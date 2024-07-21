Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде увеличилось до пяти

21 июля 2024, 06:29

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Под завалами насосной станции в Волгограде обнаружено тело еще одного рабочего, число погибших при взрыве достигло пяти, сообщили в Следкоме.

Как информировал "Кавказский узел", 6 июля на насосной станции в Волгограде произошел взрыв. Следствие изначально сообщило, что погибли два человека – начальник смены и сварщик. 11 июля было найдено тело слесаря, 13 июля обнаружено тело еще одного рабочего. Общее число погибших при взрыве выросло до четырех.

Под завалами насосной станции в Волгограде обнаружено тело пятого рабочего, сообщил 20 июля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Волгоградской области.

"Найдено тело последнего погибшего на канализационно-насосной станции", – привело 20 июля РИА "Новости" слова сотрудника пресс-службы.

Таким образом число погибших при взрыве на насосной станции увеличилось до пяти.

Напомним, подозреваемым по уголовному делу о взрыве на насосной станции является главный инженер ООО "Концессии водоснабжения", он задержан и помещен под домашний арест. На момент ЧП на станции находились восемь человек, трое из них получили травмы, медицинскую помощь им оказали на месте.

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