RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:21, 25 января 2025

Экологи усомнились в восстановлении пляжей Анапы в ближайшие несколько лет

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пляжи Анапы море на протяжении еще нескольких лет будет периодически выбрасывать мазут, создавая антисанитарию и неприятный запах, а купающиеся будут видеть в воде радужную пленку.

Как информировал "Кавказский узел", глава Минприроды Александр Козлов ранее заявил, что пляжи, которые пострадали от мазута в связи с крушением в Керченском проливе  двух танкеров, планируется восстановить к следующему летнему сезону.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что из-за загрязнения побережья мазутом туристический поток в Анапу на новогодние праздники ощутимо сократился, а весенний и летний сезоны оказались под угрозой срыва.

Чиновники приняли правильное решение не возвращать песок на пляжи Анапы после его очистки от мазута, потому что технологии очистки песка от мазута на 100 процентов не существует. А возврат такого частично очищенного песка на пляжи Анапы с вредными примесями нанесет не меньший экологический вред, чем он наносится сейчас, отметил эколог Валерий Бриних. Он заявил корреспонденту "Кавказского узла", что видит правильным полную замену кварцевого песка с пляжей Анапы на кварцевый песок из карьеров. По его сведениям, кварцевые пески с пляжей и из карьеров хотя и различаются по происхождению, структуре и примесям, но имеют схожий базовый состав.

Бриних обратил внимание на сложность по самоочищению моря именно в Анапе, потому что анапские пляжи одни из самых неглубоких в Черном море. Вблизи берега Анапы глубина невелика, часто не превышают 5-10 метров в пределах 1-2 километров от суши. Удаляясь на несколько километров, глубина постепенно увеличивается, но даже на расстоянии 10 километров она обычно не превышает 50-70 метров, подчеркнул эколог.

"Чего не скажешь про берега Крыма и конкретно Севастополя, куда уже тоже дошел мазут. Но там экологическая катастрофа не так масштабна именно из-за разницы глубин Черного моря в Анапе и, как пример, в Севастополе. <…> Если море глубокое, то осевший на дне мазут шторму сложно выбросить на берег, он там и остается. Но проблемы анапских пляжей усугубляются именно пологим рельефом, и небольшой глубиной", – пояснил Бриних.

Эколог отметил, что даже если власти и откроют пляжный сезон в Анапе в 2026 году, то мазутная пленка в море и не убранный до конца мазут в песке будет летом таять и создавать неприятную для отдыха атмосферу. "В гигиеническом плане это неприятные и стойкие запахи нефти, а также пленка от мазута на теле. Никаких приятных ощущений от такого отдыха люди однозначно не получат и вряд ли захотят сами приходить на такие пляжи. При этом если еще глотнуть случайно такой воды с примесью нефти, то это может привести к отравлению, а сам запах вызвать тошноту или головокружение", – сказал Бриних.

А вот что касается рыбы и тем более мидий, которые многие употребляют в пищу как деликатес, то от этих морепродуктов придется отказаться на долгие годы, продолжил он. "Они не только будут отдавать нефтью на вкус, но и будут являться разрушительными для здоровья. Особенно мидии, которые абсорбируют воду, а через нее все нечистоты, которые в ней есть", –предупредил эколог.

Преждевременный анонс Минприроды об открытии турсезона в Анапе в 2026 году может привести в конечном итоге к нецелевому расходованию бюджетных средств на миллиарды рублей без какого-либо результата. Потому что завозить новый песок можно только в том случае, если будет вывезен весь песок, загрязненный мазутом, а сам мазут полностью будет выброшен из моря.

"Это должна быть фаза ожидания выхода мазута и его полного сбора, как в море, так и на суше. Нужна техника: экскаваторы, бульдозеры, которые будут весь слой песка снимать до глубины в настоящее время от полметра до полутора метра. Если не заниматься этим сейчас, то с потеплением мазут будет оседать еще глубже и тогда вывозить нужно будет еще больше пораженного мазутом песка", – пояснил аналитик.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Эксперт в области экопреступности согласился с мнением Бриниха о необходимости полной замены песка на пляжах Анапы на песок из карьеров. Он так же добавил, что данная процедура не нова для анапчан. И уникальные анапские пляжи, которые из-за вмешательства в экологию человека "съедает" море, ежегодно отсыпаются кварцевым песком из карьеров, пояснил аналитик корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

"Анапские пляжи сложены из песка, который выносил сюда несколько тысячелетий один из рукавов реки Кубань. Вообще река Кубань, с ее основным руслом до 19 века, впадала в Черное море. То есть основной поток воды шел туда, в район Кизилташских лиманов (лиманы расположены, в дельте реки Кубань, между Анапским и Темрюкским районами. Название происходит от тюркского "кызылташ", что означает "красный камень"). Там располагалось устье. И, собственно, вот эти все наносы могучие, анапские дюны – все это сложено песком, который выносила река Кубань", – отметил специалист.

В XIX веке, когда углубили и расширили одно из русел реки Кубань, которое шло в Азовское море, основной поток воды пошел туда, продолжил он. "Это уже все делалось при казаках два века назад. Собственно, с того момента пополняемость песком анапских пляжей была нарушена. Нарушение этого хрупкого природного равновесия привело к заметному изменению очертаний береговой полосы и размывы пляжей. То есть, море подмывает берег и утягивает песок в море, а линия до уреза воды смещается и уменьшается. То есть, соответственно, вот эти анапские дюны – это крайне хрупкое экологическое образование. И то, что сейчас произошло и что сейчас вывозят огромное количество песка, сотни тысяч тонн, это, конечно, экологическая катастрофа", – отметил он.

"Не только экологическая катастрофа, но еще и катастрофа с точки зрения того, что нарушенное два века назад равновесие, будет нарушено еще больше полным вывозом песка с берега. Возникает вопрос хватит ли кварцевого песка в карьерах, чтобы отсыпать все пляжи, ведь снимать надо слой песка на глубине не менее метра, а может и больше. А возвращать на морской берег очищенный песок нельзя, потому что там останутся следы загрязняющих веществ, продукты распада мазута, тяжелые металлы и прочее", – пояснил аналитик.

Мнение о том, что туристический сезон в Анапе не будет экологичным ближайшие несколько лет высказала также эколог Татьяна Трибрат. Она отметила, что море еще длительное время будет выбрасывать на песчаный берег мазут.

"Это большая проблема, что мазут Т100 имеет тенденцию оставаться в толще воды и на дне. Это очень плохо. При потеплении его будет вновь и вновь будет растапливать солнце и выбрасывать на берег и неизвестно где. Сколько это будет продолжаться до 2026 года или до 2036 года – никто с уверенностью сказать не может", – сказала эколог корреспонденту "Кавказского узла",

Прежде, чем отсыпать пляжи с карьера чистым песком, надо дождаться, когда море выбросит на берег весь мазут и анализы воды покажут, что его больше нет в воде, добавила она.

Есть оптимистичный сценарий, когда при активной очистке и благоприятных условиях – а это быстрая деградация и утилизация мазута – восстановление экосистемы может занять до 5 лет. Также они указали на пессимистичный сценарий – восстановление экосистемы до 10 лет – если мазут плотно осядет на дно и останется в море в значительных количествах, отметила Трибрат.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
08:13, 25 января 2025
Боец из Котово убит в военной операции
00:19, 25 января 2025
1
 Новая группа бойцов вылетела из Грозного в зону военной операции
22:16, 24 января 2025
Сын Гагика Царукяна объявлен в международный розыск
19:00, 24 января 2025
Боец из Курахского района убит на Украине
14:58, 24 января 2025
Два контрактника из Урюпинска убиты в военной операции
14:03, 24 января 2025
Силовики в Кабардино-Балкарии заподозрили гражданку Украины в финансировании терроризма
Все события дня
Новости
05:27, 25 января 2025
Задержанный по подозрению в госизмене летчик арестован в Краснодаре
01:18, 25 января 2025
Прокурор подала возражения на кассационную жалобу Атаманчука
Просеивание песка. Стоп-кадр видео из Telegram-канала оперштаба Краснодарского края от 24.01.25, https://t.me/opershtab23/11016.
22:35, 24 января 2025
Волонтеры заявили о нехватке оборудования для просеивания песка в Анапе
Жители хутора Воскресенский. Фото: https://gazetanovoros.ru/news/v-hutore-voskresenskij-pod-anapoj-vremenno-skladiruyut-zagryaznennyj-mazutom-pesok-mestnye-zhiteli-obespokoeny/
18:05, 24 января 2025
Жители анапского хутора добились запрета размещения мусорного полигона
Асхабали Алибеков. Фото: тг-канал @novorosstoday
16:30, 24 января 2025
Юристы оценили возможность досрочного освобождения Алибекова
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Теракт в аэропорту "Домодедово". Москва, 24 января 2011 г. Фото: Yuri Timofeyev (RFE/RL) Теракт в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года

Видео с камер видеорегистратора. Скриншот https://oxu.az/ru/proisshestviya/ Имишли: гибель детей и уличные беспорядки

Блогеры
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Участники акции протеста в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 24.01.25, https://www.facebook.com/publika.ge/posts/pfbid02i5Urx37vBj9LQAqphZgX4kuoQMbMGbgoh9fZJKdLfaejds9uQKmx3H8x6PTpg3ybl (деятельность владеющей соцсетью компании Meta запрещена в России).
24 января 2025, 23:33
Марши в поддержку политзаключенных прошли в Тбилиси и Батуми

Айсель Умудова. Скриншот видео https://www.facebook.com/watch/?v=253840832570401
24 января 2025, 15:37
Журналистка Meydan TV оставлена под арестом

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау. Фото: Акимат Мангистауской области
24 января 2025, 13:21
Достоверность расшифровки переговоров экипажа AZAL поставлена под сомнение

Леван Микаа. Скриншот видео https://www.instagram.com/apsnyhabar/reel/DCO7MhwoIG1/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
24 января 2025, 10:38
Абхазский предприниматель лишен гражданства России

Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Показать больше