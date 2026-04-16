Ужесточен приговор по делу о гибели людей на насосной станции в Волгограде

Волгоградский областной суд ужесточил наказание для бывшего главного инженера "Концессий водоснабжения" Дмитрия Лебедева, приговорив его к пяти годам колонии-поселения.

Как писал "Кавказский узел", в конце марта в Волгоградский облсуд поступило дело бывшего главного инженера "Концессий водоснабжения", осужденного по делу о гибели шести человек на насосной станции. Приговор был оспорен и прокуратурой, и адвокатами.

В июле 2024 года на канализационной насосной станции № 4 (КНС-4) в Волгограде произошел взрыв, погибли шесть человек. По версии следствия, перед взрывом при осмотре помещения станции отравился токсичными газами и скончался на месте мастер цеха. На следующий день главный инжинер Лебедев, осознавая опасность, поручил работникам, не имевшим соответствующей квалификации и допуска, установку вентиляционного оборудования. Во время этих работ произошел взрыв, в результате которого погибли еще пять человек. Ущерб от разрушения объекта превысил 27 миллионов рублей. 2 февраля Красноармейский райсуд Волгограда приговорил Лебедева к 3,5 года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Обвинение просило приговорить Лебедева к 8,5 года колонии-поселения, и волгоградская прокуратура, посчитав приговор чрезмерно мягким, заявила о намерении обжаловать его.

В Волгограде 15 апреля завершился апелляционный процесс по делу бывшего главного инженера "Концессий водоснабжения" Дмитрия Лебедева. По версии суда, осужденный Лебедев, ответственный за эксплуатацию канализационной насосной станции №4 в Красноармейском районе Волгограда, не обеспечил исправность вентиляции, что привело к скоплению в помещении токсичной и взрывоопасной газовоздушной смеси, сообщила сегодня пресс-служба судов Волгоградской области в Telegram-канале.



Вследствие неисправности один из сотрудников, прибывших на станцию для ремонта, получил смертельное отравление. После этого Лебедев поручил смонтировать вытяжной вентилятор работникам, которые не имели должностных обязанностей по этому профилю. Работы велись в условиях повышенной опасности, без контроля состава воздуха.



Во время работ по монтажу вентилятора 6 июля 2024 года произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате погибли пять человек, находившихся в тот момент на КНС-4: начальник смены Юрий Зуев, сварщик Владимир Кузнецов, слесарь Олег Корольченко, слесарь-электрик Михаил Хохлов и слесарь Александр Шестопалов. Тело последнего погибшего было обнаружено только 20 июля, информирует издание V1.ru.

Лебедев обвинялся в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (части 2 статьи 143 УК ) и нарушении правил безопасности строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть более чем двух лиц (части 3 статьи 216 УК).

Апелляционная инстанция, изучив доводы защиты и обвинения, ужесточила приговор Дмитрию Лебедеву. Он приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении и лишен на три года права заниматься организацией и контролем в области охраны труда, а также работами с повышенной опасностью в местах вредных и опасных производственных факторов. Сам Лебедев свою вину в совершении преступлений не признал.