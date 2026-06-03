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12:56, 3 июня 2026

Пожар на нефтебазе в Ростовской области потушен спустя трое суток

Пожар на нефтебазе в Ростовской области. 31 мая 2026 г. Фото: Telegram-канал Главы Администрации Матвеево-Курганского района Дины Алборовой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Матвеево-Курганском районе, который начался 31 мая в результате атаки беспилотника.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 31 мая в Матвеево-Курганском районе "из-за падения обломков БПЛА" загорелось топливное хранилище частного предприятия, жители ближайших частных домов эвакуированы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. К тушению пожара был привлечен пожарный поезд.

По данным губернатора, в поселке Матвеев Курган в результате атаки были повреждены аптека, два магазина и автомобиль, пострадавших не было.

Пожарные спустя трое суток потушили возгорание на нефтебазе, которое началось в ночь на 31 мая, сообщает сегодня ТАСС.

"Возгорание топливного хранилища частного предприятия в поселке Матвеев Курган было полностью ликвидировано", - цитирует агентство сотрудника пресс-службы губернатора Ростовской области.

Пожар на площади 3,6 тысячи квадратных метров тушили более 100 специалистов, пишет сегодня donnews.ru.

Корпуса Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева Фото: Alexandr Meshkov. https://www.flickr.com/photos/ad15/24256861025/sizes/o/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58186801 Воздушная атака по району авиазавода в Таганроге вызвала дискуссию в соцсети

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Близость нефтебаз и НПЗ создаёт проблемы и жителям Кубани

Напомним, соседство с нефтебазами и нефтезаводами создаёт проблемы также жителям Кубани. Так, 13 мая атака дронов была зафиксирована в поселке Волна Темрюкского района. Там произошел пожар на предприятии, пострадал человек.

Поселок Волна и ранее упоминался в связи с атаками беспилотников. В частности, 17 февраля там загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожар был потушен 18 февраля. 15 февраля в поселке Волна после воздушной атаки также возникли два пожара общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Один из них был потушен тем же вечером, другой - на следующий день.

Жители кубанского поселка Ильский, где расположен нефтеперерабатывающий завод, регулярно страдают от атак дронов. Так, 17 февраля в поселке при атаке беспилотника пострадали два человека, они были госпитализированы. Также повреждения получили четыре частных дома.

На самом нефтезаводе также неоднократно происходили инциденты в связи с атаками беспилотников. В частности, 7 сентября 2025 года оборудование Ильского нефтезавода загорелось в результате атаки. Ильский нефтезавод построен "буквально на окраине" поселка и расположен в нескольких метрах от границы жилой зоны, а любой пожар на НПЗ угрожает здоровью людей, заявляли ранее "Кавказскому узлу" кубанские экологи. 

В Туапсе с 16 апреля по 1 мая после атак БПЛА произошли четыре пожара на нефтезаводе и в морском терминале. Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Об экологических последствиях атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

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Автор: "Кавказский узел"

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