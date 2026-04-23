07:45, 23 апреля 2026

Масштабная атаки дронов зафиксирован в Ростовской области 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В семи районах Ростовской области сбито 20 беспилотников, при этом информацией о пострадавших власти не располагают. 

Как писал "Кавказский узел", военные минувшей ночью сбили беспилотники в Верхнедонском районе Ростовской области. О раненых не сообщалось.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены два десятка БПЛА семи районах: Чертковском, Каменском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Азовском, Тарасовском", - написал губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.  

По информации чиновника, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Силы ПВО за ночь сбили 154 украинских БПЛА над регионами России, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Однако детализация по регионам страны в сообщении не сожержится.

Напомним, 19 апреля три человека пострадали при воздушной атаке в Таганроге, где расположен "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева". Территории авиазавода и парка были оцеплены после воздушной атаки. Пользователи Telegram предложили властям эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным властей, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
