05 октября 2022, 13:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Инвестор, венчурный филантроп и предприниматель. Соучредитель премии «Аврора», инициатор идеи, а также один из основателей и первый президент (2006—2011) Московской школы управления «Сколково», сооснователь UWC Dilijan College в Армении, бывший руководитель и основной партнер инвестиционной компании «Тройка Диалог» (1991—2012). В 2022 году отказался от российского гражданства.

Приглашение в правительство Нагорного Карабаха

4 октября 2022 года президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян предложил Рубену Варданяну возглавить правительство непризнанной республики. «Предложил благотворителю, общественному деятелю с большим опытом и знаниями Рубену Варданяну [...] занять должность государственного министра Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха)», - заявил Арутюнян.

Непризнанными называются государственные образования не получившие признания со стороны государств-членов Организации Объединенных Наций. Независимость республики Нагорный Карабах признали 15 административных образований из геополитически противоположных секторов мира, в том числе ряд штатов США и признанные Россией самопровозглашенные государства. «Кто же все-таки признал Карабах?» рассказывается в справке «Кавказского узла».

Рубен Варданян сообщил, что пока раздумывает над предложением и что он «взял паузу для консультаций».

Переезд в Нагорный Карабах

1 сентября 2022 года Рубен Варданян объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. «Я решил переехать в Арцах, отказавшись от российского гражданства. Это решение далось мне непросто, но я уверен, что так правильно. Надеюсь, мои российские партнеры и друзья примут это решение с пониманием и уважением как решение своего друга», — отметил Варданян.

«Я все отдам в управление партнерам и передам в семейный фонд», — сказал Рубен Варданян в ответ на вопрос про его российские активы.

При этом он призвал увеличить срок пребывания российских миротворцев в Карабахе. «Считаю, что мандат миротворцев нужно прояснить, а сроки их пребывания увеличить до тех пор, пока мы не сможем обеспечить безопасность народа Арцаха собственными силами», — подчеркнул он.

Свой переезд Варданян объяснил желанием поддержать местных жителей, которые находятся «в тяжелом психологическом состоянии». «Мы должны сделать все, чтобы Арцах стал сильным, безопасным, развитым и счастливым, сделать его одним из мировых центров и центром армянства», — заключил он.

Деятельность в образовании

В 2014 году Рубен Варданян с партнерами открыл в Дилижане международную школу-пансион для талантливых подростков 16–19 лет, которые учатся два года перед поступлением в университеты. Колледж входит в число 18 учебных заведений международной сети United World Colleges. Кампус построен в Дилижанском национальном парке по проекту британского архитектора Тима Флинна.

В 2016 году UWC Dilijan выпустил своих первых студентов. В 2020/21 учебном году выпустились 225 студентов из 80 стран. Всего с 2014 года обучение в колледже прошли более 500 студентов из 105 стран. Около 95 % студентов учатся на гранты, которые полностью или частично покрывают стоимость их обучения и проживания .

Рубен Варданян и его жена Вероника Зонабенд создали платформу Scholae Mundi («Школы мира»), которая помимо проекта в Дилижане поддерживает целый ряд других инициатив в сфере образования .

В 2006 году группа бизнесменов во главе с Рубеном Варданяном предоставила на реализацию проекта российской бизнес-школы, предложенного в 2000 году консалтинговыми компаниями, 120 млн долларов. Название Сколково она получила по расположению в Одинцовском районе Московской области . Помимо вхождения в попечительский совет с 2006 по 2011 год Варданян являлся президентом школы.

Варданян входит, либо входил ранее в советы ряда образовательных учреждений России и других стран, в 2005—2008 годах был членом совета фонда Организации международного бакалавриата (International Baccalaureate Organisation), а в 2019 году был приглашен в состав жюри Yidan Prize, крупнейшей в мире премии, которая вручается за вклад в развитие образования .

Предприниматель и инвестор

В 1990 году Павел Теплухин и Петр Дерби пригласили Рубена Варданяна в создающуюся инвестиционную компанию «Тройка Диалог». Он быстро оказался в числе лидеров нового для России бизнеса: в 1991 году стал экспертом, начальником отдела по первичному размещению, а уже с 1992 года руководил компанией, занимая посты исполнительного директора, затем президента, СЕО и председателя совета директоров группы компаний «Тройка Диалог», вплоть до продажи актива.

По результатам 2010 финансового года активы «Тройки» составляли $5,75 млрд, капитал — $872 млн, прибыль — $42,346 млн. В самом начале 2012 года года «Сбербанк» купил 100% «Тройки Диалог» за 1,35 млрд долларов. Варданян получил в качестве оплаты своей доли в 40% акции АвтоВАЗа и КамАЗа. Впоследствии акции были проданы за 800 млн долларов .

В 2013 году Рубен Варданян вместе с управляющим директором и экс-партнером «Тройки Диалог» Михаилом Бройтманом создал инвестиционную компанию «Варданян, Бройтман и партнеры», которая в интересах клиентов занимается структурированием сделок, привлечением инвестиций, прямым управлением активами и организацией сделок по инвестированию в традиционные и венчурные проекты. По данным на июль 2018 года, Рубен Варданян владел 75% компании .

В 2015 году Варданян открыл компанию Phoenix Advisors, которая предлагает услуги по защите и управлению благосостоянием семьи и помогает бизнесменам выработать план преемственности .

В 2018 году Варданян стал партнером бизнес-сообщества «Атланты», войдя в бизнес на условиях cash-in. Ему и основателю «Атлантов» Михаилу Воронину принадлежит по 50% в созданной новой компании. Бизнес-форум «Атланты» проходит с 2016 года .

В разные годы Рубен Варданян входил в различные советы многих крупных компаний: ПАО «КАМАЗ», ПАО «Соллерс», ПАО «АвтоВАЗ», ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «Новатэк», АО «Гражданские самолеты Сухого», АО «Международный аэропорт Шереметьево», ПАО СК «Росгосстрах», Международная финансовая корпорация (США), Standard Bank Plc. (Великобритания), ЗАО «Америабанк» и Global Blue Russia Holdings B.V. и других. В 2002—2004 годах был генеральным директором «Росгосстраха» .

Благотворительность

С 2006 года Рубен Варданян входит в совет Фонда поддержки творческих и инновационных проектов «Черешневый лес», а с 2018-го — в совет фонда «Расширение пространства», в числе проектов которого — преобразование в культурное пространство ГЭС-2, некогда снабжавшей электричеством центр Москвы. В 2006—2012 годах был членом совета фонда Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

В разные годы оказывал поддержку Российскому национальному оркестру под руководством Михаила Плетнева и Американо-российскому оркестру молодых исполнителей, входя в попечительские советы обоих музыкальных коллективов (1996—2006 и 2001—2003 соответственно).

На средства Tatev Revival Foundation, соучредителем которого является Рубен Варданян, реализуется программа «Возрождение Татева», в рамках которой ведется восстановление Татевского монастыря. В мае 2017 года в Нагорном Карабахе вновь открылась восстановленная церковь Пресвятой Богородицы в селе Мушкапат. В Шуше в октябре 2019 года завершилась реставрация соборной мечети Гевхар-аги.

17 сентября 2013 года состоялось торжественное открытие и освящение кафедрального собора храмового комплекса Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви в Москве. Рубен Варданян был одним из благотворителей проекта. В 2015 году завершилось трехлетнее восстановление кафедрального собора епархии Армянской апостольской церкви в Грузии, храма Сурб Геворг, профинансированное крупными жертвователями, в том числе Рубеном Варданяном.

В марте 2014 года в Нью-Йорке было объявлено о запуске проекта 100 LIVES, приуроченного к столетию геноцида армян. Тогда же было объявлено об учреждении международной гуманитарной премии «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity), которая будет ежегодно присуждаться «тем, кто рискует своей жизнью ради спасения других». Одним из основателей премии, названной в честь Авроры Мардиганян, выступил Рубен Варданян .

Общественная деятельность

Рубен Варданян в разное время входил в советы организаций, составляющих инфраструктуру российского рынка ценных бумаг и регулирующих его работу. С 2000 являлся членом Российского союза промышленников и предпринимателей, вплоть до 2012 года входил в бюро правления РСПП. Состоял в комитете арбитров объединенной комиссии по корпоративной этике РСПП, в комитете по инновационной политике и инновационному предпринимательству.

C 2001 года — член американской «Организации молодых президентов» (Young Presidents Organisation — YPO), в том же году основал её отделение в России и был первым его председателем до 2006 года. В 2010 году вошел в попечительский совет Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова. С 2015 года — соучредитель, член совета фонда Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е. М. Примакова.

Был одним из основателей «Клуба 2015» — сообщества профессиональных управленцев, разрабатывавших сценарии развития России до 2015 года. В 2015—2017 годах входил в консультативный совет неправительственной международной организации по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи Not on Our Watch.

Варданян является одним из инициаторов проектов «Армения-2020/2031/2041», цель которых — определить перспективы развития страны. С 2007 по 2014 год был членом попечительского совета Фонда национальной конкурентоспособности Армении. С 2008 по 2017 год входил в Верховный духовный совет Армянской апостольской церкви. С 2016 года до закрытия в 2018 году входил в совет попечителей Центра стратегических инициатив, учрежденного правительством Армении. В 2016—2018 годах являлся членом центрального совета директоров Всеармянского благотворительного союза (AGBU, США) .

Биография

Рубен Варданян родился 25 мая 1968 года в Ереване. В 1985 году окончил с золотой медалью ереванскую школу №20. В 1985 году поступил на экономический факультет МГУ, после первого курса служил в Вооруженных Силах СССР, в 1992 году с отличием окончил МГУ.

Стажировался в Banca CRT Италии, окончил курсы по развивающимся рынкам Merrill Lynch в Нью-Йорке.

В дальнейшем проходил краткосрочные программы в INSEAD, Гарвардской бизнес-школе, Йельском университете и Высшей школе бизнеса Стэнфордского университета и Наньянском технологическом университете в Сингапуре.

Варданян еще учился в университете, но уже активно работал – руководил группой анализа инвестпроектов в «Менатеп-Инвесте», провозгласившем себя инвестиционным банком, с зарплатой в 1 тысячу долларов .

Семья

Женат на Веронике Зонабенд, у них четверо детей . Супруга занимается деятельностью Фонда Рубена Варданяна и Вероники Зонабенд, который реализует благотворительные проекты в разных странах.

Примечания