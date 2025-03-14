Масштабы загрязнения Юга России мазутом
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Разлив мазута в Керченском проливе в конце 2024 года привел к масштабному загрязнению прибрежных территорий и водных ресурсов на Юге России. В Краснодарском крае мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе от поселка Веселовка до станицы Благовещенская и на побережье Азовского моря в Славянском районе.
15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Произошел разлив нефтепродуктов, и это привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".
Зона мониторинга последствий разлива мазута, по данным оперштаба Кубани, составляет почти 300 километров и пролегает от села Мысхако под Новороссийском до села Ачуево в Славянском районе.
Акватория, загрязненная мазутом
Разлитый мазут затронул значительные участки вод Черного и Азовского морей вдоль побережья Краснодарского края и Керченского пролива. В частности, загрязнение распространилось вдоль побережья Темрюкского и Славянского районов, а также побережья Анапы.
Загрязненные мазутом воды попали в реки Кубань в Краснодарском крае и Дон в Ростовской области. Следы мазута обнаружены и в более мелких реках, например, в реке Анапке. Также мазут мог через грунт попасть в систему рек, использующихся для водоснабжения и рыболовства.
Анапа и окрестности
Анапа больше всех пострадала от последствий крушения танкеров. От разлива мазута пострадали все пляжи города и окрестностей:
- побережье и пляжи в поселках Витязево и Джамите,
- центральный пляж Анапы,
- пляжи «Высокий берег» и «Молодежный»,
- далее все побережье до заповедника “Утриш”.
Эти пляжи являются курортными зонами, и загрязнение уже сказалось на туризме и местном бизнесе. Анапа – популярный курорт Краснодарского края, ежегодно принимающий около 4-5 миллионов туристов, в основном из России 1.
Темрюкский район
В Темрюкском районе Краснодарского края выбросы продолжились в начале марта 2025 года. Протяженность загрязненного побережья составляет там около 50 километров, включая прибрежные территории Азовского моря 2.
Пострадавшие локации:
- Тамань и окрестности 3.
- мыс Панагия, где построена искусственная бухта для откачки нефтепродуктов из потепевшего крушения танкера 4
- поселок Веселовка,
- поселок Волна,
- станица Благовещенская,
- Бугазская коса 5,
Темрюкский район является популярным местом отдыха. В среднем район ежегодно принимает более 1,5 млн туристов, в том числе этот регион популярен у кайтеров 6.
В Темрюкском районе было найдено много погибших дельфинов 7.
Славянский район
В Славянском районе Краснодарского края мониторинг загрязнения проводится на протяжении почти 10 километров 8.
Наиболее загрязненные мазутом локации – Славянск-на-Кубани и побережье Азовского моря от поселка Кучугуры до села Ачуево 9.
Сочи и окрестности
Разлив мазута затронул курортную зону Сочи, включая Лазаревское и Адлер, а также прилегающие пляжи и прибрежные зоны. Мазут был обнаружен в гальке на пляжах в центральной части Сочи, в районе Адлера, Лазаревского, Дагомыса, Кудепсты. В январе 2025 года многие пляжи были закрыты для отдыхающих. Также район Сочи стал местом, где было найдено большое число пострадавших от мазута птиц 10.
Побережья Большого Сочи и федеральной территории «Сириус» выбросы нефтепродуктов пока не достигли, однако мазут может появиться в окрестностях Большого Сочи в мае-июне 2025 года 11.
Новороссийск
В начале марта нефтепродукты выбросило на побережье Новороссийска. Специалисты обнаружили мазут на пляжах в Дюрсо, Алексино и Южной Озереевке 12.
Ростовская область
В январе 2025 года мазут был найден в водорослях на побережье Азовского моря в Таганроге и прилегающих к нему поселках Ростовской области 13.
Прогнозы специалистов
По словам главы Минприроды, пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. По мнению экологов, в течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута.
По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".
Примечания
- https://23rus.org/news/economy/52240.html
- На трех участках в Анапе и Темрюкском районе Кубани обнаружены единичные выбросы мазута // Югополис, 11.01.2025.
- Выбросы мазута обнаружили на азовском берегу Тамани // РБК, 21.01.2025.
- https://t.me/opershtab23/12592,
- https://t.me/opershtab23/12601
- «Нам есть чем удивить любознательного туриста» // Коммерсант, 29.03.2024.
- https://t.me/delfacenter/251?single
- Фракции мазута обнаружены на берегу Азовского моря в Краснодарском крае // taganrogprav.ru, 21.01.2025.
- Выбросы мазута обнаружили на берегу Азовского моря в Краснодарском крае // Ведомости, 21.01.2025.
- На побережье Сочи обнаружили свыше 25 пострадавших от разлива мазута птиц // ТАСС, 26.12.2024.
- В конце весны мазут может всплыть в районе Большого Сочи // Коммерсант, 13.01.2025.
- Карта разлива мазута: какие районы пострадали во время ЧС? // ДоброПресс, 12.03.2025.
- Тревожный прогноз: керченский мазут может достичь таганрогского побережья // Блокнот Тагарог, 09.01.2025.