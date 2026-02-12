Опубликовано содержание последнего слова Рубена Варданяна в Бакинском военном суде

Бывший карабахский госминистр Рубен Варданян на заключительной стадии процесса в Бакинском военном суде поручил адвокату не выступать и сам произнес заключительную речь, процитировав стихотворения азербайджанских классиков.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря 2025 года на заседании Бакинского военного суда прокурор предложил приговорить бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна к пожизненному лишению свободы. Процесс не соответствует критериям справедливого суда, указал Варданян. На заседании 10 февраля было объявлено об окончании судебного разбирательства, коллегия судей удалилась для вынесения приговора.

Бакинский военный суд рассматривает дело Рубена Варданяна с января 2025 года. Предъявленные Варданяну обвинения, в том числе в военных преступлениях, предусматривают наказание до пожизненного заключения. 1 30 декабря 2025 года стало известно, что процесс отложен на неопределенный срок, так как судебная коллегия удалилась на совещание по уголовному делу 15 карабахских лидеров. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

Детали закрытого заключительного заседания по делу Варданяна в Бакинском военном суде обнародовала семья подсудимого. На заседании выступали правопреемники потерпевших, требуя назначить Варданяну максимально суровое наказание. При этом адвокат в прениях, вопреки официальным сообщениям о процессе, не выступал на стороне защиты - Рубен Варданян сам поручил ему не выступать на заключительной стадии процесса, говорится в публикации на сайте Free Vardanyan от 11 февраля.

Содержание своего последнего слова Рубен Варданян сообщил близким в телефонном разговоре. “Я 10-го числа выступил с последним словом, запретив адвокату выступать с доводами защиты, потому что считаю, что это не суд, а судилище, не было никаких возможностей для нормального судебного процесса. Несмотря на все сопротивление судей, адвокат не выступил ни с какими аргументами, ни с какими доводами”, - рассказал он.

По словам Варданяна, он выступил “очень коротко”, но прочел два стихотворения. Одно из них, написанное в начале XVI века азербайджанским поэтом Физули, в переводе Владимира Луговского на русский, начинается словами: “Падишах золотой земли подкупает людей серебром, // Он готовит полки для захвата другой страны, // Сотней козней и хитростей он побеждает ее, /// Но и в этой стране нету радостей и тишины… “. Как отметил Варданян в разговоре с близкими, он считает, что это произведение “относится больше даже к Армении”, чем к Азербайджану.

Выступление бывшего карабахского госминистра в суде было также посвящено проблеме достижения мира. “Мы должны понимать, что нам предстоит долгая дорога мира, это очень непросто. Нам надо будет пройти большое внутреннее возрождение, восстановить самих себя, в первую очередь, потому что мир может быть только, ещё раз хочу сказать, когда будут два равных соседа. Если один будет унижаться перед вторым, ничего не получится, никакого мира не будет”, - цитирует его слова сайт кампании.

Варданян добавил, что в зале суда он “представлял армянский народ”, о чем и заявил во время процесса. “Три раза произнес то, на чем меня пытались прервать: Арцах был, Арцах есть и Арцах будет именно экзистенциально. То, что он был, есть и будет”, - подчеркнул он.

Нагорно-Карабахская республика (Арцах) - непризнанное государство на территории, которая несколько десятилетий была ареной межэтнических столкновений и конфликтов между Арменией и Азербайджаном. Осенью 1991 года НКР объявила о своей независимости, а в сентябре 2023 года - о прекращении своего существования, говорится в справке "Кавказского узла" "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

По словам политика, настоящий мир будет достигнут, если “три руководителя трех сторон, которые были участниками конфликта” возложат цветы “к могилам погибших любой национальности, любой религии” и извинятся “перед всеми матерями за погибших детей”.

Помимо стихотворения Физули Рубен Варданян прочитал в суде отрывок из поэмы Гусейна Джавида. “Он сообщил, что за более чем два года содержания под стражей “открыл для себя азербайджанскую поэзию”, - отмечает в публикации от 11 февраля Minval.az.

Инвестор, венчурный филантроп и предприниматель Рубен Варданян лишь в сентябре 2022 года объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. Он объяснил это желанием поддержать местных жителей, находящихся "в тяжелом психологическом состоянии". В октябре 2022 года Варданян согласился возглавить правительство, а госминистром стал 4 ноября 2022 года. Однако уже 23 февраля 2023 года Варданян был отправлен в отставку, пробыв в должности госминистра менее четырех месяцев. Защита Варданяна ранее указывала, что обвинение инкриминирует Варданяну события, которые произошли в том числе за много лет до его приезда в Карабах.