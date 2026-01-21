Родных Далгатова возмутило затягивание рассмотрения дела

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спустя три года после смерти Курбана Далгатова в Советском РОВД Махачкалы большинству силовиков так и не вынесены приговоры, при этом пять из обвиняемых отправились на СВО. Родных Далгатова возмутило длительное рассмотрение дела, несмотря на заявления чиновников, что виновные понесут наказание.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря 2024 года суд приговорил к 7,5 года колонии полицейского из Махачкалы Ислама Атавова, признав его виновным по делу о смерти Курбана Далгатова. Адвокат семьи Далгатова Мадина Алиева обжаловала приговор, но Верховный суд Дагестана оставил его в силе. Это решение не удовлетворило сторону потерпевших, их адвокаты анонсировали кассационную жалобу на приговор Атавову. На заседании в декабре 2025 года дали показания двое подсудимых, они обвинили в совершении преступления бывшего коллегу Ислама Атавова.

В июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 сотрудников 1 Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых по делу о смерти Далгатова. Уголовные дела еще двух полицейских, заключивших досудебные соглашения со следствием, – Ислама Атавова и Марата Бабаева – были выделены в отдельное производство. Ни один из обвиняемых не признал вину. В ноябре 2024 года суд удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине. Аналогичные просьбы озвучили Имран Рустамов и Адис Исаков. Верховный суд Дагестана в марте не удовлетворил жалобу на отправку Имрана Рустамова в зону СВО.

Родные Курбана Далгатова напомнили сегодня, что спустя три года после его смерти виновные до сих пор не понесли наказания. "3 года мы не можем добиться справедливости. Нас принимал Глава РД Сергей Меликов, там же были руководитель СУ СКР по РД Александр Супрун, зам.прокурора РД Сергей Кузнецов, замминистра внутренних дел по РД Ахмед Баталиев. И все они обещали нам, что виновные понесут наказание и в прямом смысле этого слова никто не сможет отмазаться", - приводит сегодня обращение родных "Черновик".

По их словам, они так и не смогли добиться привлечения к ответственности бывшего начальника Советского РОВД Махачкалы и оперативника, который на протяжении всего времени, пока продолжались пытки, находился на этом же этаже.

Родители отметили, что пять обвиняемых отправились в зону военной операции: Адис Исаков, Имран Рустамов, Нажмудин Чупанов, Магомедшапи Магомедшапиев, Марат Бабаев.

Напомним, что, согласно материалам дела, Ислам Атавов играл значительную роль в пытках Курбанова. В августе 2025 года адвокат, представляющий интересы семьи Далгатова, получил полный текст постановления Верховного суда Дагестана по апелляционной жалобе на приговор Атавову. Согласно постановлению, суд счел, что Атавов "дал изобличающие показания", и этого было достаточно для соглашения со следствием. В начале октября 2025 года источник, комментируя подачу кассационной жалобы на приговор, сообщил, что в Махачкале распространились слухи о гибели на СВО Атавова и еще одного обвиняемого Имрана Рустамова, однако официального подтверждения этих сведений нет.

Родные одного из тех, кто остается под судом "периодически предлагают финансовую помощь, причём любые суммы", заявили родные Далгатова, отметив, что не возьмут и копейки у тех, кто причастен к смерти Курбана. Они опасаются, что силовики могут уйти от ответственности - так, они неоднократно просили отвод судье Патимат Махатиловой, которая из одного района с одним из подсудимых но эти ходатайства остались без удовлетворения.

По их словам, подсудимые на заседаниях, которые проходят по средам, демонстрируют приверженность исламу. Однако ни одна из семей обвиняемых не принесла извинения. "Мы только слышим от одних и от других, что "наш не виноват", "наш не при делах", - указали родные Далгатова.

Они выразили сомнение в справедливом исходе суда и выразили возмущение затягиванием процесса . "Кто может нам объяснить, почему три года не могут осудить людей? Три года! Есть все видеозаписи, есть переписки в мессенджере, показания сотрудников полиции и свидетелей. Что еще нужно? Наверное, придется ехать в Москву и на Красной площади просить о помощи. Мы выходили один раз на нашу площадь, и никому не было до нас дела", - говорится в обращении.

20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

В деле трое потерпевших: помимо Далгатова, были задержаны двое его знакомых, которых также пытали. 7 июля потерпевший Булат Атаев рассказал в суде, как его пытали и как он слышал крики Далгатова.

Полицейские на юге России неоднократно становились обвиняемыми в смерти задержанных

"Кавказский узел" писал о других случаях смерти задержанных силовиками в регионах юга России. В ряде случаев в причастности к смерти были обвинены полицейские.

Так, в том же отделе полиции, что и Далгатов, 9 июля 2024 года умер житель Махачкалы Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка. Судмедэкспертиза подтвердила версию родственников о том, что Джабраилов умер от удушения.

По версии следствия, один из силовиков избил Джабраилова и применял к нему электрошокер, а также давил его своим весом, что привело к смерти задержанного. По делу о смерти Джабраилова к сентябрю 2024 года были задержаны трое полицейских. Четвертого подозреваемого задержали лишь в июле 2025 года благодаря настойчивости родственников Джабраилова, которые потребовали арестовать силовика. Они полагают, что следствие пытается замять дело.

Так,15 января стало известно, что в отделении полиции в Новошахтинске скончался мужчина, задержанный по подозрению в грабеже. Его знакомый сообщил о многочисленных телесных повреждениях на теле умершего. В полиции сообщили, что к мужчине при задержании была применена физическая сила и наручники, так как он сопротивлялся. Следствие отчиталось о проверке инцидента.

Следователям необходимо изучить версию о причастности силовиков к смерти задержанного жителя Новошахтинска, указали правозащитники. Заявление полиции о том, что мужчина сопротивлялся при задержании, вошло в противоречие со сведениями знакомой умершего.

В Краснодаре офицер полиции обвинен по делу о смерти Ильи Афросина, который летом 2021 года сообщил родственникам после задержания, что подвергся пыткам. Афросина нашли на ступеньках магазина, он умер в машине скорой помощи. Согласно свидетельству о смерти, мужчина скончался от травмы селезенки.

Заметный общественный резонанс, в том числе уличные протесты, вызвала смерть владикавказца Владимира Цкаева, умершего в отделе полиции в 2015 году. Суд признал полицейских виновными в смерти Цкаева. Суд длился несколько лет, большинство заседаний откладывались. Активисты предположили, что затягивание дела призвано снизить интерес к приговору. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Обвинительный приговор вынесли по делу о смерти и в отделении полиции в Южной Осетии Инала Джабиева, процесс также шел несколько лет. Решение суда разочаровало его вдову. Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. В 2022 году Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра. 2 октября 2025 года 2 октября Цхинвальский горсуд признал виновными всех семерых подсудимых по делу о смерти Инала Джабиева, назначив пятерым из них реальные сроки.. Приговор обжаловали как адвокат семьи Джабиева, так и сторона осужденных и Генпрокуратура Южной Осетии. Верховный суд Южной Осетии смягчил наказание милиционерам, осужденным по делу о пытках и смерти Инала Джабиева, и выпустил одного из них на свободу. Решение суда стало неожиданным для вдовы Джабиева и ее адвоката, требовавших ужесточения приговора