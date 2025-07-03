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Кавказский узел

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05:57, 3 июля 2025

Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине

Российские военнослужащие. Фото: Минобороны России https://contract.mil.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 3479 бойцов из ЮФО и 3473 – из СКФО. 

Как писал "Кавказский узел", к 22 июня представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми на украинском фронте не менее 6902 бойцов с юга России. 

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", к 3 июля официальные представители власти публично признали убитыми в боевых действиях на Украине не менее 6952 военнослужащих с юга России. Из них 3479 приходится на ЮФО и 3473 – на СКФО. 

Абсолютным лидером в статистике остается Дагестан, где насчитывается 1467 убитых. Из публичных отчетов властей известно о 767 убитых бойцах из Ставропольского края, 454 – из Северной Осетии, 271 – из Кабардино-Балкарии, 240 – из Чечни. В Ингушетии официально признаны убитыми 140 комбатантов, в Карачаево-Черкесии – 134.

В Южном федеральном округе самое большое число убитых – в Волгоградской области (1234). В Краснодарском крае официально названы имена минимум 765 убитых бойцов, в Ростовской области таких 693, в Астраханской области – 554. В Калмыкии чиновники сообщали о 148 убитых военных, в Адыгее – о 85.

Первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

В январе добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей. По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев.

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Автор: "Кавказский узел"

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