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11:16, 15 января 2025

Попытка заключить контракт в Чечне привела в зиндан некоторых добровольцев

Бойцы перед отравкой на Украину. Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru/news/society/163553/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей.

Как писал "Кавказский узел", сообщения Рамзана Кадырова об отправке из Чечни групп бойцов, включая добровольцев из разных регионов, носят регулярный характер. 17 декабря 2024 года он заявил, что из Чечни с начала военной операции на Украине отправлено более 51 тысячи бойцов, в том числе 20,4 тысячи добровольцев.

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат", говорится в справке "Кавказского узла" "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Видеообращение людей, называющих себя добровольцами из разных регионов России, опубликовало 14 января в своем телеграм-канале издание Astra (включено в реестр иностранных агентов). Видео записано в помещении без мебели, на полу разложены матрасы и одеяла, там лежит и сидит около десятка мужчин. Они пояснили, что находятся в административном здании в Ножай-Юртовском районе, поскольку приехали в Чечню, чтобы отправиться в зону военной операции.

Авторы видео утверждают, что их выпускают из помещения только в неприспособленный туалет без унитаза и не выплачивают никаких денег. Двое мужчин заявили, что находятся там уже два месяца.

По их сведениям, их удерживают для того, чтобы уроженцы Чечни, которых вынуждают заключить контракты за "правонарушения", могли за деньги отправить вместо себя кого-то из них. Один из авторов обращения сообщает, что его знакомый и еще один человек таким образом отправились в зону военной операции вместо жителей Чечни, заплативших за это по 500 тысяч рублей.

Нас продают в обмен на тех, кто совершил здесь нарушения

"Я вызвался добровольцем в Чечню, в Грозный приехал в состав "Ахмата" - мне сказали, что меня примут. Два месяца держат уже взаперти. Вы видите, как мы спим. Нам ничего не говорят, и сейчас мы узнали, подтвердили, доказательства мы приложим, что нас продают в обмен на тех, кто совершил здесь нарушения", - рассказал один из мужчин, Алексей Кондратьев.

По данным издания, Алексей Кондратьев – бывший боец ЧВК "Вагнер", житель Волжского. Его бывшая жена подтвердила изданию, что он с ноября несколько недель провел в гостинице в Чечне, а затем месяц находился взаперти. "Говорит, что взаперти держали, по воскресеньям не кормили почему-то", - приводит ее слова издание.

Приемная мать еще одного человека с видео, Никиты, рассказала, что он в Кисловодске получил административный арест на 10 дней и в заключении познакомился с чеченцем. Тот предложил молодому человеку поехать в Чечню, чтобы там подписать контракт и получить за это 900 тысяч рублей, при этом оставшись в республике и не отправляясь в зону боевых действий. Никита, по словам приемной матери, согласился и 11 ноября попал в "тюрьму" в обмен на жителя Чечни, задержанного за вождение в нетрезвом виде. "Они все сидели в тюрьме, но никто контракт не подписал. Он даже не знал, что его продали. Денег никаких он не получил", - рассказала она. При этом, по данным издания, к Новому году Никиту, как и Кондратьева, отпустили из подвала.

Напомним, данные Кадырова про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет.

4 ноября 2024 года стало известно, что силовики в Чечне проводят обходы домов и задерживают мужчин. Им предлагают на выбор либо отправку на СВО, либо уголовное преследование за посещение телеграм-каналов критиков чеченских властей, сообщили правозащитники.

От задержанных требуют заключить контракты с Минобороны, поскольку в Чечне не хватает добровольцев для отправки в зону военной операции, пояснили аналитики. "Сколько бы миллионов [рублей] ни платили - желающих нет. Осознанно, потому что у них на памяти война с Россией, они не хотят за русских воевать. Это не фигура речи, это не игра слов, это действительно так. И власти сейчас под любыми соусами принуждают, потому что люди не идут", - сказал, в частности, Руслан Кутаев.

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Автор: "Кавказский узел"

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