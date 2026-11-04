×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:11, 4 ноября 2026

Власти назвали имя убитого в СВО бойца из Урупского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мусса Дотдаев убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 209 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как информировал "Кавказский узел", на 2 ноября власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 208 бойцов из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В зоне военной операции на Украине убит военнослужащий Мусса Дотдаев из станицы Преградной, сообщила 22 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Урупского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 209 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Траурный митинг в 83-ю годовщину депортации карачаевцев. Фото: пресс-служба главы Карачаево-Черкесии / Telegram Историк и общественные деятели оценили последствия депортации карачаевцев

Карачаевская молодежь отмечает годовщину депортации и знает истории своих семей, считает общественный деятель Кады Халкечев. Журналист Ильяс Богатырев полагает, что для молодых людей дата превращается в ритуал. Последствия депортации карачаевцев остаются ощутимыми, указал историк Никита Соколов.

Мужчина держит кинжал на фоне гор. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Профессор из Дагестана предложила смягчить наказание за кровную месть

Убийство из кровной мести следует квалифицировать как обычное убийство, а сам мотив не считать обстоятельством, влекущим более строгое наказание. В условиях коррупции и при недобросовестной работе правоохранителей кровная месть может быть способом восстановления справедливости, заявила профессор Дагестанского государственного университета Дурея Зиядова.

Сотрудники ФСБ. Фото: ФСБ России ФСБ рапортовала о предотвращении терактов на юге России

В Волгоградской области и других регионах изъяты FPV-очки для управления беспилотниками со спрятанной внутри взрывчаткой, предназначавшиеся российским военнослужащим под видом гуманитарной помощи, отчиталась ФСБ.

Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Стало известно имя убитого в СВО штурмовика из Абазинского района

Тимур Ортанов убит на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 207 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Российские бойцы в зоне военной операции на Украине. Кадр видео Минобороны https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=18838@morfVideoAudioFile Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9950

Не менее 4946 бойцов из СКФО и 5008 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Дело жителя Карачаево-Черкесии о финансировании терроризма передано в суд

В Карачаево-Черкесии перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в финансировании терроризма из-за перевода денег организации, которая запрещена в России.

Темы дня
Разлив мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239". Кадр видео оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/10289 Разлив мазута в Краснодарском крае привел к гибели более 13 тысяч птиц

Афган Садыгов. Фото: Social Justice Center / Facebook Суд удалил Садыгова с процесса после слов о политическом заказе ареста

Водители мусоровозов Новороссийска обращаются к президенту России. Фото: "Новороссийск НЕ Новости" / Telegram-канал. Водители мусоровозов в Новороссийске пожаловались на невыплату зарплаты

АЗС сети "Роснефть". Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot. Аналитики назвали препятствия для открытия сетевых заправок в Дагестане

Персоналии
Ираклий Гарибашвили. Фото: Facebook.com/GaribashviliOfficial
10:50, 3 ноября 2026
Гарибашвили Ираклий Тариелович
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:00, 2 ноября 2026
Щукин Федор Вячеславович
Магомед Рамазаев. Фото https://riadagestan.ru. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
17:52, 30 октября 2026
Рамазанов Магомед Исрафилович 
События
20:48, 3 ноября 2026
Названо имя убитого контрактника из Астраханской области
18:03, 3 ноября 2026
Начальник отдела Автодора в Краснодаре осуждена за взятки
06:47, 3 ноября 2026
Стало известно имя убитого в СВО бойца из Сальского района
00:55, 3 ноября 2026
Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО
20:54, 2 ноября 2026
Пенсионерка из Москвы осуждена в Краснодаре за госизмену
19:55, 2 ноября 2026
Дело о гибели туриста на базе отдыха дошло до суда в Дагестане
Все события дня
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Показать больше