Полицейский автомобиль на месте КТО в Дагестане. Фото пресс-службы Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-hode-kto-v-dagestane-neytralizovany-troe-2.html

18 сентября 2019, 08:04

Режим КТО введен в Чегеме

Силовики начали сегодня поиск боевиков в Чегеме, где объявлен режим контртеррористической операции, сообщило УФСБ по Кабардино-Балкарии.

Режим КТО введен сегодня в 5.00 мск. Въезд в город и выезд ограничены, проинформировали в ведомстве.

По предварительным данным, в одном из частных домов на территории Чегема скрываются члены НВФ, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе УФСБ.

Зона КТО распространяется на улицы Кярова, 2-й Промышленный проезд, русло реки Чегем, восточную окраину Чегема. По версии ФСБ, боевики, скрывающиеся на территории города, намереваются совершить теракт, пишет со ссылкой на представителя оперативного штаба ТАСС.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Кабардино-Балкарии и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, вооруженных инцидентов и похищений. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещен справочный материал "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Примечание:

"ФСБ рапортовала о предотвращенном теракте в Кабардино-Балкарии", "Владелица разрушенного при спецоперации в Нальчике дома рассказала об арендаторе", "Компоненты бомб найдены после КТО в Нальчике".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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