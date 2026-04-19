Три человека пострадали в Таганроге при воздушной атаке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате ночной воздушной атаки в Таганроге помощь врачей потребовалась трем раненым. Несколько объектов в городе получили незначительные повреждения, заявили чиновники.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 18 апреля военные уничтожили беспилотники в Таганроге, Каменске-Шахтинском и пяти районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, раненых не было.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Минувшей ночью в результате воздушной атаки в Таганроге три человека обратились за медицинской помощью, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

По его данным, по городу был нанесен ракетный удар. "В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений. На месте происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования", - говорится в публикации.

Также уничтожен БПЛА в Неклиновском районе. "В этом районе информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - сообщил губернатор.

В результате ночной воздушной атаки "незначительные повреждения получили несколько объектов", сообщила в своем телеграм-канале мэр Таганрога Светлана Камбулова.

"В районе завода им. Бериева движение трамваев и автобусов по ул. Инструментальной временно будет осуществляться по изменённой схеме", - добавила она.

В Таганроге расположен авиазавод "ТАНТК имени Бериева" (Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериев).

Напомним, в ночь на 4 апреля в Таганроге один человек погиб в результате воздушной атаки, четверо пострадали. 29 марта в результате атаки БПЛА в Таганроге также погиб человек, еще восьмерым потребовалась помощь врачей. При атаке были повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов.

13 января в Таганроге в результате атаки погибла женщина. Также были повреждены восемь жилых домов, два промышленных объекта и шесть автомобилей. Власти пообещали помощь всем пострадавшим.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

Жильцам дома в центре Таганрога, поврежденного в результате падения ракеты летом 2023 года, власти выплатили по 10 тысяч рублей и заменили выбитые окна, хотя квартиры потребовали серьезного ремонта. Пострадавшие имеют право добиваться компенсаций через суд, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.