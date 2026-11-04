×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:07, 4 ноября 2026

Экологи указали на последствия затягивания подъема танкеров "Волгонефть" со дна моря

Танкер тонет. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осенние и зимние штормы затрудняют подъем затонувших частей танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе, из которых, судя по спутниковым снимкам, продолжаются утечки мазута. До конца текущего года суда скорее всего уже подняты не будут. При этом отчет властей о завершении откачки мазута не исключает новых выбросов нефтепродуктов в море, указали экологи.

Как информировал "Кавказский узел", летом 2025 года над затонувшими в Керченском проливе частями судов установили коффердамы для предотвращения утечек мазута. В августе текущего года власти отчитались о завершении откачки нефтепродуктов, однако спутниковые снимки впоследствии показали нефтяные пленки в местах затопления частей танкеров. 25 сентября власти подтвердили завершение откачки, при этом затонувшие фрагменты судов оставались на дне.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Сильные осенние и зимние штормы мешают работе водолазов в Керченском проливе, где волны высотой до четырех метров раскачивают затонувшие на глубине около 20 метров части танкеров, указал эколог Игорь Шкрадюк. Он напомнил, что летом 2025 года над тремя затонувшими фрагментами судов установили стальные коффердамы массой около 1500 тонн каждый, предварительно срезав надстройки и заделав отверстия в корпусах. Эколог отметил, что несмотря на это, утечки мазута продолжались. После сообщения властей о завершении откачки спутниковые снимки по-прежнему указывают на поступление в море от нескольких килограммов до десятков килограммов мазута в сутки, рассказал Шкрадюк. Он также обратил внимание на неоднократный перенос сроков подъема затонувших частей судов.

"СМИ многократно транслировали заявления правительственной комиссии, что части танкеров будут подняты в 2025 году, летом 2026 года, а затем, до конца 2026 года. Уже ноябрь – сезон штормов начался. Плавучих кранов над затонувшими частями не видно. До конца 2026 года танкеры подняты не будут. О причинах невыполнения подъема в заявленные сроки Минтранс и правительственная комиссия не сообщают. Будем надеяться, что в 2027 году части танкеров все-таки будут подняты", – сказал Шкрадюк корреспонденту "Кавказского узла".

Эколог также указал, что отдельные выбросы мазута продолжают обнаруживать на берегах Керченского и Таманского полуостровов, где очисткой побережья занимается волонтерский штаб "Дельфин".

"Свежую нефть с камней можно оттереть полипропиленовыми мочалками. Хорошо, если приморская торговля будет отдельно собирать полипропиленовые мешки из-под овощей, они могут пригодиться волонтерам. Но пятна нефти высыхают, с каждой неделей оттереть их труднее. Черные следы разлитой нефти будут заметны на скалах под Новороссийском и в 2028 году.

Засохшую нефть можно смыть со скал и камней парогенератором. Струя горячей воды под давлением от 200 атмосфер чистит даже поры в камне. Но это дорогое оборудование: сотни тысяч рублей, у волонтеров его нет, и даже в "Кубаньспасе" нет. Лучший выход, если крупная организация, имеющая дело с нефтепродуктами (нефтяные терминалы, морские порты и тому подобное), купит такой парогенератор и даст волонтерам во временное пользование для очистки от нефти хотя бы пляжей", – сказал Шкрадюк.

Октябрьские загрязнения пляжей в районе Новороссийска связаны с буксировкой поврежденного танкера Aframax Rio, считает эколог из Новороссийска Елена Мезонина.

"К нам из Сочи буксировали подорванный танкер с нефтью на ремонт, так шлейф из нефти от него тянулся на несколько километров. МЧС и волонтеры собирали эту грязь. Танкер тащили в Новороссийск для постановки в док на ремонт, и от него хвост загрязнения приплыл к нам. Пляжи в Лиманчике, Дюрсо были все в нефти, все было покрыто пятнами. Собирали загрязнения МЧС и волонтеры. Сейчас вроде бы все нормально", – рассказала Мезонина корреспонденту "Кавказского узла".

При этом официальное завершение откачки мазута из затонувших частей "Волгонефти" не исключает возможности новых утечек, подчеркнула эколог.

"Официальное завершение откачки мазута не означает, что затонувшие фрагменты уже подняты и полностью исключена возможность попадания нефтепродуктов в море", – указала Мезонина.

Масштабных загрязнений побережья Анапского района за последний месяц не было, а обнаруженные выбросы по консистенции нефтепродуктов не связаны с крушением танкеров "Волгонефть", считает волонтер Жанна Рыбак.

"Выбросы последнего месяца не связаны с "Волгонефтью", – по консистенции можно понять, и они были, к счастью, незначительны. Часть убрана сразу же, часть перемыта штормом, который случился практически сразу после выброса. В целом ситуация в Анапском районе в этом смысле стабильно хорошая. Разлив случился после атаки на танкер в Сочи", – рассказала Рыбак корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что в октябре на побережье Краснодарского края после шторма были обнаружены новые выбросы нефтепродуктов. Волонтеры назвали их незначительными, однако указали на необходимость своевременного вывоза собранного мазута с пляжей.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Водоросли на побережье в Анапе. Кадр из видео https://t.me/MoreOz/134234 Анапчане призвали чиновников выяснить причину скопления водорослей на побережье

Один из жителей Джемете снял на видео широкую полосу водорослей на побережье и отметил, что раньше такого не видел. Другие анапчане, комментируя этот ролик в Telegram, призвали чиновников провести анализы морской воды и найти причину скопления камки. Они сочли, что одна уборка берега не предотвратит новых скоплений водорослей.

Табличка около моста. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суд взыскал с осужденных по делу о теракте на Крымском мосту более 10 миллионов рублей

С восьмерых осужденных по делу о террористическом акте на Крымском мосту в октябре 2022 года суд в Армавире взыскал более 10 миллионов рублей.

Храм на Рождественской набережной. Скриншот фото из Telegram-канала "Осторожно новости", https://t.me/ostorozhno_novosti/42482 Отказ удовлетворить иск против строительства храма на набережной Краснодара возмутил активистов

Суд отказался удовлетворить иск жителей Юбилейного микрорайона, которые пытаются оспорить передачу земли на набережной под строительство храма. Решение суда возмутило активистов, которые назвали его несправедливым и будут оспаривать.

Чиновник в наручниках. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Глава Славянского района арестован по делу о взятке

Суд арестовал до 31 декабря главу Славянского района Краснодарского края Романа Синяговского, обвиняемого в превышении полномочий и получении взятки.

Сотрудники ФСБ. Фото: ФСБ России ФСБ рапортовала о предотвращении терактов на юге России

В Волгоградской области и других регионах изъяты FPV-очки для управления беспилотниками со спрятанной внутри взрывчаткой, предназначавшиеся российским военнослужащим под видом гуманитарной помощи, отчиталась ФСБ.

Второй Восточный окружной военный суд. Фото: https://yandex.ru/maps/org Пользователи соцсети назвали чрезмерно суровым приговор Геворгу Григоряну

Суд необоснованно приговорил уроженца Армении Геворга Григоряна к девяти с половиной годам заключения. Такой приговор за фейки об армии, реабилитацию нацизма и призывы к терроризму чрезмерно суров. Вероятно, Григорян лишь высказывал в интернете свое личное мнение, считают пользователи соцсети.

Темы дня
Пожар на складе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Дроны атаковали склад Ozon в Адыгейске

Разлив мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239". Кадр видео оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/10289 Разлив мазута в Краснодарском крае привел к гибели более 13 тысяч птиц

Афган Садыгов. Фото: Social Justice Center / Facebook Суд удалил Садыгова с процесса после слов о политическом заказе ареста

Водители мусоровозов Новороссийска обращаются к президенту России. Фото: "Новороссийск НЕ Новости" / Telegram-канал. Водители мусоровозов в Новороссийске пожаловались на невыплату зарплаты

Персоналии
Ираклий Гарибашвили. Фото: Facebook.com/GaribashviliOfficial
10:50, 3 ноября 2026
Гарибашвили Ираклий Тариелович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:00, 2 ноября 2026
Щукин Федор Вячеславович
Магомед Рамазаев. Фото https://riadagestan.ru. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
17:52, 30 октября 2026
Рамазанов Магомед Исрафилович 
События
07:11, 4 ноября 2026
Власти назвали имя убитого в СВО бойца из Урупского района
20:48, 3 ноября 2026
Названо имя убитого контрактника из Астраханской области
18:03, 3 ноября 2026
Начальник отдела Автодора в Краснодаре осуждена за взятки
06:47, 3 ноября 2026
Стало известно имя убитого в СВО бойца из Сальского района
00:55, 3 ноября 2026
Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО
20:54, 2 ноября 2026
Пенсионерка из Москвы осуждена в Краснодаре за госизмену
Все события дня
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Показать больше