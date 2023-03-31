Меры безопасности усилены в Северной Осетии после обстрела поста полиции

31 марта 2023, 05:31

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МВД Северной Осетии объявило об усилении в республике мер безопасности после нападения на пост ДПС на границе с соседней Ингушетией. Дополнительные наряды полиции направлены на КПП, расположенные на административных границах с соседними регионами.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 28 марта два силовика получили ранения в результате вооруженного нападения на пост ДПС, расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии. Этот инцидент стал первой атакой на силовиков в Северной Осетии почти за девять месяцев. Предыдущее нападение на сотрудников правоохранительных органов было совершено в Алагирском районе в начале июля 2022 года.

30 марта управление ФСБ по Ингушетии сообщило о розыске четырех жителей республики - Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова и Амирхана Гуражева - по делу о подготовке терактов. Источники в правоохранительных органах рассказали, что они также подозреваются в причастности к нападению на пост ДПС, а Рамазан Эльдиев найден мертвым.

Об усилении мер безопасности в Северной Осетии "до особого распоряжения" республиканское МВД объявило 30 марта. К усиленным мерам, согласно сообщению ведомства, относятся дополнительные посты полиции на автодорогах, где "осуществляется тщательная проверка автотранспорта и гражданских лиц".

Дополнительные наряды силовиков, в том числе бойцы республиканской Росгвардии, направлены на контрольно-пропускные пункты, расположенных на административных границах с соседними регионами, говорится в сообщении Telegram-канала МВД по Северной Осетии.

Правоохранительные органы также усилили охрану объектов инфраструктуры, образовательных учреждений, детсадов и людных мест, отмечается в публикации.

Обосновывая необходимость этих мер, МВД сослалось на "осложненную оперативную обстановку", не упоминая прямо об инциденте с обстрелом поста ДПС на границе Северной Осетии и Ингушетии.

На Северном Кавказе десятки лет действуют полицейские посты на административных границах республик. В 2018 году Рамзан Кадыров выступил с идеей убрать эти КПП, хотя фактически в Чечне в это время не только не ликвидировали посты, но и возводили для них новые здания. Предложение Кадырова породило длительную дискуссию, говорится в справке «Кавказского узла» "Главное о КПП, разделяющих Северный Кавказ".

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