18 сентября 2019, 08:04
Режим КТО введен в Чегеме
Силовики начали сегодня поиск боевиков в Чегеме, где объявлен режим контртеррористической операции, сообщило УФСБ по Кабардино-Балкарии.
Режим КТО введен сегодня в 5.00 мск. Въезд в город и выезд ограничены, проинформировали в ведомстве.
По предварительным данным, в одном из частных домов на территории Чегема скрываются члены НВФ, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе УФСБ.
Зона КТО распространяется на улицы Кярова, 2-й Промышленный проезд, русло реки Чегем, восточную окраину Чегема. По версии ФСБ, боевики, скрывающиеся на территории города, намереваются совершить теракт, пишет со ссылкой на представителя оперативного штаба ТАСС.
"Кавказский узел" следит за ситуацией в Кабардино-Балкарии и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, вооруженных инцидентов и похищений. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещен справочный материал "Режим контртеррористической операции (КТО)".
"ФСБ рапортовала о предотвращенном теракте в Кабардино-Балкарии", "Владелица разрушенного при спецоперации в Нальчике дома рассказала об арендаторе", "Компоненты бомб найдены после КТО в Нальчике".
Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"
18 сентября 2019, 09:33
-
Источник сообщил об убийстве двух боевиков в Чегеме
В Кабардино-Балкарии, где сегодня введен режим контртеррористической операции, убиты два предполагаемых боевика, сообщил источник.
18 сентября 2019, 09:03
-
12 человек пострадали от распыления газа в школе Геленджика
Ученики и педагоги были эвакуированы 17 сентября после того, как школьник на перемене распылил перцовый газ из баллончика, 11 детям и директору школы потребовалась помощь врачей, сообщила прокуратура Кубани.
18 сентября 2019, 07:12
-
Следователи допросили активиста партии "Мусават" Абульфаза Садыгбейли
Отбывающего условное наказание активиста партии "Мусават" Абульфаза Садыгбейли 17 сентября вызвали и в течение двух часов допрашивали в Генеральной прокуратуре Азербайджана в статусе свидетеля. Садыгбейли, комментируя свой допрос, провел параллели с предыдущим возбужденным против него делом, когда активиста сначала допрашивали в качестве свидетеля, а потом предъявили обвинение и взяли под стражу.
18 сентября 2019, 06:14
-
Баланс фонда Кадырова более чем в 8 раз превысил объем резервных фондов Чечни
Фонд Ахмата Кадырова за 2018 год увеличил свои активы за счет пожертвований до 3,68 миллиарда рублей, что более чем в 8 раз превышает величину официальных резервных фондов республики. При этом фонд Кадырова, владеющий крупными чеченскими предприятиями, показал нулевой доход от предпринимательской деятельности.
18 сентября 2019, 05:35
-
Политологи рассказали о причинах отставки Артура Ванецяна
Отставка директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна стала результатом разногласий с премьер-министром Николом Пашиняном, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. По их мнению, Ванецян может начать политическую карьеру и даже составить конкуренцию Пашиняну.
-
18 сентября 2019, 07:12
Следователи допросили активиста партии "Мусават" Абульфаза Садыгбейли
-
18 сентября 2019, 05:35
Политологи рассказали о причинах отставки Артура Ванецяна
-
18 сентября 2019, 04:36
Свидетель по делу Вагабова отказался от своих показаний
-
18 сентября 2019, 03:37
Следствие смягчило обвинение участнику митинга в Магасе
-
17 сентября 2019, 19:35
Защита по делу о гибели людей на Волге раскритиковала в суде выводы следователей
-
17 сентября 2019, 16:42
Журналисты объявили о возрождении "Бакинского пресс-клуба"
-
18 сентября 2019, 09:33
Источник сообщил об убийстве двух боевиков в Чегеме
-
18 сентября 2019, 00:40
Силовики озвучили число выявленных в России ячеек террористов
-
17 сентября 2019, 23:01
Полиция отчиталась о борьбе с воровством газа в Кабардино-Балкарии
-
17 сентября 2019, 20:34
Протесты у ереванского суда завершились задержанием двоих активистов
-
17 сентября 2019, 18:22
Суд оставил Манвела Григоряна под арестом
-
17 сентября 2019, 10:46
Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничного села
-
17 сентября 2019, 09:45
Мамаев досрочно вышел на свободу
-
16 сентября 2019, 23:56
Антитеррористические учения прошли в Каспийске
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
18 сентября 2019, 09:33
Источник сообщил об убийстве двух боевиков в Чегеме
-
18 сентября 2019, 09:03
12 человек пострадали от распыления газа в школе Геленджика
-
12 сентября 2019, 17:07
Гриб Павел Игоревич
-
12 сентября 2019, 16:143
Хасиков Бату Сергеевич
-
12 сентября 2019, 16:11
Бабушкин Игорь Юрьевич
-
15 сентября 2019, 21:31
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева20-21 сентября в Адыгее -фестиваль адыгейского сыра. О пользе сыра, умеренности в еде и о многом другом... 5
-
15 сентября 2019, 12:20
Женский взгляд из НальчикаО безработице и хозяйской руке 1
-
12 сентября 2019, 15:16
Женский взгляд из НальчикаИ если завтра мой язык исчезнет … 4
-
10 сентября 2019, 13:00
Женский взгляд из НальчикаДень Ашура 4
-
09 сентября 2019, 15:46
Женский взгляд из НальчикаВыборы в Парламент Кабардино-Балкарии… и явка избирателей
-
18 сентября 2019, 09:08Первый в истории тотальный диктант на лезгинском языке
-
17 сентября 2019, 11:58В Северной Осетии снова пройдет фестиваль «Мариинский — Владикавказ»
-
16 сентября 2019, 21:19В Кубачи пройдет фестиваль народных художественных промыслов
-
16 сентября 2019, 14:21В результате незаконного банкротства потребительского кооператива пенсионеры лишились личных накоплений
-
16 сентября 2019, 09:38Моего мужа избили неизвестные возле муниципальной мусорки за то, что он сделал им замечание
-
05 сентября 2019, 17:20
Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России
-
04 сентября 2019, 15:42
Теракты в Москве, Буйнакске, Волгодонске (1999)
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
10 сентября 2019, 22:30
Ряды чеченского подполья заполнила молодежь
-
05 сентября 2019, 16:16
В июле 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали два человека