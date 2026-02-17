×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:23, 17 февраля 2026

Два человека пострадали во время атаки беспилотников на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В поселке Ильский при падении обломком БПЛА пострадали два человека, они госпитализированы. Повреждены четыре частных дома.

Как писал "Кавказский узел", атака беспилотников произошла в ночь на 15 февраля в нескольких муниципалитетах Кубани. В поселке Волна ранены два человека, их госпитализировали. Там же при атаке были повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В Сочи поврежден частный дом, в нем выбило окна и задело систему отопления. В анапском селе Юровка повреждены окна неработающей котельной. Пожар в Волне был потушен на следующий день.

В поселке Ильский Северского района Кубани при падении обломком беспилотника пострадали два человека, пострадавшие госпитализированы, сообщает сегодня в своем телеграм-канале Оперативный штаб Краснодарского края.

В результате падения обломком БПЛА повреждены четыре частных дома, в двух произошли пожары, их тушат.

Жители поселков Афипский и Ильский в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. Так, 14 декабря 2025 года власти сообщили, что во время атаки дронов "обломки БПЛА" повредили пять частных домов в поселке Афипском. 1 декабря в результате атаки беспилотников были повреждены 19 домов и вышка сотовой связи в поселке Ильском.

Сами нефтезаводы также неоднократно подвергались атакам беспилотников. В частности, 29 ноября 2025 года в результате воздушной атаки на заводе в поселке Афипском произошел пожар, работники были эвакуированы. В тот же день пожар был потушен.

7 сентября 2025 года оборудование Ильского нефтезавода загорелось в результате атаки. Власти отчитались об оперативной ликвидации пожара.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:24, 16 февраля 2026
Контрактник из Дагестана убит в военной операции
21:11, 16 февраля 2026
Суд арестовал главу министерства в Краснодарском крае
20:39, 16 февраля 2026
Полиция не разрешила провести в центре Тбилиси митинг памяти Навального*
17:48, 16 февраля 2026
Дальнобойщик из Азербайджана обвинен в шпионаже в Дагестане
17:13, 16 февраля 2026
Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО
15:23, 16 февраля 2026
Житель Волгограда задержан на акции у памятника жертвам репрессий
Все события дня
Новости
Паспорт РФ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:58, 16 февраля 2026
Власти Абхазии предложили получать паспорта РФ в Сочи
Вдова и сын ветерана боевых действий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:50, 16 февраля 2026
Вдова и сын ветерана боевых действий из Геленджика пожаловались на требования о сносе дома
03:42, 16 февраля 2026
Генпрокурата потребовала изъять имущество депутата городской думы Краснодара
01:44, 16 февраля 2026
Потушен один из очагов возгорания в поселке Волна
05:55, 15 февраля 2026
Незаконная майнинг-ферма найдена на Кубани
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:41, 13 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Зарема Мусаева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16 февраля 2026, 19:31
Суд в Грозном отменил приговор Зареме Мусаевой

Афиша концерта группы Anacondaz в Ереване. Иллюстрация "Кавказского узла" создана при помощи ИИ в программе Copilot
16 февраля 2026, 16:53
Фото со сторонниками СВО стало причиной требований отмены концерта Anacondaz в Ереване

Акция студентов университета имени Илии. Кадр видеосюжета телеканала Pirveli
13 февраля 2026, 23:58
Стихийная акция студентов предварила собрание на проспекте Руставели

Здание горсуда Черкесска. Фото: пресс-служба суда
13 февраля 2026, 20:45
Суд огласил обвинение по коррупционному делу брата главы Ингушетии

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше