×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:50, 13 октября 2026

Протесты против ограничений на хиджабы в Азербайджане отметились поджогами машин и арестами

Сгоревший автомобиль директора одной из школ в Баку. Скриншот публикации https://www.facebook.com/MinvalPolitika (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МВД Азербайджана заявило о задержании 37 человек после акций протеста из-за ограничений на ношение хиджабов в школах, активисты заявили, что число задержанных более 200. В Баку неизвестные подожгли машину директора школы, еще четыре автомобиля сожжены в Апшеронском районе.

Как информировал "Кавказский узел", 12 октября школьники в Баку продолжили акции протеста против недопуска на занятия учениц в хиджабах. Возле нескольких школ учащиеся проводили уроки на улице, а жители Азербайджана столкнулись с проблемами доступа к Instagram* и TikTok, которые один из активистов связал с распространением призывов к протестам. Ранее, 10 октября, стало известно о первых акциях школьников против ужесточения требований к одежде учащихся, а осужденный журналист Полад Асланов объявил голодовку в знак протеста против ограничения прав учениц и учительниц, носящих хиджабы. Поводом для конфликта стали принятые в сентябре изменения правил в отношении школьной формы, запрещающие элементы одежды, не соответствующие светскому характеру образования.

В сентябре правительство Азербайджана внесло изменения в правила, регулирующие внешний вид учеников государственных школ. Теперь школьникам запрещено носить элементы одежды, которые нарушают единый стандарт формы или не соответствуют светскому характеру обучения. Реформа направлена на полное исключение религиозных, этнических и социально-экономических различий в учебных заведениях, пояснил депутат парламента Джейхун Мамедов. Хотя в официальном сообщении не упоминается хиджаб, именно он подразумевается под одеждой, "не соответствующей светскому характеру образования", указала защитница прав верующих Арзу Абдулла.

По данным МВД Азербайджана, в Баку по уголовному делу о нарушении общественного порядка арестованы 37 человек. Ведомство заявило, что участники конфликта вокруг школьной формы создавали препятствия работе образовательных учреждений, вступали в конфликты с преподавателями, причиняли ущерб школьному имуществу и пытались помешать движению транспорта, отметила пресс-служба ведомства, сообщение которой 12 октября привело агентство АПА.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении общественного порядка. В МВД объяснили действия полиции необходимостью обеспечить безопасность школьников, учителей и других жителей, а также предотвратить нарушение работы учебных заведений и транспортного движения.

Ведомство предупредило, что меры по поддержанию порядка возле школ будут продолжены, а лица, совершающие противоправные действия, будут привлечены к ответственности.

Активисты заявили, что число задержанных значительно больше. Так, вечером 12 октября возле станции метро "28 Мая" в Баку полицейские задержали людей во время попытки проведения акции против новых требований к школьной форме. Число задержанных, по предварительным сообщениям, превысило 200 человек, передал 12 октября Oxu.Az.

Автомобиль директора одной из школ был подожжен в Гарадагском районе Баку. Во время происшествия поблизости находились дети, однако никто не пострадал, сообщил 12 октября Trend.az.

"Этот инцидент подчеркивает важность принятия серьезных мер для обеспечения общественной безопасности и предотвращения действий, угрожающих безопасности работников сферы образования и детей", – сказано в публикации.

Еще четыре автомобиля были подожжены в поселке Масазыр Апшеронского района. Подозреваемых задержали сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана. Обвиняемым предъявлены обвинения, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщило 12 октября Qafqazinfo.

В результате поджога повреждены автомобили Mercedes, Lada, Hyundai и Renault.

В школах Баку начались проверки соблюдения установленных требований к одежде учеников и преподавателей. Сотрудники образовательных учреждений проводят разъяснительные беседы с нарушителями правил, в отдельных случаях были вызваны родители школьников, а некоторых учеников и учителей не допустили к занятиям, сообщило Бакинское городское управление образования.

Ведомство также сообщило о повреждении школьного имущества и случаях давления и угроз в отношении педагогов и руководителей школ. Проверки соблюдения требований к одежде планируется продолжить.

Напомним, для Азербайджана не являются новыми протесты из-за ограничений на ношение хиджабов. Так, еще в декабре 2010 года сотни жителей Баку провели митинг и шествие к зданию министерства образования, требуя соблюдения религиозных прав школьниц. Полиция тогда задержала 16 участников акции. 15 декабря того же года около ста человек вышли на шествие в городе Масаллы в поддержку права носить хиджаб.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Лайига Рашидов. Фото: личная страница Лайига Рашидова https://www.facebook.com/photo?fbid=4684980688487594&set=a.1378911689094527 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России Активист оппозиционной партии арестован в Баку

Суд в Баку арестовал на 10 суток активиста партии Народного фронта Азербайджана Лайига Рашидова по административному обвинению в распространении запрещенных сведений через интернет.

Полад Асланов. Фото: Meydan.TV https://d9mc3ts4czbpr.cloudfront.net/ Родные Полада Асланова встревожены состоянием его здоровья

Руководитель сайта Xeberman.com Полад Асланов, отбывающий срок по обвинению в госизмене, продолжает голодовку в знак протеста против ограничений на ношение хиджаба в школах Азербайджана. По словам супруги, состояние Асланова сильно ухудшилось, врач предупредил его об угрозе комы. 

Скриншот публикации на сайте Index on Censorship. Медиа из Азербайджана и Грузии номинированы на международную премию

Два независимых медиапроекта Южного Кавказа, азербайджанское издание Abzas Media и грузинская сеть онлайн-СМИ Sinatle Media, вошли в число номинантов международной премии "Свобода выражения" (Freedom of Expression Awards) 2026 года.

Айнур Эльгюнеш. Фото: https://jam-news.net/ Суд отказался освободить из СИЗО главреда Meydan TV вопреки доводам защиты

Суд в Баку не удовлетворил просьбу защиты перевести под домашний арест Айнур Эльгюнеш, которой врачи рекомендовали срочную хирургическую операцию.

Пастух. Фото: https://www.facebook.com/oxuazru/posts Армения передала Азербайджану заблудившегося пастуха

Яшар Касымов был возвращен в Азербайджан 24 октября, сообщили армянские силовики.

Школьница в хиджабе и иранские флаги. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Баку обвинил Тегеран после приглашения школьниц в хиджабах учиться в Иране

Министерство науки и образования Азербайджана назвало неуместным приглашение иранского министра науки, исследований и технологий Хоссейна Симайи Саррафа азербайджанским девушкам, сталкивающимся с ограничениями из-за ношения хиджаба в школах, продолжить обучение в Иране. В Баку расценили это заявление как вмешательство во внутренние дела страны.

Персоналии
Ахмед Дудаев. Фото https://www.grozny-inform.ru/multimedia/photos/188629/.
16:12, 27 октября 2026
Дудаев Ахмед Махмудович
Сергей Меняйло. Фото https://t.me/region15_info/50205. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
15:55, 27 октября 2026
Меняйло Сергей Иванович
Рамзан Кадыров. Фото https://grozny.tv/news/main/69312
15:39, 27 октября 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
События
00:59, 29 октября 2026
Названо имя убитого военного из Астраханской области
21:38, 28 октября 2026
Контрактник из Калмыкии убит на Украине
20:40, 28 октября 2026
Жители четырех сел в Дагестане остались без воды после аварии на водоводе
19:00, 28 октября 2026
13 бойцов из Волгоградской области названы убитыми на Украине
18:30, 28 октября 2026
Двое братьев осуждены на Ставрополье по делу о трудовом рабстве
15:50, 28 октября 2026
Власти назвали имя убитого в СВО бойца из Майского района
Все события дня
Темы дня
Пожилая женщина смотрит на деньги. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Объявление о повышении тарифов ЖКХ вызвало недовольство астраханцев

Халилов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Власти Нальчика пообещали жильцам недостроенного дома сохранить электроснабжение

Рамиз Мехтиев. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Приговор Рамизу Мехтиеву вынесен в Азербайджане

В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Показать больше