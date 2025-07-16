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16:37, 16 июля 2025

Боец из Карачаево-Черкесии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ансар Тоторкунов убит в боевых действиях. с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 144 бойца из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 14 июля официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 143 бойца из Карачаево-Черкесии.

Ансар Тоторкунов убит в зоне проведения специальной военной операции 17 августа 2024 года, сообщила сегодня администрация Карачаевского района, отчитываясь  передаче его семье ордена Мужества. Ему было 30 лет. После окончания Карачаево-Черкесского государственного университета  в 2013 году он отправился на срочную службу, в 2014 году  подписал контракт с Министерством обороны РФ.

С 20 февраля 2022 года Ансар участвовал в специальной военной операции, был штурмовиком в Запорожской области. Несмотря на ранения, после лечения в госпитале он вновь возвращался на передовую, говорится в Telegram-канале районной администрации.

Военнослужащие. Фото: https://function.mil.ru
04:56 11.07.2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7000
Не менее 3486 бойцов из СКФО и 3514 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 144 бойцов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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