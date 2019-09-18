Спецоперация в Чегеме стала второй с начала года в Кабардино-Балкарии

18 сентября 2019, 11:36

Контртеррористическая операция, начатая сегодня в Чегеме, стала в 2019 году второй в Кабардино-Балкарии после февральской спецоперации в Нальчике.

Как писал "Кавказский узел", режим контртеррористической операции (КТО) введен сегодня в 05.00 мск в Чегеме. Силовики начали поиск боевиков, которые, по версии ФСБ, намереваются совершить теракт. Источники сообщили, что в зоне КТО в 6.00 мск произошла перестрелка, убиты двое боевиков.

Правовой режим КТО введен сегодня на территории, ограниченной улицей Кярова, 2-м Промышленным проездом, руслом реки Чегем и восточной окраиной города, сообщили силовики. Режим КТО дает силовикам полномочия на применение ряда особых мер, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и сведениях из других открытых источников, спецоперация в Чегеме стала второй в Кабардино-Балкарии с начала года.

Предыдущая контртеррористическая операция была объявлена в Нальчике 27 февраля. Тогда в перестрелке были убиты три человека, находившиеся в заблокированном силовиками частном доме, больше никто не пострадал. По версии Национального антитеррористического комитета (НАК), убитые планировали теракты на территории республики.

В Чегемском районе, по данным "Кавказского узла", режим КТО в последний раз был введен 13 октября 2016 года. В результате спецоперации были убиты три человека, причастных, согласно заявлению НАК, к нападениям на правоохранителей. Спецрежим, введенный тогда в четырех селах Чегемского района, был отменен на следующий день.

Число вооруженных инцидентов в Кабардино-Балкарии в 2018 году выросло втрое по сравнению с 2017 годом. В 2017 году был зарегистрирован один вооруженный инцидент, во время которого был убит один человек – предполагаемый боевик, тогда как в 2018 году в республике было зарегистрировано три вооруженных инцидента, в которых были убиты 5 боевиков и один силовик.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Кабардино-Балкарии и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, вооруженных инцидентов и похищений. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Режим контртеррористической операции (КТО)", а в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" можно ознакомиться с ежемесячными подсчетами жертв вооруженных инцидентов в Кабардино-Балкарии и других регионах СКФО.