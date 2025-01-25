Экологи усомнились в восстановлении пляжей Анапы в ближайшие несколько лет

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На пляжи Анапы море на протяжении еще нескольких лет будет периодически выбрасывать мазут, создавая антисанитарию и неприятный запах, а купающиеся будут видеть в воде радужную пленку.

Как информировал "Кавказский узел", глава Минприроды Александр Козлов ранее заявил, что пляжи, которые пострадали от мазута в связи с крушением в Керченском проливе двух танкеров, планируется восстановить к следующему летнему сезону.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что из-за загрязнения побережья мазутом туристический поток в Анапу на новогодние праздники ощутимо сократился, а весенний и летний сезоны оказались под угрозой срыва.

Чиновники приняли правильное решение не возвращать песок на пляжи Анапы после его очистки от мазута, потому что технологии очистки песка от мазута на 100 процентов не существует. А возврат такого частично очищенного песка на пляжи Анапы с вредными примесями нанесет не меньший экологический вред, чем он наносится сейчас, отметил эколог Валерий Бриних. Он заявил корреспонденту "Кавказского узла", что видит правильным полную замену кварцевого песка с пляжей Анапы на кварцевый песок из карьеров. По его сведениям, кварцевые пески с пляжей и из карьеров хотя и различаются по происхождению, структуре и примесям, но имеют схожий базовый состав.

Бриних обратил внимание на сложность по самоочищению моря именно в Анапе, потому что анапские пляжи одни из самых неглубоких в Черном море. Вблизи берега Анапы глубина невелика, часто не превышают 5-10 метров в пределах 1-2 километров от суши. Удаляясь на несколько километров, глубина постепенно увеличивается, но даже на расстоянии 10 километров она обычно не превышает 50-70 метров, подчеркнул эколог.

"Чего не скажешь про берега Крыма и конкретно Севастополя, куда уже тоже дошел мазут. Но там экологическая катастрофа не так масштабна именно из-за разницы глубин Черного моря в Анапе и, как пример, в Севастополе. <…> Если море глубокое, то осевший на дне мазут шторму сложно выбросить на берег, он там и остается. Но проблемы анапских пляжей усугубляются именно пологим рельефом, и небольшой глубиной", – пояснил Бриних.

Эколог отметил, что даже если власти и откроют пляжный сезон в Анапе в 2026 году, то мазутная пленка в море и не убранный до конца мазут в песке будет летом таять и создавать неприятную для отдыха атмосферу. "В гигиеническом плане это неприятные и стойкие запахи нефти, а также пленка от мазута на теле. Никаких приятных ощущений от такого отдыха люди однозначно не получат и вряд ли захотят сами приходить на такие пляжи. При этом если еще глотнуть случайно такой воды с примесью нефти, то это может привести к отравлению, а сам запах вызвать тошноту или головокружение", – сказал Бриних.

А вот что касается рыбы и тем более мидий, которые многие употребляют в пищу как деликатес, то от этих морепродуктов придется отказаться на долгие годы, продолжил он. "Они не только будут отдавать нефтью на вкус, но и будут являться разрушительными для здоровья. Особенно мидии, которые абсорбируют воду, а через нее все нечистоты, которые в ней есть", –предупредил эколог.

Преждевременный анонс Минприроды об открытии турсезона в Анапе в 2026 году может привести в конечном итоге к нецелевому расходованию бюджетных средств на миллиарды рублей без какого-либо результата. Потому что завозить новый песок можно только в том случае, если будет вывезен весь песок, загрязненный мазутом, а сам мазут полностью будет выброшен из моря.

"Это должна быть фаза ожидания выхода мазута и его полного сбора, как в море, так и на суше. Нужна техника: экскаваторы, бульдозеры, которые будут весь слой песка снимать до глубины в настоящее время от полметра до полутора метра. Если не заниматься этим сейчас, то с потеплением мазут будет оседать еще глубже и тогда вывозить нужно будет еще больше пораженного мазутом песка", – пояснил аналитик.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Эксперт в области экопреступности согласился с мнением Бриниха о необходимости полной замены песка на пляжах Анапы на песок из карьеров. Он так же добавил, что данная процедура не нова для анапчан. И уникальные анапские пляжи, которые из-за вмешательства в экологию человека "съедает" море, ежегодно отсыпаются кварцевым песком из карьеров, пояснил аналитик корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

"Анапские пляжи сложены из песка, который выносил сюда несколько тысячелетий один из рукавов реки Кубань. Вообще река Кубань, с ее основным руслом до 19 века, впадала в Черное море. То есть основной поток воды шел туда, в район Кизилташских лиманов (лиманы расположены, в дельте реки Кубань, между Анапским и Темрюкским районами. Название происходит от тюркского "кызылташ", что означает "красный камень"). Там располагалось устье. И, собственно, вот эти все наносы могучие, анапские дюны – все это сложено песком, который выносила река Кубань", – отметил специалист.

В XIX веке, когда углубили и расширили одно из русел реки Кубань, которое шло в Азовское море, основной поток воды пошел туда, продолжил он. "Это уже все делалось при казаках два века назад. Собственно, с того момента пополняемость песком анапских пляжей была нарушена. Нарушение этого хрупкого природного равновесия привело к заметному изменению очертаний береговой полосы и размывы пляжей. То есть, море подмывает берег и утягивает песок в море, а линия до уреза воды смещается и уменьшается. То есть, соответственно, вот эти анапские дюны – это крайне хрупкое экологическое образование. И то, что сейчас произошло и что сейчас вывозят огромное количество песка, сотни тысяч тонн, это, конечно, экологическая катастрофа", – отметил он.

"Не только экологическая катастрофа, но еще и катастрофа с точки зрения того, что нарушенное два века назад равновесие, будет нарушено еще больше полным вывозом песка с берега. Возникает вопрос хватит ли кварцевого песка в карьерах, чтобы отсыпать все пляжи, ведь снимать надо слой песка на глубине не менее метра, а может и больше. А возвращать на морской берег очищенный песок нельзя, потому что там останутся следы загрязняющих веществ, продукты распада мазута, тяжелые металлы и прочее", – пояснил аналитик.

Мнение о том, что туристический сезон в Анапе не будет экологичным ближайшие несколько лет высказала также эколог Татьяна Трибрат. Она отметила, что море еще длительное время будет выбрасывать на песчаный берег мазут.

"Это большая проблема, что мазут Т100 имеет тенденцию оставаться в толще воды и на дне. Это очень плохо. При потеплении его будет вновь и вновь будет растапливать солнце и выбрасывать на берег и неизвестно где. Сколько это будет продолжаться до 2026 года или до 2036 года – никто с уверенностью сказать не может", – сказала эколог корреспонденту "Кавказского узла",

Прежде, чем отсыпать пляжи с карьера чистым песком, надо дождаться, когда море выбросит на берег весь мазут и анализы воды покажут, что его больше нет в воде, добавила она.

Есть оптимистичный сценарий, когда при активной очистке и благоприятных условиях – а это быстрая деградация и утилизация мазута – восстановление экосистемы может занять до 5 лет. Также они указали на пессимистичный сценарий – восстановление экосистемы до 10 лет – если мазут плотно осядет на дно и останется в море в значительных количествах, отметила Трибрат.

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