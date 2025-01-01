Экологическая катастрофа лишила Анапу туристов на Новый год

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Из-за загрязнения побережья мазутом туристический поток в Анапу на новогодние праздники ощутимо сократился, а весенний и летний сезоны оказались под угрозой срыва.

Как информировал "Кавказский узел", ранее комментаторы в Telegram призвали кубанских чиновников мобилизовать больше сил для очистки побережья от мазута. Мэрия Анапы пообещала, что ликвидация последствий аварии будет ускорена уже 2 января. 31 декабря 2024 года стало известно, что на центральном пляже Анапы зафиксированы новые выбросы мазута.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Ситуация в Анапе ударит по всей туристической отрасли, считает доктор делового администрирования (MBA/DBA) по юриспруденции, экономике и управлению Роман Синицын.

"Многие откажутся от поездок или будут экономить. Всё это обернется финансовыми потерями для отелей, турфирм, перевозчиков. Государству и профильным ведомствам стоит заранее продумать меры поддержки отрасли – субсидии, налоговые послабления. Иначе мы рискуем получить волну банкротств на туристическом рынке", – привел 31 декабря его слова "Турпром.ру".

Краснодарский край может потерять не один туристический сезон в связи с загрязнением побережья нефтепродуктами, отметил председатель научно-экспертного совета (НЭС) ВООП, научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян. "Оптимисты говорят, что вообще с весны все будет в полном порядке, но очень большие сомнения по этому поводу", – привел его слова 25 декабря "Коммерсант".

На фоне экологического бедствия в Анапе специалисты из туристической индустрии советуют туристам искать альтернативы. Если ситуация с очисткой пляжей от мазута затянется, то стоит рассмотреть другие направления для отдыха на море. При этом интерес среди туристов к отдыху в Анапе на новогодние праздники уже уменьшился, отметил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"Аннуляции случаются редко, но туристы сейчас реже выбирают Анапу для зимнего отдыха. Хотя отели с инфраструктурой продолжают работать, ограничения на прогулки по пляжу и загрязнение воздуха сказываются на привлекательности курорта", – привела его слова 27 декабря "Живая Кубань".

Директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян заявил, что заказы на Новый год в Анапе оказались провалены. "Те туристы, которые купили путевки, не планируют ехать, а кто рассматривал такой вариант, меняют планы. Зимой в Анапу едут дышать свежим морским воздухом, что полезно для здоровья. Но ситуация с разливом мазута оказала негативное влияние, отдых этой зимой уже неактуален из-за запахов топлива", – привел его слова 25 декабря "Интерфакс-Туризм".

Власти должны как можно быстрее очистить территорию от нефтепродуктов, чтобы темпы бронирования туров в Анапу на весну-лето 2025 года были восстановлены, добавил он. "80% отелей Анапы находятся в поселках Благовещенская, Витязево, Джемете, Утриш. И с учетом бедствия я считаю, что отели курорта этой зимой потеряют раннее бронирование лета. Думаю, что будут проблемы и с майскими праздниками. Но мы продолжим следить за ситуацией, оценим объемы бронирования ближе к апрелю", – сказал Мкртчян.

Туристы следят за развитием ситуации с очисткой пляжей Анапы от нефтепродуктов, отметил сотрудник пресс-службы туроператора "Интурист". "[Вероятно они] будут принимать решения о планировании летнего отпуска уже после новогодних праздников, основываясь на актуальной информации", – сказал он.

Напомним, волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

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