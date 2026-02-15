×

Кавказский узел

RU
Главная   /   Лента новостей
06:55, 15 февраля 2026

Офицер из Волгоградской области убит на Украине

Сергей Джабри. Фото из телеграм-канала администрации Клетского сельского поселения https://t.me/kletskaya_adm/3253

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Джабри убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1682 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 13 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1681 бойца из Волгоградской области.

Специальная военная операция на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
16:42 06.02.2026
Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Не менее 4229 бойцов из СКФО и 4373 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

В военной операции убит Сергей Джабри, сообщила 11 февраля в своем телеграм-канале администрация Клетского сельского поселения Среднеахтубинского района.

"При выполнении воинского долга погиб наш односельчанин старший лейтенант Вооруженных сил РФ Джабри Сергей Джалальевич", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1682 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойцов из Среднеахтубинского района стало известно 26 января. Тогда власти сообщили, что передали награды родственникам военнослужащих, убитых в боевых действиях.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.

Автор: "Кавказский узел"

