Сотрудник ФСБ. Фото: http://nac.gov.ru

03 июля 2021, 12:18

Режим КТО в Нальчике стал первой спецоперацией за последний год в Кабардино-Балкарии

Объявленный сегодня в Нальчике и Баксане режим контртеррористической операции стал первым подобным случаем в регионе после спецоперации в сентябре 2019 года.

Как сообщал "Кавказский узел", региональный оперштаб ввел в ночь на 3 июля режим контртеррористической операции (КТО) в Нальчике. Утром режим КТО был введен и в Баксане. Местные жители рассказали, что в местах проведения контртеррористической операции слышны звуки взрывов и перестрелок, в воздухе летают вертолеты. Национальный антитеррористический комитет отчитался об убийстве пяти боевиков.

Спецоперация в Нальчике и Баксане стала первой с сентября 2019 года. Тогда режим КТО был объявлен в Чегеме. В перестрелке 18 сентября 2019 года были убиты два человека. Силовики назвали убитых членами запрещенной террористической организации, готовившими теракт.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

Примечание:

"Изменены границы зоны КТО в Дагестане", "Активность силовиков встревожила жителей Сунженского района", "Один из убитых в Чегеме похоронен в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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