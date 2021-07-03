Силовики во время проведения КТО. Фото: http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-kbr-unichtozhen-bandit-prichastnyy-k-rasstrelu.html

03 июля 2021, 14:59

Режим КТО отменен в Кабардино-Балкарии

Режим контртеррористической операции, введенный в Нальчике и Баксане, снят, сообщили в региональном оперативном штабе.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 3 июля в Нальчике был введен режим контртеррористической операции (КТО), позже он также был введен в Баксане. Национальный антитеррористический комитет отчитался об уничтожении пяти боевиков. Эта спецоперация силовиков стала первой за последний год в Кабардино-Балкарии.

Режим КТО, введенный в Нальчике, Баксане и Баксанском районе, отменен, сообщило сегодня РИА "Кабардино-Балкарии" со ссылкой на региональный оперативный штаб.

"В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей начальником УФСБ России по КБР генерал-майором Ворониным С.В. принято решение о снятии режима контртеррористической операции, действовавшего с 03.15 [мск] 3 июля на части территории городского округа Нальчик в районе садовых участков, ограниченной улицами: Биттирова – Канукоева – Центральная – Жабелова, а также с 05.20 [мск] – в границах: восточная окраина городского округа Баксан (улица Конечная – автодорога А-158 (Прохладный-Баксан) – западная окраина сельского поселения Баксаненок (улица Промышленная) – пойма реки Баксан", – процитировал сегодня ТАСС сообщение Оперштаба.

Режим КТО отменен с 13.15 мск, уточнил региональный оперативный штаб.

Напомним, что, по информации силовиков, около трех часов утра в одном из домов на территории садового товарищества в пригороде Нальчика были блокированы предполагаемые боевики. Им было предложено сложить оружие и сдаться, в ответ они открыли огонь. В результате перестрелки предполагаемые боевики были уничтожены, сообщил оперштаб.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Примечание:

"Силовики сочли пикеты в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии скрытой формой массовых протестов", "Правозащитники поспорили с властями об убийстве нальчанина силовиками", "Зарифа Саутиева оспорила завершение следствия по делу об экстремизме".

Автор: "Кавказский узел"

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