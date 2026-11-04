Разлив мазута в Краснодарском крае привел к гибели более 13 тысяч птиц

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Министерство природы Краснодарского края, чей иск к владельцам танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, удовлетворил арбитражный суд, сообщило о гибели более 13 тысяч птиц.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября Арбитражный суд Краснодарского края в полном объеме удовлетворил иск Минприроды региона о взыскании с владельцев танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, суммарно 34,2 млрд рублей.

В решении Арбитражного суда Краснодарского края, который удовлетворил требование регионального Минприроды к владельцам танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" и взыскал с владельцев судов более 34,2 миллиарда рублей вреда окружающей среде, указывается, что в результате разлива мазута на побережье Анапы и Темрюкского района погибли более 13 тысяч птиц, пишет 3 ноября "Утренний Юг".

По данным Минприроды Кубани, сумма ущерба от гибели птиц составила 93,6 миллиона рублей. Всего погибли 13 524 птицы, которые были найдены на побережье или погибли уже в центрах помощи и реабилитации. Наиболее серьезно пострадала популяция чомги (большой поганки), погибли более 10 тысяч особей. Европейских чернозобых гагар погибло 952 особи, лысух - 468, малых поганок - 442, серощеких поганок - 285, черношейных поганок - 243, информирует телеграм-канал "Природа в законе".

При этом ведомство уточнило, что гибель птиц продолжается.

Также, по данным Минприроды, в региональном памятнике природы "Озеро Соленое" мазут загрязнил 1336 квадратных метров почвы вдоль 1,4 километра береговой линии. Ущерб оценен в 3,13 миллиона рублей. Негативному воздействию подверглось 89,16 гектара, в том числе 65,01 гектара в границах особо охраняемой природной территории природный парк "Анапская Пересыпь", памятников природы "Мыс Железный Рог", "Мыс Панагия". Данные территории являются средой обитания 17 редких видов - 15 видов птиц, ящурки разноцветной западной и мотона сарматского.

Все иски поданы чиновниками на фоне недовольства волонтеров ролью властей в уборке мазута. Так, в октябре 2025 года волонтерский штаб "Дельфины" указал, что силами волонтеров собрано около половины замазученного песка, о вывозе которого отчитались власти, однако в официальных отчетах работа волонтеров даже не упоминается.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Разрушение их корпусов привело к масштабному разливу нефтепродуктов, в связи с которым 26 декабря того же года в Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера.

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Масштабы загрязнения юга России мазутом".