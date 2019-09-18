Режим КТО введен в Чегеме

18 сентября 2019, 08:04

Силовики начали сегодня поиск боевиков в Чегеме, где объявлен режим контртеррористической операции, сообщило УФСБ по Кабардино-Балкарии.

Режим КТО введен сегодня в 5.00 мск. Въезд в город и выезд ограничены, проинформировали в ведомстве.

По предварительным данным, в одном из частных домов на территории Чегема скрываются члены НВФ, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе УФСБ.

Зона КТО распространяется на улицы Кярова, 2-й Промышленный проезд, русло реки Чегем, восточную окраину Чегема. По версии ФСБ, боевики, скрывающиеся на территории города, намереваются совершить теракт, пишет со ссылкой на представителя оперативного штаба ТАСС.

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