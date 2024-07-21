Сотрудники экстренных служб на месте взрыва на территории канализационно-насосной станции в Волгограде. Кадр из видео https://t.me/sledkom_vlg/1831

21 июля 2024, 06:29

Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде увеличилось до пяти

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Под завалами насосной станции в Волгограде обнаружено тело еще одного рабочего, число погибших при взрыве достигло пяти, сообщили в Следкоме.

Как информировал "Кавказский узел", 6 июля на насосной станции в Волгограде произошел взрыв. Следствие изначально сообщило, что погибли два человека – начальник смены и сварщик. 11 июля было найдено тело слесаря, 13 июля обнаружено тело еще одного рабочего. Общее число погибших при взрыве выросло до четырех.

Под завалами насосной станции в Волгограде обнаружено тело пятого рабочего, сообщил 20 июля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Волгоградской области.

"Найдено тело последнего погибшего на канализационно-насосной станции", – привело 20 июля РИА "Новости" слова сотрудника пресс-службы.

Таким образом число погибших при взрыве на насосной станции увеличилось до пяти.

Напомним, подозреваемым по уголовному делу о взрыве на насосной станции является главный инженер ООО "Концессии водоснабжения", он задержан и помещен под домашний арест. На момент ЧП на станции находились восемь человек, трое из них получили травмы, медицинскую помощь им оказали на месте.

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Примечание:

"Прокуратура потребовала закрыть две АЗС в Волгоградской области после масштабных проверок", "Отменено досрочное освобождение осужденного по делу о взрыве газа в Волгограде", "Мать погибшего при взрыве в Волжском сочла приговор слишком мягким".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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