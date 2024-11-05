Правозащитники сообщили о зачистках в Чечне после нападения на силовиков

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После нападения на колонну Росгвардии силовики в Чечне задерживают мужчин, предлагая им отправиться на фронт, известно о десятках таких случаев. Задержание жителя Аргуна, инвалида Ризвана Батырова, силовики объяснили содержимым его телефона.

Как писал "Кавказский узел", днем 24 октября в пригороде Грозного был обстрелян автомобиль "Урал" Росгвардии. В результате нападения один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Нападавшим удалось скрыться. Сотрудник Росгвардии в Чечне погиб, поскольку вооруженное нападение застало силовиков врасплох, а необходимости в дополнительной охране росгвардейцев в республике нет, считают ветераны силовых структур. Убийство росгвардейца в Чечне может указывать на активизацию вооруженного подполья, при этом оно вряд ли скажется на репутации Кадырова, который ранее заявлял о ликвидации боевиков, подчеркнули аналитики.

Нападение на росгвардейцев стало по меньшей мере вторым аналогичным инцидентом в Чечне с начала года. Ему предшествовало нападение на полицейского в Ачхой-Мартановском районе в феврале.

26 октября почти во всех населенных пунктах, близлежащих к селу Петропавловская Грозненского района, сотрудники Росгвардии совместно с сотрудниками МВД проводили обход домовладений, проверяли документы жильцов, смотрели, не находятся ли у них в домах незарегистрированные лица, а также проверяли документы на транспортные средства, сообщил 4 ноября Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

При малейшем нарушении установленных в Чечне норм и правил, мужчин, годных для отправки на военную операцию, доставляли в отделы полиции, изымали телефоны и задерживали, если находили в них информацию о посещении телеграм-каналов критиков чеченских властей. "Нам поступает информация из разных отделов полиции, что в них находятся задержанные, которым предлагают выбор: отправиться на фронт или на них заведут уголовное дело. В одном Старопромысловском отделе находится группа из 20 задержанных. Также поступают сообщения о сотнях задержанных жителях Чечни после проведения «зачисток» в Грозненском районе", - указали правозащитники отметив, что родные задержанных "боятся усугубить" их участь.

Тем не менее, стало известно о задержании Ризвана Батырова в Аргуне. Первый раз зачистки в городе проходили 31 октября, но сотрудники полиции города ходили по дворам и в последующие дни. 31 октября сотрудники полиции и Росгвардии пришли во двор дома №87 по улице Мельничная, где живет 42-летний инвалид Ризван Батыров со своей матерью 82 лет. В раннем детстве он попал под машину и получил серьезное повреждение головы. Ризван перенес несколько операций и выжил, но последствия остались. У Ризвана также есть двое несовершеннолетних детей. В день своего первого визита к Батыровым силовики ушли из их дома без происшествий.

Но 2 ноября силовики вновь пришли домой к Батыровым и доставили Ризвана в ОВД. Вместе с ним в отдел полиции поехала и его мать. Сотрудники полиции отобрали у Ризвана паспорт и телефон, но из-за того, что мать отказывалась уходить без сына, их обоих вывели за территорию. Ризвану сказали, чтобы пришел к ним на следующий день без матери, но он не пришел и 3 ноября силовики снова явились домой к Батыровым и начали силой тащить Ризвана со двора. Он зацепился за столбик и стал упираться. Собрались соседи, прохожие, мать просила оставить его, говорила, что он инвалид. Видя, что собралось много людей, эта группа сотрудников уехала без Ризвана, но через несколько часов приехала большая группа вооруженных силовиков, которые оцепили двор и на глазах у матери стали избивать Ризвана. Его увезли в отдел силовой структуры. Родственники допоздна простояли у ворот здания силовиков, но в итоге ушли домой. Информацию об этом сообщили волонтерам жители Аргуна.

"По информации, поступающей от жителей Чечни, "зачистки" в населенных пунктах начались 26 октября, спустя два дня после нападения, указал юрист Центра. "Ранее, как правило, в подобных случаях, искать и наказывать виновных (и не очень) начинали сразу же после происшествия. Это отличие ставит под сомнение сам факт нападения на колонну. Среди жителей республики существует мнение, что нападение совершили сами силовики. Они сделали это для того, чтобы в ответ провести «зачистки» и собрать людей для отправки на Украину", - приводятся его слова в публикации.

Ризван на вид здоровый и крепкий мужчина, и причина, по которой его задержали, заключается в том, что его хотят отправить на военную операцию, считает он. "Но родственникам сказали, что у него в телефоне нашли что-то "противо-чечено-законное", то есть, что не дозволено чеченцам. Это может быть посещение сайтов критиков чеченской власти. Кроме того, возможно, полицейские сами закачали что-нибудь запрещенное. Есть опасность фабрикации уголовного дела", - указал он.

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