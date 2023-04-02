Один из убитых силовиками в Гудермесе оказался психически больным

02 апреля 2023, 17:12

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Убитый силовиками в Гудермесе Руслан Эльхаджиев страдал психическим заболеванием, об этом известно многим в городе, сообщил источник "Кавказского узла". Сведения о психическом расстройстве старшего из двух убитых Эльхаджиевых подтвердили авторы репортажа чеченского гостелеканала.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 29 марта источники сообщили о нападении на пост РОВД в Гудермесе и двух убитых силовиками. Рамзан Кадыров озвучил свою версию инцидента, заявив, что силовики блокировали в частном секторе двух боевиков, которые отказались сдаться, бросили гранату и были убиты. Несколько человек опознали погибших как двух местных жителей, дядю и племянника, сообщил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Управление СКР по Чечне подтвердило сведения о родстве убитых, заявив, что это жители Гудермеса, 1963 и 1989 годов рождения. Убитых звали Руслан и Зелим, сообщили блогеры, не назвав фамилий этих двух мужчин. Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев 29 марта заявил в своем телеграм-канале, что "два вооруженных террориста оказывали агрессивное сопротивление".

Местонахождение родственниц убитых остается неизвестным

Убитые – Руслан Эльхаджиев и сын его сестры Зелим Эльхаджиев, вся семья проживала в частном доме, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель оппозиционного властям Чечни телеграм-канала Niyso. Он отметил, что Руслан Эльхаджиев был «душевнобольным» и «про это все в городе знают». Состоял ли Руслан на учете в каком-либо медицинском учреждении, собеседник уточнить не смог.

Инцидент, по его данным, произошел на пересечении улиц Ахриева и Чернышевского, неподалеку от кладбища. "Перестрелка началась в доме Зелима, которого хотели увезти в ОВД. Так как дом расположен рядом с этим кладбищем, могло возникнуть ощущение, что стрельба была на кладбище, но это не так. Очевидно, что она была опасной для мирного населения, раз силовики убили в ходе конфликта безоружного душевнобольного. Но они записали его в террористы, дабы не признавать свою ошибку. Если бы оказавший им сопротивление [Зелим] был не один [не считая дяди], да еще и вооружен лучше, то уверен, что пострадал бы кто-то из мирных граждан", - рассказал представитель телеграм-канала, добавив, что, по его данным, нападения на пост полиции не было.

По его словам, по-прежнему остается неизвестным местонахождение родственников убитых, в том числе женщин. Но, по его словам, "как часто бывает", после подобных инцидентов родственники один-два дня проводят в отделе силовой структуры. Однако после того, как их отпускают, родственники убитых не спешат возвращаться домой, предпочитая побыть какое-то время у других родных. "По этой причине соседи могут думать, что их не отпустили еще", - пояснил он.

Вооруженный инцидент с двумя убитыми в Гудермесе 29 марта произошел спустя день после нападения на пост ДПС в Северной Осетии на границе с Ингушетией. До этого подобный интервал между вооруженными инцидентами в Чечне и Ингушетии был зафиксирован "Кавказским узлом" в 2017 году, когда активность вооруженного подполья на Северном Кавказе была более высокой, чем сейчас. Но повторение ситуации, когда боестолкновения происходят в двух регионах СКФО с коротким интервалом, не говорит об активизации боевиков, так как в этот раз между двумя инцидентами слишком мало общего, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Они пояснили, что в Чечне силовиками убиты два близких родственника, старший из которых, вероятно, стал "случайной жертвой", а "адресатом" силовиков был только его племянник. В Ингушетии же по подозрению в причастности к инциденту разыскивается группа молодых людей, между которыми нет близкого родства и которые еще до инцидента пропали со связи с родными.

Чеченский гостелеканал подтвердил данные о психическом заболевании одного из убитых

Версия об отсутствии связи между инцидентами в Чечне и на границе Северной Осетии с Ингушетией подтверждается данными о личностях убитых, которые озвучены в опубликованном 1 апреля репортаже ЧГТРК "Грозный". В 39-минутном телесюжете изложена версия, ранее высказанная Рамзаном Кадыровым, о том, что Зелим и Руслан Эльхаджиевы были убиты в частном доме.

Авторы телесюжета также сообщили, что Руслан Эльхаджиев страдал психическим заболеванием. "Вместе с Зелимом Эльхаджиевым в доме находился его дядя Руслан, которого родной племянник, судя по всему, использовал в своих преступных целях, несмотря на его заболевание. Бойцы специального полка полиции имени Ахмата-хаджи Кадырова долго уговаривали Руслана сдаться, несмотря на риск быть убитыми от рук террористов. Несмотря на все уговоры, Руслан Эльхаджиев так и не вышел из дома и продолжил оказывать сопротивление, при этом бросая гранаты", - сообщил в телесюжете журналист государственного телеканала.

Впоследствии выяснилось, что Руслан Эльхаджиев страдал психическим расстройством с 1988 года, подчеркнули авторы сюжета. "Существует подозрение, что Зелим Эльхаджиев подговорил его на совершение теракта, и мужчина поддался на психологическое воздействие", - говорится в телесюжете. Также авторы сюжета заявили, что Зелим (Зелимхан) Эльхаджиев, "как выяснилось, в недалеком прошлом употреблял наркотические вещества".

В телерепортаже приводятся слова, в частности, Рамзана Эльхаджиева – дяди Зелима Эльхаджиева. Как утверждают авторы телесюжета, Рамзан Эльхаджиев безуспешно выступил посредником между представителями властей и, как утверждается в телерепортаже, "террористами". Также в телесюжете выступили женщины из семьи Эльхаджиевых и силовики, участвовавшие в инциденте. Все они в телерепортаже говорят на чеченском языке.

Читатель "Кавказского узла" с ником barrett сегодня высказал сомнение в версии, изложенной в телесюжете ЧГТРК. "Вообще-то, трудно представить, как можно уговорить психически больного человека совершить теракт, но, видимо у силовиков какие-то свои выкладки на сей счет", - написал он в комментарии к материалу о разыскиваемых в Ингушетии по делу о подготовке теракта.

Уроженец Чечни, юрист Абубакар Янгулбаев скептически оценил версию чеченских властей о террористической подоплеке инцидента. "Для меня по основным внешним признакам эта «спецоперация» выглядит как инсценированное событие для усиления режима. Четких деталей спецоперации, к слову, нет – ни у властей, ни у их оппонентов. Есть официальная версия и несколько неофициальных версий, и ни одна из них авторами версий в деталях не подтверждается", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Абубакар Янгулбаев пояснил, что у него "есть вопросы" в связи с инцидентом. "Где оружие убитых, которым они якобы перестреливались? Какая «лимонка» была взорвана и где? Возраст нападавших и их психологическое состояние - почему их сразу причислили к сторонникам идеологической и террористической группы, почему это вообще назвали терроризмом?.. То есть никто из тех, кто предполагал или предложил версию событий, так и не подтвердил доподлинно свой вариант. И если давать просто логические версии, то можно тоже предположить все это как убийство невиновных людей, которые умерли в ходе пыток и их решили эффективно списать", - сказал Янгулбаев.

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