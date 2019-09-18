Спецоперация в КБР. Фото НАК, nac.gov.ru

18 сентября 2019, 09:33

Источник сообщил об убийстве двух боевиков в Чегеме

В Кабардино-Балкарии, где сегодня введен режим контртеррористической операции, убиты два предполагаемых боевика, сообщил источник.

Как писал "Кавказский узел", режим контртеррористической операции (КТО) был объявлен сегодня в 5.00 мск в Чегеме. Силовики начали поиск боевиков, которые, по версии ФСБ, намереваются совершить теракт.

На окраине Чегема после введения режима КТО были слышны выстрелы, сообщил информированный источник. "Около 6:00 (мск) было слышно, что происходит боестолкновение", - цитирует источник "Интерфакс".

По данным источника во властных структурах региона, в ходе КТО убиты два боевика. "Там двое боевиков нейтрализованы, сейчас идут следственные действия", - передает слова своего источника ТАСС.

Глава администрации Чегемского района Артур Текушев сообщил, что обстановка в городе спокойная. "В городе все спокойно, я давно на работе сам нахожусь, мне говорят, что через пару часов все закончится, и откроют все", - сказал он.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Кабардино-Балкарии и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, вооруженных инцидентов и похищений. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещен справочный материал "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Примечание:

"ФСБ рапортовала о предотвращенном теракте в Кабардино-Балкарии", "Владелица разрушенного при спецоперации в Нальчике дома рассказала об арендаторе", "Компоненты бомб найдены после КТО в Нальчике".

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