допроса.
Ночью на территории города Нальчика, ограниченной улицами Дагестанская, Энеева, Вологирова, Отарова и Новошевченко, был введен режим КТО. Позже представитель МВД по Кабардино-Балкарии сообщил, что на улице Клары Цеткин в столице КБР блокированы члены незаконных вооруженных формирований (НВФ). После 10 часов утра источник в правоохранительных органах сообщил, что спецоперация в Нальчике закончилась, есть убитые, их число уточняется. Ближе к полудню источник в правоохранительных органах сообщил, что в результате спецоперации убиты пять человек - лидеры боевиков Залим Тутов, Руслан Батырбеков, его жена Марьяна Ольмезова, Артур Каркаев, Шамиль Ульбашев. Согласно официальным данным, озвученным позднее, убиты восемь человек, одну женщину с грудным ребенком удалось вывести из блокированного дома. В 17.00 режим КТО в Нальчике был снят.
Отменен режим контртеррористической операции, действовавший в горно-лесистой местности Эльбрусского и Баксанского районов.
В горно-лесистой местности на территории Эльбрусского и Баксанского муниципальных районов введен режим контртеррористической операции.
Житель города Баксана Рустам Дикинов, ранее заявлявший о похищении и отбывший срок по обвинению в хранении гранаты, опасается нового похищения и сообщает о слежке за ним неизвестными. В связи с этим он просит силовиков обеспечить его безопасность.
Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии задержали жителя Нальчика, 1984 года рождения, у которого обнаружена самодельная ручная граната с взрывателем.
В Терском районе в лесном массиве обнаружен гранатомет РПГ-18, граната, 41 единица боеприпасов. В Черекском районе между населенными пунктами Хасанья и Кашхатау в лесном массиве вдоль одной из дорог местного значения найден вещмешок со снаряженным магазином к автомату, гранатой, 120 патронами различного калибра, а также продуктами длительного хранения. Все изъятое направлено на экспертизу.
В Нальчике в ночь на 6 сентября на перекрестке улиц Дагестанской и Идарова в перестрелке с силовиками были убиты двое вооруженных мужчин, открывших стрельбу в ответ на просьбу предъявить документы. Личности убитых установлены, это двое жителей республики, находившихся в федеральном розыске по статье об организации НВФ или участии в нем. По данным оперативного штаба в КБР, они были причастны к серии резонансных преступлений.
В районе селения Черная речка Урванского района, в поле, обнаружена сгоревшая после взрыва автомашина с останками человека. Установлено, что водитель, житель селения Дугулубгей 1982 года рождения, сгорел при взрыве самодельного взрывного устройства, начиненного готовыми поражающими элементами в виде металлических саморезов.
Сотрудниками правоохранительных органов в 300 метрах от федеральной дороги "Кавказ" в Кабардино-Балкарии обнаружен и уничтожен блиндаж членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) с оружием и боеприпасами.
Мурат Абазов, который вместе со своим двоюродным братом Артуром Абазовым был похищен 22 августа неизвестными в селе Дыгулыбгей Баксанского района, отпущен, сообщил его отец Эдуард Абазов. Артур Абазов содержится в Баксанском РОВД, где его допрашивают на предмет участия в нападении на сотрудников правоохранительных органов.
Сотрудниками правоохранительных органов в Нальчике задержаны трое жителей Баксанского района Кабардино-Балкарии, перевозившие оружие, боеприпасы и наркотики, а также житель села Дугулубгей, причастный к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе нападений на сотрудников правоохранительных органов.
Утром в двух селах Баксанского района КБР введен режим контртеррористической операции, в ходе которой проходят поиски неизвестных, около полуночи совершивших вооруженное нападение на сотрудника республиканского МВД. Полицейский открывал ответный огонь, и один из нападавших был убит им. Убитый опознан как активный член незаконных вооруженных формирований Березгов З.А., 1990 года рождения, находившийся в розыске за совершение преступлений, предусмотренных статьями 105 (убийство), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 222 (незаконные приобретение, хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ) УК РФ. Режим КТО отменен с 20.00 мск.
Примерно в 11.00 в селе Дыгулыбгей Баксанского района были похищены Мурат Абазов, 1989 года рождения, и Артур Абазов, сообщили родственники. Как заявил Эдуард Абазов, машина, на которой ехали его сын и племянник, была блокирована военными автомобилями, Мурата и Артура затолкали в ГАЗель желтого цвета и увезли в неизвестном направлении.
Утром в Баксане у дома начальника уголовного розыска Баксанского межрайонного отдела полиции в Кабардино-Балкарии произошел взрыв. Обошлось без пострадавших. Мощность самодельного взрывного устройства составила 400 граммов в тротиловом эквиваленте.
Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по Кабардино-Балкарии около села Верхняя Жемтала обнаружили схрон с боеприпасами.
Утром в районном центре Баксан неизвестные расстреляли частного предпринимателя, он скончался, ранение получил и его собеседник. Преступники скрылись на угнанной автомашине ВАЗ-2106 белого цвета. Автомобиль вместе со связанным водителем позже обнаружили на углу улиц Эльбрусской и Революционной.
На 423-м километре федеральной дороги "Кавказ" с правой стороны по направлению Пятигорска силовики нашли тайник с оружием и боеприпасами.
В ходе спецоперации около селения Герпегеж Черекского района были убиты двое боевиков, сообщил представитель следственных органов. По предварительным данным, они опознаны как Хусей Гузиев 1984 года рождения и Юрий Ахкубеков 1983 года рождения.
В поселке Хасанья в пригороде Нальчика в результате проводимой спецоперация в одном из жилых домов блокированы предполагаемые боевики.
Около 22.00 мск в лесном массиве недалеко от населенного пункта Хасанья в пригороде Нальчика силовики наткнулись на группу членов вооруженного подполья, завязался бой.
Сотрудники администрации Нальчика эвакуированы после того, как сегодня утром рядом со зданием учреждения был найден подозрительный пакет. Полицейские не обнаружили самодельных взрывных устройств и других взрывчатых веществ в ходе проверки сообщения, в пакете, как было установлено, находился оставленный кем-то мусор.
В Черекском районе сотрудники правоохранительных органов обезвредили самодельное взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Бомба с поражающими элементами в виде дюбелей была обнаружена в доме одного из местных жителей в поселке Кашхатау.
На окраине поселка Кашхатау Черекского района в лесном массиве полицейскими обнаружены лежак и боеприпасы. В тайнике были прибор для бесшумной стрельбы, запал УЗРГМ, граната Ф-1, четыре снаряженных магазина к ПМ, также на месте найдены лежак и продукты питания. Все изъятое направлено на экспертизу.
В поселке Кашхатау Черекского района около 18.00 неизвестный обстрелял наряд полиции, который занимался оперативно-розыскной деятельностью. После нападения мужчина скрылся, из полицейских никто не пострадал.
В районе гостиницы "Нарт" в Нальчике около 14.00 мск полицейские попытались задержать двух подозрительных мужчин, которые открыли по ним стрельбу из огнестрельного оружия. Ответным огнем боевики были убиты, они опознаны как Тембора Долов, который находился в федеральном розыске, и Закро Дудуев.
Около 13.00 мск неподалеку от автомойки на углу улиц Пачева и Арманд в Нальчике двое неизвестных, вышедших из такси, обстреляли из автоматов мужчину, находившегося возле своей автомашины. В результате мужчина с огнестрельными ранениями был госпитализирован.
Сотрудник полиции получил ранение в результате взрыва самодельной бомбы в городе Тырныаузе Эльбрусского района Кабардино-Балкарии.
Утром 21 июля в Нальчике двое неизвестных напали на опорный пункт полиции. Ранение в ногу получил находившийся на службе участковый. Также был ранен пенсионер, который в момент нападения выносил мусор. нападавшие скрылись.
Ночью около 02.35 на 419-м километре дороги "Кавказ" в районе села Куба-Таба силовики попытались проверить документы подозрительного мужчины, однако он открыл огонь. Предполагаемый боевик был убит. При убитом были обнаружены граната "хаттабка", граната Ф-1, а также пистолет с 30 патронами. На месте боестолкновения обнаружено СВУ, оно уничтожено на месте. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Личность убитого установлена. Им оказался Ажахов Мартин 26-ти лет, который разыскивался за совершение правонарушения по статье по ст. 208 УК РФ «Создание или участие в незаконном вооруженном формировании», сообщил представитель полиции.
О незаконном задержании, избиении и применении к нему пыток сотрудниками правоохранительных органов заявил житель селения Кишпек Баксанского района, 21-летний Анзор Утов.
В 12.00 в районе Зеленого рынка, у гостиницы "Колос" в Нальчике были обстреляны полицейские. От полученных ранений старшина полиции МВД РФ по Кировской области Владимир Лаптев скончался на месте. Прапорщик полиции МВД РФ по Кировской области Юрий Балтенков умер в больнице.
В Нальчике застрелен сотрудник МВД по Кабардино-Балкарии во дворе дома по улице Ватутина.
Сотрудники полиции задержали в Нальчике подозреваемого в пособничестве боевикам местного жителя.
Около полуночи в Нальчике был убит предполагаемый боевик, оказавший вооруженное сопротивление при задержании. Он опознан как Мулид Абазов, 1987 года рождения, житель города Нальчик.
В лесном массиве в районе селения Куба-Таба Баксанского района во время оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в лесном массиве, по сотрудникам полиции был открыть из автоматического оружия. В ходе перестрелки убит предполагаемый боевик, еще один скрылся. Из сотрудников полиции никто не пострадал. По данным следствия, убитый боевик - это житель города Баксана по фамилии Кардангушев.
Сотрудниками правоохранительных органов утром в Нальчике убит оказавший им вооруженное сопротивление мужчина, еще одному удалось скрыться. МВД заявило, что убитый находился в федеральном розыске за совершение серии убийств граждан КБР и сотрудников правоохранительных органов. Позже он был опознан как один из лидеров вооруженного подполья Азпарух Шамаев.
Режим контртеррористической операции введен в райцентре Нарткала. В ходе боестолкновения был убит боевик. Он опознан как Антон Кушхатуев, находящийся, по данным НАК, в федеральном розыске за причастность к вооруженному подполью. Режим КТО в Нарткале отменен с 12.30 мск.
О похищении в городе Нарткала неизвестными в масках жителя Кабардино-Балкарии Альберта Карова, 1979 года рождения, заявила его сестра Зейнаб Кажарова.
Сотрудники правоохранительных органов обезвредили две обнаруженные самодельные бомбы. Одна - в селе Исламей в ходе обследования частного домовладения нигде не работающего местного жителя, другая - в пригороде Нальчика поселке Хасанья, ее мощность составляла 800 граммов тротила и она была замаскирована под коробку конфет.
В Грозном задержана жительница Кабардино-Балкарии, предположительно, завербованная экстремистами для совершения теракта на территории Дагестана.
Предполагаемый боевик был убит в 23.00 в Нальчике на пересечении улиц Шогенцукова и Ногмова. Им оказался 31-летний житель Кабардино-Балкарии Тимур Татчаев, который находился в федеральном розыске. По данным НАК, Татчаев причастен к покушениям на чиновников и военнослужащих.
Находящийся в розыске за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) житель Нальчика задержан в Москве. Задержанный передан в главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Утром на улице города Тырныауза неизвестными был похищен местный житель Артур Урусов. Об этом заявила его мать Фатима Урусова. В тот же день поздно вечером брату Урусова позвонил человек, представившийся его адвокатом, и сказал, что Артур находится в следственном комитете в городе Прохладном, где ему 22 июня будут избирать меру пресечения. 22 июня представитель республиканского следственного управления Следственного комитета РФ сообщил, что Урусов задержан сотрудниками Центра "Э" МВД КБР и проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статьям 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и 163 УК РФ (вымогательство).
Ночью в центре Нальчика возле кафе "Инди" было приведено в действие безоболочное самодельное взрывное устройство мощностью, по оценкам специалистов, 50 грамм в тротиловом эквиваленте. Пострадавших и разрушений в результате взрыва нет.
В Нальчике сотрудниками правоохранительных органов похищен местный житель Эльдар Мамаев 1982 года рождения, заявил 21 июня его брат Рустам Мамаев. Похищенный является правоверным мусульманином, совершает намаз, по пятницам посещает мечеть и на протяжении длительного времени замечал за собой слежку. Родственники опасаются, что к нему в случае его задержания могут применяться недозволенные методы ведения следствия.
Неизвестные обстреляли наряд дорожно-патрульной службы в Баксанском районе, двое полицейских получили ранения.
Полицейские Нальчика предотвратили возможный теракт в центре города, уничтожив подозрительный предмет с проводами в центре города. Эксперты устанавливают, был ли он бомбой.
В 23.30 в селении Дугулубгей Баксанского района неизвестные обстреляли сотрудника взвода УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии.
Поздно ночью была подорвана машина сотрудника Управления ФСБ России по Баксанскому району. Майор ФСБ остался жив, но был тяжело ранен. После покушения в части города Баксана был введен режим контртеррористической операции. В ходе нее были убиты двое подозреваемых в нападении, одному удалось скрыться. Ранены трое силовиков. Режим контртеррористической операции отменен 10 мая с 16.30. Сотрудник полиции, получивший ранения во время спецоперации, утром 16 июня скончался в больнице.
Около 4.00 мск в микрорайоне "Камук" в пригороде Тырныауза произошло боестолкновение, в ходе которого убит боевик. При нем имелся автомат. Из сотрудников МВД по КБР, которые вступили в бой в ходе оперативно-розыскных мероприятий, никто не пострадал. Убитый в ходе спецоперации боевик опознан как 25-летний Евгений Котельников, уроженец города Хадыженска Краснодарского края. Обнаруженный при убитом автомат был похищен 2 февраля 2011 года у погибшего в результате вооруженного нападения полицейского Азрета Унежева, сообщает МВД Кабардино-Балкарии.
В селении Псыхурей Баксанского района двое вооруженных людей совершили нападение на жителя Нальчика и похитили его автомобиль. В результате мужчина получил сквозное ранение в область ноги и в настоящее время госпитализирован. Поиски нападавших ведутся с помощью авиации.
Подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях убит ночью в Кабардино-Балкарии, два человека, находившиеся с ним, ранены.
Вечером 1 июня машину следователя из Чечни обстреляли на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии, он госпитализирован. Сотрудник Следственного комитета России по Чечне получил лишь легкие ранения в ходе инцидента на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии, проинформировал источник в МВД Чечни.
Сегодня около 12.00 в Нальчике был убит сотрудник дорожно-патрульной службы. Неизвестные стреляли из проезжавшей мимо машины. Сотрудник ДПС погиб на месте.
В Нальчике неизвестными убит лейтенант юстиции Алим Вороков, следователь второго ОВД следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии. Следствием не исключается, что убийство могло быть связано со служебной деятельностью Ворокова, который расследовал в основном уголовные дела о посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
В столице Кабардино-Балкарии на территории ООО "Сады-Нальчик" обнаружены фрагменты тела мужчины, предположительно, подорвавшегося на гранате. Установлено, что отпечатки пальцев рук обнаруженного совпадают с отпечатками ранее дважды судимого жителя Нальчика, 1992 года рождения.
Утром из своего дома в селении Лечинкай Чегемского района Кабардино-Балкарии неизвестными в масках был похищен Аслан Афаунов, 1978 года рождения. Позже выяснилось, что он находится в одном из отделений полиции. Афаунов был отпущен в этот же день.
Около 8.20 мск в селении Крем-Константиновском неизвестные обстреляли главу администрации Баксанского района КБР Хасана Сижажева. Чиновник с огнестрельными ранениями был госпитализирован, его жизнь находится вне опасности.
По данным оперативного штаба, в ходе преследования на границе республики со Ставропольским краем вблизи селения Псыхурей был блокирован и убит один из участников нападения на Сижажева. Им оказался 19-летний односельчанин чиновника, который находился в розыске как пособник участников подполья. Правоохранители также устанавливают связь покушения на Сижажева с инцидентом, в ходе которого неустановленный мужчина 28 мая обстрелял сотрудников патрульно-постовой службы в станице Старопавловской Кировского района Ставропольского края.
Силовики Кабардино-Балкарии обнаружили два схрона с оружием, боеприпасами и самодельным взрывным устройством.
Полицейские обнаружили в лесном массиве возле поселка Нейтрино в Эльбрусском районе тайник с боеприпасами, принадлежавший участнику вооруженного подполья, убитому в ходе спецоперации в августе 2011 года.
Неизвестные расстреляли главу администрации районного центра Тырныауз 37-летнего Жамала Геммуева. Тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в 7 утра в автомашине между селениями Бедык и Жанкотехо.
В 12.00 в районе Зеленого рынка, у гостиницы "Колос" в Нальчике неизвестными был обстрелян патруль. Один полицейский погиб, еще один был ранен.
Неизвестные обстреляли в селении Атажукино в Баксанском районе бывшего полицейского. Мужчина получил ранения, вместе с ним пострадала местная жительница, управлявшая легковым автомобилем. Следователи рассматривают несколько версий убийства главы администрации города Тырныауза. Одна из основных - служебная деятельность.
В селе Каменка Чегемского района Кабардино-Балкарии сотрудники полиции задержали Османа Курданова, признавшегося в причастности к НВФ, сообщил представитель МВД. При личном досмотре у Курданова оперативники обнаружили и изъяли ПМ со стёртым номером и одним магазином, снаряжённым 7 патронами. В ходе допроса Курданов сообщил, что принимал участие в разбойном нападение на гражданина Норвегии, а также подрыв автомашины УРАЛ, перевозившей сотрудников Нижегородского ОМОН в сентябре 2010 года.
В лесном массиве между поселком Хасанья и микрорайоном Вольный аул на окраине Нальчика обнаружен схрон с оружием, представлявший собой закопанную в землю столитровую пластмассовую бочку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство мощностью в один килограмм тротила. Бомба уничтожена на месте путем подрыва.
Убийцей летчика-штурмана Дениса Николаева является 22-летний житель Нальчика Кантемир Сруков, который умер от ран после взрыва 11 февраля этого года, сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии Анзор Казаров.
В оросительном канале недалеко от селения Грабовец Прохладненского района обнаружено более двух тысяч патронов к автомату Калашникова.
В городе Чегеме силовиками была предпринята попытка задержать двух подозрительных граждан. Один из них привел в действие взрывное устройство и погиб. Второй скрылся. Из сотрудников силовых структур никто не пострадал. По данным Следственного комитета, подорвавший себя в Кабардино-Балкарии мужчина - участник НВФ.
В Нальчике на улице Северная неизвестный из огнестрельного оружия ранил полицейского и был ранен ответным огнем. Напавший скончался в больнице.
Сотрудник УВД по Нальчику, на которого вечером 5 апреля было совершено нападение, скончался в больнице.
Силовики минувшей ночью в ходе спецоперации в Нальчике убили двух боевиков, сообщил источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Позднее были установлены их личности. Погибшими оказались Пшигаушев Алибек, 1989 года рождения, и Кансаев Азамат, 1992 года рождения.
Режим контртеррористической операции (КТО) введен утром в поселке Хасанья, пригороде Нальчика. В ходе спецоперации убит предполагаемый боевик, скрывавшийся в частном доме в Хасанье - некий Артур Ульбашев. В ходе спецоперации был ранен правоохранитель.
Двое неизвестных вечером 2 апреля расстреляли участкового полицейского в Баксанском районе Кабардино-Балкарии.
В Нальчике на проспекте Ленина сотрудниками МВД КБР был убит предполагаемый боевик.
Убитые в Нальчике 29 марта предполагаемые боевики опознаны как Алсан Загаштоков, который, по данным силовиков, являлся главарем одного из НВФ, и Заурбек Загаштоков – член этой группировки, действующей на территории Баксанского района. Силовики заявили, что в машине убитых обнаружены два самодельных взрывных устройства, оружие и боеприпасы.
Жительницы города Тырныауза Розы Айшаева и Нальчика Лариса Нагоева обращаются к правозащитникам с просьбой помочь в защите прав их сыновей Мурата Айшаева и Мурата Нагоева, которые, по их утверждению, были похищены 12 марта сотрудниками силовых структур. По словам женщин, молодых людей пытали, заставляя признаться в причастности к боевикам.
Сотрудники правоохранительных органов убили в Нальчике двух предполагаемых боевиков.
Режим контртеррористической операции был введен в центре Нальчикав 4.30 мск. По завершении спецоперации в частном доме обнаружен обгоревший труп, предположительно амира кабардино-балкарских боевиков Алима Занкишиева. Опознать тело пока невозможно из-за сильного термического воздействия, говорят силовики.
Позднее силовики задержали предполагаемого пособника убитого в ходе спецоперации Алима Занкишиева.
Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор в отношении двух родственников из Чегемского района республики, обвиняемых в участии в незаконном вооруженном формировании и посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Один из двоюродных братьев осужден на 13, другой на семь лет заключение. Уголовное дело 29-летнего Михаила и 20-летнего Рамазана Мизиевых было передано в суд в октябре 2011 года.
Правоохранители Кабардино-Балкарии обезвредили самодельную бомбу мощностью 20 килограммов тротила, заложенную возле федеральной автодороги "Кавказ" в направлении Пятигорска. Самодельное взрывное устройство в виду опасности транспортировки было уничтожено накладным зарядом на месте.
В селении Дугулубгей Баксанского района Кабардино-Балкарии у ворот своего дома вечером расстрелян командир мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Баксанского ОВД Рустам Хажиев.
Жительница Кабардино-Балкарии заявила об исчезновении мужа, 27-летнего Анзора Кунашева. Об инциденте супруга Залина Этезова написала на смс-сервис "Кавказского узла".
По обвинению в участии в незаконном вооруженном формировании суд вынес приговор четырем местным жителям. Дело рассматривалось в особом порядке.
В Баксанском районе сотрудники правоохранительных органов за населенным пунктом Баксаненок остановили для досмотра автомашину, из нее в силовиков бросили гранату. После этого завязалась перестрелка, в ней были убиты три человека, находившихся в автомобиле, среди силовиков никто не пострадал. Позднее Национальный антитеррористический комитет заявил, что убитые готовили теракты в местах массового скопления людей и против руководства силовых ведомств региона.
Силовики нашли в одном из гаражных боксов Нальчика подпольную лабораторию по производству бомб и обезвредили девять самодельных взрывных устройств общей массой более 100 килограммов в тротиловом эквиваленте. Позднее в Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что хозяином гаража является активный участник вооруженного подполья. В Нальчике была проведена спецоперация по его задержанию, в результате которой хозяин гаража Тембулат Каздохов сдался сотрудникам УФСБ.
Трое жителей Кабардино-Балкарии были задержаны в одном из дачных кооперативов Нальчика, у них изъяты ручные гранаты, сообщили в правоохранительных органах республики.
В ходе спецоперации в поселке Мир Чегемского района, где был введен режим КТО, по предварительным данным, в результате боестолкновения в поселке МИР убит один из боевиков. Еще двое могут находиться в заблокированном доме, сообщил источник в силовых структурах. В НАК заявили, что в ходе спецоперации в поселке Мир в Кабардино-Балкарии убиты шесть человек. Среди убитых, по данным НАК, опознан глава юго-западного сектора Арслан Геграев. Убитыми оказались Арслан Геграев, Рустам Жубоев, Залимхан Хаконов, Азрет Суюнбаев, Абдул Жаникаев, а также Диана Гулиева.
Женщина, задержанная во время спецоперации 12 марта в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, является женой лидера вооруженного подполья республики Алима Занкишиева. Ее фамилия не называется в интересах следствия, сообщил источник в правоохранительных органах КБР.
Сотрудники правоохранительных органов незаконно задержали, а затем избили и пытали 29-летнего жителя Нальчика Инала Берова, утверждает его отец Мурадин Беров. Инал освобожден.
СК сообщил, что в Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела в отношении десяти жителей республики, которые обвиняются в участии в незаконном вооруженном формировании и пособничестве боевикам, сообщил Следственного комитет по республике.
В Нальчике силовики задержали автомашину жителя Кабардино-Балкарии, в которой были обнаружены боеприпасы и листовки экстремистского содержания, сообщили в полиции.
Житель города Нарткалы Кабардино-Балкарии Мурат Кунашев сообщил, что был похищен неизвестными вооруженными людьми, которые интересовались его знакомством с боевиками и пытками заставили его подписать какие-то документы. После этого отпустили его. Похищение произошло 22 февраля.
В Нальчике в ночь на 29 февраля силовики, заблокировав в одном из домов двоих мужчин, подозреваемых в совершении убийства в Черкесске, в ходе переговоров убедили их сдаться.
Сотрудники силовых структур обнаружили у жителей Кабардино-Балкарии пятизарядный обрез, гранату и патроны. Боеприпасы, в их числе и граната РГД-5, изъяты в Нальчике у 45-летнего жителя селения Шалушки. Оружие, спрятанное под курткой, обнаружено у 22-летнего гражданина, проживающего в станице Солдатская.
После окончания активной фазы спецоперации в Нарткале силовики сообщили, что убиты трое боевиков. Ранее представитель силовых структур, говоря о трех убитых, отмечал, что "еще один боевик продолжает оказывать сопротивление, отстреливаясь из подвала частного дома". Однако после прекращения огня его обнаружить не удалось. Один из трех убитых в ходе спецоперации в Нарткале опознан как Тимур Хужоков. По данным НАК, он причастен к нападению на главу администрации Урванского района республики. Позднее как житель поселка Кенже Замир Хибиев был опознан второй убитый. В 20 мск в райцентре был отменен режим КТО. Третий убитый был опознан 27 февраля как находившийся в розыске житель Черекского района Кабардино-Балкарии Ислам Жангуразов.
На части территории города Нарткалы объявлен режим контртеррористической операции. Силовики блокировали в доме предполагаемых боевиков, оказавших вооруженное сопротивление. В ходе боя ранения получил сотрудник МВД. В результате одного из взрывов на месте спецоперации полностью разрушен блокированный дом. Блокированных предполагаемых боевиков подозревают в причастности к покушению на Антемиркана Канокова.
В Эльбрусском районе (в районе поселка Верхний Герхожан) близ города Тырныауза в 4 часа утра неизвестными был обстрелян автомобиль 33-летнего сотрудника УФСБ России в Тырныаузе, капитана, который получил ранение ноги. Стрелявшие скрылись.
В Баксанском районе Кабардино-Балкарии на окраине села Заюково силовики обнаружили пещеру, оборудованную под блиндаж боевиков. Пещера размером 8 метров на 2,5 метра и высотой более 2 метров приспособлена для длительного проживания до шести человек. В ней найдено около 200 единиц боеприпасов, шесть лежаков, газовая горелка, газовый баллон, продукты питания длительного хранения, металлическая посуда.
Силовиками в селении Верхняя Жемтала недалеко от сельского кладбища обнаружен схрон с самодельным взрывным устройством, оружием и боеприпасами.
Силовики обнаружили схрон с оружием и более чем 500 единицами боеприпасов на частной ферме в Кабардино-Балкарии.
В районе поселка Жанхотеко убит Альберт Ныров, подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях.
Двое предполагаемых боевиков убиты в перестрелке в пригороде Нальчика. Личности убитых установлены.
В Нальчике неизвестные совершили вооруженное нападение на сотрудника МВД, 35-летнего майора полиции, который получил ранения в живот.
В Нальчике неустановленные лица обстреляли из автоматического оружия автомашину следователя СКР по КБР, который скончался на месте.
В Кабардино- Балкарии при обстреле ранен глава Урванского района, двоюродный брат главы республики Арсена Канокова Антемиркан Каноков. Погиб находившийся с ним в машине сотрудник МВД. Один из нападавших получил ранение.
Совершено нападение на людей, игравших в волейбол в спортзале в средней школе в Нальчике. Изначально поступила информация, что в школе до семи человек захвачены в заложники. Однако позже эта информация не подтвердилась. Как выяснилось, трое вооруженных неизвестных в масках уложили семерых мужчин, занимавшихся в спортзале школы, на пол, связали их, а затем перерезали горло находившемуся среди них военнослужащему и скрылись. Убитым оказался 26-летний Денис Николаев, летчик-штурман одной из воинских частей, дислоцированных в Нальчике. Директор школы Вячеслав Мирзоев заявил, что не знал, что в спортзале тренировались посторонние люди.
Недалеко от федеральной дороги "Прохладный - Азау" в Кабардино-Балкарии обнаружен и уничтожен блиндаж боевиков.
В Нальчике сотрудник управления уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарии подвергся нападению двух неизвестных и получил ранения. Его машина ВАЗ-2114 была обстреляна, офицер полиции с ранениями госпитализирован.
Полиция обнаружила и изъяла у задержанного в Нальчике местного жителя магазин от автомата Калашникова и 44 патрона к нему.
В городе Прохладный Кабардино-Балкарии сотрудник полиции застрелил местного жителя. Инцидент произошел при попытке завладеть оружием полицейского, сообщил представитель МВД по КБР.
В районе спецоперации в Баксанском районе Кабардино-Балкарии найден блиндаж участников незаконных вооруженных формирований.
В селении Крем-Константиновском Баксанского района с 20.00 введен режим контртеррористической операции. Ему предшествовало боестолкновение сотрудников правоохранительных органов с боевиками, в ходе которого был ранен и задержан предполагаемый боевик. Позже силовики сообщили, что в ходе спецоперации убиты двое боевиков. "В ходе спецоперации были убиты 23-летний Ташуев, 25-летний Тлигуров. Задержан 22-летний Закураев", - заявил представитель ФСБ России по Кабардино-Балкарии. ПОзднее, 12 января с 13.00 мск режим КТО снят.
Во время нападения на ферму, совершенного в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, неизвестные расстреляли конюха и фермера.
Около 13.10 мск сотрудники правоохранительных органов на улице Почтовая в селении Старый Черек в Урванском районе попытались остановить автомашину ВАЗ-2108, однако водитель открыл по ним стрельбу и ответным огнем был убит. Никто из силовиков при не пострадал. Убитый оказался 25-летним жителем селения Урвань КБР.
В Баксанском районе убит оказавший сопротивление вооруженный мужчина. По данным МВД, убитый - "активный пособник НВФ З.Хашпагов, 1974 года рождения, подозреваемый в покушениях на жизнь сотрудников правоохранительных органов на территории Баксанского района, в том числе в причастности к убийству 31 декабря подполковника полиции Мурата Шхагумова".
Утром 7 января в Нальчике на посту ДПС произошла перестрелка. По версии правоохранительных органов, житель республики Алим Чеченов выхватил у сотрудника ДПС автомат, открыл стрельбу по полицейским и был убит ответным огнем. В результате перестрелки убиты двое полицейских и Алим Чеченов, еще трое сотрудников ДПС ранены, а также пострадал один гражданский - студент-медик из Санкт-Петербурга.
Замаскированный блиндаж боевиков вместимостью до четырех человек обнаружили сотрудники УФСБ вместе с полицейскими в горно-лесистой местности Кабардино-Балкарии. Блиндаж был уничтожен путем подрыва.
Около 19.45 мск неизвестные из автоматического оружия обстреляли автомобиль командира боевого отделения СОБР МВД по КБР Мурата Шхагумова. Полицейский был убит, а двое его детей 8 и 11 лет с различными ранениями были доставлены в больницу. Один ребенок получил огнестрельное ранение левого бедра, а второй - сквозное огнестрельное ранение предплечья. Из машины офицера полиции похищен пистолет Ярыгина, закрепленный за ним на постоянное ношение.
В поселке Хасанья Кабардино-Балкарии убит подполковник полиции, сотрудник центра "Э" Вадим Султанов.
Убитые трое жителей КБР - Ахматов Борис, Макитов Сапар, а также жительница города Тырныауза Малкарова Светлана. Их тела обнаружены с огнестрельными ранениями в легковом автомобиле в поселке Былым Эльбрусского района.
В ночь с 13 на 14 декабря в селении Жанхотеко произошло боестолкновение, в ходе которого были убиты четыре предполагаемых боевика.
В селении Исламей Баксанского района было совершено нападение на тридцатилетнего следователя следственного отдела МВД КБР Мурата Гергова. Полицейский скончался в больнице.
Двое неизвестных погибли при взрыве бомбы в частном доме в городе Чегем по улице Трансформаторной.
Режим КТО введен в 8:00 в селении Жахотеко Баксанского района«в целях недопущения террористических акций, а также розыска членов незаконных вооруженных формирований». В тот же день режим КТО снят. По сведениям источника в правоохранительных органах, силовики проверяли информацию о том, что в селе скрываются члены НВФ, но никого не обнаружили.
Житель Нальчика Аслан Саблиров заявляет, что был похищен силовиками в этот день и подвергнут пыткам с требованием сознаться в хранении боеприпасов и пособничестве участникам незаконных вооруженных формирований. Родственникам сообщили его задержании лишь 8 декабря ночью.
Режим контртеррористической операции на территории селения Герпегежа Черекского района, действовавший с февраля 2011 года, отменен с 10 мск.
Оперативный штаб в 6.00 мск ввел режим контртеррористической операции частично в Нальчике (территория ограничена улицами Хмельницкого, Кирова и переулка Фучика), а также в Чегемском районе (населенные пунктами Адиюх и Нартан). Источник в силовых структурах города сообщил, что на улице Хмельницкого в Нальчике идет бой с боевиками. Однако чуть позже президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков заявил, что несколько боевиков блокированы в частном доме на улице Хмельницкого и с ними ведутся переговоры о сдаче. По окончании спецоперации Каноков заявил, что трое участников вооруженного подполья задержаны, а трое убиты. Убитыми оказались Афашагов А.А. 1984 года рождения, Хамгоков Р.В. 1981 года рождения и Ортанов В.А. 1982 года рождения, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, в списках разыскиваемых этих людей не было. Житель Нальчика получил случайное ранение в ходе спецоперации. Позднее МВД сообщило, что убитые в Нальчике предполагаемые боевики пользовались оружием погибших полицейских.
С 7.30 мск режим КТО введен также в Нальчике на территории, ограниченной улицами Калинина, Нартановская, Вторая Надречная, Мусова, Геляева, Самотечная.
В населенном пункте Адиюх было изъято взрывное устройство мощностью около 15 килограммов в тротиловом эквиваленте и обнаружена лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств.
Полиция Кабардино-Балкарии обнаружила в пойме реки Баксан тайник с оружием, тротилом и патронами.
В селении Сармакове Зольского района Кабардино-Балкарии вчера, 19 ноября, убит местный житель. Односельчане связывают убийство мужчины с родом его деятельности - он работал водителем на спиртовозе, доставляя спирт на местный винно-водочный завод.
Мощная самодельная бомба обезврежена у дороги в Кабардино-Балкарии.
В Нальчике неизвестные обстреляли двух участковых. Один из полицейских, 34-летний Хасан Кушхов, погиб на месте. У него осталось трое маленьких детей. Второй, 25-летний Заудин Жамбиков, умер в больнице.
В 7.30 утра был введен режим КТО на части территории города Баксан. В этот же день он был отменен. Также был введен режим КТО между населенными пунктами Лечинкай и Заюково в горно-лесистой местности. Позднее он был отменен.
В городе Тырныауз Кабардино-Балкарии совершено покушение на жизнь сотрудника ГИБДД, в результате чего он получил ранение. Нападавший убит.
В селении Яникой Чегемского района Кабардино-Балкарии убит предприниматель Ахмат Геграев.
В Эльбрусском и Баксанском районах Кабардино-Балкарии отменен режим КТО.
В Кабардино-Балкарии в пойме реки Баксан найден схрон с оружием и боеприпасами.
В Нальчике у памятника первому президенту республики Валерию Кокову обезврежено самодельное взрывное устройство с поражающими элементами мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте.
СДАЛ: Житель Нальчика в последний день проведения операции "Оружие" обратился в правоохранительные органы с просьбой принять у него три гранаты и 180 патронов.
ИЗЪЯЛИ: Полиция изъяла у 30-летнего жителя селения Лескен-2 гранату и патроны.
Полицейские изъяли у жителя Эльбрусского района Кабардино-Балкарии готовое к применению самодельное взрывное устройство.
Предполагаемый участник незаконного вооруженного формирования (НВФ) был задержан сотрудниками полиции в районе поселка Звездный Кабардино-Балкарии.
Двое предполагаемых участников незаконных вооруженных формирований убиты в ходе боестолкновения в Эльбрусском районе в окрестностях Тырныауза. Они, по мнению силовиков, причастны к убийству сотрудников Баксанской нейтринной обсерватории.
В Баксанском районе сотрудниками правоохранительных органов в ночь на 7 октября обнаружен тайник с боеприпасами.
Вечером 7 октября неизвестный в городе Тырныауз произвел множество выстрелов из огнестрельного оружия в 57-летнего директора учебно-спортивной базы "Ушба". От полученных ранений директор базы позднее скончался в больнице. По неофициальной версии его убили исламские радикалы за отказ выплатить закят (налог) в размере 500 тысяч рублей. Позднее сотрудники МВД установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве директора учебно-тренировочной базы.
Двое сотрудников Баксанской нейтринной обсерватории, супруги Гулиевы, были убиты вечером 7 октября в поселке Нейтрино в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Боевики выстрелили в потерпевших не менее 20 раз.
Вечером в городе Тырныаузе началась спецоперация. Четверо предполагаемых боевиков были заблокированы в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного дома в Тырныаузе. По громкоговорящей связи им было предложено сдаться, однако в ответ был открыт огонь из автоматического оружия. 7 октября утром спецоперация завершилась, в ходе нее убиты два предполагаемых боевика, потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. В ходе прошедшей в Кабардино-Балкарии спецоперации был предотвращен крупный теракт, который готовился против спецподразделений на территории Эльбрусского района.
Десять жителей Кабардино-Балкарии обвиняются в содействии терроризму, а также создании и участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ).
Сотрудники полиции в Нальчике задержали машиниста железной дороги, у которого изъяли четыре тротиловые шашки общим весом 800 граммов и семь электродетонаторов.
Сотрудники полиции в Урванском районе задержали нигде не работающего 24-летнего местного жителя, подозреваемого в связях с боевиками, у которого изъяли боевую гранату.
В Тырныаузе Эльбрусского района был похищен Альберт Ауэсович Тутов. Об этом заявила его мать, жительница Баксанского района республики Фатима Таловна Улимбашева. Родственники молодого человека опасаются, что к его похищению причастны силовики и его будут пытать.
СДАЛ: Житель села Новополтавского 26 сентября добровольно сдал полицейским четыре выстрела ВОГ-25 к гранатомету. По его словам, боеприпасы были найдены им еще в 2004 году в городе Тырныаузе, в пойме реки Баксан.
Житель Кабардино-Балкарии Назир Карданов, находящийся в оперативном розыске, был задержан на одной из улиц села Урвань. Карданов, по оперативным данным, с 2009 года снабжал боевиков продуктами питания, а также оказывал им финансовую поддержку. В автомобиле Карданова был обнаружен выстрел гранатомета.
Житель города Тырныауза Эльбрусского района Кабардино-Балкарии Малик Аппаев заявляет о незаконном задержании и пытках силовиков, которые требовали от него признать свою вину в незаконном хранении боевой гранаты.
Полиция изъяла у 27-летнего жителя Тырныауза гранату с взрывателем. Граната была обнаружена в ходе личного досмотра на улице Энеева.
Около 19.00 мск сотрудники правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий в селении Былым Эльбрусского района пытались задержать трех подозреваемых в причастности к деятельности вооруженного подполья, которые оказали силовикам вооруженное сопротивление. В результате перестрелки один из нападавших был убит. Погибли также двое сотрудников правоохранительных органов, а еще один силовик получил ранение. Общее число жертв спецоперации в Кабардино-Балкарии составило семь человек. Убитыми оказались два сотрудника отряда полиции особого назначения Пермского края. Установлена и личность одного из убитых предполагаемых боевиков, это житель селения Былым Камиль Мирзоев. Всего убиты два участника вооруженного подполья. Они, по заявлению НАК, были причастных к ряду громких террористических преступлений.
Отменен режим КТО, введенный 8 сентября для задержания скрывающихся членов незаконных вооруженных формирований на части территории Баксанского района, включающей населенные пункты Баксан, Баксаненок и Дыгулыбгей.
В селе Верхней Жемтале в Кабардино-Балкарии задержан Али Маммеев, в доме которого сотрудники правоохранительных органов изъяли бомбу.
Самодельное взрывное устройство обнаружено оперативниками в селе Верхней Жемтале Кабардино-Балкарии. Операция проводилась в рамках расследования попытки подрыва 14 сентября полицейских.
В Черекском районе республики взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ) в тот момент, когда по дороге проезжал автомобиль с двумя сотрудниками РОВД. Один из полицейских получил контузию.
Самодельное взрывное устройство обнаружено оперативниками в селе Верхней Жемтале. Операция проводилась в рамках расследования попытки подрыва полицейских. Обнаруженное и изъятое СВУ находилось в полиэтиленовом пакете и было готово к применению. Оно состояло из гранаты РГН, трех выстрелов к подствольному гранатомету, двух двухсотграммовых шашек и электродетонатора. Владелец домовладения задержан.
Гранату и самодельное взрывное устройство обнаружили и изъяли спецслужбы у двух жителей города Нарткалы в Кабардино-Балкарии.
В Нальчике полицейский применил табельное оружие против безработного, открывшего стрельбу из травматического пистолета. С ранениями госпитализированы трое.
В Кабардино-Балкарии скончался сотрудник спецназа МВД Амир Далов, получивший тяжелое ранение в голову в ходе спецоперации в городе Баксане 3 сентября.
На выезде из города Баксан (КБР) неизвестные вечером 7 сентября обстреляли мобильный пост ДПС. В результате обстрела погиб местный житель, которого инспекторы ДПС остановили для проверки. Также ранение получил полицейский. Еще одно нападение на капитана юстиции было совершено в селении Исламей на территории Баксанского района. Сотрудник правоохранительных органов получил ранение. Ведется поиск нападающих.
Сотрудники ФСБ России убили сегодня, с их слов, участника вооруженного подполья, открывшего по ним стрельбу в Кабардино-Балкарии.
РЕЖИМ КТО: Спецслужбы блокировали трех предполагаемых боевиков в городе Баксан. Матери предполагаемых участников вооруженного подполья, находящихся в розыске, просят пропустить их к заблокированному дому для проведения переговоров о добровольной сдаче. В ходе спецоперации, по первоначальным данным, были убиты два боевика, также пострадали два местных жителя, оказавшихся в зоне боестолкновения. Изначально сообщалось, что ранения получили женщина и ребенок. Позднее поступила информация, что ранены двое гражданских лиц – женщина и 19–летний юноша и двое правоохранителей. Убитые предполагаемые боевики были предварительно опознаны как 22-летний уроженец Нальчика Юрий Аргашоков и 32-летний житель селения Заюково Рустам Жемухов. Позднее стало известно, что были убиты четыре предполагаемых боевика. Опознаны тела еще двух предполагаемых боевиков, убитых в ходе спецоперации. Ими оказались жители города Баксана Альбер Кочкаров и Амир Лампежев. После скончался сотрудник спецназа МВД Амир Далов, получивший тяжелое ранение в голову. Один из пистолетов, найденных у убитых боевиков в Баксане 3 сентября, принадлежал милиционеру, погибшему во время диверсии на Баксанской ГЭС 21 июля 2010 года. Таковы выводы экспертизы. Спецоперация повлекла за собой значительный материальный ущерб для местного жителя Бориса Гергова, в чьем дворе развернулись основные боевые действия и чье домовладение по улице Шукова полностью разрушено. В ходе проведенной сегодня в городе Баксан Кабардино-Балкарии спецоперации обнаружены оружие и бомба мощностью 8 килограммов в тротиловом эквиваленте. К 17.30 мск завершилась спецоперация, введенный ранее режим контртеррористической операции (КТО) снят.
Вечером неизвестные расстреляли из автоматов служебный автомобиль замначальника оперативно-розыскной части ОВД по Баксанскому району МВД Кабардино-Балкарии полковника полиции 50-летнего Муаеда Сижажева, полицейский погиб. Убийцы были вооружены автоматическим оружием и передвигались на автомашине "Лада Приора" темного цвета.
У жителя города Тырныауз и жителя Урванского района изъяты из незаконного оборота оружие и боеприпасы.
Сегодня в Кабардино-Балкарии полицейские убили боевика, причастного к диверсии на Баксанской гидроэлектростанции.
В Нальчике сотрудниками спецслужб МВД в ходе продолжающихся в республике мероприятий по пресечению деятельности вооруженного подполья задержан 31-летний житель города Терека. У него изъята граната.
Жители трех населенных пунктов Кабардино-Балкарии добровольно выдали полицейским три единицы оружия.
Житель Кабардино-Балкарии Мурат Бижев заявляет, что силовики похитили и пытками заставили его согласиться с обвинением в хранении гранаты.
В рамках проходящей в Кабардино-Балкарии операции «Оружие» полицейские изъяли незарегистрированное ружье. Другое ружье добровольно выдал владелец за вознаграждение.
На кладбище города Баксан обнаружен тайник со взрывчаткой и боеприпасами.
При обследовании одной из больниц в служебном кабинете главного врача сотрудники полиции Нальчика совместно с отделом по борьбе с коррупцией службы собственной безопасности МВД КБР обнаружили и изъяли 88 единиц боеприпасов.
В спецоперации в селении Баксаненок Баксанского района в перестрелке убит один предполагаемый боевик и ранен полицейский. Убитый ранее привлекался к уголовной ответственности за участие в незаконном вооруженном формировании, а также в совершении разбоя, но был оправдан присяжными. Убитый Тамерлан Дышеков, по версии МВД, возглавлял одну из группировок вооруженного подполья Кабардино-Балкарии, которая причастна к совершению серии особо тяжких преступлений.
Ночью в городе Баксане сотрудники МВД и республиканского УФСБ обнаружили двоих неизвестных, которые оказали им вооруженное сопротивление. В результате получил ранение находившийся в командировке старший оперуполномоченный отряда специального назначения МВД по Республике Адыгея. В результате перестрелки один из нападавших был убит, второму удалось скрыться. Убитым оказался участник незаконных вооруженных формирований, находившийся в федеральном розыске. Он возглавлял одну из группировок вооруженного подполья Кабардино-Балкарии, которая причастна к совершению серии особо тяжких преступлений. Ведется поиск второго.
В Урванском районе в частном домовладении, принадлежащем 38-летнему жителю города Нарткалы, сотрудники полиции обнаружили арсенал, содержащий ружья, винтовки и патроны к ним.
Сегодня с 10 часов утра режим контртеррористической операции снят в Кабардино-Балкарии в районах Вольный аул, Хасанья и Белая речка, а также в населенных пунктах Чегемского района – Чегем, Адиюх, Шалушка, Лечинкай.
В Кабардино-Балкарии награждены студенты, обнаружившие во время субботника взрывное устройство и своевременно сообщившие о нем, тем самым предотвратив теракт.
В Нальчике полицией задержан местный житель, подозреваемый в вымогательстве у бизнесмена 5 млн рублей для финансирования незаконных вооруженных формирований.
Сотрудники правоохранительных органов вечером в Баксанском районе убили подозреваемого в пособничестве боевикам, оказавшего силовикам вооруженное сопротивление. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у убитого предполагаемого боевика самодельную бомбу, которую обезвредили на месте.
5 августа сотрудники правоохранительных органов попытались задержать на улице Тамбиева в селении Дугулубгей Баксанского района 39-летнего местного жителя Эдуарда Таашева. По словам силовиков, Таашев оказал силовикам сопротивление и был убит ответным огнем. Он входил в группировку находящегося в розыске Залима Тутова.
В селении Баксаненок ночью трое неизвестных расстреляли капитана полиции Аслана Асанова, проникнув в его домовладение.
В Урванском районе сотрудники МВД и УФСБ на окраине города Нарткала попытались задержать автомобиль "ВАЗ-21099" под управлением 49-летнего местного жителя Залимгери Жемухова, но водитель начал стрелять по силовикам из пистолета Макарова. Ответным огнем он был убит. Никто из силовиков в перестрелке не пострадал. На месте его гибели была найдена бомба.
На окраине города Тырныауза обнаружен схрон, в котором находились четыре мощных самодельных взрывных устройства.
Схрон, в котором находились четыре мощных самодельных взрывных устройства (СВУ), обнаружен на окраине города Тырныауза.
Сотрудник Управления ФСБ РФ по Кабардино-Балкарии Мурат Карачаев убит неизвестными в Баксане. Нападавших на сотрудника ФСБ, расстрелянного в ночь на 31 июля в собственной ванной, пытался задержать его 53-летний отец, однако те выстрелили в него несколько раз, ранив в плечо и ногу. Ведется поиск злоумышленников.
В Кабардино-Балкарии в ходе операции «Оружие» несколько граждан обратились в правоохранительные органы с просьбой принять у них оружие.
Неизвестные утром на автодороге Нальчик-Урвань обстреляли автомобиль заместителя начальника Урванского РОВД Кабардино-Балкарии Амурбека Битохова, когда он ехал на работу из Нальчика в город Нарткала. Подполковник скончался на месте. Поиски лиц, расстрелявших у Амурбека Битохова, продолжаются с помощью авиации.
В районе мясокомбината в Нальчике сотрудники центра «Э» МВД по КБР задержали задержали 25-летнего местного жителя с боевой гранатой.
В Нальчике предполагаемый боевик на легковой машине протаранил полицейский автомобиль и открыл стрельбу, в результате чего был убит ответным огнем. Убитый опознана как Аслан (Арсен) Балкаров, у него был позывной "Сулейман". По имеющейся у силовиков информации, он входил в специальный совет, учрежденный участниками вооруженного подполья, где отвечал за приведение в исполнение приговоров шариатского суда.
Самодельное взрывное устройство изъято из легкового автомобиля, которым управлял житель Нальчика. Водитель задержан.
Саперы обезвредили бомбу, найденную на месте перестрелки в Нальчике.
Сотрудники МВД по КБР в Нальчике попытались задержать 35-летнего жителя селения Яникой Бузжигита Хахаева, который, по данным силовиков, оказал им вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.
В городе Чегеме полицейские застрелили 35-летнего местного жителя, открывшего по ним огонь в тот момент, когда его машина была остановлена для проверки.
Местный житель убит в городе Баксане при попытке задержания. По данным полиции, он оказывал вооруженное сопротивление.
Майор милиции убит в городе Нарткала.
Взрывное устройство найдено и обезврежено в одной из квартир многоэтажного дома в городе Тырныауз Эльбрусского района.
В Нальчике убит местный житель Алим Амшоков, 1983 года рождения. По сведениям правоохранительных органов, Амшоков при задержании отстреливался из пистолета ТТ.
Около 23.45 мск двое неизвестных из лесополосы на въезде в город Баксан у микрорайона "Строительный" из автоматического оружия обстреляли служебную автомашину "УАЗ" с сотрудниками Баксанского МОВД, которая выезжала с автозаправочной станции. В результате обстрела никто из пяти сотрудников патрульно-постовой службы, находившихся в машине, не пострадал.
Мощное взрывное устройство обезврежено возле линии электропередачи, питающей канатную дорогу в поселке Терскол.
Правоохранители Кабардино-Балкарии сообщили о задержании пособника боевиков с гранатой.
В Эльбрусском районе спецподразделением силовых структур в районе урочища "Тю-тю-су", слева от федеральной дороги "Прохладный-Азау" было найдено СВУ, начиненное поражающими элементами. В связи с опасностью транспортировки бомба была уничтожена на месте.
В рамках спецоперации на территории Эльбрусского района обнаружены три хорошо замаскированных схрона с оружием, боеприпасами, военным обмундированием и амуницией.
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии в ходе продолжающейся в Эльбрусском районе республики спецоперации на 57-м километре федеральной дороги Баксан-Азау задержали местного жителя, подозреваемого в причастности к боевикам, у него изъята граната и большое количество патронов.
Ночью сотрудники правоохранительных органов в ходе проведения спецоперации в районе Камук в городе Тырныауз задержали одного предполагаемого боевика и убили еще одного. По предварительным данным, убитым является 28-летний житель Тырныауза Камал Этезов.
Вечером при попытке задержания в городе Баксан в Кабардино-Балкарии убит предполагаемый участник незаконных вооруженных формирований.
Самодельное взрывное устройство сработало в ночь на 25 июня в Эльбрусском районе на окраине города Тырныауз. Пострадавших не было.
В городе Тырныауз Эльбрусского района Кабардино-Балкарии ночью произошла перестрелка с боевиками. Погиб полицейский из Пермского края. Начата спецоперация с целью задержания участников вооруженного подполья, виновных в гибели сотрудника пермского спецназа Андрея Тунёва.
В ходе предстоящих выпускных вечеров в Кабардино-Балкарии приняты повышенные меры безопасности. Для охраны школ будет задействовано 1 654 сотрудников полиции и 40 военнослужащих внутренних войск МВД России.
Полиция Кабардино-Балкарии задержала сегодня жителя г. Баксана, подозреваемого в оказании помощи участникам незаконных вооруженных формирований. У него изъята граната.
Автомобиль "Меседес-Бенц-230" был остановлен сегодня оперативниками г. Баксана Кабардино-Балкарии в рамках мероприятий по обнаружению боевиков, разыскиваемых за совершение особо тяжких преступлений. В машине обнаружены боеприпасы и оружие, сообщает пресс-центр МВД республики. Также правоохранители заявили о задержании мужчины с гранатой в Чегеме.
Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) на первом перенесенном из Нальчика в Ростов-на-Дону заседании по делу Урванского джамаата, продлил на три месяца арест подсудимым.
В городе Баксане ночью убит заместитель начальника оперативно-розыскной части Управления уголовного розыска МВД по КБР полковник Альберт Сижажев. Неустановленные лица обстреляли домовладение Сижажева. От полученных ранений он скончался на месте.
В городе Баксан на автовокзале сотрудниками МВД Кабардино-Балкарии задержан местный житель 1985 года рождения. При досмотре у него изъята граната РГН.
Экспертизой установлены личности боевиков, убитых 29 апреля в ходе спецоперации в поселке Прогресс на границе Кабардино-Балкарии и Ставропольского края и 10 мая в Нальчике.
Силовики обнаружили мощную взрывчатку под днищем автомобиля начальника службы безопасности одного из банков в городе Тырныауз. Самодельное взрывное устройство имело мощность 400 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было обезврежено, пострадавших нет.
В городе Баксане погиб замначальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по КБР полковник Хасан Богатырев. Он и сопровождавший его старший лейтенант проводили адресный обход подозрительных лиц. В частном доме на улице Калмыкова они наткнулись на вооруженных людей, которые обстреляли их. В результате перестрелки Богатырев был убит, а его сопровождавший полицейский – ранен.
Группа предполагаемых боевиков численностью до трех человек блокирована силовиками в поселке Нейтрино в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в ходе проходящей там спецоперации. В перестрелке с силовиками погиб один из участников вооруженного подполья. Ещё один участник вооруженного подполья убит силовиками в Приэльбрусье. Часть боевиков пошла на прорыв с целью скрыться с места проведения спецоперации. В итоге убито шесть человек, которых правоохранительные органы подозревают в причастности к деятельности вооруженного подполья. Ранено семь сотрудников силовых структур.
Неустановленные лица обстреляли патрульную автомашину полиции в Черекском районе, в результате один полицейский госпитализирован с ранениями.
В Чегемском районе задержан местный житель, подозреваемый в пособничестве членам незаконных вооруженных формирований. Задержание произошло в селении Яникой в рамках контртеррористической операции. У местного жителя, имя которого не называется, обнаружено и изъято оружие, боеприпасы и радиоуправляемое взрывное устройство.
В Кабардино-Балкарии правоохранительные органы разыскивают преступников, которые 30 мая совершили убийство старшего лейтенанта полиции Хусейна Нахушева.
Около 17.30 мск в районе Кооператор в городе Баксан сотрудники правоохранительных органов проводили мероприятия по установлению местонахождения участников НВФ. Они попытались задержать местного жителя, но он, по данным силовиков, оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был убит. Им оказался Залим Каздохов, который в розыске не значился.
Неизвестные поздно вечером из автоматического оружия и подствольного гранатомета обстреляли пост ГИБДД на окраине населенного пункта Эльбрус Эльбрусского района. Пострадавших нет. Незначительные механические повреждения получила служебная автомашина "Жигули".
В Кабардино-Балкарии убиты двое предполагаемых боевиков. Ими оказались Расул Гузиев, 1977 года рождения, и Расул Кудаев, 1984 года рождения. В их автомобиле были обнаружены пистолет с глушителем, револьвер, граната, самодельное взрывное устройство мощностью 2 кг в тротиловом эквиваленте.
Бомба, установленная на двери РОВД в Кабардино-Балкарии 30 мая, обезврежена. Мощность взрывного устройства составила 800 граммов в тротиловом эквиваленте.
Самодельное взрывное устройство было обезврежено в ночь на 31 мая в одном из жилых домов в городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии.
31 мая сотрудниками правоохранительных органов Кабардино-Балкарии обнаружены и изъяты взрывные устройства промышленного способа изготовления.
На двери РОВД в городе Тырныаузе поздно вечером было обнаружено взрывное устройство.
В Баксанском районе вечером неустановленные лица убили сотрудника милиции.
30 мая Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков гарантировал, что "беспредела" по отношению к сдавшимся добровольно участникам вооруженного подполья не будет.
Сегодня в 7 часов в районе города Тырныауза (Кабардино-Балкария) на обочине автодороги «Баксан-Азау» обнаружены два взрывных устройства. Этим была предотвращена попытка покушения на президента республики Кабардино-Балкария Арсена Канокова
Найдено тело сотрудника отдела внутренних дел «Баксанский» с пулевыми ранениями. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело по факту убийства в отношении коллеги убитого.
В городе Тырныаузе в квартире безработного обнаружена самодельная бомба.
Крупный тайник с оружием обнаружен сотрудниками правоохранительных органов в пойме реки Баксан. Оружие и боеприпасы были спрятаны в 150 метрах от селения Дугулубгей Баксанского района Кабардино-Балкарии.
Вечером в Баксанском районе неизвестные из угнанного автомобиля открыли огонь по преследовавших их полицейским. Пострадавших нет. Стрелявшим удалось скрыться.
Силовики сообщили, что убитые 22 мая на федеральной дороге "Баксан-Азау" - жители Кабардино-Балкарии Магомед Залиханов, и Бузжигит Хаджиев. Обоих силовики считают причастными к деятельности вооруженного подполья.
Двое предполагаемых боевиков были убиты в ходе спецоперации в Эльбрусском районе. Сотрудники правоохранительных органов пытались остановить легковой автомобиль, из которого неизвестные открыли огонь. Возникла перестрелка, во время которой водитель и пассажир, оказывавшие, по данным следствия, сопротивление бойцам спецназа, были убиты.
В районе селения Куба-Таба была остановлена автомашина «Мазда», в которой сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие. Пассажиры задержаны, оружие изъято.
Очередной этап операции "Оружие" по изъятию у населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ начинается в Кабардино-Балкарии 20 мая. Операция продлится 10 дней.
Сегодня в Доме правительства глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков призвал родителей из Эльбрусского района убедить своих сыновей, которые находятся в розыске и подозреваются в причастности к террористической деятельности, вернуться к мирной жизни.
Неизвестная женщина уведомила по телефону, что поезда сообщением Нальчик - Москва и Москва - Нальчик заминированы. Информация оказалась ложной.
Сотрудники правоохранительных органов в Урванском районе задержали двух братьев, у которых изъяли гранату, патроны и экстремистскую литературу, следствие отрабатывает версию о возможной связи братьев с незаконными вооруженными формированиями, сообщает Единый информационный центр правоохранительных органов КБР.
Утром в Нальчике проходила спецоперация в микрорайоне "Горный", где был введен режим контртеррористической операции (КТО). Активная фаза спецоперации началась около 07.30 мск. Перед началом операции все жильцы многоквартирного дома были эвакуированы. Среди заблокированных, как считают силовики, находился Астемир Мамишев, подозреваемый в причастности к ряду убийств, в том числе к убийству муфтия Кабардино-Балкарии Анаса Пшихачева. Блокированные в Нальчике предполагаемые боевики попытались вырваться из окружения, но им это не удалось. По разным данным, во время спецоперации убиты от трех до пяти предполагаемых боевиков. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет. Хозяин квартиры в Нальчике, в которой были заблокированы предполагаемые боевики, некто Руслан Федянович, пытаясь спасти свою жизнь, выбросился из окна горящей квартиры и погиб.
Предполагаемый боевик был убит полицейскими в Баксанском районе, его автомобиль взорвался.
Житель Кабардино-Балкарии, подозреваемый в причастности к деятельности незаконных вооруженных формирований Руслан Долов подорвался на гранате в своем автомобиле при попытке его задержания силовиками.
Четверо предполагаемых участников подолья убиты в ходе начавшейся совместной операции в поселке Прогресс на административной границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Спецоперация началась сегодня с пяти часов утра, убиты уже пять предполагаемых боевиков. Двое из них опознаны, это находившиеся в розыске Ратмир Шамеев и Аланбек Хамурзов. Убиты десять боевиков, в том числе две женщины. Спецоперация в поселке Прогресс, начавшаяся сегодня в 5.00, завершилась. Убито 16 человек, подозреваемых в причастности к вооруженному подполью, среди которых опознаны лидеры боевиков. По уточненным данным, в поселке Прогресс, на границе с КБР и Ставропольского края сегодня утром в ходе спецоперации были убиты 10 предполагаемых боевиков. Один из боевиков опознан как лидер боевиков Кабардино-Балкарии Аскер Джаппуев, который подозревался в совершении ряда громких убийств. Установлены личности еще двоих из 10 убитых сегодня предполагаемых боевиков. Убитые в федеральном розыске не значились.
После убийства Казбека Ташуева баксанскую группировку вооруженного подполья в Кабардино-Балкарии возглавил находящийся в федеральном розыске Залим Тутов.
Установлены лица, убитые 27 апреля в ходе спецоперации в Нальчике. Ими оказались житель Баксанского района Хадис Балкизов, 1975 года рождения, и житель города Баксана Тимур Хакяшев, 1975 года рождения.
Убитые в Кабардино-Балкарии Хадис Балхизов и Тимур Хакяшев являлись лидерами радикальных исламистов и занимались разбоем и вымогательством денег у предпринимателей.
Минувшей ночью во двор богослужебного здания Свидетелей Иеговы в городе Нарткале (Кабардино-Балкария) была брошена боевая граната Ф-1 с выдернутой чекой, которая не взорвалась, но взрыв произошел во время разминирования. Пострадавших нет.
В Нальчике сегодня в 11 часов при попытке проверить документы были убиты двое предполагаемых боевиков, открывших стрельбу по полицейским.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции сотрудниками правоохранительных органов задержаны два жителя Нальчика 1986 г.р. и 1989 г.р., которые подозреваются в оказании пособнической помощи активным членам вооруженного подполья.
В Нальчике обезврежено взрывное устройство за пять минут до взрыва.
Сегодня около 17 часов в пригороде Нальчика, в селении Белая Речка, на пост полиции напал местный житель. В ходе перестрелки он был убит.
Неустановленные лица расстреляли полицейского, участкового уполномоченного, в одном из жилых массивов Нальчика. Участковый с ранениями был доставлен в больницу.
Ночью в пригороде Нальчика, поселке Хасанья, неизвестные подожгли продуктовый магазин, здание сгорело полностью. Пострадавших нет. По некоторым сведениям, хозяин торговой точки отказывался платить дань представителям вооруженного подполья.
В Кабардино-Балкарии, неподалеку от города Баксан обнаружено радиоуправляемое самодельное взрывное устройство.
Один из причастных к нападению на московских туристов в Кабардино-Балкарии, 26-летний Азамат Сижажев, убит в городе Баксане при оказании сопротивления.
В Кабардино-Балкарии, по данным правоохранительных органов, задержан "пособник религиозно-эктремистской группировки" Аскера Джаппуева. В отношении самого Джаппуева возбуждено уголовное дело.
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии задержали подозреваемого в причастности к деятельности незаконных вооруженных формирований, у которого изъяли самодельную бомбу мощностью более одного килограмма в тротиловом эквиваленте, выстрел к гранатомету и боеприпасы
Троих мужчин, подозреваемых в участии в незаконных военных формированиях, задержали полицейские в Чегемском районе. У задержанных найдено самодельное взрывное устройство.
Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии в перестрелке убили в Баксанском районе жителя Нальчика. Инцидент произошел, когда в ходе оперативно-розыскных мероприятий житель Нальчика оказал вооруженное сопротивление.
В Нальчике сотрудниками правоохранительных органов убит оказавший вооруженное сопротивление при попытке задержания местный житель Амир Касимов.
Сотрудники правоохранительных органов в ходе санкционированного обследования в селении Аушигер домовладения, принадлежащего нигде не работающему местному жителю 1971 года рождения, обнаружили и изъяли гранату и боеприпасы.
В пригороде столицы Кабардино-Балкарии поселке Хасанья люди в масках сожгли продуктовый магазин. Пострадавших нет.
Сотрудники правоохранительных органов задержали в селении Зарагиж жителя Черекского района 1986 г.р., который подозревается в активном пособничестве боевикам и причастности к преступлениям террористического характера.
В городе Нальчике был задержан местный житель, которого силовики подозревают в активном пособничестве членам вооруженного подполья. Еще один подозреваемый пособник боевиков задержан в Чегемском районе, у него обнаружены самодельные бомбы с поражающими элементами.
Кроме того, специалисты-взрывотехники в Нальчике обезвредили две самодельные бомбы, обнаруженные в разных частях города. Мощность одного из устройств составила около 1 кг в тротиловом эквиваленте.
Также сообщается о задержании в городе Чегеме двух местных жителей, которые подозреваются в причастности к незаконным вооруженным формированиям, у которых также изъяты гранаты, патроны и четыре самодельных взрывных устройств.
В городе Чегем был задержан водитель автомашины, в которой было обнаружено самодельное взрывное устройство.
Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков обратился к членам незаконных вооруженных формирований с призывом сложить оружие, добровольно явиться с повинной и вернуться к мирной жизни.
Примерно в 20.30 мск в Нальчике в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции пытались задержать местного жителя. Однако он оказал сопротивление, бросив в полицейских гранату, и был убит ответным огнем. Позднее он был опознан как Алексей Францужан, 1981 года рождения.
В Кабардино-Балкарии 1 апреля сотрудники правоохранительных органов на территории Эльбрусского района обнаружили тайник со взрывными устройствами и боеприпасами.
Среди боевиков Кабардино-Балкарии пока еще не нашлось желающих явиться в правоохранительные органы с повинной в ответ на обращение группы жителей Баксанского района добровольно сложить оружие.
В Нальчике сотрудники милиции заблокировали автомашину, пытаясь задержать находящегося в ней местного жителя, он оказал вооруженное сопротивление и был убит. Убитый опознан как Аскер Хажироков, который, по данным Национального антитеррористического комитета, являлся лидером религиозно-экстремистской группы. Из его машины изъяты пистолет, граната и самодельная бомба.
В Чегемском районе местный житель при попытке остановить его машину бросил в сотрудников правоохранительных органов ручную гранату, граната взорвалась. Пострадавших в результате инцидента нет.
Сотрудники правоохранительных органов в городе Баксане обнаружили в доме 26-летнего местного жителя тайник, из которого изъяли 200-граммовую тротиловую шашку, выстрел от подствольного гранатомета ВОГ-25, магазин к автомату Калашникова с 14 патронами калибра 5,45 миллиметра, телефон с вмонтированными проводами, а также религиозную литературу. Все изъятое направлено на экспертизу.
Сегодня вечером на закрытом после рабочего дня рынке города Прохладного в Кабардино-Балкарии сработало взрывное устройство. Осколочные ранения ног получил один человек.
Мужчина получил травму при изготовлении самодельной бомбы в квартире в столице Кабардино-Балкарии, сообщил источник в правоохранительных органах города. Инцидент произошел вечером на улице Мальбахова в доме 30. По словам источника, тридцатичетырехлетний мужчина занимался изготовлением взрывчатки, в этот момент произошел взрыв. В результате мужчине оторвало стопу, он был госпитализирован.
В поселке Кашкатау Черекского района убит ранее судимый житель этого поселка Марат Зокаев, 1980 года рождения. В ходе спецоперации по его задержанию он оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был застрелен, сообщили в Оперативном штабе КТО.
Милиционеры в городе Чегеме задержали предполагаемого пособника боевиков, в доме которого обнаружили склад боеприпасов.
Ночью в центре Нальчика убит предполагаемый участник незаконного вооруженного формирования, который, по данным силовиков, оказал вооруженное сопротивление. Сотрудники следственно-оперативной группы на месте происшествия обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья, две ручные гранаты, два запала УЗРГМ и семь патронов.
Во все суды столицы Кабардино-Балкарии через Интернет поступила информация о заложенных бомбах. Сообщения оказались ложными.
Минувшей ночью в центре столицы Кабардино-Балкарии убит предполагаемый участник незаконного вооруженного формирования, который, по информации силовиков, оказал вооруженное сопротивление. Убитый в ночь на 16 марта в Нальчике Аслан Емкужев проходил диверсионно-террористическую подготовку в Ливане и принимал участие в боевых действиях на стороне радикальной палестинской организации "Фатх Аль-Ислам".
В Кабардино-Балкарии группа родителей из 11 жителей Баксанского района обратилась к сыновьям, находящимся в розыске и обвиняемым в участии в незаконных вооруженных формированиях с призывом сложить оружие.
В ходе спецоперации в селении Шалушка Чегемского района убиты три предполагаемых участника незаконных вооруженных формирований, оказавшие вооруженное сопротивление при задержании. Ранения получили два сотрудника правоохранительных органов. Убитыми оказались Аслан Керефов, 1988 г. р., житель селения Шалушка, Артур Балкизов, 1985 г. р., житель города Нальчика и Аслан Гендугов, житель города Баксан, 1984 г. р. Балкизов и Гендугов находились в федеральном розыске. По данным силовиков, Гендугов причастен к убийству главы администрации Чегемского района Михаила Мамбетова. Пистолет Ярыгина, изъятый в ходе спецоперации в селении Шалушка Кабардино-Балкарии, принадлежал убитым охранникам экс-министра Шогенова.
В Нальчике во время проверки документов сотрудниками патрульно-постовой службы МВД КБР неизвестный мужчина при попытке бегства взорвал гранату. Им оказался житель Нальчика Беслан Абазов, находившийся в федеральном розыске.
В Кабардино-Балкарии группа, называющая себя "Черными ястребами" и позиционирующая себя в качестве антиваххабистской, выступила с предупреждением амиру кабардино-балкарских боевиков Аскеру Джапуеву по поводу возможных действий вооруженного подполья в отношении жителей республики. "Черные ястребы" утверждают, что уже выявили пособников боевиков и грозят карой тем, кто вымогает деньги у предпринимателей.
В Нальчике в ходе осмотра подвального помещения многоквартирного жилого дома обнаружен металлический ящик с оружием и боеприпасами, который, по данным силовиков, принадлежал ранее погибшему участнику вооруженного подполья.
Сотрудники милиции вечером на территории Кабардино-Балкарии обнаружили и убили предполагаемого боевика, который оказал вооруженное сопротивление, сообщает источник в правоохранительных органах региона. Позже было установлено, что это 40-летний житель Терского района Кабардино-Балкарии.
В Оперативном штабе контртеррористической операции сообщили, что мужчиной, оказавшим 2 марта вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и убитым в ходе перестрелки на улице Ашурова, оказался житель Нальчика Дмитрий Чудов, 1983 года рождения.
Двое предполагаемых участников незаконных вооруженных формирований оказали вооруженное сопротивление сотрудникам УФСБ в Нальчике при попытке задержания на улице Ашурова столицы республики на территории парка культуры. В ходе перестрелки один местный житель был убит, второму удалось скрыться.
Лидер организации "Черные ястребы", позиционирующей себя в качестве антиваххабистской, утверждает, что боевики в Кабардино-Балкарии лишь прикрываются религиозными лозунгами, убивая мирное население. При этом он заявил, что члены его организации намерены действовать против боевиков их же методами.
Вечером в Чегемском районе двое неизвестных напали на временный опорный пункт милиции на проселочной дороге между городом Чегемом и селом Яникой Чегемского района. Один из нападавших попытался бросить гранату РГД, другой произвел множество выстрелов в сотрудников милиции. Ответным огнем милиционеров один из нападавших был убит, другому удалось скрыться. Сотрудники милиции не пострадали.Личность убитого установлена, его фамилия не называется в интересах следствия, однако известно, что он не числился в розыске.
Сотрудники правоохранительных органов в ночь на 1 марта в перестрелке убили жителя Баксанского района, оказавшего им вооруженное сопротивление. Никто из сотрудников милиции не пострадал.
В Чегемском районе Кабардино-Балкарии при попытке обезвредить два самодельных взрывных устройства, обнаруженные в частном домовладении Эдурада Ульбашева, убитого 28 февраля в ходе перестрелки в Чегеме, произошел самопроизвольный взрыв, в результате чего дом разрушился. Жертв нет, окрестные дома не повреждены.
Установлены личности боевиков, расстрелявших московских туристов в Приэльбрусье, проинформировал сегодня источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии. По его сведениям, в группу, организовавшую нападение на туристов, входили от 8 до 10 человек, подчинявшихся лидеру кабардино-балкарских боевиков Аскеру Джаппуеву.
Около 11.00 в городе Чегеме при попытке проверить документы по сотрудникам дорожно-патрульной службы МВД республики был открыт огонь неизвестным лицом. Ответным огнем стрелявший был убит. Им оказался Эдуард Ульбашев, 1978 года рождения. Второй неизвестный скрылся, захватив чужой автомобиль. При обыске в домовладении Ульбашева были обнаружены два готовых к применению самодельных взрывных устройства.
В Кабардино-Балкарии в городе Чегем ведутся поиски предполагаемого боевика, которому удалось скрыться во время перестрелки с милицией.
Режим контртеррористической операции введен на части территории Нальчика и в некоторых населенных пунктах Чегемского и Черекского районов.
Около 4:00 мск неизвестные в Нальчике подъехали к одной из автозаправок и открыли огонь по помещению, в котором размещался персонал АЗС. В результате, на заправке произошел пожар.
Сегодня ночью во двор к жителям микрорайона Нальчика «Вольный аул» Шамаевым неустановленными лицами были заброшены гранаты. Многие в Кабардино-Балкарии склонны считать, что за инцидентами стоит недавно появившаяся в регионе организация антиваххабитской направленности "Черные ястребы".
Одновременно - в 4:00 мск - в Нальчике во дворе домовладения, где проживают родители находящегося в федеральном розыске активного участника вооруженного подполья Астемира Мамишева была взорвана ручная граната
В Нальчике совершено вооруженное нападение на посты ДПС, обстрел и подрыв здания санатория ФСБ. В результате обстрела поста ДПС «Шалушка» ранение получил один милиционер. В обстреле поста "Шалушка" участвовали, по данным СКР, четыре человека. Сообщалось, что в результате обстрела санатория, ранения получили от 10 до 12 человек, однако ФСБ опровергла эти сведения, сообщив, что пострадавших и погибших в результате инцидента нет. В нападении, по данным источника в правоохранительных органах республики, участвовали около 12 человек. Милицией блокированы места возможного отхода напавших.
Сегодня президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков провел встречу с группой родителей, чьи сыновья находятся в розыске и подозреваются в причастности к террористической деятельности.
В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии продолжается поиск группы боевиков, вступивших 22 февраля в боестолкновение с военнослужащими внутренних войск в районе перевала Булунгу. В настоящее время спецназ прочесывает местность в районе боестолкновения, обследует ущелья, горы и населенные пункты.
Вечером неустановленные лица в городе Баксан Кабардино-Балкарии расстреляли участкового Аслана Афасжева, милиционер госпитализирован.
Сотрудники правоохранительных в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, где проводится спецоперация, обнаружили базу боевиков. Однако задержать предполагаемых боевиков во время спецоперации не удалось.
Источник в силовых структурах КБР днем сообщил, что горно-лесистая местность в Эльбрусском районе, где предположительно скрывается группа боевиков, обстреляна с помощью минометов, также по ней нанесены авиаудары, но пока тел убитых не найдено. Однако информация об авиаударах не подтвердилась ни властями района, ни СК РФ по КБР.
В результате боя в горах Эльбрусского района между предполагаемыми боевиками и спецназом внутренних войск, по первоначальным сообщениям, ранения получили четыре бойца спецназа. По последним данным, в ходе боя погиб боец спецназа (им оказался военнослужащий воинской части №3787 "Нальчик-20" Алиев К.Б.) и еще шестеро получили ранения. Убиты трое предполагаемых боевиков.
Туристы, получившие ранения по дороге в Приэльбрусье 18 февраля - Валерий Белоконь и Сергей Ефремов, сегодня самолетом были перевезены из Нальчика в московскую клинику.
В Эльбрусском и части территории Баксанского муниципальных районов начато проведение контртеррористической операции. Режим КТО затронул населенные пункты Тырныауз, Кенделен, Бедык, Былым, Тегенекли, Терскол, Эльбрус, Нейтрино, Верхний Баксан, Лашкута, Жанхотеко, Заюково, Атажукино, и Исламей.
Вечером в Кабардино-Балкарии неустановленные лица в спортзале убили главу администрации поселка Хасанья в Нальчике Рамазана Фриева.
Вечером неустановленные лица обстреляли наряд сотрудников милиции в центре Нальчика, в результате чего один милиционер погиб, еще один получил ранения. Как выяснилось позже, убитый сотрудник милиции - 26-летний помощник участкового инспектора Тимур Долов - был застрелен по ошибке сотрудником ГИБДД.
В Приэльбрусье, неподалеку от поляны Чегет, возле гостиничных комплексов был обнаружен подозрительный автомобиль ВАЗ, в котором находился газовый баллон с идущими от него проводами. Были эвакуированы 50 туристов. Специалисты-взрывотехники обнаружили в машине три взрывных устройства. К утру ее удалось ее разминировать. Жертв нет. Автомобиль принадлежал убитому на шахте в Тырныаузе боевику.
Следственное управление Следственного комитета РФ по КБР опровергает, а сотрудники Республиканской клинической больницы подтвердили факт смерти четвертого туриста из Москвы, раненого при обстреле автобуса в Кабардино-Балкарии. Таким образом число жертв нападения составило четыре человека.
Подвесная канатная дорога "Азау - "Старый Кругозор" на горе Эльбрус подорвана неизвестными. В результате инцидента обрушилось около 30 из 45 кабинок. По другой версии - подрыва канатной дороги "Азау - Старый Кругозор" на Эльбрусе не было - она разрушена в результате непогоды и сильного ветра.
В Эльбрусском районе ночью неизвестные обстреляли дом бывшего участкового инспектора милиции. Пострадавших нет.
В селе Заюково Баксанского района неизвестные обстреляли "Газель" с туристами, в результате чего, по уточненным данным, трое убиты, двое ранены. Все погибшие и раненые туристы опознаны. Боевики, напавшие на московских туристов в Приэльбрусье, могли быть причастны к совершению еще целого ряда преступлений на территории Кабардино-Балкарии. Предположительно, организатором нападения на туристов в Приэльбрусье 18 февраля был лидер баксанского джамаата Казбек Ташуев. Целью боевиков, которые 18 февраля расстреляли в Кабардино-Балкарии группу московских туристов, могла быть дочь экс-главы ФСБ Николая Патрушева. В Совбезе РФ уже заявили о том, что одна из погибших - Ирина Патрушева, является однофамилицей экс-главы ФСБ.
В Чегемском районе Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации силовики задержали предполагаемого участника незаконных вооруженных формирований Алима Шебзухова.
В Нальчике убит местный житель Ильяс Трамов. Источник в правоохранительных органах КБР сообщил, что Трамов мог быть причастен к терактам и нападениям на милиционеров. Силовики заявили, что не имеют отношения к его смерти.
В микрорайоне "Дубки" в Нальчике произошла перестрелка между сотрудниками милиции и неизвестными. В результате погибли сотрудник МВД и сотрудник ФСБ.
Ночью неизвестные взорвали бомбу под автомашиной "Газель" в Нальчике. В результате взрыва никто не пострадал.
В Чегемском районе Кабардино-Балкарии сегодня вечером сотрудники правоохранительных органов убили предполагаемого участника незаконных вооруженных формирований (НВФ).
Сотрудник милиции 46-летний капитан милиции Ахъед Согов, получивший ранения 2 февраля во время обстрела в кафе в Чегемском районе, скончался в больнице.
Двое инспекторов ДПС получили тяжелые ранения, когда пытались остановить ночью в Зольском районе в селении Залукокоаже легковой автомобиль с неизвестными для проверки документов.
Около 12 часов дня в городе Чегем подвергся нападению наряд милиции. Милиционеры были обстреляны неизвестными в кафе, куда они зашли пообедать. Четверо милиционеров убиты, один получил тяжелое ранение. Сотрудник милиции, получивший ранения, скончался в больнице. Таким образом, количество жертв нападения неизвестных увеличилось до пяти. Нападавшие забрали с собой табельное оружие убитых милиционеров. В поселке "Мир" Чегемского района найден автомобиль ВАЗ-21110, на котором скрылись неизвестные, открывшие огонь по милиционерам.
Утром в районе селения Заюково в Баксанском районе, а также на федеральной трассе между городами Чегем и Баксан были установлены щиты с названиями секторов "Имарата Кавказ". В первом случае возле щита не было обнаружено взрывное устройство, во втором случае взрывное устройство имелось, мощность его составила примерно 3 кг в тротиловом эквиваленте. Самодельная бомба была обезврежена роботом. Правоохранительные органы начали поиск лиц, устанавливающих заминированные щиты, с применением авиации, бронетехники со спецподразделениями. На поиск преступников ориентированы дорожно-патрульные службы.
Закопанное в землю самодельное взрывное устройство обнаружено в Черекском районе около села Аушигер на обочине автодороги. Бомба находилась под плакатом "Объединенный виллайат Кабарды, Балкария, Карачая. Центральный сектор". Ее мощность составляла 6 кг тротила. Взрывотехники ФСБ обезвредили бомбу.
В Кабардино-Балкарии начальник Урванского РОВД, полковник Анатолий Сундуков получил ранения, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве, которое было установлено у дороги вместе со знаком "Имарат Кавказ". Его водитель также пострадал. Но жизням раненых сегодня начальника Урванского РОВД 51-летнего Анатолия Сундукова и его водителя, 26-летнего Замира Шикова, по словам врачей, ничего не угрожает.
Около 20:00 мск возле своего дома убит глава администрации Чегемского района Михаил Мамбетов. В результате покушения на главу администрации ранение получил его водитель. На месте убийства обнаружено два пистолета Макарова. Руководство Кабардино-Балкарии установило вознаграждение в три миллиона рублей за достоверную информацию о лицах, совершивших убийство.
В Чегемском районе Кабардино-Балкарии совершено нападение на бывшего министра внутренних дел КБР Хачима Шогенова. В результате нападения были убиты два личных охранника Шогенова. Сам экс-министр не пострадал. Преступники скрылись с места преступления, похитив оружие и автомобиль.
Примерно в 18.30 мск в селении Исламей Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики был убит старший участкововый уполномоченный Аскер Малухов.
В селении Исламей Баксанского района неизвестными застрелен предприниматель Сафудин Хашукаев.
В поселке Кенже Кабардино-Балкарии у ворот собственного дома расстреляли жителя поселка Амерби Афаунова, который был известен как народный целитель.
В окрестностях города Баксан в ходе профилактической операции силовиков был обнаружен блиндаж незаконных вооруженных формирований, в котором, предположительно, изготавливались самодельные взрывные устройства и гранаты.
В Нальчике неустановленные лица взорвали здание развлекательного клуба "Сахара". Пострадавших нет. На клуб "Сахара" в микрорайоне "Горный" в Нальчике нападения не было, в заведении произошел пожар из-за утечки газа, заверил руководитель восстановительных работ.
В поселке Кенже у ворот собственного дома был расстрелян житель поселка Амерби Афаунов, который был известен как народный целитель. Около 9 часов утра группа неизвестных вызвала из дома и расстреляла его из автоматического оружия. От полученных ранений Афаунов скончался на месте.
В Нальчике убит этнограф, доктор исторических наук Аслан Ципинов, который занимался пропагандой кабардинских национальных обычаев и традиций.
В 5-этажном 60-квартирном жилом доме на улице Калмыкова в микрорайоне Вольный аул в Нальчике произошел взрыв. По предварительной информации, есть погибший.
Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор жителю села Баксаненок Зауру Кожокову за пособничество при нападении на сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний по КБР. Кожоков приговорен к 12 годам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима.
Оперативный штаб в Кабардино-Балкарии отменил режим контртеррористической операции (КТО), введенный на части города Тырныауз в районе шахт горно-обогатительного комбината, где скрывалась группа боевиков.
Схрон с боеприпасами нашли правоохранители в Баксанском районе. Изъяты две гранаты РГД-5, граната Ф-1, три взрывателя УЗРГМ, 8 магазинов к автомату Калашникова, а также цинк с 440 патронами калибра 7,62 мм и 450 патронов калибра 5,45 мм.
В окрестностях селения Кременчуг-Константиновская Баксанского района Кабардино-Балкарии со следами огнестрельных ранений обнаружено тело Арсена Соблирова - егеря, взятого в заложники боевиками 18 декабря. Рядом с телом были обнаружены две похищенные автомашины.
Около 21.20 мск на улице Профсоюзной в Нальчике неизвестные привели в действие самодельное безоболочное взрывное устройство. Следователь Главного управления СК РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам и его брат получили ранения в результате взрыва.
В селении Шалушка, что в пригороде Нальчика, совершено вооруженное нападение на опорный пункт милиции. Убиты два милиционера.
В Кабардино-Балкарии обнаружены две оборудованные стоянки участников незаконных вооруженных формирований.
Житель Кабардино-Балкарии Азамат Абазов утверждает, что против него сфальсифицировано уголовное дело, а после задержания 24 ноября милиционеры избивали его и пытали электротоком, требуя признательных показаний.
В Нальчике задержан один из лидеров боевиков Кабардино-Балкарии, причастный к ряду громких преступлений, проинформировал источник в правоохранительных органах. Имя задержанного не указывается.
В Нальчике был задержан предполагаемый пособник боевиков, который при задержании бросил в сотрудников МВД гранату и был ранен ответным огнем. Раненых и погибших среди сотрудников милиции и горожан нет.
В Баксанском районе в лесу застрелены восемь человек. По предварительным данным, убитые - жители Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, занимавшиеся охотой. Позже стало известно, что все убитые охотники были жителями Ставропольского края.
В Нальчике возле своего дома в микрорайоне "Александровка" застрелен муфтий Анас Пшихачев. Личности подозреваемых в причастности к убийству установлены. Это жители Нальчика Астимир Мамишев, 1988 года рождения, и Азпарух Шамаев, 1990 года рождения. Следствие также установило, что Пшихачев был убит из того же оружия, что и сотрудник ФСИН в Нальчике 28 ноября.
Утром при проведении оперативно-розыскных мероприятий в домовладении в городе Нарткале были убиты два человека, которые, по данным силовиков, оказали вооруженное сопротивление.
Самодельное взрывное устройство сработало на федеральной дороге Прохладный - Азау в Эльбрусском районе в момент прохождения автомобиля с военнослужащими МВД РФ. Никто не пострадал.
Милиционеры попытались остановить автомашину "Мерседес". Водитель не подчинился требованию сотрудников остановиться. В ходе преследования возникла перестрелка, водитель погиб. Им оказался житель Баксанского района Руслан Кодзоков (1968 г.р.). В отношении сотрудников милиции возбуждено уголовное дело по статье о превышении пределов необходимой самообороны.
В поселке Кенже, пригороде Нальчика, у ворот собственного дома был расстрелян житель поселка 33-летний Тимур Мечукаев. Убитый был сыном бывшего руководителя республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Азрета Мечукаева.
Около полуночи в Нальчике в центральной части города прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало в районе центральной мечети.
Житель Баксана в Кабардино-Балкарии, задержанный по подозрению в незаконном хранении оружия, указал милиционерам местонахождение крупного тайника со взрывчаткой. В доме его родственницы были обнаружены противотанковая мина, гранаты и пластит.
Неизвестные застрелили участкового и украли его табельный пистолет в отделении милиции в Нальчике. Тело старшего участкового милиции с огнестрельными ранениями обнаружили вечером в поселке Кенже в помещении участкового пункта милиции.
Вечером 19 ноября в городе Баксане двое неизвестных напали на сотрудника местного райотдела УФСБ. От полученных ранений офицер скончался на месте. Нападавшие скрылись с места преступления.
Задержаны двое жителей республики - продавец мясной лавки Мухаммед Шаков и его хозяин Ислам Бешкуров. Они подозреваются в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. По словам их адвоката Магамеда Абубакарова, задержания были произведены с многочисленными процессуальными нарушениями, а сами задержанные - подвергнуты пыткам.
Ночью в городе Баксане при попытке пресечь массовую драку милиционер применил табельное оружие, ранив при этом двух человек. Милиционер сопроводил пострадавших в больницу и, находясь в приемном покое, сам подвергся вооруженному нападению и был ранен неизвестными в ногу.
Правоохранительные органы установили всех причастных к августовскому нападению на отдыхающих в КБР. Некоторые нападавшие по-прежнему в розыске.
Задержан местный житель, подозреваемый в том, что совершил в ночь на 16 ноября поджог магазина в городе Чегеме.
Суд арестовал жителя города Нальчика 1982 года рождения, подозреваемого в пособничестве участникам незаконного вооруженного формирования, в незаконным обороте оружия и покушении на убийство после того, как 11 ноября были обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства в подземном гараже.
В Чегемском районе Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов обнаружили блиндаж участников вооруженного подполья. В блиндаже была найдена литература предположительно экстремистского содержания. Блиндаж уничтожен.
Вечером на автодороге у населенного пункта Жанкехото в Баксанском районе неизвестные обстреляли автомобиль нефтяной компании "Роснефть", в результате чего водитель "КамАЗа" госпитализирован.
Утром началась спецоперация по поиску и ликвидации укрывающихся в районе горно-обогатительного комбината в Тырныаузе боевиков. Согласно оперативным данным, были обнаружены два участника НВФ, которые оказали сотрудникам правоохранительных органов вооруженное сопротивление и были убиты. 10 ноября в правоохранительных органах назвали их имена. Ими оказались местные жители Артур Соттаев и Руслан Уянаев, находившиеся в федеральном розыске за совершение преступлений террористического характера.
В 11.30 недалеко от автодороги "Чегем-2 - Лечинкай" в салоне автомашины "Ока" были обнаружены тела жителей города Нальчика Вячеслава Кирилюка, 1941 года рождения, и Владислава Ревазова, 1946 года рождения. По данным следствия, убитые были охотниками.
В Эльбрусском районе произошел взрыв на федеральной автодороге во время следования милицейского автомобиля. В результате, была ранена жительница Баксанского района, которая случайно проезжала мимо.
В Нальчике вечером неизвестные расстреляли финансового директора ОАО "Канатные дороги Приэльбрусья" Юсупа Таукенова. Они вызвали Таукенова на улицу из собственного домовладения по улице Калмыкова в микрорайоне Вольный Аул и убили его из автоматического оружия.
В Баксанском районе неустановленные лица вечером расстреляли участкового инспектора милиции. Обстрел произошел в селении Исламей, возле дома, где проживал инспектор.
В Нальчике найдены и обезврежены два самодельных взрывных устройства возле жилого дома.
В селении Шалушка Чегемского района неизвестными расстрелян старший лейтенант ВВ МВД РФ. Ранен также мирный житель.
Около 08:30 во дворе дома по улице Профсоюзная в городе Нальчике под днищем автомашины "Лада-Калина", принадлежащей сотруднику УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии, было обнаружено самодельное взрывное устройство. Бомба имела мощностью 400 грамм в тротиловом эквиваленте и была уничтожена путем подрыва.
В школьной столовой села Зарагиж Черекского района рано утром произошел взрыв. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что взрывом выбиты стекла, повреждены двери, жертв и пострадавших нет.
Майор милиции получил ранения во время нападения на него неизвестного в Нальчике. Милиционер был госпитализирован, а нападавший скрылся.
Спецоперация по поиску и обезвреживанию предполагаемых боевиков была возобновлена в городе Тырнаузе. В шахте, где проходит спецоперация, в одной из штолен обнаружены четверо местных жителей, которые собирали там металлолом.
В Эльбрусском районе около 16.00 неизвестные совершили нападение на сотрудников МВД, один милиционер погиб, трое нападавших также убиты. В городе Тырныауз введен режим контртеррористической операции (КТО). Сотрудники правоохранительных органов заблокировали группу предполагаемых боевиков в шахте неработающего вольфрамо-молибденового комбината на территории города.
Около центрального рынка и автостанции в Нальчике обнаружено и обезврежено самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, начиненное болтами.
Пропали без вести трое жителей поселка Эльбрус, работники ОАО "Канатные дороги Приэльбрусья" Аскер Тавкешев, Мухамед Алчагиров и Анатолий Маммеев. Они уехали из дома и не вернулись.
В городе Баксан сотрудники милиции по месту жительства задержали двоих предполагаемых пособников боевиков, которые сообщили о схроне с оружием. Задержания произведены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. По данным силовиков, задержанные по указанию лидера группы боевиков Ташуева осуществляли поджоги торговых павильонов на территории района.
Утром на улице Ахохова возле дома №188 в городе Нальчике сработало взрывное устройство неустановленного образца, установленное под служебной автомашиной ВАЗ-2131. В машине находился начальник отделения уголовного розыска УВД города Нальчика, он получил ранения.
В городе Чегеме Чегемского района произошел взрыв в момент проезда автомашины "Урал", принадлежащей воинской части, дислоцировавшейся в Республике Ингушетия. В результате взрыва незначительные телесные повреждения получили трое военнослужащих.
Специалисты-взрывотехники утром обезвредили два взрывных устройства, которые были обнаружены 9 октября на обочине дороги в Нальчике.
Ночью на свадьбе друга был застрелен сотрудник Верховного суда Кабардино-Балкарии.
В Нальчике и в Урванском районе Кабардино-Балкарии обнаружены три схрона. Изъяты оружие, боеприпасы, одежда и медикаменты.
В Эльбрусском районе, в селении Кенделен, неизвестными ночью расстрелян руководитель филиала Сбербанка в городе Тырныауз Ахмат Доттуев. К убийству причастны боевики, считает следствие.
Примерно в 00.36 мск в районе средней школы N27 микрорайона "Вольный Аул" в Нальчике произошел взрыв. В результате взрыва пострадали один милиционер и водитель проезжавшей рядом автомашины.
Начальник уголовного розыска Эльбрусского РОВД вечером застрелен в городе Тырныауз Кабардино-Балкарии. Находившаяся с ним в машине следователь этого же отдела была ранена и позже скончалась в больнице.
Сотрудники УВД по городу Нальчику предотвратили теракт, сообщило МВД по Кабардино-Балкарии. Два самодельных взрывных устройства, общей мощностью до одного килограмма в тротиловом эквиваленте, были своевременно обнаружены в центре жилого массива столицы республики.
Возле здания отдела вневедомственной охраны в одном из населенных пунктов республики произошел взрыв, рядом, предположительно, обнаружено тело террориста-смертника. Позже стало известно, что взрыву предшествовала перестрелка, нападавший пытался скрыться. Никто из милиционеров не пострадал. Личность подорвавшего себя установлена. По сообщению правоохранительных органов, это был житель города Нарткалы Олег Мизов, который находился в розыске.
В Нальчике задержан водитель, у которого в салоне автомобиля нашли автомат Калашникова, травматический пистолет, гранату и запал к ней.
Ночью в Нальчике неизвестные подорвали автомобиль, в результате взрыва никто не пострадал. По версии следствия, взрыв автомобиля был покушением на сотрудников милиции.
В столице республики Нальчике совершено покушение на заместителя начальника отдела собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии. Милиционер получил ранения и был госпитализирован.
В ночь с 16 на 17 сентября в Нальчике, у входа в городской парк, был взорван мемориал "Вечный огонь".
В городе Тырныаузе у Вечного огня на Мемориале памяти рано утром сработало взрывное устройство. Пострадавших не было. Взрывом раскололо гранитную плиту, также была повреждена установка Вечного огня.
В Эльбрусском районе ночью подорван бронированный автомобиль "Урал", в котором находились сотрудники ОМОНа, пятеро из них получили легкие контузии. При подрыве поврежден газопровод Эльбрус-Терскол. Жители нескольких населенных пунктов района остались без газа.
В ночь на 8 сентября неизвестные расстреляли федерального судью Джульбера Быкова в селении Баксаненок Баксанского района.
Неизвестные обстреляли машину с сотрудниками милиции в городе Тырныауз, никто не пострадал.
В Нальчике ночью неизвестный обстрелял четверых сотрудников УВД, пытавшихся проверить у него документы, в результате обстрела погиб участковый милиционер.
Недалеко от населенного пункта Заюково Баксанского района сотрудниками правоохранительных органов республики найдено тело предполагаемого боевика, а также тайник с оружием и блиндаж, оборудованный для длительного проживания четырех человек.
На окраине селения Заюково в ходе оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию членов НВФ убит предполагаемый боевик.
Предполагаемый участник бандформирования убит в селении Старый Черек Урванского района республике. Ранены двое сотрудников милиции.
Неизвестные подорвали автомашину с сотрудниками милиции в Эльбрусском районе на 55-м километре федеральной дороги Прохладный - Азау. В результате взрыва пострадали два милиционера и один местный житель.
В ночь на 28 августа в Кабардино-Балкарии было подожжено здание администрации селения Жемтала в Черекском районе. Прибывшие на вызов пожарные на месте возгорания обнаружили самодельное взрывное устройство. По данным источника, пожар был ликвидирован, взрывное устройство обезврежено, в результате инцидента никто не пострадал.
Завершена спецоперация в Нальчике, начатая 27 августа. Убиты пятеро предполагаемых боевиков. Их личности установлены.
В Чегемском районе Кабардино-Балкарии ночью были обнаружены тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти. Позже стало известно, что убитые являлись сотрудниками ФСБ Краснодарского края.
В 18.00 мск в центре Нальчика начата спецоперация. Несколько вооруженных людей заблокированы в жилом доме на углу улиц Захарова и Шогенцукова напротив Соборной мечети.
Ночью в Нальчике на ул. Таманской дивизии неизвестные сожгли магазин, закинув в окно бутылку с зажигательной смесью. Владелец магазина рассказал, что за несколько дней до этого на магазине появились листовки с призывом в священный месяц отказаться от торговли спиртным. При этом пострадавший уверяет, что никакого спиртного, кроме баночного пива в магазине не было.
Около 7.10 мск неизвестные привели в действие взрывное устройство у строящейся телевышки возле жилого массива в городе Тырныауз. По предварительным данным, мощность сработавшего взрывного устройства составила более 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. Примерно через час после того, как на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа, сработало второе взрывное устройство, которое состояло из смеси алюминиевой пудры и аммиачной селитры, было снабжено часовым механизмом и начинено поражающими элементами в виде кусков рубленой арматуры.
Ночью вблизи населенного пункта Кенделен Эльбрусского района, в лесном массиве, четверо неизвестных в камуфлированной одежде и масках подошли к шестерым отдыхающим и открыли огонь из автоматов. Смертельные ранения получили два человека, в том числе сотрудник милиции.
В Нальчике около 20.00 мск в результате обстрела убит мужчина и ранены две пассажирки маршрутки.
Около 21.30 ушел из дома и не вернулся житель КБР Лупежев Аслан Арсенович. Его мать утверждает, что ее сын похищен.
В Урванском районе Кабардино-Балкарии обстрелян милиционер.
В городе Нарткала Урванского района убиты двое предполагаемых боевиков, которые во время проверки документов открыли огонь по патрульной автомашине.
В оздоровительном лагере урочища Джылы-Су Зольского района КБР найден мертвым замначальника инспекции штаба МВД по Дагестану полковник милиции Имин Ибрагимов.
Ночью обстреляна автомашина ВАЗ-2110, принадлежащая сотруднику ОВД по Майскому району. Обошлось без пострадавших.
Неизвестные расстреляли двух сотрудников милиции в городе Баксане, открыв стрельбу из проезжавшего автомобиля. Один из милиционеров скончался на месте, а другой по дороге в больницу.
В поселке Эльбрус совершено покушение на президента федерации айкидо.
Сотрудники милиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Баксан обнаружили 100 килограммов смеси аммиачной селитры с алюминиевой пудрой и 5 килограммов поражающих элементов. В правоохранительных органах считают, что обнаруженная взрывчатка могла принадлежать напавшим на Баксанскую ГЭС боевикам.
С рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Нальчик-Майский, в 9:45 похищен житель города Майский. По подозрению в вооруженном похищении милиция задержала жителя столицы Кабардино-Балкарии.
В Тырныаузе обнаружено тело 24-летней инспектора по делам несовершеннолетних ОВД по Эльбрусскому району, лейтенанта милиции Екатерины Матвеевой.
Милиционеры обезвредили самодельное взрывное устройство, заложенное в жилом массиве в городе Тырныауз Эльбрусского района.
Во двор дома врача-стоматолога в населенном пункте Нартан Чегемского района была брошена граната, никто не пострадал.
В ходе спецоперации в селении Дугулубгей Баксанского района около 16:00 убиты двое предполагаемых участников НВФ - Р. Оршокдугов и Р. Сеюнов. По версии МВД, убитые были причастны к ряду тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе диверсии на Баксанской ГЭС 21 июля.
В ночь на 25 июля произошел взрыв неустановленного взрывного устройства под ретрансляционной вышкой сотовой связи в населенном пункте Тегенекли в Баксанском районе. При взрыве никто не пострадал, оборудование вышки получило значительные повреждения.
В Баксане неизвестный проник в дом следователя и открыл стрельбу. Следователь и его мать получили ранения и были госпитализированы. Сотрудники следственно-оперативной группы на месте происшествия обнаружили и изъяли 10 гильз калибра 9 мм.
Совершено нападение на Баксанскую ГЭС. Нападавшие, расстреляв двоих охранников, зашли в машинный зал и захватили работавших там сотрудников ГЭС. Затем на ГЭС сработали четыре взрывных устройства. Первый взрыв в машинном зале произошел в 5:20 утра. Последующие два последовали там же с интервалами в 5-6 минут. Последний взрыв устроили саперы, обезвредив таким образом найденную на станции бомбу. В результате взрывов на станции возник пожар. Повреждения получил машинный зал станции.
Специалисты приходят к мнению, что атака на Баксанскую ГЭС преследовала цель устрашить население, поскольку при ГЭС нет большого водохранилища, а последствия теракта на энергетике республики не сказались. Не исключается, что террористы выбрали Баксанскую ГЭС для атаки из-за плохой охраны.
По неофициальным данным, теракт на Баксанской ГЭС мог быть проведен по приказу Абдуллаха, который сменил на посту лидера боевиков Кабардино-Балкарии недавно убитого Анзора Астемирова. К теракту, как считает следствие, может быть причастен и лидер северокавказских боевиков Докку Умаров, который ранее объявил о намерении вести диверсионную войну по всей российской территории.
В 3:00 ночи произошел взрыв у здания ОВД «Баксанский» в городе Баксан, по улице Ленина, 61. Сработало самодельное взрывное устройство. Никто из сотрудников милиции и гражданского населения не пострадал.
В ночь на 21 июля похищен житель города Нарткала Анзор Шадов. Вооруженные люди в масках силой посадили Шадова в автомашину "Газель" и увезли в неизвестном направлении.
В городе Нарткала Урванского района в 23:45 мск из гранатомета и автоматов обстреляно здание районной милиции. Неустановленные лица произвели около ста выстрелов по зданию. Никто не пострадал.
Трое милиционеров ранены при обстреле неизвестными в городе Тырнауз. По милицейской автомашине УАЗ в момент ее проезда через мост был открыт огонь. В результате обстрела лейтенант и два сержанта получили ранения различной степени тяжести.
Около 23:45 мск возле одного из домов на улице Кабардинской в городе Нарткала под автомашиной ВАЗ-2110, принадлежащей сотруднику Управления ФСБ РФ по Кабардино-Балкарии, сработало взрывное устройство неустановленного образца. В результате были ранены сотрудник службы госбезопасности, а также двое детей и две женщины. Сотрудник УФСБ позднее от полученных ранений скончался.
Около 23:00 мск сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии при попытке задержания убили в Нальчике предполагаемого участника незаконного вооруженного формирования - как утверждается, ответным огнем.
Самодельное взрывное устройство сработало около 13:40 мск на обочине дороги Прохладный-Азау близ населенного пункта Верхний Баксан. Мощность бомбы составила 5 килограммов тротила. Пострадавших нет.
При обстреле поста дорожно-патрульной службы "Нартан" на федеральной дороге "Кавказ", находящегося на выезде из Нальчика в сторону Владикавказа, в 1:30 мск ранен старший сержант милиции. Через несколько минут после обстрела в 100 м от поста ДПС сработало самодельное взрывное устройство мощностью около 500 г в тротиловом эквиваленте. При взрыве никто не пострадал.
В Эльбрусском районе совершены покушения на двух сотрудников милиции. На обочине дороги вблизи населенного пункта Нейтрино во время проезда машины начальника райотдела милиции произошел взрыв, а под днищем машины начальника криминальной милиции этого района была обнаружена и обезврежена самодельная бомба мощностью 400 грамм в тротиловом эквиваленте. В результате инцидентов никто не пострадал.
В Чегемском районе ночью, около 3.27 мск, был взорван автомобиль, припаркованный у развлекательного центра "Небо". В результате взрыва произошло возгорание здания, пожар был потушен через некоторое время. Никто не пострадал.
Несколько объектов телерадиотрансляции повреждены в результате взрыва и поджогов на территории КБР. В промежутке 02:00 - 06:00 мск неизвестные подорвали радиоретранслятор в Тырнаузе, совершили поджог ретрансляторов в Терсколе и в селении Сармакова. В Баксане произведен поджог вышки сотовой связи. В населенном пункте Белым неизвестные в масках напали на сторожа и повредили аппаратуру ретранслятора.
В городе Баксан около 23:00 мск неизвестные обстреляли сотрудника регионального УФСБ, с полученными ранениями он был госпитализирован.
Самодельное взрывное устройство сработало в городе Баксан, на улице Революционной, в 18.30 по местному времени. Пострадавших нет.
Около 9.00 в салоне автомашины ВАЗ-2106, принадлежащей сотруднику ОВД по Эльбрусскому району, было обнаружено взрывное устройство. Устройство обезврежено саперами.
В селении Заюково Баксанского района около 22:00 мск возле собственного дома убит следователь местного отделения милиции, капитан юстиции Арсен Канлоев. Неизвестные обстреляли его из автомата. От многочисленных ран Канлоев умер. На месте происшествия обнаружено около 40 гильз.
В ночь на 5 июля в Нальчике, на пересечении улиц Шогенова и Калмыкова, был убит 26-летний участковый милиционер, старший лейтенант Ризуан Гендугов. Милиционер был обстрелян неподалеку от своей автомашин ВАЗ-21099 во время несения службы на вверенном ему участке.
В 16:40 по улице Северной в Нальчике сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв произошел, когда мимо проходил сотрудник патрульно-постовой службы милиции, однако никто не пострадал.
В 7:55 мск во дворе частного дома на улице Идарова, 203 в Нальчике неизвестные подорвали легковой автомобиль ВАЗ-2114, принадлежащий сотруднику милиции. Жертв и пострадавших нет.
В 23.30 мск на федеральной автодороге "Кавказ" при выезде из Нальчика у поста ДПС "Нартан" сработало самодельное взрывное устройство мощностью 110 граммов в тротиловом эквиваленте. Никто не пострадал.
В ночь на 30 июня в селе Жемтала Черекского района Кабардино-Балкарии в здании администрации было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Устройство найдено в момент тушения пожара, сигнал о котором поступил на пульт дежурного около 2.00.
Установленное на обочине дороги, самодельное взрывное устройство сработало около 16.00 мск в районе селения Верхний Баксан на федеральной дороге Прохладный - Эльбрус. В результате взрыва никто не пострадал.
Ранним утром в Баксанском районе специалисты-взрывотехники обезвредили взрывное устройство, заложенное возле магазина.
В Чегемском районе вечером двое неизвестных обстреляли сотрудников ОВД по Чегемскому району. Один из милиционеров погиб, другой был госпитализирован с ранениями.
В городе Баксан задержаны четыре члена вооруженного подполья и обнаружена крупная подпольная лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств.
Утром в Тырныаузе предотвращен мощный взрыв. Самодельное взрывное устройство злоумышленники заложили под автомобиль местного жителя.
Вечером в 15 метрах от поста ДПС в городе Чегеме сработало самодельное взрывное устройство. Один человек пострадал.
На одной из центральных улиц Нальчика вечером взрывотехники подорвали обнаруженный там подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.
Вечером неизвестные совершили нападение на сотрудника милиции.
Утром в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, в микрорайоне Александровка, сработало самодельное взрывное устройство.
Два взрывных устройства сработали утром в Нальчике, в результате взрывов никто не пострадал.
В четыре часа утра в Нальчике на проспекте Ленина была обнаружена автомашина "Лада-Приора" с двумя убитыми мужчинами.
В Нальчике вечером неустановленными лицами обстрелян наряд ДПС, в результате чего, по данным источника в правоохранительных органах региона, погиб сотрудник милиции.
На участке дороги, ведущей к газораспределительной станции ОАО "Газпром" по улице Северной в Нальчике, была обнаружена картонная коробка, в которой находились три самодельных взрывных устройства, по предварительным данным, общей мощностью до 5 килограммов в тротиловом эквиваленте.
В 20.30 мск в Тырныаузе неподалеку от моста через селезащитный канал на улице Эльбрусской было обнаружено самодельное взрывное устройство. Оно находилось в районе, где расположены десятки жилых домов, рядом проходит федеральная дорога "Прохладный-Азау", ведущая в Приэльбрусье. Ввиду опасности транспортировки СВУ было принято решение о его подрыве на месте, жильцы были эвакуированы.
В 1.20 мск поступило сообщение об утечке газа на газопроводе на окраине Нальчика. На место незамедлительно выехали сотрудники и руководство республиканского МЧС и "Каббалкгаза". По предварительным данным, произошел взрыв 200-миллиметровой трубы газопровода, питавшего Нальчик и пригороды. В течение нескольких часов утечка была ликвидирована.
В городе Баксан в ночь на 2 июня убит 76-летний житель Баксана, приверженец нетрадиционного ислама Хазраил Мальбахов.
На 54 км федеральной дороги "Баксан-Азау" на обочине сработало взрывное устройство неустановленного образца, в результате чего был ранен сотрудник ДПС.
Обезврежены два самодельных взрывных устройства, обнаруженные на въезде в Тырныауз.
Специалисты-взрывотехники обезвредили самодельное взрывное устройство, обнаруженное недалеко от здания УВД Нальчика.
В Черекском районе ночью был обстрелян патрульный автомобиль ДПС. Никто не пострадал.
В Нальчике в 22:00 в микрорайоне Горный, недалеко от центра города, прогремел мощный взрыв. Никто не пострадал.
Утром при выезде из города Тырныауз два милиционера получили контузии в результате взрыва служебного автомобиля дорожно-патрульной службы.
Также рано утром правоохранительные органы предотвратили взрыв в здании ОВД в городе Баксане.
Три сотрудника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарии убиты и один ранен в результате обстрела.
В Нальчике неустановленные лица бросили взрывное устройство во двор домовладения министра строительства и архитектуры Кабардино-Балкарии Адиба Абрегова. Никто не пострадал.
Наряд вневедомственной охраны Эльбрусского УВД был обстрелян ночью неустановленными лицами в Тырнаузе. Один из милиционеров ранен.
Утром на центральной улице Нальчика произошел взрыв. Пострадавших не было.
Под автомобилем оперуполномоченного ОВД Эльбрусского района сработало взрывное устройство, сотрудник милиции был госпитализирован.
В Нальчике на трибуне республиканского ипподрома во время проведения скачек, посвященных празднику весны и труда, произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Пострадали 30 человек, один из них скончался.
В Нальчике примерно в 22:50 мск возле магазина "Караван" неизвестные подорвали автомобиль с сотрудниками милиции. Пострадали два милиционера.
В Баксанском районе ночью было совершено нападение на автомобиль дорожно-патрульной службы. Один милиционер погиб, еще один был ранен.
В Черекском районе Кабардино-Балкарии в лесу неподалеку от селения Герпегеж в ходе спецоперации найден тайник с боеприпасами и взрывчаткой.
В городе Чегем на улице Красноармейской неустановленные лица обстреляли ночью домовладение участкового уполномоченного ОВД, в результате милиционер был ранен и госпитализирован.
Вечером в селе Старый Черек Урванского района на пересечении улиц Шогенцукова и Почтовой были убиты два предполагаемых боевика, которые при проверке документов открыли огонь по сотрудникам УФСБ и республиканского МВД. Пострадавших среди личного состава не было.
Вечером недалеко от Нальчика было совершено покушение на жизнь Зубера Шукаева, начальника Управления уголовного розыска МВД КБР. Он умер в больнице.
В частных домовладениях поселка Кенже, пригорода Нальчика, сотрудники МВД Кабардино-Балкарии обнаружили три тайника с оружием и боеприпасами.
В городе Баксан неизвестные взорвали автомобиль инспекторов ГИБДД, никто не пострадал.
Лидер боевиков Кабардино-Балкарии Анзор Астемиров убит в ходе спецоперации в Нальчике.
На окраине селения Нартан Чегемского района сотрудники милиции и УФСБ обнаружили самодельное взрывное устройство, противотанковую гранату и 64 патрона калибра 5,45 мм.
В Нальчике при задержании был убит предполагаемый боевик Валерий Этезов.
В Нальчике около 19.00 мск на улице Суворова неизвестные расстреляли бизнесмена и его отца.
В Баксанском районе на федеральной дороге Баксан-Азау в двух метрах от проезжей части милиционеры обнаружили на обочине дороги сорокалитровую бочку с взрывчаткой. Бочка была вывезена в безопасное место и уничтожена.
У населенного пункта Псыгансу Урванского района неизвестные ночью обстреляли машину бывшего сотрудника милиции. Мужчина с огнестрельными ранениями в руку был госпитализирован.
В Нальчике неизвестные обстреляли наряд милиции. Погиб случайный прохожий.
В 21.30 в Чегеме на улице Кярова в багажнике автомобиля были обнаружены обезглавленные тела двух человек. Убитыми оказались 26-летний дознаватель Службы судебных приставов Мурат Докшукин и 27-летний следователь Баксанского РОВД Альберт Шебзухов.
В Приэльбресье совершен ряд диверсий - подорвана трансформаторная подстанция в Эльбрусском районе и канатная дорога "Азау-Кругозор", а также обстрелян пост ДПС, пострадавших нет. На фоне этих событий силовик КБР заявили о предотвращении террористического акта на Аушигерской ГЭС в Черекском районе. Там в лесном массиве в 200 метрах от здания ГЭС обнаружен тайник, в котором находилось 4 килограмма пластида, 7 гранат различной модификации и запалы к ним, 4 единицы взрывателей типа МУВ, заряд СЗ-4. В правоохранительных органах предполагают, что взрывчатка предназначалась для теракта на Аушигерской ГЭС. Неизвестные предприняли попытки подрыва двух железобетонных опор линий электропередач в Зольском и Прохладненском районах Кабардино-Балкарии.
В Нальчике убит член экспертного совета аппарата Уполномоченного по правам человека в России, ранее известный своей оппозиционной деятельностью в Ингушетии Макшарип Аушев.
Обшитый досками блиндаж, подготовленный для длительного проживания до 10 человек, был обнаружен сотрудниками республиканского МВД и УФСБ в лесном массиве вблизи селения Кременчуг-Константиновское Баксанского района.
Ночью в Эльбрусском районе неизвестные пытались подорвать сотрудника ФСБ, в результате инцидента оперативник был ранен.
При попытке проверки легкового автомобиля на одной из улиц в городе Прохладный по милиционерам из машины был открыт огонь из автоматического оружия. Трое сотрудников милиции были ранены. Один из них впоследствии скончался в больнице. В ходе спецоперации убиты четыре предполагаемых боевика. Кроме того, пострадала местная жительница. Объявлялся режим КТО.
В центре Нальчика вечером при обстреле неизвестными милицейской машины ранен сотрудник милиции.
В Эльбрусском районе четыре милиционера получили легкие контузии при попытке неизвестных подорвать служебный автомобиль "ВАЗ-21144".
В ходе спецоперации убит предполагаемый боевик, оказавшийся выходцем из Азербайджана.
С 20:00 отменен режим КТО в селении Карагач Прохладненского района.
При прочесывании местности в районе проведения специальной операции по нейтрализации боевиков в лесном массиве на окраине селения Карагач Прохладненского района обнаружен хорошо оборудованный блиндаж.
В селении Карагач Прохладненского района сотрудники милиции обнаружили участников незаконных вооруженных формирований. Завязалась перестрелка. Убиты три предполагаемых боевика и легко ранен один из силовиков. В селении введен режим КТО.
На пути следования машины с участковым уполномоченным ОВД по району было приведено в действие мощное взрывное устройство. Милиционер не пострадал.
Произошел взрыв у входа на стадион "Тотур" в городе Тырныаузе. Погиб мужчина, еще один ранен.
Обезврежено взрывное устройство, обнаруженное в пункте милиции селения Эльбрус. Кроме того, пункт подвергся обстрелу. Обошлось без жертв.
В 200 метрах от поста ДПС в городе Тырныауз было обезврежено самодельное взрывное устройство, мощность которого составляла 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
Неизвестные подорвали автомобиль, в котором из Тырныауза в Баксан ехали инспектор ДПС и стажер. В результате подрыва никто не пострадал. Источником взрыва явилось самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.
Совершено вооруженное нападение на дом заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики в селении Нижняя Жемтала Черекского района. Четверо неизвестных, вооруженных двумя пистолетами, ножом и битой, угрожая оружием, связали хозяина дома и его детей и похитили деньги и ценные вещи.
В Баксанском районе Кабардино-Балкарии неизвестные тяжело ранили двух сотрудников милиции, один из которых скончался.
В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии отменен режим контртеррористической операции, который был введен там 30 июня. Местные жители считали его неоправданным.
Утром, около 5:30, вблизи населенного пункта Исламей Баксанского района произошел взрыв неустановленного устройства на автодороге "Прохладный - Азау". В результате взрыва никто не пострадал.
В Нальчике на территории заброшенного хладокомбината обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, принадлежащими, предположительно, членам незаконных вооруженных формирований.
В Баксанском районе КБР в ходе обследования жилища 34-летнего жителя поселка Заюково в его огороде обнаружен зарытый на глубине 20 см полиэтиленовый пакет, в котором находились граната Ф-1, запал УЗРГМ, 20 патронов калибра 7,62 мм. Хозяин домовладения задержан.
Сотрудники криминальной милиции и оперативники ФСБ обнаружили в Черекском районе Кабардино-Балкарии крупный тайник с оружием, взрывными устройствами и боеприпасами.
Около 02.00 в Нальчике правоохранительными органами Кабардино-Балкарской Республики была проведена спецоперация по задержанию двух человек, подозреваемых в связях с действующим на территории республики вооруженным подпольем. По мнению силовиков, задержанные в Нальчике в ходе спецоперации жители селения Исламей 1981 года рождения и его сообщница, жительница селения Аргудан, 1982 года рождения, по имеющейся оперативной информации, выполняли специальные поручения лидеров боевиков.
За три дня изъято значительное количество оружия боеприпасов, взрывчатых веществ. Точное количество оружия и виды его не сообщаются.
С 30 июня в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии проходит контртеррористическая операция. В населенных пунктах Тырныауз, Кенделен, Бедык, Былым, Тегенекли, Терскол, Эльбрус, Нейтрино, Верхний Баксан, в пределах которой введен правовой режим контртеррористической операции, проводится проверка документов, удостоверяющих личность, усилена охрана важных объектов, проводится досмотр жилых и иных помещений, физических лиц и транспортных средств при въезде в район проведения КТО и выезде из него.
В Эльбрусском районе на автодороге возле населенного пункта Тегенекли сотрудники милиции пытались остановить автомашину ВАЗ с тремя неизвестными, которые оказали вооруженное сопротивление. Нападавшие скрылись. Пострадавших среди личного состава правоохранительных органов не было. Незадолго до этого инцидента в том же районе в ходе спецоперации сотрудниками правоохранительных органов были убиты несколько боевиков. Точное количество убитых не называется, однако сообщается, что среди убитых - лидера джамаата "Ярмук" Адамея Джаппуева и еще один предполагаемый боевик Джамалдин Жашуев.
В селении Дугулубгей Кабардино-Балкарии задержаны несовершеннолетние сыновья убитого в ходе спецоперации 28 мая на улице Мечникова в Нальчике 40-летнего жителя селения Дугулубгей Султана Шевхужева.
Около 2.00 в городе Тырныаузе Эльбрусского района на обочине дороги у ворот Тырныаузского шахтостроительного управления произошел взрыв неустановленного устройства. Прибывшие на место происшествия милиционеры были обстреляны неизвестными, один из них был ранен.
В Кабардино-Балкарии обстреляна милицейская машина - три сотрудника милиции получили ранения. Огонь по служебным "Жигулям" был открыт около 17.50 из придорожного леса около населенного пункта Нейтрино Эльбрусского района республики.
Сотрудниками УФСКН РФ по КБР задержана организованная преступная группа, занимавшаяся продажей наркосодержащего кондитерского мака на территории Нальчика. В группу входили 6 женщин.
В столице Кабардино-Балкарии Нальчике в ходе спецоперации, проводимой сотрудниками МВД и ФСБ убиты по последним данным 2 боевиков, которые были заблокированы в четырехэтажном жилом доме на улице Мечникова вблизи Центрального рынка. Сообщалось, что среди убитых - лидер боевиков Анзор Астемиров, разыскиваемый за организацию нападения на Нальчик в октябре 2005 года. Позже оказалось, что среди убитых Астемирова не оказалось. Однако стало известно, что погиб чемпион России по самбо 2007, 2008 и 2009 годов Мурат Ристов. Вторым убитым оказался 40-летний житель Кабардино-Балкарии Султан Шевхужев.
Утром в городе Тырныаузе было совершено нападение на сотрудника отдела внутренних дел Эльбрусского района Кабардино-Балкарии. От полученных ранений милиционер скончался. Неизвестные обстреляли автомобиль сотрудника милиции в тот момент, когда тот на автомашине "Жигули" заехал на территорию автозаправочной станции. Обстрел велся со стороны расположенного рядом лесного массива.
В Нальчике на улице Калюжного была обстреляна машина сотрудников ДПС МВД Кабардино-Балкарии. Сотрудники милиции открыли ответный огонь, однако стрелявшим удалось скрыться.
Четыре вооруженных человека задержаны в ходе перестрелки в центре Нальчика вблизи здания МВД по Кабардино-Балкарии. Вооруженные люди пытались оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. В результате возникшей перестрелки один из оказывавших сопротивление был ранен.
В 19.00 на улице Коммунистическая в Нальчике недалеко от своего дома и в пятистах метрах от места работы из проезжающего автомобиля был застрелен заместитель начальника СИЗО УФСИН РФ по КБР Виталий Богатырев. На месте убийства найдено 16 гильз, предположительно от пистолета-пулемета.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили недалеко от столицы Кабардино-Балкарии летнюю базу боевиков.
В Баксанском районе Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов убили трех предполагаемых участников незаконных вооруженных формирований, среди которых, по данным неофициальных источников, опознан бывший имам Кабардино-Балкарского джамаата Мусса Мукожев.
В Кабардино-Балкарии два человека погибли поздно вечером в пригороде Нальчика в результате обстрела автомашины.Позже силовики заявили, что погибшие - боевики, в том числе лидер местного вооруженного подполья Зейтун Султанов.
В столице Кабардино-Балкарии Нальчике в результате взрыва гранаты во дворе собственного дома была ранена местная жительница.
В Нальчике сотрудниками УФСКН РФ по КБР и оперативниками Управления исполнения наказания по Кабардино-Балкарии задержан наркокурьер, наладивший канал доставки героина из Санкт-Петербурга в колонию строгого режима в республике.
В городе Баксане при адресной проверке одного из домов, сотрудников правоохранительных органов встретили огнем из автоматов. Ответным огнем были убиты два человека, которые числились в розыске как активные члены Кабардино-Балкарского подполья.
На границе Чегемского, Урванского и Прохладненского районов Кабардино-Балкарии ликвидированы "зимняя" и "летняя" базы боевиков, рассчитанные на длительное пребывание 8-12 человек.
Около населенного пункта Ташлы-Тала Лескенского района КБР была также найдена и уничтожена временная база боевиков.
В городе Тырнауз Кабардино-Балкарии вечером 20 февраля убит дознаватель Эльбрусского районного отдела милиции.
Вооруженный автоматом преступник открыл беспорядочный огонь при попытке милиционеров задержать его в районе улицы Тарчокова, что в 5-м микрорайоне Нальчика. В результате огнестрельные ранения получили продавщица расположенного рядом ларька и проходившая мимо женщина.
В Кабардино-Балкарии около населенного пункта Яникой Чегемского района обезврежено взрывное устройство мощностью 20 кг тротила.
В Нальчике в районе селения Герпегеж произошел бой между сотрудниками правоохранительных органов и, предположительно, боевиками, в результате которого убиты семь человек. Один из представителей силовых ведомств республики ранен.
Сотрудник милиции получил ранение и был госпитализирован в результате подрыва 10 февраля неустановленного взрывного устройства в Нальчике.
Автор: Кавказский Узел