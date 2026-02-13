×

Кавказский узел

Лента новостей
16:53, 13 февраля 2026

Алаудинов вспомнил о конфликте с Вассерманом

Анатолий Вассерман (слева) и Апти Алаудинов. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=vqliAtNYajw

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил о "засланных казачках" с Украины в российском инфополе. Апти Алаудинов спустя пару месяцев после публичного конфликта с Вассерманом разместил в своем Telegram-канале пост одного из блогеров, который выразил сомнение в здравости суждений депутата.

Как писал "Кавказский узел", депутат Госдумы Анатолий Вассерман  в декабре 2025 года призвал Апти Алаудинова "приказать прекратить балаган" вокруг своего имени, предположительно имея в виду конфликтные ситуации с участием Z-блогеров. Глава спецназа "Ахмат" в ответ усомнился в праве Вассермана, имевшего ранее гражданство Украины, задавать ему вопросы и пригрозил преследованием его помощнику Роману Носикову.

Часть Z-блогеров - законспирированные враги России или неосознанно служат их интересам, критикуя "Ахмат", заявил 14 ноября командир подразделения Апти Алаудинов . Он пообещал уничтожать таких Z-блогеров "в правовом поле через уголовку", если они не извинятся.  В тот же день геленджикский горсуд оштрафовал на 30 тысяч рублей автора Telegram-канала "Охранота V ватнике" Оксану Кобелеву за публикацию вопросов к командиру спецназа "Ахмат" Апти Алаудинову, хотя позднее она удалила пост и покаялась за этот материал. 13 ноября Алаудинов объявил о примирении двух других Z-блогеров, Ильи Ремесло и Владимира Грубника - последний, дружественный "Ахмату", пожаловался чеченцам на критику со стороны Ремесло. Конфликт Ремесло и Грубника произошел на почве отношения к пропутинским украинским перебежчикам в Z-сообществе.  

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в своем интервью Вячеславу Манучарову, которое 9 февраля опубликовано в Telegram-канале "Эмпатия Манучи" высказался  о «засланных казачках» с Украины в среде военблогеров, которые могут работать на территории России в интересах Киева. "Среди эмигрантов с Украины, действующих в нашем информационном поле, есть несколько человек, которых сильно подозревают в том, что они как говорится, засланные казачки", - заявил Вассерман, указав, что "пока компетентные органы не набрали достаточно доказательств", он не будет называть имен.

Фрагмент интервью разместил в своем Telegram-канале Лев Вершинин, который  выразил мнение, что высказывания Вассермана связаны с возрастными изменениями и заболеваниями.  "Не дай мне Бог дожить до такого", - высказался он,

Блогер Петр Лундстрем в ответ на этот  пост заявил, что "Сильно Вассермана Носиков покусал".  Печально это. Но абсолютно ничего не меняет, разумеется", - указал он

Сам Носиков на посты Лундстрема и Вершинина ответил оскорблениями.

Именно пост Лундстрема, не приводя контекста, и перепостил сегодня  в своем личном Telegram-канале Апти Алаудинов.

К 16.53 мск этот пост в Telegram-канале, насчитывающем 229 тысяч подписчиков, набрал восемь комментариев.

Вижу Вячеслава Манучарова и его «Эмпатию Манучи". А кто такой Носиков? О чем ролик? Вернее, зачем? Чтобы осудить Вассермана? Что стар? Или это юмор такой"!, - прокомментировала Любовь.

"Вассерман зря говорить не будет,  не тот человек", - выразила уверенность Елена.

Пользователь Lilia предложила отправить Вассермана " на пенсию".

Напомним, между телеведущим Владимиром Соловьевым и командиром спецназа "Ахмат" Апти Алаудиновым идет борьба за влияние на публичную повестку. Конфликты между Z-блогерами, в том числе по теме сборов на нужды СВО, - одно из отражений этой борьбы. Сборы на нужды военных исчисляются миллиардами, но при этом непрозрачны и неподотчетны, указали аналитики.

Автор: "Кавказский узел"

