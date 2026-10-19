Власти Азербайджана задействовали силовые меры в отношении противников ограничений на хиджабы

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Чтобы добиться соблюдения ограничений на хиджабы, власти Азербайджана широко задействовали силовиков, которые подвергают задержаниям активистов и протестующих. При этом для многих из них профилактической беседы было бы достаточно вместо ареста, заявили пользователи соцсети. Азербайджанские оппозиционеры осудили власти за аресты активистов.

Как информировал "Кавказский узел", с 12 октября школьниц и преподавательниц, отказавшихся снимать хиджабы, перестали допускать к занятиям в школах Азербайджана. У нескольких школ учащиеся и учителя проводили уроки на улице в знак протеста, участников выступлений подвергли задержаниям. Ограничения стали продолжением изменений в требованиях к школьной форме, принятых в сентябре, и правилах одежды педагогов, утверждённых 6 октября.

В сентябре правительство Азербайджана внесло изменения в правила, регулирующие внешний вид учеников государственных школ. Теперь школьникам запрещено носить элементы одежды, которые нарушают единый стандарт формы или не соответствуют светскому характеру обучения. Реформа направлена на полное исключение религиозных, этнических и социально-экономических различий в учебных заведениях, пояснил депутат парламента Джейхун Мамедов. Хотя в официальном сообщении не упоминается хиджаб, именно он подразумевается под одеждой, "не соответствующей светскому характеру образования", указала защитница прав верующих Арзу Абдулла.

Пользователи соцсети указали на нарушение прав школьниц и протестующих

Пять постов о недопуске к занятиям из-за хиджабов, аресте Шахизяр Гусейновой, попытке её повторного задержания, преследовании Матанат Туран, а также давлении на семью журналиста Полада Асланова были опубликованы на странице "Кавказского узла" в Facebook*, на которую подписано около 164,6 тысячи пользователей. На 14.20 мск эти посты совокупно набрали 3284 комментария и 2711 реакций.

Комментаторы указали, что религиозная одежда не должна становиться препятствием для получения образования. "Никакой госорган и госчиновник не имеют права нарушать Конституцию Азербайджанской Республики! А именно закон "б образовании", – написал Samir Khalilov.

"Бороться с терроризмом – обязанность любого государства, мусульманского или немусульманского. Но вы незаметно подменили понятия: от конкретных террористов перешли ко всем женщинам в платках. Где доказательства того, что эти школьницы связаны с экстремизмом? Или платок уже сам по себе считается преступлением?" – спросил Муродулло Хусанов.

"Для матерей и девочек, столкнувшихся с запретами в школах: снять платок у дверей школы ради получения образования – это вынужденная адаптация, а не отказ от веры. Надевайте платок с гордостью за порогом школы. Объясните ребёнку, что её платок – в её сердце, а грех за давление лежит на системе. Не слушайте тех, кто осуждает: Аллах знает ваши намерения, а девочкам нужно образование, чтобы стать сильными", – написал Red Moon.

Другие комментаторы сослались на свободу вероисповедания и право самостоятельно выбирать одежду. "Защищая светский характер, не надо забывать о статистическом факте – 94-99% населения Азербайджана исповедует ислам. А у любого вероисповедания есть свои атрибуты. У христиан – крестики на шее. У иудеев – кипа на голове. У мусульман – покрытие головы женщин. И называйте это как хотите – хиджаб, платок, шарф. Конституция Азербайджана гарантирует свободу вероисповедания <…>", – указала Раззакова Зарема.

"Школа не может придумывать правила, которые противоречат Конституции", – заявила Rabiya Hasanova.

Аресты протестующих часть участников обсуждения сочла преследованием за убеждения и чрезмерной мерой. "Их арестовали за отказ отойти от убеждений", – написал Анар Мусабеков.

"Честно говоря, штрафа достаточно было бы. Зачем людей держать в тюрьме? Они не воры и не убийцы. Объяснить и отпустить", – отметила Nadejda Samoilovich.

"Сажать человека без суда и следствия – это светское, демократическое государство?" – задалась вопросом Амина Леонова.

Оппозиция сочла чрезмерными аресты активистов

Акции протеста против ограничений на хиджабы привели к массовым задержаниям. МВД Азербайджана 12 октября отчиталось о 37 арестованных в Баку. Задержания необходимы для защиты общественного порядка, безопасности учащихся и нормальной работы школ, заявило МВД Азербайджана. По версии ведомства, участники выступлений конфликтовали с педагогами, причиняли ущерб учебным заведениям и пытались препятствовать движению транспорта.

При этом активисты заявили, что силовики задержали более 200 человек. Meydan TV 13 октября сообщило о массовых задержаниях вечером 12 октября у станции метро "28 Мая".

Одной из задержанных стала Шахизяр Гусейнова, протестовавшая 13 октября у школы №187 в поселке Маштага против недопуска её дочери к занятиям. Первоначально её муж получил информацию об аресте на четыре месяца. Позднее Гусейнова пояснила, что сообщение было ошибочным: после 48 часов задержания её отправили под домашний арест.

Полицейские предлагали отпустить её, если дочь снимет хиджаб либо мать заберёт её из школы, рассказала Гусейнова. После отказа ей вменили нарушение общественного порядка. 17 октября она сообщила о попытке повторного задержания, когда вышла с детьми в магазин в разрешённое следователем время. "Дети испугались и стали кричать, на шум собрались люди. Это им помешало меня задержать там", – рассказала она в видеообращении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Домашний арест активистки партии Народного фронта Азербайджана Матанат Туран, задержанной 13 октября, прокуратура сочла недостаточной мерой. 16 октября районный суд разрешил ей находиться дома, однако после протеста прокуратуры 17 октября апелляционный суд отправил её под стражу на два месяца.

"Матанат Туран и ранее подвергалась задержаниям и насилию из-за участия в протестных акциях", – сказал 17 октября корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы партии Натиг Адилов. Выбор заключения под стражу при наличии альтернативных мер он расценил как проявление предвзятости и политического характера дела.

По 30 суток административного ареста получили житель Апшеронского района Физули Гусейнов и его сын Рафаэль Гусейнзаде. Сына задержали 11 октября после надписи: "Свободу хиджабу!" на стене школы, а отца – после пикета 14 октября с тем же требованием. О наказании отца семья узнала лишь на следующий день.

Протест распространился и на места лишения свободы. Главред интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов, отбывающий срок по делу о госизмене, объявил 8 октября голодовку против ограничений на хиджабы. Его 13-летнюю дочь также перестали пускать в школу.

Семья не могла связаться с ним с 12 октября. 18 октября супруга журналиста Гюльмира Асланова поехала в колонию №15 и узнала, что мужа поместили в карцер. Администрация объяснила это необходимостью изолировать голодающего, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". По её словам, голодовка продолжалась с однодневным перерывом: Асланов прекратил её после заверений, что ограничения сняты, но возобновил, узнав от семьи, что дочь по-прежнему не допускают к урокам. "Мы уже обратились в суд с жалобой на лишение моей дочери возможности учиться", – сообщила Асланова.