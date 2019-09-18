НАК озвучил подробности спецоперации в Чегеме

18 сентября 2019, 15:11

В перестрелке в Чегеме убиты два человека, которые планировали теракт, силовики в перестрелке не пострадали, сообщил Национальный антитеррористический комитет, опубликовав также видеозапись спецоперации. Убитые были членами запрещенной террористической организации, уточнил источник в силовых структурах Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 05.00 мск в Чегеме был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Позднее источники сообщили, что в перестрелке убиты два боевика, которые, по версии ФСБ, планировали теракт.

Режим КТО был введен на территории, ограниченной улицей Кярова, 2-м Промышленным проездом, руслом реки и восточной окраиной Чегема. Правовой спецрежим дает силовикам полномочия на применение ряда особых мер, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Во время спецоперации были убиты два вооруженных члена "религиозно-экстремистской группировки", планировавших теракт, подтвердила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

Информация о том, что они находятся в частном доме в 1-м Промышленном проезде, поступила силовикам ночью. Дом оцепили, и находившимся внутри людям было предложено сдаться, сообщил НАК. "В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы. На месте перестрелки обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматы, боеприпасы к ним", - говорится в сообщении на сайте комитета.

Никто из мирных жителей не пострадал, "потерь среди сотрудников правоохранительных органов" тоже нет, уточнил НАК.

На сайте комитета опубликовано двухминутное видео с места событий. Первые кадры ролика сделаны в сумерках и ранним утром, на них видны более десятка вооруженных бойцов спецподразделения, готовящихся к спецоперации. На дороге при этом стоят несколько грузовых машин силовиков и бронетехника. Во второй части видео показаны силовики, окружившие двухэтажный частный дом и обнесенную забором прилегающую территорию. В конце ролика видно, как силовики ведут по окруженной территории стрельбу из автоматов и ручного гранатомета, а затем четыре вооруженных бойца под прикрытием бронемашины приближаются к окруженному дому.

Режим контртеррористической операции в Чегеме снят, сообщил оперативный штаб Кабардино-Балкарии. "Режим КТО отменен с 12:00 [мск]", - цитирует сообщение штаба ТАСС.

По словам источника издания в силовых структурах республики, убитые были членами ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

По предварительным данным, один из убитых – местный житель 1995 года рождения, второй – уроженец "соседней республики" 1999 года рождения, сообщило на своем сайте управление СКР по Кабардино-Балкарии.

Напомним, что проведенная сегодня в Чегеме контртеррористическая операция стала второй в республике с начала года после февральской спецоперации в Нальчике.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", в 2018 году число вооруженных инцидентов в Кабардино-Балкарии выросло втрое по сравнению с 2017 годом. Количество жертв при этом увеличилось в шесть раз, поскольку в 2017 году был зарегистрирован один вооруженный инцидент, в котором был убит предполагаемый боевик, а в 2018 году было зарегистрировано три вооруженных инцидента, в которых были убиты пять боевиков и сотрудник силовой структуры.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Кабардино-Балкарии и ведет хронику происходящих здесь спецопераций, вооруженных инцидентов и похищений. В разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" на "Кавказском узле" можно ознакомиться с ежемесячными подсчетами жертв вооруженных инцидентов в Кабардино-Балкарии и других регионах Северного Кавказа.