Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7000

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Не менее 3486 бойцов из СКФО и 3514 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 3 июля не менее 6950 бойцов из регионов юга России были официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Статистика СВО: для юга России потери растут С начала проведения СВО власти и силовики сообщают о гибели жителей краев и областей юга России, а также республик Северного Кавказа. “Кавказский узел” ведет общую статистику потерь по регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, основанную на официальных данных.

По данным "Кавказского узла", к 11 июля представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7000 бойцов с юга России: 3486 из СКФО и 3514 из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1469. Также подтверждена смерть 773 бойцов из Ставропольского края, 457 – из Северной Осетии, 271 – из Кабардино-Балкарии 1 , 241 – из Чечни 2 , 140 – из Ингушетии и 135 – из Карачаево-Черкесии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1243) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 775 бойцов из Краснодарского края, 698 – из Ростовской области, 561 – из Астраханской области, 149 – из Калмыкии и 88 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов, в том числе из Краснодарского края.