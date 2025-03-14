Масштабы загрязнения Юга России мазутом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Разлив мазута в Керченском проливе в конце 2024 года привел к масштабному загрязнению прибрежных территорий и водных ресурсов на Юге России. В Краснодарском крае мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе от поселка Веселовка до станицы Благовещенская и на побережье Азовского моря в Славянском районе.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Произошел разлив нефтепродуктов, и это привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Зона мониторинга последствий разлива мазута, по данным оперштаба Кубани, составляет почти 300 километров и пролегает от села Мысхако под Новороссийском до села Ачуево в Славянском районе.

Акватория, загрязненная мазутом

Разлитый мазут затронул значительные участки вод Черного и Азовского морей вдоль побережья Краснодарского края и Керченского пролива. В частности, загрязнение распространилось вдоль побережья Темрюкского и Славянского районов, а также побережья Анапы.

Загрязненные мазутом воды попали в реки Кубань в Краснодарском крае и Дон в Ростовской области. Следы мазута обнаружены и в более мелких реках, например, в реке Анапке. Также мазут мог через грунт попасть в систему рек, использующихся для водоснабжения и рыболовства.

Анапа и окрестности

Анапа больше всех пострадала от последствий крушения танкеров. От разлива мазута пострадали все пляжи города и окрестностей:

побережье и пляжи в поселках Витязево и Джамите,

центральный пляж Анапы,

пляжи «Высокий берег» и «Молодежный»,

далее все побережье до заповедника “Утриш”.

Эти пляжи являются курортными зонами, и загрязнение уже сказалось на туризме и местном бизнесе. Анапа – популярный курорт Краснодарского края, ежегодно принимающий около 4-5 миллионов туристов, в основном из России .

Темрюкский район

В Темрюкском районе Краснодарского края выбросы продолжились в начале марта 2025 года. Протяженность загрязненного побережья составляет там около 50 километров, включая прибрежные территории Азовского моря .

Пострадавшие локации:

Тамань и окрестности .

мыс Панагия, где построена искусственная бухта для откачки нефтепродуктов из потепевшего крушения танкера

поселок Веселовка,

поселок Волна,

станица Благовещенская,

Бугазская коса ,

Темрюкский район является популярным местом отдыха. В среднем район ежегодно принимает более 1,5 млн туристов, в том числе этот регион популярен у кайтеров .

В Темрюкском районе было найдено много погибших дельфинов .

Славянский район

В Славянском районе Краснодарского края мониторинг загрязнения проводится на протяжении почти 10 километров .

Наиболее загрязненные мазутом локации – Славянск-на-Кубани и побережье Азовского моря от поселка Кучугуры до села Ачуево .

Сочи и окрестности

Разлив мазута затронул курортную зону Сочи, включая Лазаревское и Адлер, а также прилегающие пляжи и прибрежные зоны. Мазут был обнаружен в гальке на пляжах в центральной части Сочи, в районе Адлера, Лазаревского, Дагомыса, Кудепсты. В январе 2025 года многие пляжи были закрыты для отдыхающих. Также район Сочи стал местом, где было найдено большое число пострадавших от мазута птиц .

Побережья Большого Сочи и федеральной территории «Сириус» выбросы нефтепродуктов пока не достигли, однако мазут может появиться в окрестностях Большого Сочи в мае-июне 2025 года .

Новороссийск

В начале марта нефтепродукты выбросило на побережье Новороссийска. Специалисты обнаружили мазут на пляжах в Дюрсо, Алексино и Южной Озереевке .

Ростовская область

В январе 2025 года мазут был найден в водорослях на побережье Азовского моря в Таганроге и прилегающих к нему поселках Ростовской области .

Прогнозы специалистов

По словам главы Минприроды, пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. По мнению экологов, в течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Примечания