Жители Нальчика и Баксана рассказали о ситуации во время КТО

03 июля 2021, 09:05

В местах проведения контртеррористической операции в Нальчике и Баксане слышны звуки взрывов и перестрелок, в воздухе летают вертолеты. Жители близлежащих домов не были оповещены о проведении спецоперации, рассказали пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", региональный оперштаб ввел в ночь на 3 июля режим контртеррористической операции (КТО) в Нальчике, утром режим КТО был введен и в Баксане. В зоне операции ведутся поиски боевиков, пояснил оперштаб.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

Публикация о введении режима КТО в Нальчике и Баксане была размещена 3 июля на странице Instagram-паблика patriot_kbr, на который подписаны около 359 тысяч пользователей. К 09.00 эта запись набрала 1363 отметок "нравится" и 217 комментариев. Часть их авторов пожаловалась на интенсивную стрельбу. "Эта стрельба [в Нальчике] с 03.40 [мск] идет на дачах в Долинске. Те, что по Биттирова. А я там - в ста метрах от эпицентра. Вместе с семьей всю ночь на полу просидели, так как пули свистят, в прямом смысле этого слова, у нас над головами, а от взрывов дрожат стены и подлетают шторы. А нас даже не сочли нужным эвакуировать", – возмутился georgiykurbanov.

Другие пользователи подтвердили, что в Нальчике слышна перестрелка. "С четырёх утра бомбят и стреляют", – сообщила _olya_laskina.

"Я в районе телевышки живу, проснулся от этих взрывов", – пишет aston7113.

"[В Нальчике] по улице Центральная – там все перекрыто не пропускают никого", – поделился аston7113.

"С ночи идёт стрельба, в районе Белой Речки и Хасаньи, где-то на дачах", – указал пользователь dddjoy_026.

"А у нас с утра вертолёты летают", – сообщила zalina.zamirovna, не уточнив о каком населенном пункте идет речь.

Жители Баксана рассказали, что кроме выстрелов также слышны и взрывы. "В Баксаненке слышно, как взрывают и стреляют", – отметил пользователь _zahodi88.

"Да, слышно аж из центра", – написал пользователь mirror_man230.

"С центра не знаю, но в Кишпеке слышно было с 4 утра [мск]. Я на улице простояла, не смогла уснуть – до того слышно было. И соседи тоже. Не могли понять, где именно происходит, сказали в Баксанёнке. По-разному говорят", – ответила на это _c_a_r_a_m_e_ll_.

"В Баксане с 5 часов [мск] перестрелка. Я сама из Баксана, мы рядом живём. Это где дачи", – написала a.k.anita.

"В конце Баксана ночью выстрелы были, я думала неподалёку была свадьба", – поделилась l.kodzova.

Другая часть комментаторов пожаловалась на внезапность введения режима КТО. "А я думала это фейерверк", – отметила marsedos.

"Я думала свадьба", – ответила ей borokovalfiya.

"А мы собрались в Долинск гулять", – посетовал пользователь skg6791.

На 09.00 мск в региональных пабликах Кабардино-Балкарии в соцсетях "ВКонтакте", Facebook и "Одноклассники" нет сообщений пользователей о ситуации в Нальчике и Баксане во время КТО.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.