Протесты против ограничений на хиджабы в Азербайджане отметились поджогами машин и арестами

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МВД Азербайджана заявило о задержании 37 человек после акций протеста из-за ограничений на ношение хиджабов в школах, активисты заявили, что число задержанных более 200. В Баку неизвестные подожгли машину директора школы, еще четыре автомобиля сожжены в Апшеронском районе.

Как информировал "Кавказский узел", 12 октября школьники в Баку продолжили акции протеста против недопуска на занятия учениц в хиджабах. Возле нескольких школ учащиеся проводили уроки на улице, а жители Азербайджана столкнулись с проблемами доступа к Instagram* и TikTok, которые один из активистов связал с распространением призывов к протестам. Ранее, 10 октября, стало известно о первых акциях школьников против ужесточения требований к одежде учащихся, а осужденный журналист Полад Асланов объявил голодовку в знак протеста против ограничения прав учениц и учительниц, носящих хиджабы. Поводом для конфликта стали принятые в сентябре изменения правил в отношении школьной формы, запрещающие элементы одежды, не соответствующие светскому характеру образования.

В сентябре правительство Азербайджана внесло изменения в правила, регулирующие внешний вид учеников государственных школ. Теперь школьникам запрещено носить элементы одежды, которые нарушают единый стандарт формы или не соответствуют светскому характеру обучения. Реформа направлена на полное исключение религиозных, этнических и социально-экономических различий в учебных заведениях, пояснил депутат парламента Джейхун Мамедов. Хотя в официальном сообщении не упоминается хиджаб, именно он подразумевается под одеждой, "не соответствующей светскому характеру образования", указала защитница прав верующих Арзу Абдулла.

По данным МВД Азербайджана, в Баку по уголовному делу о нарушении общественного порядка арестованы 37 человек. Ведомство заявило, что участники конфликта вокруг школьной формы создавали препятствия работе образовательных учреждений, вступали в конфликты с преподавателями, причиняли ущерб школьному имуществу и пытались помешать движению транспорта, отметила пресс-служба ведомства, сообщение которой 12 октября привело агентство АПА.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении общественного порядка. В МВД объяснили действия полиции необходимостью обеспечить безопасность школьников, учителей и других жителей, а также предотвратить нарушение работы учебных заведений и транспортного движения.

Ведомство предупредило, что меры по поддержанию порядка возле школ будут продолжены, а лица, совершающие противоправные действия, будут привлечены к ответственности.

Активисты заявили, что число задержанных значительно больше. Так, вечером 12 октября возле станции метро "28 Мая" в Баку полицейские задержали людей во время попытки проведения акции против новых требований к школьной форме. Число задержанных, по предварительным сообщениям, превысило 200 человек, передал 12 октября Oxu.Az.

Автомобиль директора одной из школ был подожжен в Гарадагском районе Баку. Во время происшествия поблизости находились дети, однако никто не пострадал, сообщил 12 октября Trend.az.

"Этот инцидент подчеркивает важность принятия серьезных мер для обеспечения общественной безопасности и предотвращения действий, угрожающих безопасности работников сферы образования и детей", – сказано в публикации.

Еще четыре автомобиля были подожжены в поселке Масазыр Апшеронского района. Подозреваемых задержали сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана. Обвиняемым предъявлены обвинения, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщило 12 октября Qafqazinfo.

В результате поджога повреждены автомобили Mercedes, Lada, Hyundai и Renault.

В школах Баку начались проверки соблюдения установленных требований к одежде учеников и преподавателей. Сотрудники образовательных учреждений проводят разъяснительные беседы с нарушителями правил, в отдельных случаях были вызваны родители школьников, а некоторых учеников и учителей не допустили к занятиям, сообщило Бакинское городское управление образования.

Ведомство также сообщило о повреждении школьного имущества и случаях давления и угроз в отношении педагогов и руководителей школ. Проверки соблюдения требований к одежде планируется продолжить.

Напомним, для Азербайджана не являются новыми протесты из-за ограничений на ношение хиджабов. Так, еще в декабре 2010 года сотни жителей Баку провели митинг и шествие к зданию министерства образования, требуя соблюдения религиозных прав школьниц. Полиция тогда задержала 16 участников акции. 15 декабря того же года около ста человек вышли на шествие в городе Масаллы в поддержку права носить хиджаб.