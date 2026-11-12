Жительница Сочи осуждена за осквернение воинского мемориала

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Суд приговорил к принудительным работам жительницу Сочи, признав ее виновной в осквернении мемориала участникам Великой Отечественной войны. Спутник женщины избежал наказания, заключив контракт с Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа было возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Сочи, которая, по версии следствия, в Хостинском районе справила нужду на мемориале танкистам, погибшим в Великой Отечественной войне. В сентябре дело 46-летней женщины было передано в суд.

Обвиняемая находилась около монумента со своим 48-летним знакомым, оба были в состоянии алкогольного опьянения. Женщина, обвиняемая по части 2 статьи 243.4 УК РФ (осквернение мемориальных сооружений), признала вину. Уголовное дело ее знакомого было выделено в отдельное производство, но расследование приостановлено, так как он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону военной операции.

Суд в Сочи признал 46-летнюю местную жительницу виновной в осквернении мемориальных сооружений, сообщило сегодня в своем телеграм-канале управление СКР по Краснодарскому краю.

"Осужденной назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 6 месяцев, с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Отбывать назначенное наказание осужденной надлежит отбывать в исправительном центре", - говорится в публикации.

Суд пришел к выводу, что женщина и ее 48-летний знакомый, "будучи в состоянии алкогольного опьянения", около монумента памяти погибших в Великой Отечественной войне "совершили противоправные действия, тем самым осквернив его", отметило ведомство.

"Уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение мемориальных сооружений) было выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с заключением им контракта с Министерством обороны Российской Федерации и убытием в зону проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Отправка в зону СВО позволяет обвиняемым избежать наказания

Напомним, у арестованных, за исключением фигурантов дел о госизмене, терроризме, экстремизме и фейках про армию, есть возможность подписать контракт с Минобороны и оказаться в зоне военной операции, а их уголовное преследование сразу прекращается.

Отбыть какое-то время в зоне СВО, вернуться - и по новой

Это уже привело к созданию "конвейера безнаказанности", констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. "Можно совершить преступление, подписать контакт с Минобороны, отбыть какое-то время в зоне СВО, вернуться - и по новой", - сказал, в частности, Максим Ведаправ.

Возможностью отправиться в зону СВО воспользовались, в частности, несколько полицейских, обвиняемых по делу о смерти задержанного махачкалинца Курбана Далгатова, который был избит в отделе полиции в январе 2023 года и умер в больнице. К январю 2026 года большинству из 11 обвиняемых так и не были вынесены приговоры, при этом пять из них отправились на СВО.