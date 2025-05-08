150 пляжей на Кубани закрыты для купания из-за загрязнения мазутом

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На пляжах в Анапе и Темрюкском районе Кубани установлены таблички о запрете купания, эти зоны отдыха патрулируют машины с громкоговорителями.

Как писал "Кавказский узел", с 1 мая уборка мазута из воды и с пляжей продолжается на фоне установки табличек о запрете купания и приезда отдыхающих. За время работы по устранению последствий экокатастрофы водолазы собрали со дна моря 624 тонны замазученного грунта.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

В Анапе для отдыхающих закрыт 141 пляж, в Темрюкском районе таких рекреационных зон девять. На пляжах установлены таблички, предупреждающие о запрете купания, и информационные баннеры с объявлением об аварийно-восстановительных работах. Кроме того, закрытые пляжи патрулируют машины с громкоговорителями - с них также звучит предупреждение о запрете купания, сообщил Оперативный штаб Кубани 7 мая.

В сообщении отмечается, что на всех 150 пляжах ведутся механизированные работы по очистке от мазута. Проезд на любом транспорте на них запрещен, пешеходам доступ ограничен. Эти меры будут действовать до завершения очистки пляжей, - пока пробы песка и воды не будут соответствовать санитарным нормам и Роспотребнадзор не выдаст разрешения на открытие каждого пляжа.

Закрытые и действующие пляжи обозначены на специальной карте. “В Темрюкском районе доступными для купания остаются порядка 130 километров берега. Это, например, пляжи станицы Тамань и поселка Сенной в Таманском заливе, а также все побережье Азовского моря в границах Темрюкского района, от поселка Ильич до станции Голубицкой”, - говорится в публикации оперштаба.

По информации властей, новых выбросов мазута на пляжах 7 мая не зафиксировали, но работы по очистке продолжаются: в частности, завершаются работы по очистке каменистого участка Высокий берег в Анапе.

Очисткой камней от мазута посредством пескоструйного аппарата и специальных моек специалисты МЧС занимались только на Высоком береге и на 200-метровом участке близ Центрального пляжа Анапы и морского порта. Представитель ведомства Антон Ганапольский отметил, что для защиты акватории на этих участках установлены 200 метров боновых заграждений.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим последствиям для экологии, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, возразили экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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