Генпрокурата потребовала изъять имущество депутата городской думы Краснодара

Иск об изъятии в доход государства имущества депутата городской думы Краснодара Виктора Тимофеева подала Генеральная прокуратура России.

Иск Генеральной прокуратуры Краснодарского края об изъятии имущества Тимофеева будет рассматривать Ленинский районный суд Краснодара.

Ответчикам по делу указаны также еще три человека, в том числе две дочери Тимофеева. Третьими лицами выступают три компании, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей, транспортной обработке грузов и предоставляют услуги автомобильного транспорта и перевозки, информирует 15 февраля "Коммерсант".

На сайте администрации Краснодара указано, что Тимофеев в настоящее время руководит "одним из крупнейших автотранспортных предприятий региона", в котором трудятся более 300 человек.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Генпрокуратура России подала иск об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой на сумму более 330 миллионов рублей.