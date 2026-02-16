×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:42, 16 февраля 2026

Генпрокурата потребовала изъять имущество депутата городской думы Краснодара

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иск об изъятии в доход государства имущества депутата городской думы Краснодара Виктора Тимофеева подала Генеральная прокуратура России.

Иск Генеральной прокуратуры Краснодарского края об изъятии имущества Тимофеева будет рассматривать Ленинский районный суд Краснодара.

Ответчикам по делу указаны также еще три человека, в том числе две дочери Тимофеева. Третьими лицами выступают три компании, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей, транспортной обработке грузов и предоставляют услуги автомобильного транспорта и перевозки, информирует 15 февраля "Коммерсант".

На сайте администрации Краснодара указано, что Тимофеев в настоящее время руководит "одним из крупнейших автотранспортных предприятий региона", в котором трудятся более 300 человек.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Генпрокуратура России подала иск об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой на сумму более 330 миллионов рублей.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:45, 15 февраля 2026
Два бойца из Волгоградской области убиты в военной операции
10:54, 15 февраля 2026
Боец со Ставрополья убит в боевых действиях
06:55, 15 февраля 2026
Офицер из Волгоградской области убит на Украине
00:59, 15 февраля 2026
23 беспилотника сбиты над Кубанью
13:05, 14 февраля 2026
Транскавказская магистраль открыта для всех машин
11:08, 14 февраля 2026
Власти Грузии отреагировали на идею запуска поездов из России через Абхазию
Все события дня
Новости
04:50, 16 февраля 2026
Вдова и сын ветерана боевых действий из Геленджика пожаловались на требования о сносе дома
01:44, 16 февраля 2026
Потушен один из очагов возгорания в поселке Волна
05:55, 15 февраля 2026
Незаконная майнинг-ферма найдена на Кубани
02:57, 15 февраля 2026
Сочинец заявил о нарушении его прав в деле о признании незаконной сделки с землей
00:59, 15 февраля 2026
23 беспилотника сбиты над Кубанью
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:41, 13 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Акция студентов университета имени Илии. Кадр видеосюжета телеканала Pirveli
13 февраля 2026, 23:58
Стихийная акция студентов предварила собрание на проспекте Руставели

Здание горсуда Черкесска. Фото: пресс-служба суда
13 февраля 2026, 20:45
Суд огласил обвинение по коррупционному делу брата главы Ингушетии

Анатолий Вассерман (слева) и Апти Алаудинов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=vqliAtNYajw
13 февраля 2026, 16:53
Алаудинов вспомнил о конфликте с Вассерманом

Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской. 13 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/rusnews/80351
13 февраля 2026, 12:54
Двенадцатая временная табличка исчезла с дома Политковской

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше