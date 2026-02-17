Два человека пострадали во время атаки беспилотников на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В поселке Ильский при падении обломком БПЛА пострадали два человека, они госпитализированы. Повреждены четыре частных дома.

Как писал "Кавказский узел", атака беспилотников произошла в ночь на 15 февраля в нескольких муниципалитетах Кубани. В поселке Волна ранены два человека, их госпитализировали. Там же при атаке были повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В Сочи поврежден частный дом, в нем выбило окна и задело систему отопления. В анапском селе Юровка повреждены окна неработающей котельной. Пожар в Волне был потушен на следующий день.

В поселке Ильский Северского района Кубани при падении обломком беспилотника пострадали два человека, пострадавшие госпитализированы, сообщает сегодня в своем телеграм-канале Оперативный штаб Краснодарского края.

В результате падения обломком БПЛА повреждены четыре частных дома, в двух произошли пожары, их тушат.

Жители поселков Афипский и Ильский в Северском районе Кубани, где расположены нефтеперерабатывающие заводы. Так, 14 декабря 2025 года власти сообщили, что во время атаки дронов "обломки БПЛА" повредили пять частных домов в поселке Афипском. 1 декабря в результате атаки беспилотников были повреждены 19 домов и вышка сотовой связи в поселке Ильском.

Сами нефтезаводы также неоднократно подвергались атакам беспилотников. В частности, 29 ноября 2025 года в результате воздушной атаки на заводе в поселке Афипском произошел пожар, работники были эвакуированы. В тот же день пожар был потушен.

7 сентября 2025 года оборудование Ильского нефтезавода загорелось в результате атаки. Власти отчитались об оперативной ликвидации пожара.