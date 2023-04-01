Родные дистанцировались от Микаила Мошхоева и Амирхана Гуражева

01 апреля 2023, 22:38

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Родственники жителя Ингушетии Микаила Мошхоева после заявлений силовиков о том, что он объявлен в розыск по делу о планировании теракта, исключили его из своего тейпа. Родные Амирхана Гуражева заявили, что не причастны к его действиям и не поддерживают его, если он замешан в чем-то противозаконном.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта, после нападения на пост ДПС, управление ФСБ по Ингушетии сообщило о розыске четырех жителей республики - Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова и Амирхана Гуражева - по делу о подготовке терактов. В тот же день стало известно, что Рамазан Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым. Сегодня в ФСБ заявили, что правоохранители ведут розыск по делу о планировании терактов не только Мошхоева, Бокова и Гуражева, но также Адама Оздоева и Мовсара Коттоева. Все пятеро подозреваются силовиками в причастности к нападению на пост ДПС.

Два силовика получили ранения в результате вооруженного нападения на пост ДПС "Волга-24", расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии. Этот инцидент стал первой атакой на силовиков в Северной Осетии почти за девять месяцев. После случившегося МВД объявило об усилении мер безопасности в республике.

Родные объявленного в розыск жителя Ингушетии Микаила Мошхоева исключили его из своего тейпа. Их обращение опубликовано на YouTube-канале "Вайнаьх дог" 29 марта. "Микаил не согласовал с нами никакие свои действия, и он нам не подчиняется: ни тейпу, ни своему отцу. Поэтому сегодня, даже если тяжело, мы исключаем его из своего тейпа. И ни за какие его действия ответственности не несем", — приводятся слова родных Микаила Мошхоева в сегодняшней публикации на сайте "Фортанги".

Родственники разыскиваемого силовиками Амирхана Гуражева отказались отвечать за его действия, если выяснится, что он совершил что-то противозаконное, следует из видеобращения, которое опубликовано 31 марта в Instagram*-паблике News_Ingushetii.

По словам одного из родственников Гуражева, 26 марта Амирхан вышел из дома и с тех пор его местонахождение родным неизвестно. "Мы не в курсе, куда он уехал, и у нас разрешения об этом он не спрашивал. Мы хотим донести до общественности, если он совершит какой-то вред, мы это не поддерживаем и непричастны к этому. Если кто-то узнает, что он планирует или совершит какое-то злодеяние, мы просим вас сообщить об этом нам. Анонимность гарантируем", — перевела на русский язык фрагмент видеообращения Гуражева "Фортанга" в своем Telegram-канале.

28 марта телеграм-канал "Розыск Ингушетия" опубликовал видео, на котором ингушские семьи заявили об исчезновении своих родных. В первой части видео приведена запись с участием трех пожилых мужчин, говорит один их них. "Вчера, после вечернего намаза, из дома выехал на машине (девятка) под номером 481 наш родственник, молодой человек по имени Мошхоев Микаил Ахмедович. О местонахождении его нет сведений по сегодняшний день. Если кто-либо в курсе, где он находится, или видел его после отмеченного нами времени, очень просим срочно сообщить", - перевел "Кавказский узел" слова мужчины. Дата, когда сделана запись, на видео не указана. Во второй части видеозаписи заявление сделали родственники Амира Бокова. "Мой двоюродный брат Боков Амир Багаудинович с друзьями выехал на днях неизвестно куда, никто из родственников ничего об этом не знает, идут одни разговоры", - перевел слова одного из мужчин "Кавказский узел".

"Кавказский узел" писал также, что 29 марта представители тейпа Боковых опубликовали видеообращение с призывом сообщить любую информацию об их родственнике Амире Бокове. "Мы обращаемся ко всем, кому что-либо известно, помогите нам с информацией о нем", - перевела слова одного из мужчин на видео "Фортанга". Родственники Бокова прочесывали лесную местность и по громкоговорителю призывали его сдаться.

31 марта, после сообщений о том, что один из подозреваемых в причастности к нападению на пост ДПС Рамзан Эльдиев найден мертвым, было опубликовано аудиообращение Эльдиева к сестрам. "Спасибо вам за то, что вырастили меня и смотрели за мной. Сестры, нет причин для волнений за меня. Меня никто ни к чему не принуждал, и я это делаю не за материальное вознаграждение. Вы меня знаете и знаете, что я не нуждался в деньгах. То, что я хочу сделать, - это мой долг, который на меня возложил Аллах", - сказано в сообщении, которое перевела "Фортанга".

Нападение на пост ДПС произошло на границе двух республик, но на территории Северной Осетии. "Атака велась на пост полиции, расположенный на территории Северной Осетии на пересечении автодорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское", – указало следственное управление СКР по Северной Осетии.

В сообщении МВД по Ингушетии сказано, что из автоматов был обстрелян "пост "Волга-14", расположенный возле селения Кантышево Назрановского района Ингушетии". МВД по Ингушетии на своем сайте также опубликовало видео обстрелянного поста ДПС. Из этого ролика следует, что пост действительно расположен на перекрестке автодорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское рядом с мечетью, АЗС и магазином стройматериалов. По данным сервиса "Яндекс. Карты", пост ДПС находится (координаты 43.217256, 44.697542) на территории Северной Осетии.

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