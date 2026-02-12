×

Кавказский узел

Лента новостей
17:45, 12 февраля 2026

Адвокаты Мовлаева столкнулись с запретом пикетов в его поддержку

Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в програме Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Казахстанские адвокаты уроженца Чечни Мансура Мовлаева дважды подавали уведомления о проведении одиночных пикетов против его экстрадиции, но столкнулись с отказами. 

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2025 года комиссия по рассмотрению ходатайств о предоставлении убежища в Казахстане отказалась предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца. Это решение было обжаловано, также защита Мовлаева направила в профильные структуры ООН его обращения с просьбой приостановить экстрадицию в Россию. 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать уроженца Чечни Мансура Мовлаева российским силовикам. Защита оспорила это решение. Суд еще не рассмотрел апелляционную жалобу на отказ в предоставлении Мовлаеву статуса беженца, указали адвокаты.

Адвокатам уроженца Чечни Мансура Мовлаева, находящегося в Казахстане, дважды отказали в проведении  намеченных на 12 февраля одиночных пикетах с протестом против его экстрадиции, сообщила "Кавказскому узлу" адвокат Мовлаева  Рена Керимова.

"В проведении пикетов нам отказали уже дважды", - сообщила она.

По ее словам, в феврале предстоят как минимум два заседания суда. "Назначенное на  11 февраля заседание суда по оспариванию решения суда об отказе в предоставлении убежища перенесли на 26 февраля. А 24 февраля в Верховном суде Казахстана будет рассматриваться дело по нашей жалобе на решение заместителя генерального прокурора Казахстана об экстрадиции Мансура.Мовлаева. Пока мы больше ничего не придумали, что можно сделать по этому делу", - заметила она.

Керимова также подчеркнула, что никаких откликов на поданное ранее обращение в администрацию президента Казахстана адвокаты не получили.

Мовлаев родился в 1995 году в Шали. Он рассказал адвокатам, что во время учебы в университете помогал чеченскому оппозиционному движению "Адат" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) информацией о похищенных кадыровцами людях. "За эту активную позицию его и преследовали", - пересказала слова Мовлаева Рена Керимова изданию "Курсив Медиа".

В 2022 году Мовлаев был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

В октябре 2024 года Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне. "Похищены два моих брата, Зелимхан и Хамзат. Их удерживают, пытают, пытаются тем самым как-то надавить на меня", - сказал он в опубликованном видео.

Как писал "Кавказский узел", 11 февраля чеченские активисты в Вене вышли на пикет к посольству Казахстана, требуя отменить решение об экстрадиции в Россию Мансура Мовлаева и предоставить защиту дезертировавшему военному из Чечни Зелимхану Муртазову. Участники акции обратились к президенту Казахстана, призвав его учитывать возможные последствий для жизни, здоровья и безопасности беженцев из Чечни.

 Зелимхан Муртазов отправился на СВО, чтобы обезопасить братьев, так как в Чечне требовали, чтобы контракт заключил один человек от семьи. Но трехлетний контракт продлили без его согласия, других братьев также пытались принудить к заключению контракта. и Муртазов принял решение дезертировать, Муртазов более 45 дней находится в транзитной зоне аэропорта Астаны и надеется на отправку в третью страну. Власти Казахстана стремятся добиться, чтобы Муртазов сам покинул транзитную зону. Но из-за отсутствия загранпаспорта он может вылететь лишь в страны, где высок риск выдачи в Россию, указал его брат, сообщив, что обратился за помощью к правозащитным организациям. 

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

