Рубен Варданян. Фото с сайта правительства Нагорного Карабаха, http://gov.nkr.am/ru/official-news/item/2023/02/18/meeting/

23 февраля 2023, 16:04

Варданян отправлен в отставку с поста госминистра Нагорного Карабаха

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Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян освободил от должности госминистра бизнесмена Рубена Варданяна и предложил пост генпрокурору Гургену Нерсисяну.

Как писал "Кавказский узел", Рубен Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября, отказавшись от российского паспорта, 22 декабря Владимир Путин лишил его российского гражданства. Варданян заявил, что планирует заняться развитием региона. Предприниматель основал "Фронт безопасности и развития Арцаха". 20 октября он ответил согласием на предложение президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна возглавить правительство непризнанной республики.

Уроженец Еревана Рубен Варданян уже 15 лет входит в число 200 богатейших бизнесменов России. В 2021 году в этом рейтинге Forbes он занял 116-е место с состоянием в 1 млрд долларов. По данным издания, в 2015-2020 годах состояние Варданяна оценивалось в 950 млн долларов, а к 2021 году оно увеличилось на 50 млн. Варданян основал свой первый бизнес – брокерскую компанию "Тройка Диалог" – в 1991 году, еще до окончания своего обучения на экономическом факультете МГУ. "Кавказский узел" опубликовал биографию Рубена Варданяна

На сегодняшнем заседании правительства президент Араик Аруюнян обнародовал указ об освобождении Рубена Варданяна от должности государственного министра. Он  подчеркнул усилия Варданяна по решению внутренних проблем и привлечения международного внимания во время блокады, сообщила сегодня пресс-служба президента Нагорного Карабаха.

"Все это время я и Рубен Варданян были вместе, ежедневно отслеживая события, происходящие как в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"), так и во внешнем мире, постоянно обменивались идеями о решениях в сложившейся ситуации. Я благодарен господину Варданяну за то, что он всегда старался максимально разделить со мной ответственность как в дружеских, так и в коллегиальных отношениях, а не пытался переложить ее на меня, ссылаясь на конституционные нормы. Но, с другой стороны, он осознавал и понимал масштабы и степень моей личной ответственности за создавшуюся в Арцахе ситуацию и дальнейшие проблемы", - приводятся на сайте президента слова Арутюняна.

Араик Арутюнян предложил занять пост государственного министра генеральному прокурору республики Гургену Нерсисяну, "учитывая его профессиональные и человеческие качества".

Жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит продуктов и лекарств, жителям периодически прекращается подача газа, введены талоны на продукты и экономия электричества. Закрыты АЗС. 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. Сегодня дорога перекрыта 74-е сутки.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Красный Крест перевез восемь пациентов из Степанакерта в Ереван", "Араик Арутюнян пошел навстречу требованиям оппозиции", "Распределение бензина по талонам позволило жителям Нагорного Карабаха пользоваться машинами".

Автор: "Кавказский узел"

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