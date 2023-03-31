Рамазан Эльдиев, фото: ориентировка МВД, gazetaingush.ru

31 марта 2023, 12:23

В сети появилось аудиообращение Рамазана Эльдиева

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Аудиосообщение к своим сестрам записал объявленный в розыск и впоследствии найденный мертвым житель Ингушетии Рамазан Эльдиев.

Как писал "Кавказский узел", управление ФСБ по Ингушетии сообщило о розыске четверых жителей республики Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова и Амирхана Гуражева по делу о подготовке терактов. Источники в правоохранительных органах рассказали, что они также подозреваются в причастности к нападению на пост ДПС. Рамазан Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым.

Два силовика получили ранения в результате вооруженного нападения на пост ДПС "Волга-24", расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии. Этот инцидент стал первой атакой на силовиков в Северной Осетии почти за девять месяцев. После случившегося МВД объявило об усилении мер безопасности в республике.

Рамазан Эльдиев записал обращение к сестрам после ухода из дома. Он был единственным братом и вырос без родителей, пишет телеграм-канал News_Ingushetii Official, опубликовавший аудиосообщение.

Запись появилась также в Youtube-канале и на сайте "Фортанги". В своем сообщении автор благодарит сестер за заботу о нем и просит прощение "за те трудности", что им "придется преодолеть" из-за него.

"Спасибо вам за то, что вырастили меня и смотрели за мной. Сестры, нет причин для волнений за меня. Меня никто ни к чему не принуждал, и я это делаю не за материальное вознаграждение. Вы меня знаете и знаете, что я не нуждался в деньгах. То, что я хочу сделать, - это мой долг, который на меня возложил Аллах. Я прошу вас, будьте едины. Чтобы не случилось, я останусь вашим братом, а вы - моими сестрами", - сказано в сообщении, которое перевела "Фортанга".

Автор обращения просит прощения у сестер за то, что им предстоит пережить. "Я знаю, как это будет тяжело для вас. И для меня это тоже нелегко. Каждая из вас - в моем сердце", - говорит он.

В сообщении звучат наставления изучать Коран, проявить терпение и быть "стойкими в правильном". "Если мне будет суждено покинуть этот мир, молитесь за меня и проявите терпение. Если суждено мне остаться в живых, то я приду домой живым и здоровым", - подытожил автор.

Напомним также, телеграм-канал "Розыск Ингушетия" 28 марта опубликовал видео, на котором ингушские семьи заявляют о пропаже своих родных. В первой части видео приведена запись с участием трех пожилых мужчин, говорит один их них. "Вчера, после вечернего намаза, из дома выехал на машине (девятка) под номером 481 наш родственник, молодой человек по имени Мошхоев Микаил Ахмедович. О местонахождении его нет сведений по сегодняшний день. Если кто-либо в курсе, где он находится, или видел его после отмеченного нами времени, очень просим срочно сообщить", - перевел "Кавказский узел" слова мужчины. Дата, когда сделана запись, на видео не указана.

Во второй части видеозаписи заявление сделали родственники Амира Бокова. "Мой двоюродный брат Боков Амир Багаудинович с друзьями выехал на днях неизвестно куда, никто из родственников ничего об этом не знает, идут одни разговоры", - перевел слова одного из мужчин "Кавказский узел".

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Примечание:

"Источники сообщили о перестрелке между ингушами и осетинами во Владикавказе", "Активисты раскритиковали аргументы МВД о необходимости ликвидации постов на границе с Северной Осетией", "МВД Ингушетии озвучило причины ликвидации двух постов ДПС".

Автор: "Кавказский узел"

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