Нападение на силовиков в Чечне стало минимум вторым с начала года

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Нападению на автомобиль росгвардейцев в Чечне предшествовало нападение на полицейского в Ачхой-Мартановском районе в феврале. Информация о нападении на пост полиции в Гудермесе в начале октября официально не была подтверждена.

Как писал "Кавказский узел", представитель Росгвардии сообщил, что один силовик убит и один ранен сегодня при обстреле военной колонны в станице Петропавловская Грозненского района.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, нападение на росгвардейцев в Чечне стало как минимум вторым с начала года.

В ночь на 14 февраля в селе Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чечни три человека, вооруженных огнестрельным оружием, совершили нападение на полицейского и были застрелены. Следователи сообщили, что один сотрудник полиции получил ранение. Позднее эту информацию подтвердил Рамзан Кадыров, заявив также, что задержаны два участника группы, которая планировала нападения на силовиков.

Вооруженному инциденту в Ачхой-Мартановском районе предшествовало нападение на пост полиции в Гудермесе 29 марта 2023 года, в результате чего два человека были убиты силовиками.

Источники также сообщали, что как минимум два человека, в том числе один силовик, погибли 5 октября при взрыве близ поста полиции в Гудермесе, официально эта информация не подтверждена. В чеченском сегменте WhatsApp* распространилась информация об опасности взрывных устройств, замаскированных под детские игрушки. Полиция Чечни опровергла распространяющуюся в соцсетях информацию о взрыве и гибели двух человек при взрыве в Гудермесском районе и замаскированных взрывных устройствах, но не объяснила появившееся в соцсети сообщение об объявленном вознаграждении за информацию о покушении на силовика. Жители Чечни сообщили об усиленных проверках силовиков на дорогах.

В оппозиционных властям Чечни Telegram-каналах было опубликовано видео, которое как утверждается, записано в Гудермесе. Мужчина, которого на записи не видно, показывает рукой и говорит на чеченском языке. "Мы только-только вылезли из машины, и страшный, просто кошмарный взрыв! Разлетелись осколки, продырявили "Приору," разбилось ее лобовое стекло. Вооон там находится ДПС, оттуда кинули гранату, потом раздался ужасный взрыв, мне уши заложило. Кто-то с пистолетом бегал, искал зачинщиков. Ранило людей, больше сотрудников правоохранительных органов", - перевел слова очевидца "Кавказский узел".

Информацию о вооруженных инцидентах в Чечне "Кавказский узел" собирает в хронике "Чечня после КТО: диверсии, теракты, похищения".

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

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