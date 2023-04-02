Боковы призвали ингушские тейпы объединиться для поисков пяти жителей Ингушетии

02 апреля 2023, 01:32

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Тейп Боковых сотрудничает с силовиками в розыске своего родственника, заявили его представители и призвали все тейпы объединить усилия, чтобы найти Адама Бокова и других объявленных в розыск по делу о подготовке теракта жителей Ингушетии. Родственники Адама Оздоева призвали его "оставить противоправный путь" и вернуться домой.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта, после нападения на пост ДПС, управление ФСБ по Ингушетии сообщило о розыске четырех жителей республики - Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова и Амирхана Гуражева - по делу о подготовке терактов. В тот же день стало известно, что Рамазан Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым. Сегодня в ФСБ заявили, что правоохранители ведут розыск по делу о планировании терактов не только Мошхоева, Бокова и Гуражева, но также Адама Оздоева и Мовсара Коттоева. Все пятеро подозреваются силовиками в причастности к нападению на пост ДПС.

Два силовика получили ранения в результате вооруженного нападения на пост ДПС "Волга-24", расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии. Этот инцидент стал первой атакой на силовиков в Северной Осетии почти за девять месяцев. "Кавказский узел" ведет раздел "Северный Кавказ - статистика жертв", где собирает информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе.

Отец Амира Бокова, Бахаудин Боков, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его сыну 21 год. Видеозаписи того момента, когда Амир уезжал из дома, у семьи нет.

Обращение тейпа Боковых к другим ингушским тейпам опубликовал 1 апреля Telegram-канал "Розыск Ингушетия". Боковы рассказали, что сотрудничают с правоохранительными органами. "С того момента как член нашей семьи покинул дом, мы не делали ничего, не согласовав с органами. Когда мы обратились к ним с тем, что наш человек уехал на белой машине, куда и зачем мы не знаем, они быстро приняли нашу сторону, сделали официальные заявления о пропаже. <...> Мы хотим объяснить, что ни один сотрудник органов к нам не приезжал и никого не похищал, а то пошли слухи", - перевел видео Telegram-канал.

28 марта телеграм-канал "Розыск Ингушетия" опубликовал видео, на котором ингушские семьи заявили об исчезновении своих родных. В первой части видео приведена запись с участием трех пожилых мужчин, говорит один их них. "Вчера, после вечернего намаза, из дома выехал на машине (девятка) под номером 481 наш родственник, молодой человек по имени Мошхоев Микаил Ахмедович. О местонахождении его нет сведений по сегодняшний день. Если кто-либо в курсе, где он находится, или видел его после отмеченного нами времени, очень просим срочно сообщить", - перевел "Кавказский узел" слова мужчины. Дата, когда сделана запись, на видео не указана. Во второй части видеозаписи заявление сделали родственники Амира Бокова. "Мой двоюродный брат Боков Амир Багаудинович с друзьями выехал на днях неизвестно куда, никто из родственников ничего об этом не знает, идут одни разговоры", - перевел слова одного из мужчин "Кавказский узел". Тейп Боковых ранее выпустил обращение с призывом сообщить любую информацию об Амире Бокове. Родные Бокова прочесывают лесную местность и по громкоговорителю призывают его сдаться.

Авторы обращения пояснили, что сейчас считают, что их родственник и другие, объявленные в розыск, находятся "не в лесах, они в чьем-то доме". "Они живут под крышей, едят еду, спят и бодрствуют там. Мы хотим попросить об одном, в каком бы виде ни находился наш человек у вас - связанный, заключенный или в качестве гостя, верните его", - приводится в сообщении перевод видео.

По их словам, с тейпом Боковых объединяются и представители других тейпов, опасаясь, что те, кто объявлены в розыск, "совершат преступление". "Мы думаем, что если все объединимся, то что-то может получиться. Если у вас есть такая возможность, если вы знаете где они, в каком доме - нам нужно ваше содействие, если, конечно, вы можете себе это позволить, в том, чтобы найти местонахождение нашего человека, остановить то, что он может быть задумал, и передать нам. Все, что с ним надо сделать дальше, сделаем мы, то, что сами можем, а остальное сделают органы", - приводятся их слова в публикации.

В Telegram-канале News_Ingushetii Official 31 марта было опубликовано обращение бабушки Амира Бокова.

Она обратилась к внуку с призывом "не делать ничего предосудительного" и вернуться домой, сообщил Telegram-канал "Фортанга" 31 марта. "Вернись домой, не разбивай людские сердца. Мы не можем вынести всего этого, сердца твоих братьев плачут. Ты же весь мир на уши поставил. Люди не ожидали от тебя такого. Вернись, дорогой, вернись. Раскайся и вернись. Не делай ничего предосудительного. Мы же любим тебя. И тем, кто с тобой, тоже скажи. Их родители тоже в печали", - приводится перевод слов бабушки в публикации от 31 марта.

Тейп Оздоевых призвал своего родственника не нарушать закон

Обращение тейпа Оздоевых было размещено сегодня в Instagram*-паблике News_Ingushetii. На видео за столом сидят несколько мужчин и женщина. Вначале говорят двое мужчин, затем к камере поворачивается женщина, которая все это время не смотрела в нее, и начинает говорить срывающимся голосом.

"Родственники и родители одного из разыскиваемых - Оздоева Адама обратились к беглецу с призывом: оставить противоправный путь, вернуться домой! Отец и мать обращаются к сыну, бросившему своих двух детей - опомниться, пожалеть хотя бы их", - говорится в описании к видеоролику.

Родные Мошхоева и Гуражева дистанцировались от них

"Кавказский узел" ранее писал, что родные Микаила Мошхоева исключили его из своего тейпа, это следует из обращения на YouTube-канале "Вайнаьх дог" от 29 марта. "Микаил не согласовал с нами никакие свои действия, и он нам не подчиняется: ни тейпу, ни своему отцу. Поэтому сегодня, даже если тяжело, мы исключаем его из своего тейпа. И ни за какие его действия ответственности не несем", — приводятся слова родных Мошхоева в публикации на сайте "Фортанги" от 1 апреля.

Родственники разыскиваемого силовиками Амирхана Гуражева отказались отвечать за его действия, если выяснится, что он совершил что-то противозаконное, следует из видеообращения, которое опубликовано 31 марта в Instagram*-паблике News_Ingushetii.

Нападение на пост ДПС произошло на границе двух республик, но на территории Северной Осетии. "Атака велась на пост полиции, расположенный на территории Северной Осетии на пересечении автодорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское", – указало следственное управление СКР по Северной Осетии. В сообщении на сайте ведомства говорится, что следственным отделом по Пригородному району следственного управления Следственного комитета по Республике Северная Осетия-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В сообщении МВД по Ингушетии сказано, что из автоматов был обстрелян "пост "Волга-14", расположенный возле селения Кантышево Назрановского района Ингушетии". МВД по Ингушетии на своем сайте также опубликовало видео обстрелянного поста ДПС. Из этого ролика следует, что пост действительно расположен на перекрестке автодорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское рядом с мечетью, АЗС и магазином стройматериалов. По данным сервиса "Яндекс. Карты", пост ДПС находится (координаты 43.217256, 44.697542) на территории Северной Осетии.

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