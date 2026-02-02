×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
13:54, 2 февраля 2026

Прокуратора анонсировала обжалование приговора по делу о гибели людей в Волгограде

На месте взрыва газа на насосной станции в Волгограде. Июль 2024 г. Фото: МЧС России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд Волгограда вынес обвинительный приговор бывшему главному инженеру ООО "Концессии водоснабжения", который обвинялся в нарушениях требований охраны труда.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2024 года на насосной станции в Волгограде произошел взрыв. Следствие изначально сообщило, что погибли два человека – начальник смены и сварщик. 11 июля было найдено тело слесаря, 13 июля обнаружено тело еще одного рабочего. В конце июля под завалами было найдено тело еще одного рабочего.

Красноармейский районный суд Волгограда сегодня вынес приговор бывшему главному инженеру «Концессий водоснабжения» Дмитрию Лебедеву: следующие 3,5 года он проведёт за исполнением принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Также ему запрещено занимать должности, связанные с охраной труда и опасными работами, на 2 года 6 месяцев, сообщает «Интерфакс».

Отметим, что Лебедев обвинялся по части 2 статьи 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)  и части 3 статьи 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). 

Государственное обвинение просило назначить Лебедеву 8,5 лет лишения свободы в колонии-поселении.  Волгоградская прокуратура, изучив текст приговора, заявила о намерении обжаловать его в вышестоящей инстанции как чрезмерно мягкий, отмечает издание V1.ru.

Следствие отмечало, что из-за образования токсичной газовоздушной смеси в помещении станции при проведении осмотра отравился мастер цеха, который скончался на месте происшествия. На следующий день обвиняемый, осознавая опасность, дал поручение работникам, которые к тому же не имели соответствующей квалификации и допуска, на проведение монтажных работ по установке вентиляционного оборудования. Во время этих работ произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек. Ущерб от разрушения объекта превысил 27 миллионов рублей.

Отметим, что в феврале 2025 года Дмитрий Лебедев снова приступил к работе главным инженером «Концессий водоснабжения. «Срок избранной судом меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Д.Н. Лебедева истек. Дальнейшая мера пресечения – подписка о невыезде. Иных решений на запрет каких-либо действий или отстранения от должности в рамках расследования уголовного дела в адрес работодателя не поступало», — цитировало тогда издание «Блокнот-Волгоград» официальный ответ предприятия. 

Однако уже 20 июня 2025 года Лебедев уволился по собственному желанию.

