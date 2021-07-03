Пять человек убиты при спецоперации в Нальчике

03 июля 2021, 10:59

Национальный антитеррористический комитет назвал боевиками пятерых убитых в зоне КТО в пригороде Нальчика.

Как сообщал "Кавказский узел", региональный оперштаб ввел в ночь на 3 июля режим контртеррористической операции (КТО) в Нальчике. Утром режим КТО был введен и в Баксане. В зоне операции ведутся поиски боевиков, пояснил оперштаб. Местные жители рассказали, что в местах проведения контртеррористической операции слышны звуки взрывов и перестрелок, в воздухе летают вертолеты.

В ходе контртеррористической операции в пригороде Нальчика убиты пять человек. Пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"Сегодня около трех часов утра бандиты были блокированы в одном из домов на территории садового товарищества в пригороде Нальчика. Им было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате перестрелки пятеро бандитов уничтожены", - цитирует сообщение НАК ТАСС.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.