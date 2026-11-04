Экологи указали на последствия затягивания подъема танкеров "Волгонефть" со дна моря

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осенние и зимние штормы затрудняют подъем затонувших частей танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе, из которых, судя по спутниковым снимкам, продолжаются утечки мазута. До конца текущего года суда скорее всего уже подняты не будут. При этом отчет властей о завершении откачки мазута не исключает новых выбросов нефтепродуктов в море, указали экологи.

Как информировал "Кавказский узел", летом 2025 года над затонувшими в Керченском проливе частями судов установили коффердамы для предотвращения утечек мазута. В августе текущего года власти отчитались о завершении откачки нефтепродуктов, однако спутниковые снимки впоследствии показали нефтяные пленки в местах затопления частей танкеров. 25 сентября власти подтвердили завершение откачки, при этом затонувшие фрагменты судов оставались на дне.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Сильные осенние и зимние штормы мешают работе водолазов в Керченском проливе, где волны высотой до четырех метров раскачивают затонувшие на глубине около 20 метров части танкеров, указал эколог Игорь Шкрадюк. Он напомнил, что летом 2025 года над тремя затонувшими фрагментами судов установили стальные коффердамы массой около 1500 тонн каждый, предварительно срезав надстройки и заделав отверстия в корпусах. Эколог отметил, что несмотря на это, утечки мазута продолжались. После сообщения властей о завершении откачки спутниковые снимки по-прежнему указывают на поступление в море от нескольких килограммов до десятков килограммов мазута в сутки, рассказал Шкрадюк. Он также обратил внимание на неоднократный перенос сроков подъема затонувших частей судов.

"СМИ многократно транслировали заявления правительственной комиссии, что части танкеров будут подняты в 2025 году, летом 2026 года, а затем, до конца 2026 года. Уже ноябрь – сезон штормов начался. Плавучих кранов над затонувшими частями не видно. До конца 2026 года танкеры подняты не будут. О причинах невыполнения подъема в заявленные сроки Минтранс и правительственная комиссия не сообщают. Будем надеяться, что в 2027 году части танкеров все-таки будут подняты", – сказал Шкрадюк корреспонденту "Кавказского узла".

Эколог также указал, что отдельные выбросы мазута продолжают обнаруживать на берегах Керченского и Таманского полуостровов, где очисткой побережья занимается волонтерский штаб "Дельфин".

"Свежую нефть с камней можно оттереть полипропиленовыми мочалками. Хорошо, если приморская торговля будет отдельно собирать полипропиленовые мешки из-под овощей, они могут пригодиться волонтерам. Но пятна нефти высыхают, с каждой неделей оттереть их труднее. Черные следы разлитой нефти будут заметны на скалах под Новороссийском и в 2028 году.

Засохшую нефть можно смыть со скал и камней парогенератором. Струя горячей воды под давлением от 200 атмосфер чистит даже поры в камне. Но это дорогое оборудование: сотни тысяч рублей, у волонтеров его нет, и даже в "Кубаньспасе" нет. Лучший выход, если крупная организация, имеющая дело с нефтепродуктами (нефтяные терминалы, морские порты и тому подобное), купит такой парогенератор и даст волонтерам во временное пользование для очистки от нефти хотя бы пляжей", – сказал Шкрадюк.

Октябрьские загрязнения пляжей в районе Новороссийска связаны с буксировкой поврежденного танкера Aframax Rio, считает эколог из Новороссийска Елена Мезонина.

"К нам из Сочи буксировали подорванный танкер с нефтью на ремонт, так шлейф из нефти от него тянулся на несколько километров. МЧС и волонтеры собирали эту грязь. Танкер тащили в Новороссийск для постановки в док на ремонт, и от него хвост загрязнения приплыл к нам. Пляжи в Лиманчике, Дюрсо были все в нефти, все было покрыто пятнами. Собирали загрязнения МЧС и волонтеры. Сейчас вроде бы все нормально", – рассказала Мезонина корреспонденту "Кавказского узла".

При этом официальное завершение откачки мазута из затонувших частей "Волгонефти" не исключает возможности новых утечек, подчеркнула эколог.

"Официальное завершение откачки мазута не означает, что затонувшие фрагменты уже подняты и полностью исключена возможность попадания нефтепродуктов в море", – указала Мезонина.

Масштабных загрязнений побережья Анапского района за последний месяц не было, а обнаруженные выбросы по консистенции нефтепродуктов не связаны с крушением танкеров "Волгонефть", считает волонтер Жанна Рыбак.

"Выбросы последнего месяца не связаны с "Волгонефтью", – по консистенции можно понять, и они были, к счастью, незначительны. Часть убрана сразу же, часть перемыта штормом, который случился практически сразу после выброса. В целом ситуация в Анапском районе в этом смысле стабильно хорошая. Разлив случился после атаки на танкер в Сочи", – рассказала Рыбак корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что в октябре на побережье Краснодарского края после шторма были обнаружены новые выбросы нефтепродуктов. Волонтеры назвали их незначительными, однако указали на необходимость своевременного вывоза собранного мазута с пляжей.