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15:00, 13 ноября 2026

Кассационный суд отверг смягчение приговора полковнику полиции за стрельбу на мойке в Армавире

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Армавире признал полковника полиции Александра Грашкова виновным в хулиганстве после потасовки на мойке, в ходе которой силовик использовал оружие  приговорил к полутора годам колонии. Апелляционная инстанция смягчила статью и приговор - Грашкову полагалось лишь полгода исправительных работ за причинение вреда здоровью. Кассационная инстанция отменила это решение, направив дело на пересмотр. 

Начальник угрозыска Александр Грашков напал на 19-летнего водителя в очереди на уборку салона: повалил его на землю и выстрелил. Сначала полицейского приговорили к полутора годам колонии за хулиганство, но краевой суд решил, что это — причинение лёгкого вреда здоровью. Грашкову назначили всего полгода исправительных работ: действия полковника назвали "ответной реакцией", сообщило Kub Mash.

Прокуратура и семья 19-летнего водителя оспорили решение. 

Как следует из информации на сайте Армавирского горсуда, приговор Грашкову был вынесен 27 марта, тогда дело рассматривалось по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Апелляционный суд  ) Красноддарский краевой суд) рассматривал дело 29 мая, приговор был изменен. Кассационный суд уже рассматривал дело по статье о причинении легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ), следует из информации на сайте суда.

Кассационный суд, рассмотрев жалобы потерпевшего пи прокурора, отменил решение апелляционной инстанции и вернул дело на новое рассмотрение в Краснодарский краевой суд, указано в карточке дела.

Сове решение Четвертый кассационный суд обосновал существенными нарушениями уголовно-процессуального и уголовного законов.

На видео, которое Kub Mash приложил к публикации, видна потасовка двух мужчин у багажника одной из машин. Один из мужчин, выходя из автомобиля, держит в руке предмет, похожий на огнестрельное оружие.

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Автор: "Кавказский узел"

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