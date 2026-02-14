Жители Котово назвали нерешаемыми коммунальные проблемы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Котово Волгоградской области часть жителей столкнулась с длительными отключениями отопления, подачи воды и электричества, несмотря на морозы. По их словам, обращения к чиновникам не приносят результата, хотя те и отчитываются о ходе ремонтных работ, но проблема носит системный характер.

Как писал "Кавказский узел", в январе жители Котово рассказали, что в сильные морозы в микрорайонах отключили подачу газа. Особенно острая проблема наблюдалась у жителей частного сектора, дома которых отапливаются котлами. 10 февраля стало известно, что в домах жителей Котово вновь наблюдаются перебои с подачей воды и отопления, а власти, по мнению горожан, не решают проблему изношенной водопроводной сети. Юрист посоветовал жителям обращаться в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Жители Котово и ранее жаловались на проблемы с водоснабжением и отоплением, указывая на сильную изношенность городских сетей, частые аварии и отказ властей от модернизации водопроводной системы. Так, в середине октября 2025 года, несмотря на начало отопительного сезона, во многих квартирах не было отопления. В ночь на 1 января 2026 года в райцентре вновь отключали подачу воды, теплоснабжение и мобильную связь.

Корреспонденту "Кавказского узла" продолжают поступать сообщения об отсутствии водо- теплоснабжения и отключениях электричества в райцентре Котово. Так, 12 февраля весь город был отключен от электричества. Последовали отключения водо- и теплоснабжения в большей части Котово. По данным Единого портала ЖКХ города Котово в райцентре произошло аварийное отключение линий 110 кВт. Аварийным бригадам удалось восстановить электроснабжение лишь через несколько часов. Но насосы на водоводе Филоино-Котово не смогли оперативно наполнить системы города водой. Выходные котовчане встречают в холодных квартирах и без воды в кранах.

Житель Котово Татьяна Галактионова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что она живет в частном доме в микрорайоне Серино, наиболее пострадавшем от отключений коммунальных услуг. По словам женщины, в Серино вода не поступает в дома граждан уже шестой день. Но у многих жителей частного сектора во дворах есть колодцы. Остальные либо ездят за водой на родник, либо на дальний колодец.

"Опять отключился свет во всём городе. У меня лично в доме отопление от электричества. Будем замерзать. Ярости нет предела. Замучили уже. А как старикам выживать? Как с детьми маленькими? Как с лежачими больными? Про воду написали, что расчищают дорогу к порыву, а их два, оказывается. Это когда вода будет? Обстановка в городе ужасная. А света так и нет", - возмутилась Татьяна Галактионова. Позже она сообщила о том, что в микрорайоне дали свет.

Анастасия Сухорученко рассказала, что на улицах Бауманской и Ангарской, где частный сектор, "нет воды четвёртые сутки".

"Писали везде, толку нет. Наш городок уже давно никому не нужен", - заявила Анастасия.

На улице микрорайона Серино, где проживает Мария, воды нет уже неделю. Женщина постоянно звонит в диспетчерскую "Водоканала". Там ей отвечают, что ремонтные бригады ищут причину аварии.

"Газ - давление очень слабое, когда на улице минус. И перебои со светом, вчера три часа не было света, позавчера два часа, по-моему, не было света. И, если не ошибаюсь, то 8-го числа тоже не было света (по времени где-то три часа), отключение было во всем городе. Когда нет света, то насосы у котлов не работают и становится холодно. 9 февраля тоже было отключение. Официальных ответов нет. Так как уже ничего не пишу. Топим газом", - сообщила женщина.

Мария отметила, что коммунальные платежи с Нового года в городе "сильно подорожали". Ее дети ходят в садик. Но там тепло, так как у садика имеется своя котельная.

"Графика подвоза воды нет. Есть номер для подвоза воды, но не звонила. Так как знаю, что вода не питьевая. Поэтому носим из колодца", - пояснила Мария.

Батареи вновь ледяные, а теперь даже обогреватель не включить (нет электричества). Включаем газ, ставим большую кастрюлю с водой, чтобы совсем не замерзнуть

Олеся также проживает с семьей в Серино. У нее малолетний ребенок. Она сообщила, что 12 февраля в соцсетях появилась информация о том, что ремонтные бригады устранили к вечеру аварию на сетях водоснабжения.

"Но за всю ночь тепло до нас так и не дошло. Около 12.00 начали чуть теплеть батареи. И вот отключили свет, батареи вновь ледяные, а теперь даже обогреватель не включить (нет электричества). Включаем газ, ставим большую кастрюлю с водой, чтобы совсем не замерзнуть", - рассказала она.

По ее словам, соседи, у которых есть дети, также "одеваются в теплые вещи, газ зажигают".

Она отметила, что расходы на газ из-за этого увеличились. И платежки приходят всегда на все коммунальные расходы одинаковые, без перерасчета за непоставленные во время аварий ресурсы.

"Честно, не понятно, за что платим, но бегать по судам времени нет, работа. А так хотелось бы, потому что не возможно жить, выживаем, как в каменном веке", - отметила Олеся.

Собеседница также рассказала, что район Серино "совсем не чистят от снега". Так, 9 февраля Олеся не могла выехать в центр Котово. Она звонила в городское хозяйство, но получила ответ, что "трактористы сейчас спят, будут чистить ночью, но не ваше Серино а город, ждите через несколько дней".

"В итоге они так и не приехали. Чистили своими силами. Куда я вожу ребенка в садик, там тепло. В садике своя мини-котельная. Как в других, я не знаю", - подытожила свой рассказ Олеся.

Анна проживает с семьей на пятом этаже многоквартирного дома, расположенного на улице Свердлова, 4. Там также несколько дней не отапливаются квартиры.

"С пятилитровыми бутылками почти спим уже. Сил нет никаких. Купили шланг (для спуска воды из батарей), толку никакого, постоянно воздух в батареях. Последний раз звонила 2-11-11, приняли заявку, даже номер сказали. А сами не пришли даже. Сколько можно издеваться над нами, такое ощущение, что нас просто нет или не нужны никому. Да, в 2024 году поменяли стояки, и что дальше. Вода в трубах чистая, воздух стравишь, а утром они булькают, и на половину батареи холодные. Вот так и существуем. А счета вовремя выставляют. Просто крик души уже. А сейчас пришла с работы, а трубы холодные, и воды в трубах нет. Опять отопление выключили", - рассказала возмущенная женщина.

Спецтехника и оборудование не обновляются. Аварии на сетях все чаще и их устраняют все более долго.

Котовчанин Андрей Иванов считает, что в Котово "коммунальное бедствие перерастает в коллапс".

"У районных и городских властей нет ресурсов для исправления ситуации. Региональный центр на их просьбы о помощи не реагирует в должной мере. Деньги нашим коммунальщикам не поступают, спецтехника и оборудование не обновляются. Аварии на сетях все чаще, и их устраняют все более долго. Мы на пороге ЧС. Нас никто не слышит", - возмутился Андрей.

Юрист указал на нарушения прав жителей Котово

На Едином портале ЖКХ города Котово администрация города размещает оперативную информацию о ремонтных работах.

«Ведутся работы по устранению утечек пока без остановки водовода. При обследовании водовода «Филино-Котово» были выявлены две утечки. Повреждения обнаружены на старом участке трубопровода в 12,5 км от Котово (в районе СПН-2). Сейчас специалисты уже занимаются решением проблемы», - сообщает портал.

Администрация города поясняет - ведется расчистка подъездных путей, чтобы тяжелая техника могла беспрепятственно добраться к месту порыва. Производится подготовка сил и средств, необходимых для ликвидации утечек. На время проведения работ для жителей организован подвоз воды по заявкам граждан. Также портал сообщает о графиках отключений электроэнергии по конкретным адресам.

Юрист Сергей Иващенко, указал, что в городе нарушаются конституционные права граждан на благоприятное жилье и безопасную и здоровую среду обитания. Он также сослался на требования Кодекса РФ об административных правонарушениях и Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 года №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах", в которых установлены правила предоставления коммунальных услуг, порядок их контроля и ответственность за их качество. Юрист, сославшись на федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" (№ 416-ФЗ), напомнил, что оказание услуг по водоснабжению населения "особенно в зимнее время в условиях морозов" - "прямая обязанность городских и районных властей".

"Здесь действует принцип непрерывности и качества предоставления коммунальных услуг. В случае с Котово речь идет о систематических и долгих авариях и отключениях граждан от жизненно важных коммунальных ресурсов. Мы видим явное нежелание районных властей идти с требованиями к региональным властям о предоставлении необходимых материальных средств для качественного исправления ситуации. Своими силами они не справляются уже годами. Все это привело к коммунальному бедствию, которое легко может перерасти в чрезвычайную ситуацию", - сказал Сергей Иващенко.

Он добавил, что статья 314 Гражданского кодекса содержит понятие разумного срока устранения коммунальной аварии в семь дней. Если коммунальщики не уложились в эти сроки, юрист советует пострадавшим потребителям писать жалобы в жилищную инспекцию или в прокуратуру.